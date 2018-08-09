Эта книга посвящена нескольким векам византийской философии и богословия - с V века до IX.

Еще недавно об этих веках можно было узнать, главным образом, то, что они суть Dark Ages.

Систематической истории византийского ученого богословия для этих веков до сих пор не было. Было много отдельных, иногда гениальных очерков, посвященных некоторым авторам или догматическим спорам этого периода,—например, Максиму Исповеднику и иконоборчеству,—но систематической истории так и не было создано.

Получается, что о богословии и философии второй половины IV века, а также конца XIII-XV веков наши представления сейчас гораздо более полные, нежели для того периода, которому посвящена эта книга.

Конечно, тут можно заметить, что между IX и XIII веками помещается еще более загадочная эпоха, средневизантийская, изученная еще меньше, но как раз для того, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления в этой области, нам надлежит пока что заняться ранневизантийским периодом.