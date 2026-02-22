Актуальные вопросы церковной науки
Вы держите в руках первый номер нового журнала Санкт-Петербургской духовной академии. Он создан специально для публикации материалов научных конференций академии, прежде всего двух самых крупных — весенней студенческой и осенней научно-богословской. Почему именно журнал? Почему бы не продолжить старую традицию печатать материалы в сборниках? Дело в том, что сборники материалов конференций, как правило, оказываются практически недоступными для читателей: у них небольшой тираж, в основном расходящийся по личным библиотекам выступавших; их трудно найти в библиотеках или в Интернете; они мало привлекают внимания и своим общим названием — в самом деле, непонятно, что можно найти внутри сборника «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки»...
Исправить ситуацию мы решили изданием журнала. При этом мы сразу же делаем ставку на то, чтобы журнал было легко найти в Интернете, прежде всего на сайте elibrary.ru (РИНЦ). Если сборники материалов конференций, друг с другом ничем не связанные, были совершенно обособлены один от другого, и найдя один, читатель почти наверняка не найдет – и даже не станет искать — другой, то журнал располагается в РИНЦ одним блоком. Найдя интересующую статью, читатель сможет сразу увидеть оглавления и других выпусков, в каждом из которых — материалы своей конференции. Мы очень рассчитываем на то, что смена формата привлечет к нашим научным конференциям – точнее, к издаваемым материалам — дополнительное внимание. Подобным образом уже поступают наши коллеги из других вузов, но мы одними из первых — по крайней мере, в церковном образовании — внедрили это полезное новшество. Итак, в данном номере, первом номере журнала «Актуальные вопросы церковной науки», мы публикуем материалы ХI студенческой научно-богословской конференции.
Актуальные вопросы церковной науки : научный журнал - № 1, 2019
Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбПДА: Материалы XI Международной студенческой научно-богословской конференции 16–17 мая 2019 г. 2019. 368 с.
ISSN 2618-9097
Актуальные вопросы церковной науки : научный журнал - № 1, 2019 - Содержания
Слово главного редактора
- Богословие
- Библеистика
- История Церкви в Средние века и новое время
- История Церкви в конце XIX–XX веках
- Аскетика, антропология, религиозная философия
- Каноническое право и литургика
- Социальное служение, педагогика. ассоциация «Покров»
Актуальные вопросы церковной науки: научный журнал - № 2 - 2019
Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2019
ISSN 2618-9097
История Церкви
- С. А. Исаев. Следует ли считать богословие Уильяма Эллери Чаннинга антитринитарным?
- Протоиерей Павел Хондзинский. «Историческая экклесиология» русских святителей первой трети XIX века
- Священник Владислав Малышев. Обстоятельства быта и служения сельского духовенства в России на страницах журнала «Церковно-общественный вестник» А. И. Поповицкого
- М. О. Логунова. Новые данные о причте Петропавловского императорского собора. Вторая половина XIX — начало XX века
- М. Я. Федотова. Миссионерская деятельность во Владимирской епархии в последней трети XIX — начале XX века
- С. А. Малимонова. Политизация церковной жизни в Российской Православной Церкви в 1900–1917 годах
- Протоиерей Константин Костромин. Эстонское благочиние Петербургской епархии в 1900–1917
- Протоиерей Павел Самойленко. Архиепископ Агафодор (Преображенский): вехи служения в сложный период истории начала ХХ века (1905–1919 годы)
- М. В. Шкаровский. Новомученики Путиловского храма Санкт-Петербурга
- Протоиерей Владимир Гончаренко. Архиепископ Макариос: первый президент независимой республики Кипр и Предстоятель Автокефальной Кипрской Церкви
- И. В. Петров. Православные приходы Ставрополья в период нацистской оккупации 1942–1943 гг.: проблемы историографии и особенности изучения
- И. И. Маслова. Исторический портрет Святейшего Патриарха Пимена (Извекова)
- Иеромонах Никодим (Хмыров). «Нет опытных безбожников»: антирелигиозная пропаганда и настроения русского народа в начале 1920-х годов. По материалам журнала «Церковные ведомости», Сремские Карловцы
- А. В. Слесарев. Структурное оформление церковного раскола белорусской диаспоры в 1949–1971 годы и роль его иерархии в поддержке раскольнических тенденций в Поместных Православных Церквях
Библейские исследования
- С. А. Аверина. Традиционные библейские языковые формулы и их преобразование в агиографическом тексте
- Иеромонах Филофей (Артюшин). Проповедь в Назарете (Лк 4: 16–30): загадка отвергнутого Мессии в свете богословия Евангелия от Луки
- Протоиерей Димитрий Юревич. Трудные вопросы экзегезы пролога Евангелия от Иоанна
- Священник Дионисий Харин. Портрет читательской аудитории книги Деяний апостольских
- Священник Роман Кацап. Анализ отрывка послания к Колоссянам 2: 8–10
- Д. Г. Добыкин. Анализ «Чикагского заявления о приложении Библии»
- Dr. Nenad Bozovic. ŵ e Tree of Life Between Literal and Allegorical Meaning: Exegesis of Gen 2, 9 in Patristic Texts
- Архимандрит Сергий (Акимов). «Бог отыщет прошедшее»: проблемы перевода и толкования Еккл 3: 15
- Священник Георгий Андрианов. «Литература Премудрости» в современной отечественной библеистике
- А. С. Кашкин. Царь Саул и Аэндорская волшебница: анализ экзегетических концепций
- Священник Александр Зиновкин. Что мы знаем о сирийском экзегете Ишодаде Мервском?
