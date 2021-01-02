Ученые записки - РПУ - выпуск 1 - 6
Российский Православный университет св.Иоанна Богослова предлагает читателю первый выпуск ’’Ученых записок", начиная тем самым, наряду с педагогической, свою научную и научно-издательскую деятельность.
Начало всегда ответственно и трудно. "Начало мудрости - страх Господень" (Пс. 110, 10). Исполненные этого жизнеутверждающего страха, редакторы и авторы первого выпуска сочли нужным обратиться к темам, которые всегда были магистральными и традиционными для русской богословской и светской историко-филологической академической и университетской науки, сочли нужным обратиться к документам в первую очередь. В России в начале XX века богословские и гуманитарные дисциплины переживали свой блистательный подъем, устанавливая и обосновывая предмет и метод своих исследований, прогнозируя и определяя свое дальнейшее развитие.
Насколько удачны и перспективны были прогнозы и предвидения ученых - богословов, философов, историков и филологов начала XX века, мы видим сейчас, в конце нашего века. Да, именно сейчас, на пороге нового столетия и тысячелетия мы остро ощущаем губительность того насильственного разрыва, того искусственного исторического прогала, который воспрепятствовал непрерывному и поступательному развитию нашей духовной жизни, нашей науки. Поэтому неслучаен всеобщий интерес к серебряному веку русской культуры и русской гуманитарной науки. Этот интерес означает не столько возврат к старому, что в принципе всегда возможно и не всегда предосудительно и пагубно, сколько благословенное устремление установить связь времен, вернуться на путь благочестивого и самоотверженного служения вере, науке и обществу, покончить с разрывом и пойти дальше, навстречу будущему.
Тем более, что в начале XX века большинство русских богословов, философов и гуманитарных ученых другого профиля были вдохновлены пафосом духовного возвышения и созидания будущего России и человечества, а не революционного разрушения "до основанья, а затем...". Их голоса не всеми были услышаны, они были оборваны, заглушены "прибоем революции" или, как "глас вопиющего", звучали в полупустыне зарубежного рассеяния. С ними сейчас, в конце века, не обязательно соглашаться, но нужно знать, во что они верили, какие вопросы ставили, как их разрешали. Нужно знать, что "разрыв" во многом был внешним, физическим, насильственным и что скрыто, в катакомбах или в изгнании не прерывалась нить, не оскудевала традиция. Речь сейчас идет не о вере - она в условиях гонения даже крепла и очищалась, а о науке, которая более подвержена влиянию внешних условий и обстоятельств и которая, подобно вере, тоже имела своих подвижников и мучеников и тоже сохранила себя в пору лихолетья и лицемерия.
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 1
М., Российский Православный университет, 1995 г. - 202 с.
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 1 - Содержание
- Н.М.Толстой Вступительное слово
Славянская Библия
- И.Е. Евсеев Рукописное предание славянской Библии
- И.Е. Евсеев Собор и Библия
- Игумен Иннокентий (Павлов) Заметки к статье Н.Н.Глубоковского “Славянская Библия"
- Н.Н. Глубоковский Славянская Библия
Поместный Собор 1917-1918 гг
- А.Г.Кравецкий Проблемы Типикона на Поместном Соборе
- Епископ Афанасий (Сахаров) О празднике всех святых, в земле русской просиявших, и о службе на сей праздник
- А.Г.Кравецкий Священный собор 1917-1918 гг. о расстреле Николая II
Церковь и время
- Н.Н. Покровский Документы Политбюро и Лубянки о борьбе с Церковью в 1922-1923 гг
- Николай Тон (Дюссельдорф) Употребление немецкого языка как языка православного богослужения (Перевод с немецкого РДрачнёва)
Литературное приложение
- Прот. Владимир Лозина-Лозинский Из Соловецких тетрадей (Вступительная статья и подготовка текстов Ф.О.Стукалова-Погодина)
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 2
М., Российский Православный университет, 1996 г. - 265 с.
