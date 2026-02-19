Богословская конференция ПСТГУ - c № 30 - 2020
Почти полностью сохранившимся древним уставом, дошедшим до нас, является устав (типик) Ваханского монастыря (Ваханис-квабеби). Сохранившиеся 12 глав типика дают богатый и разнообразный материал для исследователей. Типикон сопровождает вензель, «подпись утверждения Каталикоса Гиоргия», и приписка, которая принадлежит Мурвану Харибаидзе. Создатель памятника - «эристав» Саргис Мхаргрдзели, родом из местности Тмогви. В период с 1190 по 1199 г. Тмогви владел род Мхаргрдзели, до этого поместье было в распоряжении царя и передавалось иногда во владение крупным чиновникам. После того как Тмогви стало родовым поместьем Мхаргрдзели, Саргис стал именоваться «Тмогвийским». Для жителей этой местности родовым монастырем являлся Ваханис-кваби, который до 1204 г. считался царским монастырем. Ваханский устав содержит совсем немного правовых обязательств для братии, в нем присутствуют тексты Священного Писания, в основном перифразированные автором, который выполнил это очень художественно. Они гармонично вписываются в общий текст. В Ваханском типике настоятель также определяется как единственный наставник, духовник и учитель братии. Богословие типика можно охарактеризовать как богословие монашеского жития, которое покоится на исполнении Евангельских заповедей и подражании жизни Иисуса Христа.
XXX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. — 294 с.
ISBN 978-5-7429-1346-7
XXX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета - Содержание
Картвелология: проблемы и перспективы
- Митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава) - Функции должностных лиц по типику древнего грузинского Ваханского монастыря (Ваханис-квабеби)
- Митрополит Цагерский и Лентехский Стефан (Калаиджишвили) - Учение прп. Максима Исповедника о человеческой воле и «Психология настроя» акад. Димитрия Узнадзе
- Абашидзе 3. Д. - Автокефалия или автономия (к вопросу о статусе Грузинской Православной Церкви в V—XI вв.)
- Какелия В. А. - Пояснения некоторых мест типика Петрицонского грузинского монастыря
- Малков П. Ю. - Рецепция в наследии византийских отцов Церкви учения преподобного Максима Исповедника о воле природной и о воле гномической (на примере творений преподобного Феодора Студита)
- Багратион-Мухранели И. Л. - Русские писатели о грузинском народном благочестии и единстве православия в конце 40-х годов XIX века
- Таварткиладзе Д. Т. - Грузинская Православная Церковь в период распространения османо-иранского влияния на территории Грузии (XVI—XVII вв.)
- Головнина Н. Г. - Прп. Максим Исповедник в Оптинском проекте по переводу аскетической литературы при старце Макарии (Иванове)
- Лобанов Д. В. - Генерал Парсадан Папунов: к вопросу атрибуции плиты из Никольского греческого монастыря
- Щелкачев А. В., Мельникова И. Е. - Восстановление автокефального статуса Грузинской Православной Церкви в XX в
Религиоведение
- Гуня А. Н. - Больше, выше, севернее...? Представления о значении пространства для России в некоторых современных зарубежных публикациях
- Лисица Ю. Т - Масштабизация пространства в эмпирическом, психологическом и духовном планах
- Павлюченков Н. Н. - Русские религиозные философы о феномене территориального пространства России
- Маркова О. И. - Увеличение числа храмов в Москве — изменение городских территорий или рост числа верующих?
- Чикаева Т. А. - Понимание Родины в философии С. Н. Булгакова
- Тихонов В. Е. - Рецепция понятия соборности А. С. Хомякова в социальной онтологии и экклесиологии С. Л. Франка
- Носачев П. Г. - Исследования посмертного опыта: к вопросу о границах богословского дискурса
- Иванов И. А. - Христианство. Нация. Государство (на примере взглядов проф. прот. Думитру Станилое в 1930-е годы)
- Редкозубое А. Д. - Некоторые отличия особенностей представлений о мире невидимом в исламе и православии
- Дементьев Д. Н. - Пророческое служение в исламе в свете православного вероучения
- Голубчиков Ю. Н. - Истоки, цели и причины противостояния науки и религии 88
- Чурсанов С. А. - Предпосланные онтологические основания восприятия религии в богословской мысли В. Н. Лосского и схиархимандрита Софрония (Сахарова)
- Каледина К. А. - Апология смирения в творчестве Ф. М. Достоевского
«Наша брань не против крови и плоти»
- Дворкин А. Л. - Муниты: семь лет без Муна
- Воат А. А. - Двенадцатишаговая программа: культ или эффективный метод выздоровления от зависимости?
Актуальные проблемы истории Русской Православной Церкви в XX веке
- Озмитель Е.Е. - Туркестанская епархия при митрополите Никандре (Феноменове) (1927—1933 гг.)
- Иеромонах Иаков (Воронцов Владимир Юрьевич) - Пастырские труды и обстоятельства кончины преосвященного Иннокентия (Пустынского)
- Павлов Д. В. - Неоднозначность политики уполномоченных Совета по делам РПЦ в первые послевоенные годы на примере Ташкентской и Среднеазиатской епархии
- Кострюков А. А. - «Незапятнанная архиерейская совесть». Жизнь и мученическая кончина митрополита Бориса (Разумова)
Благотворительная и социальная политика государства в России XIX— начала XX в.