- Иеромонах Варфоломей (Магницкий). Лексико-грамматические особенности глагольных словоформ Синодального перевода Нового Завета
- А. А. Алексеев. Чтение Библии в Древней Руси
Богословие, патрология и религиозная философия
- Иеромонах Мефодий (Зинковский). Кенотичность как ипостасное или личностное свойство
- А. А. Мельников. Ветхое и новое в поэтическом цикле «Об опресноках» прп. Ефрема Сирина
- Н. О. Харламова. Аскетика и эстетика: отношение западных отцов Церкви IV–V вв. к поэзии
- Иеромонах Кирилл (Зинковский). Некоторые аспекты христианской аскезы в век информационных войн
- Л. Ф. Шеховцова. «Силы» души и «сила» духа
- Протоиерей Олег Агапов. Грехопадение как прерванный диалог Бога с человеком
- С. А. Колесников. Философия религиозно-политического хозяйствования в теологии протоиерея Сергия Булгакова
- И. Б. Гаврилов. М. Н. Катков как «охранитель» Православной Церкви (по материалам журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости»)
- В. О. Гусакова. Религиозно-философское мировоззрение В. М. Васнецова
- В. А. Калитин . Неизвестные страницы из жизни славянофила А. Ф. Гильфердинга. К 150-летию учреждения Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества
- Священник Игорь Иванов. Мирра Лот-Бородина и богословская мысль русской эмиграции
Церковное искусство и литургика
- А. П. Жаров. Создание алтарной преграды Борисоглебской (Коложской) церкви в г. Гродно
- Т. В. Хребина. Техники современного церковного шитья
- С. Е. Большакова. Иконография «Благословения детей Иисусом Христом» в Синодальный и современный период
- В. П. Скрипкина. Иконография Древа Иессеева. Особенности композиции
- Н. В. Пивоварова. «Вознесыйся на Крест волею…». Тема Страстей Господних в иконописи и произведениях прикладного искусства московских царских мастерских конца XVII века
- М. С. Егорова, А. Н. Кручинина. Евангелие и древнерусское песнопение: интертекст в славнике «Тебе одеющагося» недели Жен-Мироносиц
- Протоиерей Виталий Грищук. Ранние церкви Константинополя. Архитектурные особенности храмовых зданий IV в. в контексте изучения стациональной Литургии
- Протодиакон Константин Маркович. Историческое происхождение и богословская интерпретация обычая служения Божественной литургии иереями при закрытых царских вратах
- Н. С. Вакуленко. Тезаурус панихиды
- Протоиерей Евгений Липатов. Место и значение святоотеческих и агиологических поучений в составе богослужения Вечерни и Утрени
- Священник Константин Рева. Регламентация богослужебной практики в наследии священноисповедника Агафангела (Преображенского) и священномученика Андроника (Никольского)
- О. А. Балабейкина, В. Л. Мартынов. Историко-архитектурный потенциал периферийных районов Ленинградской области как фактор развития православного паломнического туризма
Актуальные вопросы церковной науки: научный журнал - № 1 - 2020: Материалы ХII Международной студенческой научно-богословской конференции. Санкт-Петербург, 13 мая 2020 года
Санкт-Петербургская духовная академия: Изд-во СПбПДА, 2020 г. — 260 с.