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 2 - Содержание
- ПАМЯТИ Н. И. ТОЛСТОГО
- Б. И. Сове. ИСТОРИЯ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ (Подготовка текста, предисловие и публикация А. Г. Кравецкого)
- Ю. И. Рубан. СЛУЖЕБНИК ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО
- Б. А. Успенский. ЛИТУРГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЦАРЯ В РУССКОЙ ЦЕРКВИ: ПРИОБЩЕНИЕ СВ. ТАЙНАМ (Историко-литургический этюд)
- А. Г. Кравецкий. КАЛЕНДАРНО-БОГОСЛУЖЕБНАЯ КОМИССИЯ
- М. А. Бобрик. ИИСУСОВ ТАНЕЦ В «ДЕЯНИЯХ ИОАННА» И «РАДЕНИЕ» В ХЛЫСТОВСТВЕ (Гипотеза общности происхождения)
- Е. М. Верещагин CRUX INTERPRETATORUM: о литургических переводах с церковнославянского на немецкий
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 3
М., Российский Православный университет, 1998 г. - 285 с.
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 3 - Содержание
- А. И. Сидоров ПРЕДИСЛОВИЕ
- Проф. А. П. Дьяконов ТИПЫ ВЫСШЕЙ БОГОСЛОВСКОЙ ШКОЛЫ В ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ (III-VI вв.)
- А. И. Сидоров НАЧАЛО АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ШКОЛЫ: ПАНТЕН. КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
- А. И. Сагарда -А. И. Сидоров АНТИОХИЙСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ШКОЛА И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
- Св. Мелитон Сардикский О ПАСХЕ (перевод с греческого В. В. Василика)
- ИЗРЕЧЕНИЯ СЕКСТА (перевод с греческого и предисловие А. С. Небольсина)
- Палладий, епископ Еленопольский ДИАЛОГ С ФЕОДОРОМ, РИМСКИМ ДИАКОНОМ, ПОВЕСТВУЮЩИЙ О ЖИТИИ БЛАЖЕННОГО ИОАННА, ЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО, ЗЛАТОУСТА (перевод с греческого и предисловие А. С. Балаховской)
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Св. Кирилл Александрийский
- 1. СЛОВО ПРОТИВ ТЕХ, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ ИСПОВЕДОВАТЬ СВ. ДЕВУ БОГОРОДИЦЕЮ;
- 2. РАЗГОВОР С НЕСТОРИЕМ О ТОМ, ЧТО СВ. ДЕВА - БОГОРОДИЦА, А НЕ ХРИСТОРОДИЦА
- (перевод с греческого священника Василия Дмитриева)
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 4
М., Российский Православный университет, 1998 г. - 224 с.
ISBN 5-88661-010-4
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 4 - Содержание
ТЕКСТОЛОГИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ И ЯЗЫК БОГОСЛУЖЕНИЯ
- А.А.Пичхадзе. КНИГА «ИСХОД» В СЛАВЯНСКОМ ПАРИМЕЙНИКЕ
- С.Ю. Темчин. ПАСХАЛЬНО-ВОСКРЕСНЫЙ АПРАКОС -НЕИЗВЕСТНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ТИП СЛАВЯНСКОГО СЛУЖЕБНОГО ЕВАНГЕЛИЯ
- А. А. Плетнева. ДИСКУССИИ О ПЕРЕВОДЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 1905-1914
СИМВОЛ И РИТУАЛ. ОЧЕРКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬ ТУРЫ
- Е. Е. Левкиевская. ПРАВОСЛАВИЕ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО СЕВЕРНОРУССКОГО КРЕСТЬЯНИНА
- Л. И. Виноградова. МОТИВИРОВКИ РИТУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЕ ТЕКСТЫ
- С.М. Толстая. ОБЫЧАЙ «ВТОРИЧНОГО ПОГРЕБЕНИЯ» В ЗЕРКАЛЕ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
- A. А. Плотникова. ОТ ЗНАКА К РИТУАЛУ. ВСТРЕЧА
- Е. С. Узенеова. СВАТОВСТВО У БОЛГАР (ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
- B. В.Усачева. РАСТЕНИЯ- АПОТРОПЕИ В СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
- О. А.Пашина. К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ СЕМАНТИКИ СНЕГА В РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
- О. В. Белова. БИБЛЕЙСКАЯ СИМВОЛИКА ЖИВОТНЫХ В ПАМЯТНИКАХ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ
- Μ. Μ. Валенцова. НАЗВАНИЯ ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ У ЧЕХОВ И СЛОВАКОВ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
- С.Е. Никитина. ЯЗЫК ДУХОВНЫХ СТИХОВ: СЛОВАРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
- Е.А.Журавлева. СТРУКТУРА РУССКОГО ОБРЯДА С «КУКУШКОЙ»
- Л.А.Софронова. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТЕМА В УКРАИНСКОМ И РУССКОМ ШКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 5
М., Российский Православный университет, 2000 г. - 248 с.
ISBN 5-88661-010-5
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 5 - Содержание
- Д.Е. Афиногенов, Ю.А. Казачков. ЛЕГЕНДА О ФЕОФИЛЕ: НОВЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ
- С.Н. Кистерев. ВЫКУП ПЛЕННЫХ ПО РУССКО-ГРЕЧЕСКИМ ДОГОВОРАМ X В
- М.В. Бибиков. КОГДА БЫЛА КРЕЩЕНА РУСЬ ? (ВЗГЛЯД ИЗ ВИЗАНТИИ)
- Е.В. Уханова. КАФЕДРАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЦЕРКВИ XIII -XIV ВВ
- А. В. Бармин. ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ «ДИАЛОГОВ» НИКИТЫ МАРОНЕЙЦА
- Ю.А. Пятницкий. К ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ ВИЗАНТИЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ ИЗ СОБРАНИЯ ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА
- Б.Л. Фонкич. АВТОГРАФЫ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХА ФИЛОФЕЯ КОККИНА
- О.А. Родионов. ВИЗАНТИЙСКИЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ-ИСИХАСТОВ И ДРЕВНЕРУССКАЯ АГИОГРАФИЯ КОНЦА XIV - НАЧАЛА XV В.: ХАРАКТЕР И ИСТОКИ ПАРАЛЛЕЛИЗМА
- Е.В. Герцман. ГЕРАСИМ ХАЛКЕОПУЛОС С СОИМЕННИКАМИ
- Л.А. Герд. НЕИЗДАННЫЕ ГЛАВЫ О КРЕЩЕНИИ ИЗ НОМОКАНОНА МАНУИЛА МАЛАКСЫ
- А.В. Жилякова. МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ ГРЕКОВ В МОСКВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В
- О.Е. Мисюревич. ФИЛОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ЗАГОВОР 1839 Г. В ГРЕЦИИ
- И.П. Медведев. РУССКИЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ «ГРЕЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ» ЭМИЛЯ ЛЕГРАНА
- Л. Г. Хрушкова. ХРИСТИАНСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И РУССКАЯ ШКОЛА ВИЗАНТИНИСТИКИ
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 6 - ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ XX ВЕКА И ОБНОВЛЕНЧЕСКАЯ СМУТА
М: Индрик, 2000. - 224 с.
ISBN 5-85759-002-7
Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 6 - ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ XX ВЕКА И ОБНОВЛЕНЧЕСКАЯ СМУТА - Содержание
- М.В.Шкаровский. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви XX века
- А.Г.Кравецкий. К предыстории обновленческой смуты. (Записка прот. В. Д. Красницкого «О направлении политики советской власти в отношении Православной Церкви»)
- Джонатан Дейли. Штурм последней крепости: большевистская атака на Церковь в 1922 году
- Переписка Святителя Тихона Патриарха Всероссийского и митрополита Евлогия (Георгиевского). 1921-1922 гг. (Н. Ю. Лазарева)
- Кто же являлся распространителем «ложных слухов»? (Я. А. Кривошеева)
- Я. Я. Розанов. Второе сословие. Мои воспоминания о жизни московского духовенства в последнее пятидесятилетие перед революцией. Подготовка текста и публикация М. И. Одинцова
- А. Б. Мороз. Устная история Русской Церкви в советский период (Народные предания о разрушении церквей)
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
- Гюнтер Шульц. Институт Восточных церквей Вестфальского университета им. Вильгельма (Мюнстер)
- А. В. Журавский. «Инородческое обозрение» как журнал этнографического периода Казанской миссионерской школы
In Memoriam. Памяти Евгения Алексеевича Карманова
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