- Ульянова Г. И. - Капиталы на пособия бедным невестам в благотворительной практике XIX — начала XX века: бюрократическая матрица и религиозные воззрения
- Грачева Ю. Е. - Роль благотворительных инициатив в становлении образовательной системы Российской империи первой четверти XIX века
- Шевцова Г. И. - Великая княгиня Елизавета Маврикиевна — августейшая покровительница Общества попечения о бедных и больных детях (1893—1907)
- Моторова И. С. - Развитие сети богаделен на территории белорусских губерний (вторая половина XIX — начало XX в.)
- Абдуллаев Д. Н. - Развитие благотворительной деятельности в Туркестанском крае и роль русских благотворительных обществ (конец XIX — начало XX века)
- Коровин В. Ю. - Воронежский дворянин Михаил Алексеевич Веневитинов как попечитель земской школы
- Комарова Т. В. - «...Я их люблю с болью в сердце...» (А. А. Толстая и Петербургский дом милосердия)
- Ключарева А. В. - Просветительская деятельность Александры Львовны Толстой в период тюремного заключения
- Фидченко О. В. - Благотворительная деятельность представителей светского общества и Русской Православной Церкви по укреплению армии и флота России второй половины XIX — начала XX в
- Харитонова А. В. - Благотворительная деятельность врачей в общинах сестер милосердия Российского общества Красного Креста
- Ганф Т. И. - Значение духовно-просветительских журналов в развитии приходской благотворительности Санкт-Петербурга
Русистика и славистика: традиционные темы в современной методологии
- Алексеев А. В. - Понятие о переносном значении в диахроническом аспекте: границы применимости
- Борзенко Е. О. - Нестандартные компаративы: подходы к семантике
- Вяльсова А. П. - Особенности употребления причастных форм в сравнительных конструкциях (на материале древнерусской «Пчелы»)
- Добрушина Е. Р. - Ненормативное употребление деепричастий как переход от синтаксического регистра к семантическому
- Злобина Н. Ф. - Проблемы грамматики текста в отечественной русистике
- Сидорова М. И. - Пополнение класса слов общего рода в современном русском языке: корпусный аспект
Германская филология
- Павловский И. В. - Английский король Эдуард — русский святой
- Игумен Евфимий (Моисеев) - Миссия англосаксонских монахов на европейском континенте в конце VII — начале VIII в. как церковно-исторический феномен
- Писарев Л. В. - Рецепция эпохи Средневековья в романе Г. К. Честертона «Возвращение Дон Кихота»
- Красухин К. Г. - «Гамлет»: трагедия и ее интерпретация
- Макаров В. С. - Цифровой коллаборативный комментарий к пьесам Кристофера Марло
- Захаров Н. В. - «Доктор Фауст» К. Марло на российской театральной сцене XXI века
- Гайдин Б. Н. - Мифы о К. Марло в романе У. Г. Зиглера «Это был Марло: история трехсотлетнего секрета»
- Чукарькова О. В. - Особенности ксенонимов-русизмов в англоязычных письмах иеромонаха Серафима (Роуза)
- Варёшин Н. В. - Детективно-психологическое содержание повести Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
Романская филология
- Волховская А. Г. - 100-летие смерти А. С. Пушкина в испанской периодической печати
- Кабанова А. С. - Субстантивация инфинитива в румынском языке
- Киктёва К. Д. - Путь к «Дон Хуану Тенорьо»: от легенд Хосе Соррильи к его религиозно-фантастической драме
- Кузнецова И. Н. - О паронимической аттракции во французской фразеологии
- Актуальные вопросы современной педагогической науки в контексте православной традиции
- Бацкалёва В. В. - Любовь к родине начинается с любви к семье (Фр. Бэкон) (из опыта работы военного городка)
- Боровенникова Е. О. - Подготовка учителей уроков православия (на примере Калининградской области, Литвы и Финляндии с 1991 г. и по наши дни)
- Забегайлова И. В. - Духовно-нравственное воспитание детей 4—5 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения
- Затямина Т. А. - Потенциал православной культуры в содержании общего образования
- Конкина Д. Д. - Религиозное образование в общинах Православной Церкви в Америке во 2-й половине XX в. (по материалам деятельности Православной комиссии по христианскому образованию (ОСЕС) и трудам Д. Л. Бужамры)
- Крат А. В. - Особенности организации образовательного процесса в православных общеобразовательных школах различного вида
- Кузнецова К. В. - Педагогическое бездействие как одно из самых сильных педагогических действий
- Малышев В. С. - Методология организации среды обучающихся в аспирантуре как средство подготовки кадров высшей квалификации
- Оразова Б. Г. - Новации, инновации и ретроинновации в школьном образовании
- Прокофьева Е. А. - Решение задач духовно-нравственного воспитания в законодательстве Российской империи в первой четверти XIX в
- Смекалина Н. В. - Приемы и методы осуществления межпредметных связей филологических дисциплин с курсом «Основы религиозных культур и светской этики» (модулем «Основы православной культуры»)
Учебники, учебные пособия и словари по церковнославянскому языку: традиции и новации
