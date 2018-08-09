Лурье - История Византийской философии
Эта книга посвящена нескольким векам византийской философии и богословия - с V века до IX.
Еще недавно об этих веках можно было узнать, главным образом, то, что они суть Dark Ages.
Систематической истории византийского ученого богословия для этих веков до сих пор не было. Было много отдельных, иногда гениальных очерков, посвященных некоторым авторам или догматическим спорам этого периода,—например, Максиму Исповеднику и иконоборчеству,—но систематической истории так и не было создано.
Получается, что о богословии и философии второй половины IV века, а также конца XIII-XV веков наши представления сейчас гораздо более полные, нежели для того периода, которому посвящена эта книга.
Конечно, тут можно заметить, что между IX и XIII веками помещается еще более загадочная эпоха, средневизантийская, изученная еще меньше, но как раз для того, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления в этой области, нам надлежит пока что заняться ранневизантийским периодом.
Вадим Миронович Лурье - История Византийской философии - Формативный период
СПб.: Axioma, 2006.—XX + 553 с.
ISBN 5-90141-013-0
Вадим Миронович Лурье - История Византийской философии - Формативный период - Содержание
К читателю
О чем эта книга
Благодарности
ВВЕДЕНИЕ
Что такое «византийская философия»?
Хронология и периодизация
I РАННЕХРИСТИАНСКИЙ ПРОЛОГ
ГЛАВА ПЕРВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ В НОВОЗАВЕТНУЮ ЭПОХУ
1.1 Происхождение христианства на фоне религиозной раздробленности иудейского мира
1.2 Понятие «мессианского движения»
1.3 «Мессианская» аскетика
1.4 Понятие «священнического богословия»
1.5 Два типа «священнических богословии» и два типа Храма: «исторический» и эсхатологический
1.6 Основные богословские идеи «эсхатологической» Священнической традиции, воспринятые христианством
1.6.1 Концепция I: Мессия как Храм Божий
1.6.2 Концепция II: Мессия как Сын Божий
ГЛАВА ВТОРАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ В ХРИСТИАНСКОМ БОГОСЛОВИИ ДОНИКЕЙСКОЙ эпохи
1.1 Никейский собор
1.2 Что значит «доникейский»
2.1 Мужи апостольские: иудейское богословие без «перевода» на греческий
2.1.1 Основные богословские концепции в эпоху мужей апостольских
2.1.2 Принципиальная особенность раннехристианского богословия
2.2 Богословие раннехристианских апологетов
2.2.1 Концепция Логоса у апологетов
2.2.2 Новое и традиционное в учении апологетов о Логосе
2.2.3 Учение апологетов о двух логосах Божиих—внешнем и внутреннем
2.3 Святой Ириней Лионский и христианское богословие в III веке
2.3.1 Учение о Троице у Иринея Лионского
2.3.2 Черты нового и традиционного в триадологии Иринея Лионского
2.4 Обзор некоторых триадологических учений III—начала IV веков
II С ЧЕГО НАЧИНАЛИСЬ «ПРИРОДА» И «ИПОСТАСЬ»
ГЛАВА ПЕРВАЯ КОНЦЕПЦИИ ТРИАДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКИ IV ВЕКА
1 Вводные замечания о православном богословии в IV и V веках
2 Христианская триадология в IV веке
2.1 Первый Вселенский собор: понятия «единосущный» и «ипостась»
2.2 Отношения между православными и арианами в середине IV века и проблема статуса догматических определений соборов
2.3 Учение «подобосущников» (омиусиан)
2.4 Учение евномиан (аномеев)
2.5 Ранний (доевномианский) этап антиарианской полемики; способы доказательства
2.6 Учение о спасении как обожении человека; св. Григорий Богослов
2.7 Ересь Аполлинария и ее опровержение у св. Григория Богослова
2.8 Определения понятий «сущность» и «ипостась»: Каппадокийские отцы
2.9 Божественность Святого Духа: Василий Великий, Григорий Богослов, ересь Македония и Второй Вселенский собор (381 г.)