ISSN 2618-9097 (Print)
ISSN 2687-0827 (Online)
Предисловие
История Церкви в Средние века
- О. О. Брехов. Папско-Штауфенский конфликт и причины его возникновения
- С. В. Панченко. Уставные рубрики Таинства Причащения в литургии ап. Иакова (по ркп. Пог. 298 и Унд. 484)
- С. В. Панченко. Чин литургии апостола Иакова в славянской традиции XVI–XIX веков. Обзор славянских рукописей литургии апостола Иакова
- П. Д. Садыков. Исторические сведения в житии преп. Стефана Махрищского
- Д. Г. Тугин. Похвальное слово Филофея Коккина Димитрию Солунскому
История русской Церкви в синодальную эпоху
- К. С. Бабак. Конфессиональная проблематика в Холмской епархии по материалам «Холмской церковной жизни» (1906–1909 гг.)
- Н. И. Бабура. «Тоскуют по Доме Божием»: духовные нужды сибирских переселенцев
- Протоиерей Василий Вивчар. Социально-политическая интерпретация греко-католической унии в работах П. Н. Жуковича
- А. В. Горбачева. Причины роста женских монастырей в конце XIX — начале XX века
- А. В. Дружинин. Пасторологические аспекты духовного образования в контексте реформы 1808–1814 гг.
- Диакон Димитрий Кремнев. Становление и развитие женского духовного образования в Западной Сибири во второй половине XIX — начале XX века (основные этапы)
- Р. И. Матаюпов. История создания Оренбургской епархии
- Ф. Н. Никитин. Восприятие Православной церковью возникновения евангельского движения в России во второй половине XIX века (на примере движения пашковцев)
- С. В. Новиков. Полемика А. И. Обтемперанского со старообрядцами на страницах екатеринбургских епархиальных ведомостей
- Протоиерей Владимир Пучков. «Подольские епархиальные ведомости» в изучении православно-иудейского диалога в Подольской губернии 1796–1925 гг.
- А. В. Сартаков. Роль личности в историческом контексте на примере жизни и наследия проф. И. С. Бердникова (к 105-летию со дня смерти ученого)
- М. А. Тарасов. «Распространение православия между евреями имеет чрезвычайную важность». К истории Еврейского отделения Миссионерского общества в Санкт-Петербурге (1865–1869)
- И. А. Трофимов. Назначение на должность и контроль над деятельностью законоучителей средних учебных заведений дореволюционного Петербурга
- Игумен Виталий (Уткин). Социально-политические реалии противосектантской миссии в русской деревне XIX — начала XX веков (на материалах Рязанской губернии)
История русской Церкви в ХХ веке
- К. А. Безукладников. Отражение жизни Пермской епархии в период «оттепели» в фонде уполномоченного по делам религии П. С. Горбунова
- Священник Илья Востриков. Религиозное состояние населения г. Воронежа второй половины 60-х годов ХХ века
- Г. В. Григорьев. От аналитических сводок — к концептуальным рекомендациям: опыт уполномоченного по делам религий Пермской епархии в период «хрущевской» церковной реформы
- Священник Евгений Доля. Проблема организации богословской школы в Американском экзархате Русской Православной Церкви (40-е — 60-е гг. XX века)
- И. В. Злобина. Проблема разнообразия осмогласия и авторских духовно-музыкальных сочинений: критерии церковности. На основе протоколов заседаний подотдела «О церковном пении и чтении» Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг
- Д. В. Кисляков. Церковная политика императора Петра I в отечественной историографии второй половины XX века
- А. А. Копылов. Ленинградская Духовная Академия в переписке Патриарха Алексия I (Симанского) с председателем Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карповым
- Диакон Сергий Кульпинов. К проблеме быта духовенства Иркутской обновленческой епархии на рубеже 1920-х — 1930-х гг.
- Диакон Никита Кутьенков. Воссоединение Московской Патриархии с Западно-Европейским экзархатом на примере приходов Германии
- Игумен Серафим (Николин). К истории формирования отечественной историографии жизни и деятельности святого Патриарха Тихона
- В. И. Пшибышевский. Реакция Поместного Собора 1917–1918 гг. на закон Временного правительства «О свободе совести» от 14 июля 1917 года
- Н. А. Снетков. Протоиерей М. А. Лисицын как идеолог Нового направления русской духовной музыки начала ХХ в. (к вопросу о литургическом наследии)
- К. А. Цырельчук. История дискуссий относительно литургического языка Русской Церкви в 1945–1980 гг.