- Ивлева А. В. - Сравнение церковнославянского и разговорных славянских языков как элемент методики преподавания церковнославянского языка (на примере польского, чешского и украинского языков)
- Карпенко Л. Б. - Лингводидактические принципы обучения церковнославянскому языку
- Левшенко Т. А. - Правописание ѣ в церковнославянском языке
- Становская Т. А. - Педагогический аспект формирования каллиграфических навыков у младших школьников на уроках церковнославянского языка
- Тюрин А. П. - Использование айтрекинга в разработке учебных материалов с мобильным доступом для преподавания церковнославянского языка
Проблемы формирования духовно ориентированной экономики
- Смулов А. М. - Академик Д. С. Львов: идеи о нравственной экономике и экономической науке
- Сеченова М. В. - Духовно-нравственные ценности при ведении предпринимательской деятельности
Диаконическое образование: теория и практика
- Соловьева И. В. - Творческий подход в духовном становлении студента, обучающегося по направлению «Социальная работа»
- Зальцман Т. В. - Творчество и рутина в социальной работе
- Скляров О. Н. - Творческие возможности диалога и современное духовное просвещение
- Файн С. В. - Служение как совместное творчество бедных и волонтеров
Жизненный мир современного российского студента: от либерализма к консерватизму
- Демидова Е. Е., Старикова А. В. - Влияние процесса цифровизации на нормы и девиации современной молодежной среды
- Шамшурин В. И. - Язык, ценности и добродетели
- Кривошеев В. В. - Самоопределение будущих социологов и политологов: ни либералы, ни консерваторы
- Андриянова Т. В. - Особенности исследований религиозности молодежи региона (на примере Курской области)
XXXI Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы
Москва: Изд-во ПСТГУ, 2021. — 236 с.
ISBN 978-5-7429-1412-9
XXXI Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы - Содержание
Историко-критический метод в библейской науке: проблема церковной рецепции
- Прокотук А. Ю. - Методология использования западных авторов в комментариях на Четвероевангелие Толковой Библии под редакцией А. П. Лопухина и его преемников
- Ложкин А. В. - Историческая достоверность рассказа об умерщвлении израильских младенцев (Исх 1.15—22): аргументы Ф. Г. Елеонского против отрицательной библейской критики
- Небольсин А. Г. - Экзегетическое значение вариативности библейского текста
- Юревич Д. В. - Демифологизация библейской науки в русском богословии: от Н. Н. Глубоковского через А. В. Карташева к митрополиту Илариону (Алфееву)
Религиозно-философский опыт русского православия и современные глобальные вызовы
- Гуня А. Н. - Переосмысление территории и места в эпоху цифровизации: религиоведческий аспект
- Скоробогачева Е. А. - Верующий разум национального искусства России второй половины XIX — начала XXI века
- Тихонов В. Е. - Соотношение личностности и богообразности человека в философской теологии С. Л. Франка
- Чикаева Т. А. - Г. П. Федотов о Родине всеобщей и национальной
- Павлюченков Н. Н. - Священник Павел Флоренский об исторических уроках и будущем России
- Ефимов А. Б. - Роль святителя Иннокентия (Вениаминова) в освоении территории России
- Скороходова С. И. - Философский спор Н. В. Устрялова со славянофилами в зеркале современности
- Аникеева Е. Н. - Рецепция русской религиозной философии американским славистом Джорджем Клайном
- Чурсанов С. А. - «Филиокве» как теологическая предпосылка обезличивающих тенденций западноевропейских культур в гуманитарной перспективе троичного богословия В. Н. Лосского
- Свой — чужой: опыт сотрудничества в социальной работе
- Зальцман Т В. - «Сами с усами», или «Стоя на плечах гигантов»: использование чужого опыта в социальной работе
- Хулап В. Ф. - Организация католической и евангелической благотворительности в Германии: возможность применения опыта в российских условиях
- Родионович А. М. - Отечественный и зарубежный опыт борьбы с эпидемиями: религиозный, социальный и медицинский аспекты
Диаконическое образование: теория и практика. «Формирование коммуникативных навыков у специалистов по социальной работе и церковному социальному служению»
- Зальцман Т. В. - Пространство общения в социальной работе и церковном социальном служении
- Григорова 3. Н. - Особенности групповой коммуникации в реабилитационном центре для подростков в конфликте с законом
- Юмашева Т. А. - Развитие коммуникативных компетенций у бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа»
- Kopomeeea Н. В. - Помощь помогающим. Групповой формат психологической поддержки специалистов помогающих профессий
- Файн С. В., Маркова Н. Г. - Человек в центре. Опыт студенческой практики в Центре социальной поддержки «Друзья общины святого Эгидия»
- Гниденко К. А. - Коммуникация как ресурс и источник стресса
Картвелология: проблемы и перспективы
- Гвазава А. А. - Влияние Номоканона свт. Иоанна Постника на типик «Ваханис квабеби»