2.10 Учение о познаваемости Бога и о Боге как Троице
- 2.10.1 Ипостась: ее непознаваемость по сущности и познаваемость по энергиям
- 2.10.2 Энергия и имя; энергия как «движение сущности»
- 2.10.3 Ипостась как «тропос существования» сущности
- 2.10.4 «Догмат монархии» Отца в Святой Троице
- 2.10.5 Проблема «порядка» ипостасей в Святой Троице
- 2.10.6 Энергия сущности и идиома ипостаси
- 2.11 Учение о Троице: главное содержание и понятийный аппарат
- 2.11.1 Основные богословские концепции
- 2.11.2 Основной понятийный аппарат
ГЛАВА ВТОРАЯ ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В ХРИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКЕ V ВЕКА
1 Общий обзор периода
1.1 Общий обзор полемики против платонизма
1.2 Общий обзор христологической полемики
2 Эпоха lit Вселенского собора
2.1 От Феодора Мопсуестийского к Несторию
2.2 Третий Вселенский собор
2.3 Богословие св. Кирилла Александрийского
2.4 Богословие Нестория после его осуждения
3 От Халкидонского собора к Энотикону Зинона
3.1 Предыстория Халкидонского собора
3.2 Учение Евтихия и учение Диоскора
3.3 Учение св. папы Римского Льва Великого
3.4 Вероучительное определение (орос) Халкидонского собора
3.5 Значение Халкидонского собора для современников
3.6 Энотикон Зинона
4 Богословские итоги V века
III РАННЕВИЗАНТИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ VI ВЕК: ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ В ЛАБИРИНТАХ МЕТАФИЗИКИ
1 Общий обзор периода
1.1 Источниковедческие проблемы
1.2 Характер догматической полемики в VI веке
1.3 Оси координат логического пространства догматической полемики
2 Специфика монофизитского богословия до его основных расколов
2.1 Отличие монофизитского богословия от Кириллова: Филоксен Маббогский
2.2 Две трактовки отличия Иисуса от нас: Севир Антиохийский, Иоанн Грамматик Кесарийский и «особое мнение» Леонтия Иерусалимского
3 Односубъектность Христа в халкидонитском богословии
3.1 «Феопасхизм» против криптонесторианства: Юстиниан Великий
3.2 От оригенизма Евагрия к оригенизму без Евагрия
3.3 Ересь агноитов и антропологический аспект единства субъекта в Христе
3.4 Итоги эпохи Пятого Вселенского собора
4 Главный раскол в монофизитском мире: севирианство и юлианизм
4.1 Общие предпосылки полемики о нетлении тела Христова
4.2 Полемика непосредственно между Севиром и Юлианом
4.3 Четыре антропологические модели и пять сотириологий: Юлиан, Августин, Севир, Пелагий и традиция восточной патристики
4.4 Севирианство и юлианизм после взаимной полемики
4.5 Итоги антиюлианитской полемики для севириан и халкидонитов: усиление оригенистов
5 Второй великий раскол монофизитского мира: триадологические споры
5.1 Начало ереси тритеитов и Иоанн Филопон
5.2 Иоанн Филопон как философ и как богослов-монофизит
5.3 Тритеизм Иоанна Филопона
5.4 Раскол между Александрией и Антиохией
5.5 Еще две триадологии: Петр Каллиникский и Дамиан Александрийский
5.6. Дополнительные разъяснения понятия «ипостась»: св. Евлогий Александрийский
5.7 Дальнейшие судьбы монофизитской триадологии
5.8 «Актистизм» из севирианства: Стефан Говар
5.9 Раскол кононитов и афанасиан; оригенизм Иоанна Филопона
5.10 Филиация севирианских сект в VI веке
6 Оригенизм Филопона в халкидонитской среде: Евтихий Константинопольский
6.1 Эдикт Юстиниана об афтартодокетизме