Богословие, патрология
- А. Р. Антонян. Сотериология преп. Иоанна Кассиана Римлянина в контексте полупелагианских споров
- Н. А. Ванифатьев. Эпистолярное наследие преп. Амвросия Оптинского: адресаты и тематика писем
- Священник Александр Ермолин. Профессор Павел Николаевич Евдокимов (1901–1970): восприятие литургических идей «парижской богословской школы» в католическом богословии XX века
- Иеромонах Никон (Касярум). К вопросу о роли и значении разума в русской догматике второй половины XIX века
- А. Н. Петровский. К вопросу об апокатастасисе: единство Бога и творения по преп. Максиму Исповеднику
- Священник Николай Святченко. Особенности дискурса доктрины апокатастасиса Дидима из Александрии
- Священник Михаил Сибгатуллин. Религиозная эпистемология протоиерея Сергия Булгакова
- Н. Ю. Сморчков. Обожение как исцеление человеческой природы по учению святителя Григория Богослова
- В. В. Штефан. 112-я сура Корана в средневековой греческой полемике с исламом
Библеистика
- И. С. Вовк. Латинский перевод 1 Кор 1:24: эволюция понятия virtus
- Священник Григорий Геронимус. Библейский образ семи братьев. Динамика и семантика
- Д. А. Ежов. Тема воскресения мертвых в ветхозаветных апокрифах на примере анализа памятника
- «Завещания двенадцати патриархов, сыновей Иакова»
- Священник Павел Морозов. Вопрос о возможности женского служения при Скинии в контексте интерпретации «обета Иеффая» (Суд 11:30-31)
- А. К. Цой. Корень bzq в книге пророка Иезекииля и в Corpus Macarianum
- А. В. Шарамонов. Основные особенности процесса эллинизации иудеев в I в. до Р. Х. по данным литературных памятников
Культурология, антропология, социальное служение
- Иеромонах Паисий (Буй). Триада «смысл, совесть, страдание» в логотерапии Виктора Франкла
- К. Ю. Бурлака. Социальная работа как направление миссии в общине Эммануэль
- И. В. Грищук. Некоторые эпидемиологические и молекулярно-биологические особенности COVID-19 и попытка богословского осмысления болезней
- Иеромонах Феофан (Друганов). Особенности перевода богослужебных текстов с греческого на церковнославянский язык на примере службы преп. Иосифу Исихасту
- П. К. Иванов. Педагогические идеи проф. П. Д. Юркевича
- Н. В. Комарчук. Право на жизнь в контексте правового урегулирования проблемы аборта
- Священник Сергий Ладанов. Проблематика применения современных технологий в контексте свободы личности человека
- Е. М. Липай. Возрождение батлеечного театра в Беларуси. Опыт студенческого театра «Батлейка» в работе с детьми и молодежью
- С. Г. Тимченко. К истокам взаимодействия школы и Русской Православной Церкви в области духовно-нравственного воспитания на современном этапе: опыт Санкт-Петербурга
- И. А. Черных. Религиозное состояние современного школьника: опыт эмпирического исследования
Религиозная философия, религиоведение
- В. А. Литвинова. Современное когнитивное религиоведение: перспективы и проблематика развития подхода в российской академической среде
- Священник Александр Мудрик. Родноверие и политика
- Священник Николай Святченко. Теоретико-методологические типологизации сектантства в современном российском религиоведении
- А. А. Сидоркина. Особенности становления института марийского язычества в современной России
- Д. С. Скурихин. Философский анализ текста Магнификата в трудах Рихарда Шеффлера
- Н. К. Сюндюков. «Gemeinschaft » Ф. Тённиса и «соборность» А. С. Хомякова в свете концепции «консервативной утопии» Анджея Валицкого
- Протодиакон Димитриан Петсас. Интерпретация Природы в изучении мозаичных убранств базилик Кипра
Актуальные вопросы церковной науки: научный журнал - № 1 - 2021: Материалы XIII Международной студенческой научно-богословской конференции. Санкт-Петербург, 17-18 мая 2021 года
Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбДА, 2021. — 240 с.
ISSN 2618-9097 (Print)
ISSN 2687-0827 (Online)
Слово главного редактора
Богословие и патрология
- И. А. Малышков - Сравнительный анализ христологических взглядов восточных и западных церковных писателей эпохи апологетов
- Г.Е. Сурков - Телеологическое доказательство бытия божия в сочинениях ранних авторов латинской патристики доникейского периода
- С.Д. Кадура - Уникальность теодицеи Оригена
- А. В. Болдырева - К кому обращается святитель Амвросий Медиоланский в Апологии пророка Давида?