- Абашидзе 3. Д. - К вопросу рукоположения первого епископа Картли
- Рапава М. А. - Некоторые сведения греческих авторов о ктиторах грузинского монастыря на Афоне
- Кекелия В. А. - Некоторые юридические аспекты армянской эпиграфики эпохи грузинского владычества на Кавказе
- Малков П. Ю. - Рецепция в наследии византийских Отцов Церкви. Учения преподобного Максима Исповедника о воле природной и о воле гномической (на примере творений ряда византийских богословов VII—XIV столетий)
- Багратион-Мухранели И. Л. - Образ Грузинской Церкви в романе Иоаннэ Багратиони (Батонишвили) «Калмасоба»
- Артюшенко М. В. - Архидиакон Питирим Брагинец (1884—1937), постриженик Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря
- Мельникова И. Е. - Попытка восстановления евхаристического общения между Русской (Российской) и Грузинской Православными Церквами при Католикосе-Патриархе всея Грузии Амвросии (Хелая)
Актуальные вопросы современной педагогической науки в контексте православной традиции
- Агеева А. В. - Приемы воспитания детей в семье Великого князя Константина Константиновича Романова
- Ивлянова Е. А. - Проект учебного пособия по основам религиозных знаний для семьи и школы
- Кочкина Д. Д. - Понятие системы попечения о детях в контексте христианской приходской педагогики
- Крат А. В. - Система воспитания школьников в православной общеобразовательной школе
- Тимченко С. Г. - Проблема выявления специфики компетентностей учителя духовно-нравственного образования
Религиозное образование в России и за рубежом
- Беленчук Л. Н., Прокофьева Е. А. - Религиозное школьное воспитание в педагогике В. В. Зеньковского
- Гусакова В. О. - Проблемы изучения православной культуры и православного вероучения в условиях цифровизации образования
- Косолапова Т. В. - Проблема организации занятий в воскресной школе в условиях пандемии. Пути решения и выводы
- Лиознова Е. В. - Методические аспекты психологии воспитания на примере Декалога
- Мумриков О. А. - О методологической ошибке упрощенно-буквалистического толкования Священного Писания при его изучении и способах ее преодоления
- Мумрикова Л. И. - Использование опорно-знаковой системы В. Ф. Шаталова в формировании вероучительных знаний младших школьников
- Санников М. А. - Педагогическое наследие священномученика Амвросия (Гудко)
Создание учебных пособий по церковнославянскому языку в свете достижений современной педагогической науки: анализ теоретического и методического опыта
- Левшенко Т. А. - Диакритические знаки в учебных пособиях по церковнославянскому языку
- Макарова Е. В. - Отражение метапредметного потенциала церковнославянского языка в современных учебных пособиях
- Наумов С. А. - Апеллятивная функция языка и семантика адресата в церковнославянской грамматике
Актуальные проблемы романской филологии
- Кабанова А. С. - Особенности перевода румынских герундиальных конструкций на русский язык
Германская филология
- Тер-Минасова С. Г. - Иноязычное образование на уровне высшей школы
- Павловская А. В. - Культурная глобализация и вызовы XXI века
- Писарев Л. В. - Роман Г. К. Честертона «Человек, который был четвергом»: теодицея против антисистемы
- Макаров В. С. - Томас Стакли в балладах и пьесах XVI века:«Марловианский герой» и «Английский герой»
- Захаров Н. В. - Читал ли А. С. Пушкин К. Марло?
- Гайдин Б. Н. - Англоязычные адаптации пьес У. Шекспира XVII—XVIII вв.: основные тенденции
- Мороз Н. А. - Слон Хортон и атомная бомба: дидактика и политика в сказке Доктора Сьюза
- Чукарькова О. В. - Языковые средства репрезентации пандемии в англоязычных православных блогах
- Щеголяев А. А. - Лексика проповедей деятелей Оксфордского движения: поворот к традиции
Русистика и славистика: традиционные темы в современной методологии
- И. Л. Багратион-Мухранели - Современная грузинская русистика
- Грищенко А. И. - Вирох и марграм в восточнославянских переводах Песни песней XV века: как гапаксы-германизмы могут указать на текст-источник
- Морозова Е. С. - Языковые особенности Оглавления Правленого славяно-русского Пятикнижия XV века
- Онипенко П. К. - Каузативные эмотивы: между акционапьностью и статальностью
- Сидорова М. И. - Сказуемое при подлежащем, обозначающем группу лиц.
Корпусный обзор вариативного согласования
- Фатеев Д. Н. - Религиозные аспекты «коллективной картины мира» в творчестве футбольных фанатов России
- Юдин А. В. - Святой Николай в украинских зимних календарных песнях
Благотворительность и социальная политика государства в России XIX — начала XX века
- Шевцова Г. И. - Императрица Мария Александровна и благотворительная помощь балканским славянам в начале Восточного кризиса 1875—1878 гг.
- Бельчинкова С. В. - Попечение об охране материнства и младенчества как направление благотворительной деятельности императрицы Александры Федоровны
- Гаврилина Н. А. - Протоиерей Георгий Иванович Панов: взгляд на благотворительность в Тульской губернии в XVIII—XIX вв.