6.2 Оригенизм Евтихия: его учение о воскресении
6.3 Евтихий о энергиях и волях во Христе
7 Монофелитский оригенизм
7.1 Константин Апамейский на Шестом Вселенском соборе
7.2 Симеон Кеннешринский о ереси оригениста Феодора
7.3 Основные этапы развития монофелитского оригенизма
8 Итоги VI века
8.1 VI век как ключевая эпоха для средневекового богословия
8.2 Перспективы сближения халкидонитов и севириан
8.3 Главные внутренние противоречия в халкидонитской среде
8.4 Главные противоречия среди монофизитов
8.5 Заключение
ГЛАВА ВТОРАЯ БОГОСЛОВСКИЙ СИНТЕЗ VII ВЕКА: СВ. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК И ЕГО ЭПОХА
1 Историческая обстановка
2 Внешняя история монофелитской унии
2.1 Личность патриарха Сергия
2.2 Церковное единство с монофизитами в Армении; собор Quinisextum
2.3 Монофелитская уния: «история идей» сквозь историю церкви
2.4 Победа богословия над философией: редкий тип конфликта в «истории идей»
2.5 Преп. Максим Исповедник: история изучения его богословия
3 Монофелитская догматика и ее корни
3.1 Корни монофелитства в догматической традиции VI века
3.2 Проблема делимости делимого: споры о человеческой природе
4 Богословие святого Максима Исповедника
4.1 «Тропос существования» вместо «частной природы»
4.2 Тропос существования и энергия природы
5 Пути византийского богословия после св. Максима
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ИКОНОБОРЧЕСТВО И ИКОНОПОЧИТАНИЕ. ВИЗАНТИЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ В VIII-IX ВЕКАХ
1.1 Из истории изучения иконоборческих споров
1.2 От символических изображений к культу иконы
1.3 Историческая канва иконоборческих споров
1.4 Иконоборчество и иконопочитание: теория и практика
2 Богословие иконопочитателей: VIII век
2.1 Церковные символы как «честная материя»
2.2 Боговоплощение распространяется на вещество
2.3 Основные итоги иконопочитательской аргументации в VIII веке
3 Богословие иконоборцев
3.1 Отрицание обожения плоти Христа
3.2 Воскресшее тело Христа и Евхаристия
3.3 Общие выводы относительно учения иконоборцев
4 Богословие иконопочитателей в IX веке
4.1 Развитие богословских тем VIII века
4.2 Христологические проблемы
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СРЕДНЕВИЗАНТИЙСКИЙ ЭПИЛОГ: ЛЕВ ХАЛКИДОНСКИЙ И ЕВСТРАТИЙ НИКЕЙСКИЙ
1 Византийское богословие между IX и XI веками
1.1 Разрыв с Римом: взгляд из Византии IX-XII веков
1.2 Внутривизантийские богословские проблемы
2 Михаил Пселл и попытка «реабилитации» Прокла
3 ЛевХалкидонский и Евстратий Никейский
З.1 Икона в учении Льва Халкидонского
3.2 Икона и человечества Христа в учении Евстратия Никейского
4 Дальнейшие пути византийского богословия
ADDENDA
I Леонтий Иерусалимский—автор VII века
II Максим Исповедник и два Леонтия
III Лев III и иконоборчество армянских монофизитов
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПОВЕСТЬ О ПРИРОДЕ И ИПОСТАСИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТСКРИПТУМ И НЕМНОГО ОБ И. Ф. МЕЙЕНДОРФЕ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
CONTENTS
Вадим Миронович Лурье - История Византийской философии - Формативный период - ЧТО ТАКОЕ «ВИЗАНТИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ»?
Не будет ошибкой сказать, что в Византии было сразу две философии—античная и собственно византийская.
