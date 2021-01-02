Российский Православный университет св.Иоанна Богослова предлагает читателю первый выпуск ’’Ученых записок", начиная тем самым, наряду с педагогической, свою научную и научно-издательскую деятельность.

Начало всегда ответственно и трудно. "Начало мудрости - страх Господень" (Пс. 110, 10). Исполненные этого жизнеутверждающего страха, редакторы и авторы первого выпуска сочли нужным обратиться к темам, которые всегда были магистральными и традиционными для русской богословской и светской историко-филологической академической и университетской науки, сочли нужным обратиться к документам в первую очередь. В России в начале XX века богословские и гуманитарные дисциплины переживали свой блистательный подъем, устанавливая и обосновывая предмет и метод своих исследований, прогнозируя и определяя свое дальнейшее развитие.

Насколько удачны и перспективны были прогнозы и предвидения ученых - богословов, философов, историков и филологов начала XX века, мы видим сейчас, в конце нашего века. Да, именно сейчас, на пороге нового столетия и тысячелетия мы остро ощущаем губительность того насильственного разрыва, того искусственного исторического прогала, который воспрепятствовал непрерывному и поступательному развитию нашей духовной жизни, нашей науки. Поэтому неслучаен всеобщий интерес к серебряному веку русской культуры и русской гуманитарной науки. Этот интерес означает не столько возврат к старому, что в принципе всегда возможно и не всегда предосудительно и пагубно, сколько благословенное устремление установить связь времен, вернуться на путь благочестивого и самоотверженного служения вере, науке и обществу, покончить с разрывом и пойти дальше, навстречу будущему.

Тем более, что в начале XX века большинство русских богословов, философов и гуманитарных ученых другого профиля были вдохновлены пафосом духовного возвышения и созидания будущего России и человечества, а не революционного разрушения "до основанья, а затем...". Их голоса не всеми были услышаны, они были оборваны, заглушены "прибоем революции" или, как "глас вопиющего", звучали в полупустыне зарубежного рассеяния. С ними сейчас, в конце века, не обязательно соглашаться, но нужно знать, во что они верили, какие вопросы ставили, как их разрешали. Нужно знать, что "разрыв" во многом был внешним, физическим, насильственным и что скрыто, в катакомбах или в изгнании не прерывалась нить, не оскудевала традиция. Речь сейчас идет не о вере - она в условиях гонения даже крепла и очищалась, а о науке, которая более подвержена влиянию внешних условий и обстоятельств и которая, подобно вере, тоже имела своих подвижников и мучеников и тоже сохранила себя в пору лихолетья и лицемерия.

Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 1

М., Российский Православный университет, 1995 г. - 202 с.

Ученые записки - Российский Православный университет - выпуск 1 - Содержание Н.М.Толстой Вступительное слово