- Немчикова Л. А. - Площади, дома, дороги через изучение краеведческого аспекта благотворительности в Санкт-Петербурге
- Логунова Е. Г. - Историко-социологические основания благотворительности во время эпидемий
- Харитонова А. В. - Научно-исследовательская деятельность врачей в общинах сестер милосердия
- Иванова М. С. - Роль земской благотворительности в сфере дошкольного воспитания на рубеже XIX—XX веков в селах Воронежской губернии (опыт земского врача А. И. Шингарева)
- Бакалдина Е. В. - Благотворительность Боткиных
- Ганф Т. И. - Протоиерей Петр Алексеевич Смирнов — духовник семьи Боткиных
Церковное пение
- Вискова И. В. - Хенрик Миколай Гурецкий: путь композитора от авангарда к духовной музыке
- Николаева Е. А. - Книга Псалтирь в духовной музыке XX века
XXXII Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы
Москва: Изд-во ПСТГУ, 2022. — 260 с.
ISBN 978-5-7429-1477-8
XXXII Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы - Содержание
Проблемы библейской эсхатологии
- Гумеров А. Ш. Библейские образы в богослужении Недели мясопустной, о Страшном Суде
- Овчаренко А. В. Эсхатологическое прочтение Пс 114. 7—9 свтВасилием Великим: метафора оптического восприятия божественной красоты
- Прокопчук А. Ю. О различиях в эсхатологических концепциях евангелистов Матфея и Луки
- Ложкин А. В. Текстуальные разночтения во 2 Петра 3.10: проблема рецепции в русской библеистике
- Медведева А. А. Ироничная экзегеза книги Откровения
Картвелология: проблемы и перспективы
- Гвазава А. К вопросу о приписке Католикоса-Патриарха Георгия IV на тексте типика монастыря «Ваханис Квабеби»
- Абашидзе 3. Д. К вопросу о времени и обстоятельствах объединения должностей Чкондидского епископа и мцигнобартухуцеси
- Малков П. Ю. Иисус прослезился (Ин 11. 35): догматический и сотериологический аспекты значения слез Сына Божия у гробницы праведного Лазаря в святоотеческой экзегезе
- Багратион-Мухранели И. Л. Царь Теймураз I — политик и поэт
- Лобанов Д. В. Некрополь князей Голицыных, потомков царя Вахтанга VI, в Донском монастыре. 45 Таварткиладзе Д. Т. Церковь и судебная система Грузии в XVI—XVII вв.: документы о саканоно и сарджуло
- Артюшенко М. В. Настоятели Донского монастыря, погребенные в Сретенской церкви
- ЩелкачевА. В., Мельникова И. Е. Грузинский церковный вопрос по материалам российских и грузинских источников
Диаконическое образование: теория и практика. Сила личности: герои и истории
- Зальцман Т. В. Видеть тенденции, помнить о людях
- Файн С. В. Творить историю без героизма
- Горлова Н. И. Волонтерство: цифры, факты, люди
- Леонтьева В. В. Екатерина Константиновна Грачева: жизнь как подвиг
Земля российская: православные традиции, культура и духовные ценности в освоении и развитии страны
- Гуня А. Н. Богословские аспекты освоения территории и формирования духовного пространства России
- Редкозубое А. Д. Казачество как одна из духовно-культурных скреп российского общества
- Павлюченков Н. Н. Святитель Тихон Задонский как феномен русской святости
- Фетисенко О. Л. «Больные места» церковной жизни России XIX века в осмыслении Кохановской (Н. С. Соханской)
- Чикаева Т. А. С. Л. Франк о любви к Родине как о служении святыне и пути к совершенствованию
- Каледина К. А. Умные категории Плотина как универсальный диалектический конструкт русской религиозной философии в трудах протоиерея Игоря Алексеевича Цветкова
- Аникеева Е. И. Константин Леонтьев — «русский Ницше»? К характеристике русского мыслителя Дж. Клайном
- Иванов И. А. Протоиерей Иоанн Кулыгин и румынский исихазм в 1940-е гг.
Актуальные вопросы современной педагогической науки в контексте православной традиции
- Кочкина Д. Д. Приходская образовательная среда: понятие, содержание и структура
- Власов Е. А. Четыре среды воспитания и их роль в развитии личности ребенка (на примере архим. Иоанна Крестьянкина)
- Крат А. В. Воспитание в процессе обучения: опыт католических школ Германии
- Калинина Т. М. Финское религиозное образование: становление и развитие
- Смекалина Н. В. Исследование сформированности коммуникативных умений у младших школьников
Воспитание в контексте религиозного образования: исторический опыт, проблемы и перспективы
- Рыжов А. Н. Трансформация воспитательного потенциала религиозного образования в приходских училищах XVI—XVII вв.
- БеленчукЛ. И., Прокофьева Е. А. Духовно-нравственное воспитание в школе в документах государства и Церкви
- Гусакова В. О. Подготовка преподавателей воскресных школ к организации духовно-нравственного воспитания детей на приходе
- Янушкявичене О. Л. Уроки православной культуры: актуальные темы и подходы к изучению 126 Денисова Е. А., Щекочихина Е. А. Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях православной классической гимназии
- Мумриков О. А. Опыт педагогической реализации смысловой структуры церковного экологического парка
- Иволгина Т. В., Моргунова И. А. Сетевые проекты как средство сохранения и распространения практического опыта преподавания православной культуры
- Кравцова М. Ю. Методика преподавания церковнославянского языка: традиции, новые вызовы и перспективы
- Будейко В. Э. Буква Ъ «ять». Краткий очерк истории символа
Благотворительность и социальная политика государства в России XIX — начала XX века
- Ульянова Г. И. Московский Приказ общественного призрения в первой четверти XIX века: его имущественные и человеческие потери в войну 1812 года
- Шевцова Г. И. Благотворительная деятельность княгини Татианы Константиновны, княгини Багратион-Мухранской (1914—1917 гг.)
- Третьякова С. И. Сотрудничество военных моряков с Архангельским окружным обществом спасания на водах (вторая половина XIX в.)
- Гувакова Е. В. Помощь монастырей Москвы благотворительным обществам России начала XX в.
- Бакалдина Е. В. Представительницы семьи Боткиных — сестры милосердия
- Ключарева А. В. Статья Л. Н. Толстого «О благотворительности», из опыта благотворительной деятельности писателя
- ЗеифертА. А. Материалы Ярославских епархиальных ведомостей, посвященные благотворительности, как инструмент консолидации приходского духовенства Ярославской епархии
- Сингх С. С. Особенности передачи пожертвований общинам горы Афон моряками российского флота в конце XIX — начале XX века (опыт исследования)
- Козловцева Е. Н. Роль доктора В. Н. Штурма в создании Серафимовского комитета Российского общества Красного Креста
Церковь и общество в Средние века и Новое время
- Анисимова А. А. Участие монастыря в религиозной жизни своих горожан (на примере английских монастырских городов)
- Родин И. В. Французские католики и общественное движение мая—июня 1968 года
- Потехина И. П. Административно-финансовая система средневекового папства: к вопросу о степени изученности темы и перспективах дальнейшего исследования
Германская филология
- Dryden L. Robert Louis Stevenson and the Edinburgh of the Imagination
- Milbank A. G. “When Things are in Danger, Someone Must Give Them Up”: Redemption and Ecology in Tolkien’s Legendarium
- Писарев Л. В. Отражение концепций прерафаэлитов в романе Г. К. Честертона «Возвращение Дон Кихота»
- Аксенов А. В. Образ аутсайдера в новеллистике американского романтизма: к типологии романтического героя
- Макаров В. С. «Религиозная меланхолия» в «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона
- Гайдин Б. Н. Особенности шекспировских адаптаций Георгианской эпохи (на примере творчества Д. Гаррика)
- Мороз Н. А. «Воображаемый Запад»: советские киноадаптации американской научной фантастики
- Беляева В. Е. Персонажи К. Воннегута в диалоге с Создателем
- Чукарькова О. В. Репрезентация концептов “community” и “parish” в современных англоязычных текстах (на материале православных интернет-сайтов)
- Шарапкова А. А., МанеркоЛ. A. “Moral rectitude” и “moral rule” в философии Дж. Локка: терминологический аппарат описания моральной ответственности “In Statu Nascendi”
- Варёшин Н. В. Роль трагедии У. Шекспира «Гамлет» в сюжетообразовании рассказа Г. Свифта «Химия»
- ЩеголяевА. А. Августин Кентерберийский и император Маврикий: истоки латинской миссии в Британии
Актуальные проблемы романской филологии
- Десятова Μ. Ю. Мир Африки в португалоязычной литературе и трудности перевода (на примере романа Паулины Шизиане “Balada de amor ао vento”)
- Приходько К. О. Трансформация мифа об Актеоне в элегии XLIII из сборника «Рифмы» Пернетти дю Гийе
- Теплякова Д. О. “Biaus amis Jouglet”: о функциях жонглера в романе Жана Ренара «Гильом де Доль»
Русистика и славистика: традиционные темы в современной методологии
- Борисова Д. М. Метафизика локуса в повести К. Г. Паустовского «Героический юго-восток» .229 Добруишна Е. Р, Борзенко Е. О. Грамматика языка котиков
- Никитина Е. Н. Возвратные эмотивные глаголы и категория лица
- Онипенко Н. К. Причастия и деепричастия в абсолютном начале предложения
- Пашкова В. О. Младший славянский перевод «Константинова дара»: история и перспективы изучения
- Скляров О. Н, Верлибр О. Пащенко «Новый Завет» в контексте современной христианской лирики: проблематика и поэтика
- Фатеев Д. Н. Христианские мотивы и образы в субкультуре футбольных фанатов: паралингвистические средства коммуникации
Церковное пение
- Елисеева А. А. Круг певческих рукописей монастыря Путна в собрании ГИМ: основные результаты исследования
- Зуммер Л. А. Архимандрит Иустин (Татаринов): певческие традиции Николо-Бабаевского монастыря
- Николаева Е. А. Движение вверх: о духовной традиции в новой музыке
В евангельской «песне» Богородицы мы впервые слышим тот план социального переустройства, за который так ратует Лука в своей дилогии (Лк 1.50—53). Происшедшее с Марией показало, что Бог обращает Свою милость лишь к «боящимся Его». Возвышение смиренных означает, что сильные ни- зложены с престолов, а гордые рассеялись, как побежденный неприятель на поле битвы. Напомню, что в рассказе об искушениях у Луки диавол приписывает себе всю власть над миром, поэтому ниспровер- жение земных властителей, которые были склонны обожествлять себя, означает торжество Бога в мире. Слова Марии почти слово в слово воспроизводят заповеди блаженства: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо вы будете насыщены... Но горе вам, богатые... Горе вам, пресыщенные ныне...» (Лк 6.20—25). Обыденная точка зрения рассматривает земное благополучие как наглядное свидетельство благоволения Божия, обеспеченные люди получают спасение, а нищие и обездоленные забыты Богом. Но этим стереотипам противостоит Евангелие от Луки. С некоторой до- лей смелости можно утверждать, что для третьего евангелиста характерен «революционный» настрой на социальное переустройство: «алчущих преисполнил благ, и богатых отослал ни с чем».