- И. С. Черепанов - Эсхатологизм как основа христианской проповеди
- П. К. Иванов - К вопросу об устроении человека и его духовном пути в аскетическом богословии свт. Феофана Затворника
- Иеромонах Феодосий (Аксенов) - Христианская антропология архимандрита Софрония (Сахарова) в свете неопатристического синтеза
- Священник Роман Алексеевский - Педагогический аспект аскетических взглядов прп. Порфирия Кавсокаливита
- М. Д. Николаев - Соотношение религиозного и секулярного в контексте «радикальной ортодоксии» в западноевропейском христианстве
- И. А. Сидоров - К вопросу о цели половой поляризации и установлении брака
Библеистика
- Р. В. Питателев - Идеологические особенности Самаритянского Пятикнижия: десятая заповедь декалога и централизация культа
- Диакон Евгений Ярыгин - Святоотеческое толкование притчи о деревьях (Суд 9: 8-15)
- Священник Павел Морозов - Оплакивание дочери Иеффая. Историко-грамматический разбор (Суд 11:39-40)
- Д. О. Молчанов - К вопросу о толковании Пс 87(88):5-6а
- Священник Игорь Сысуев - Проблема двух редакций книги пророка Иеремии: Масаретский текст и перевод Септуагинты
- А. Д. Панфилова - Бедность как материальная и духовная категория на страницах Ветхого и Нового Завета
- Е. Ю. Колодный - «Вербальная аналогия» в галахических текстах Кумрана
- Т. И. Шабалин - «Милости хочу, а не жертвы»: об одной цитате пророка Осии в Евангелии от Матфея
- Д. О. Мурашкина - Назорейский обет в Деяниях святых Апостолов
- И. В. Попов - Образ Мелхиседека в послании Ап. Павла к Евреям (7 гл.) в контексте апокрифа «Мидраш Мелхиседека»
- Т. М. Сысуева - Термины позднеантичной эпохи в антропологии апостола Павла
- И. С. Вовк - Образная последовательность Св. Писания в ранней экзегезе св. Илария Пиктавийского
- М. В. Соболев - Евсевий Кесарийский — библеист своего времени
- А. О. Ширыхалов - «Уподобления» (ομοιώσεις) Царства Небесного в комментарии Оригена на Евангелие от Матфея
- Ю. А. Отпущенников - Проблема идентификации св. апостола Иакова, брата Господня в русской библеистике
История Церкви
- Иеромонах Иона (Поникаровский) - Отношение христиан первых трех веков к клятве
- О. О. Брехов - Религиозные взгляды императора Фридриха II Гогенштауфена
- А.А. Езикова - Женское монашество домонгольской Руси: перспективы исследований
- Н. Д. Кадура - Позиция преп. Сергия в годы смуты на русской митрополии 1378-1385 гг.
- П.Д. Садыков - Особенности древнерусских богородичных сказаний
- Е. А. Жук - Образ пастыря в произведениях протоиерея Плакида Янковского (1810-1872)
- A. М. Смулов - Первый Всероссийский миссионерский съезд 1887 года
- Я. Ю. Цветков - Предпосылки и цели образования Русской Духовной Миссии в Иерусалиме по дневниковым записям епископа Порфирия (Успенского)
- Диакон Никита Кутьенков - Строительство церквей в Московском уезде Московской губернии в пореформенную эпоху (1861-1905 гг.)
- B. Н. Кальниченко - Борьба с «расколом» на территории Донской епархии в период 1890-1900 гг.
- Т. А. Балыко - Формирование предпосылок обновленческого раскола в среде либерального дворянства и духовенства Орловской губернии в 1900-1917 гг.
- Е. В. Далецкая - Деятельность великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой по возрождению чина диаконисс в Марфо-Мариинской обители
- И. Э. Астахов - Гимназические и студенческие годы священномученика Владимира Лозина-Лозинского
- Иеромонах Филипп (Панфилов) - Протестные акции учащихся Калужской духовной семинарии в 1902 и 1905 гг.: причины и последствия
- Диакон Дмитрий Кремнев - Инициативы Омского епархиального женского училища по реформированию учебного процесса в 1917 г.
- В. И. Пшибышевский - Избрание на Поместный Собор 1917-1918 гг. делегатов от Петроградской епархии
- Диакон Даниил Щербаков - История разработки законопроекта «Правовое положение Православной Церкви в России» на Предсоборном Совете в 1917 году
- Н. В. Гольцов - «Пульс церковной жизни»: Общество православных приходов Петрограда и его губернии (1920-1922 гг.)
- В. К. Куприенко - Антирелигиозная пропаганда в ходе изъятия церковных ценностей на Кубани
- К. К. Табачник - Емельян Ярославский: становление главного антирелигиозника Советской России
- Диакон Сергий Кульпинов - К проблеме автокефалии Сибирской обновленческой церкви в 1920-х — 1930-х гг.
- Г. К. Щепин - