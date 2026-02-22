Вы держите в руках первый номер нового журнала Санкт-Петербургской духовной академии. Он создан специально для публикации материалов научных конференций академии, прежде всего двух самых крупных — весенней студенческой и осенней научно-богословской. Почему именно журнал? Почему бы не продолжить старую традицию печатать материалы в сборниках? Дело в том, что сборники материалов конференций, как правило, оказываются практически недоступными для читателей: у них небольшой тираж, в основном расходящийся по личным библиотекам выступавших; их трудно найти в библиотеках или в Интернете; они мало привлекают внимания и своим общим названием — в самом деле, непонятно, что можно найти внутри сборника «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки»...

Исправить ситуацию мы решили изданием журнала. При этом мы сразу же делаем ставку на то, чтобы журнал было легко найти в Интернете, прежде всего на сайте elibrary.ru (РИНЦ). Если сборники материалов конференций, друг с другом ничем не связанные, были совершенно обособлены один от другого, и найдя один, читатель почти наверняка не найдет – и даже не станет искать — другой, то журнал располагается в РИНЦ одним блоком. Найдя интересующую статью, читатель сможет сразу увидеть оглавления и других выпусков, в каждом из которых — материалы своей конференции. Мы очень рассчитываем на то, что смена формата привлечет к нашим научным конференциям – точнее, к издаваемым материалам — дополнительное внимание. Подобным образом уже поступают наши коллеги из других вузов, но мы одними из первых — по крайней мере, в церковном образовании — внедрили это полезное новшество. Итак, в данном номере, первом номере журнала «Актуальные вопросы церковной науки», мы публикуем материалы ХI студенческой научно-богословской конференции.