XXXIII Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Материалы. — Москва: Изд-во ПСТГУ, 2023. — 248 с.
ISBN 978-5-7429-1551-5
XXXIII Ежегодная Богословская конференция ПСТГУ – Содержание
Поздравления представителей Грузинской Церкви к юбилейным торжествам ПСТГУ
Библейское учение о Боге
- Прокотук А. Ю. Трансформация в представлениях о Боге в дилогии Луки
- Скобелев М. А. Изречение « Так говорит Господь, Царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф: я первый и последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто как я ?» (Ис 44. 6, 7а): экзегетический разбор
Церковные реформы императора Петра I в контексте модернизационных процессов XVII века
- Петрушке В. И. Фискальные меры Петра I как фактор инициации синодальной реформы
- Рогожин А. А. Генеалогия, политическое богословие и священная топография в «Слове приветственном на пришествие в Киев Его Царского Пресветлого Величества» (1706) Феофана Прокоповича
- Григорьев А. Б. Истоки формирования почитания династии Романовых в Русской Православной Церкви во второй половине XVII века
Россия и Запад: религиозно-философское осмысление связей и противоречий
- Гуня А. Н. Россия — Европа: некоторые особенности динамики цивилизационного конфликта
- Чикаева Т. А. Русское и западное понимание того, что есть Родина
- Катасонов В. Н. Россия и Запад: старые песни о новом
- Иванов И. А. Политика Ватикана в отношении русского православия в межвоенный период (по заметкам протоиерея Думитру Станилое)
- Ермишина К. Б. Теории цивилизационного противостояния России и Запада у Н. Данилевского и евразийцев: истоки и перспективы
- Аникеева Е. И. Лев Толстой: между «культурным анархизмом» и непротивленчеством: к характеристике русского мыслителя Дж. Клайном
- Скороходова С. И. К вопросу о духовном наследии владыки Нестора (Анисимова)
- Павлюченков Н. И. Переоценка запада в жизни и творчестве И. В. Киреевского
- Абросимов А. А. Эсхатологическое видение в России и на Западе в трудах протопресвитера Александра Шмемана
- Редкозубое А. Д. Некоторые аспекты вопроса о посмертной участи павших воинов в православии и исламе
- Лисица Ю. Т. Главные основы нравственной философии И. А. Ильина
- Самарец Ф. А. Особенности учения С. Н. Булгакова о сотворении мира из «Ничто»
- Орлова Е. А. Особенности христианских символов и образов в богородичной псалтири
Диаконическое образование: теория и практика. Испытание на прочность: ценности и смыслы в условиях выбора
- Зальцман Т. В. Что для нас по-настоящему ценно: взаимосвязь теории и практики в социальной работе и социальном служении
- Файн С. В. Хрупкость и ценность жизни пожилого человека
- Танайлова М. В. Новомученики и исповедники Российские: верность выбранному пути
- Бурмистрова И. В. «Выбираю нас»: о роли поддерживающих сообществ и горизонтальных связей во времена турбулентности
- Спирина Е. С. Социальный обмен эмоциями как фактор формирования жизнестойкости
Картвелология: проблемы и перспективы
- Гвазава А. О некоторых богословских, духовно-нравственных и экзегетических особенностях содержания текста Типика Ваханских пещер
- Рапава М. А. Древнегрузинские переводы сочинения преподобного Иоанна Дамаскина «Источник знания» '
- Васадзе Л. Ш. Постлиберальная идеология
- Малков П. Ю. Истолкование преподобным Максимом Исповедником причины запрета Христа прикоснуться к Нему Марии Магдалине (Ин 20.17)
- Багратион-Мухранели И. Л. Первые переводы поэмы Руставели на русский язык
- Лобанов Д. В. Фамильный некрополь князей Ратиевых в Донском монастыре
- Таварткиладзе Д. Т Участие Церкви в политической жизни Грузии XVI—XVII вв
- Артюшенко М. В. Архимандрит Кирилл Иерусалимита, настоятель московского Донского монастыря: вехи биографии (1683—1747)
- Щелкачев А., Мельникова И. Е. Основные проблемы в дискуссии при обсуждении Грузинского Церковного вопроса в XX веке
Благотворительность и социальная политика государства в России XIX — начала XX века
- Ульянова Г. Н. Учреждения императрицы Марии в первой половине XIX века: система заведений, финансирование, статистика учеников и пациентов
- Комарова Т В. Благотворительность в прошлом и настоящем (на примере двух приходов Тульской епархии)
- Ключарева А. В. Забота о беженцах как направление церковной благотворительности в годы Первой мировой войны (по материалам Тульской епархии)
- Бакалдина Е. В. Частный кружок для устройства питательных пунктов для воинов, организованный Боткиными в 1904—1905 гг.