Если бы античная философия не имела продолжения в Византии, мы сегодня знали бы о ней весьма мало. Ведь все наши издания текстов античных философов основаны на византийских рукописях, и—что, может быть, гораздо важнее—вся наша современная философская культура смогла развиваться в преемственности с античной лишь потому, что византийская цивилизация сделала античную философию своей собственной и сохранила ее как живую традицию до Нового времени. Аристотель и Платон (именно в такой последовательности) оставались основой философского образования и в Византии, где их продолжали переписывать, изучать, комментировать и развивать их мысли.
Однако эту традицию будет вернее назвать не «византийской философией», а «античной философией в Византии». Дело в том, что, как правило, носители традиции профессионального философствования не пытались рассуждать на самые важные для византийского общества темы—темы христианского богословия. Исключения, когда они бывали, приводили к конфликтам. После одного из них Константинопольский собор 1082 г. предал анафеме всех тех, кто изучает философию Платона и Аристотеля «не только для обучения».—Имелось в виду, что традиции античной философии хороши для построения категориального аппарата богословия (а также для изучения небогословских предметов), но совершенно непригодны для познания фундаментальных истин о Боге, человеке и мироздании.
Какая же философия была собственно византийской? Та философия, которая превратилась в «служанку богословия» приблизительно на тысячу лет раньше, чем западные схоласты придумали это выражение. Та философия, которая не имела права сама себе формулировать задания. Если мы сравним философию с математикой, можно сказать, что аппарат античной философии в Византии стал использоваться аналогично тому, как в современной физике используется аппарат математики.— Как физическая реальность описывается математическими формулами, так и реалии христианского богословия стали описываться формулами логическими, то есть философскими. И надо сказать, что для развития философии ее симбиоз с богословием оказался не менее плодотворным, чем для математики симбиоз с физикой.
проблемы суть следующие:
1) отношение ипостаси воплощенного Логоса к остальным ипостасям Троицы,
2) проблема одно- или двухсубъектности воплощенного Логоса,
3) отношение плоти Христа до воскресения к ипостаси воплощенного Логоса.
Эти три проблемы можно рассматривать как оси системы координат, хотя бы на одну из которых каждый догматический конфликт эпохи имел ненулевую проекцию.
Говоря языком житейским, все догматические споры возникали в связи с хотя бы одним из этих трех вопросов, причем многие из них одновременно касались и остальных (двух или одного).
Действительно, признание во Христе «единой природы Бога Слова» ставило в самой острой форме — особенно под давлением диофизитов — вопрос об отношении этой «единой природы» Христа к природе, тоже единой, Святой Троицы: если это одна и та же природа, то почему воплотились не все три ипостаси, а только одна? А если природы разные, то как у единого Бога может оказаться больше одной природ? — Не требуется особой прозорливости, чтобы представить себе, какими догматическими конфликтами могла быть чревата одна только возможность постановки подобных вопросов
1 Мессианская эпоха - это время Священной войны и законы Моисея для Священной войны - монашество, община=боевой стан и т.д.
2 «Священническое богословие» Все мессианские иудейские религиозные движения были религиями Нового Храма - новый, главный и окончательный Храм Бога — это сама община или Мессия (и все Его тело) как Храм Божий, соответственно, богослужение этой общины — храмовое священнодействие = жертвоприношение
3 В сочетании единственности и множественности (многосубъектность) Бога заключалась богословская инновация христианства. Но уже с 1960-х гг. и окончательно в 1980-е гг. стало ясно, что христианство тут всего лишь продолжило какую-то из иудейских дохристианских богословских традиций
4 Учение о том, что Мессия должен быть Сыном Божиим сложилось задолго до хр-ва или учение о «двусубъектность» в едином Боге: Мессия — не просто «избранник», избранный среди людей, но и «порождение» и «дух» Самого Бога, то есть нечто, необходимо присущее Богу. Но Богу ничто не может быть присуще необходимо, если это не Он Сам