- Шевцова Г. И. Санитарный транспорт РОКК в Болгарии в период Первой Балканской войны (1912-1913)
- Ганф Т. И. Поучительный пример православной благотворительности — Толстовская ферма в США
Церковь и общество в Средние века и Новое время
- Аникьев И. И. Практика паломничества в Рим в каролингскую эпоху по трактату Ионы Орлеанского «О почитании изображений»
- Мастяева И. Н. Новициат в западноевропейских consuetudines XI—XII вв
- Новосёлова Е. В. Иезуит Бернабе Кобо как исследователь индейской религии
- Гриценко С. А. К вопросу о роли церковных кругов в «битве за оборону» в Швеции (1912—1914)
Актуальные вопросы современной педагогической науки в контексте православной традиции
- Забегайлова И. В. Христианские педагоги и ученые второй половины XIX — начала XX в. О проблемах освоения детьми духовно-нравственных ценностей
- Медекша А. С. Феномен отцовства в контексте педагогического наследия отечественной православной культуры
- Крат А. В. Реализация содержания образования в контексте православного мировоззрения: как это происходит в православных школах?
- КочкинаД. Д. Влияние типа поселения на особенности религиозной социализации (на примере деятельности в приходской общине)
- Костюк Д. А. О преподавании вероучения детям в современных протестантских воскресных школах
- Дьячкова М. И. Католические школы в Соединенных Штатах Америки
- Рухлова Е. А. Об использовании метода проектов на уроках математики при изучении геометрического материала
- Шульженко Ю. С. К вопросу об использовании проблемных ситуаций на уроках математики в начальной школе
- Демидова С. Ю. Использование метапредметного подхода в обучении детей с ограниченными возможностями (вид 9 — умственная отсталость, интеллектуальные нарушения) при использовании специальных условий — обучение на дому
Актуальные вопросы преподавания церковнославянского языка
- Левшенко Т А. Проблемы правописания заимствованных слов в церковнославянском языке
- Вяльсова А. П. История развития семантико-синтаксических свойств глагола обидгьти
- Подкорытова С. А., Фиалковская Н. А. Возможности изучения церковнославянского языка и эстетики древнерусской книги в работе над межпредметным образовательным проектом «Дар земле нашей Русской»
- Дорофеева Л. В. Церковнославянский язык как «духовное небо» русского языка (славянофилы между Западом и Востоком: к вопросу о современном просветительском тренде)
Русистика и славистика: традиционные темы в современной методологии
- Борзенко Е. О. Апельсинистый и кокосистый: функционирование суффикса -иство фруктовистых неологизмах
- Вяльсова А. П. Текстовые функции причастий и деепричастий в жанре описания картины
- Пашкова В. О. Троицкая редакция «Константинова дара»: возникновение и бытование
- Сидорова М. И. Однородные подлежащие-композиты с общим элементом и число сказуемого (Фото- и видеосъемка запрещена/запрещены)
- Хажомия М. И. Односоставные предложения в сербском языке (общий обзор)
Актуальные проблемы романской филологии
- Арсентьева С. В. Взамодействие вербальных и невербальных компонентов креолизованного заголовка (на примере италоязычных военных календарей)
- Борисова Е. С., Ларина К. А. Прагматика пресс-конференций: монолог в диалоге (на материале итальянского языка)
- Десятова М. Ю. Как исчезает язык: истрорумынский на устах носителей
- Клюева Е. В. «Сейчас или никогда / Нам перестать воевать...». Письма-баллады Карла Орлеанского и Филиппа Доброго, Герцога Бургундского
- Тихонова О. В. Сравнительная орфография средневековых текстов на испанском, португальском и итальянском языках в еврейской графике
- Красухин К. Г. Древнегерманские претерито-презентные глаголы и модальные глаголы английского языка
- Щеголяев А. А. Текст древнеанглийской поэмы на основе Великого Рождественского антифона О Clavis David
- Чукарькова О. В. Лексико-семантические средства репрезентации концепта HEART в англоязычном религиозном дискурсе
- Ищенко Н. С. Иерархия безумцев в протестантской и католической теологии (на основе романа Г. К. Честертона «Шар и крест») '
- MilbankA. G. С. S. Lewis and Christian Apologetics in The Silver Chair
- Мороз H. А. О природе власти: киноадаптация романа Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» 1935 г.
- Беляева В. Е. Жанровое своеобразие романа Дж. Макбрайда «Дьякон Кинг-Конг»
- Ушакова А. Н. Код Прометея в романе М. Миллер «Цирцея»
Церковное пение
- Вискова И. В. Образ Богородицы в творчестве современных польских композиторов
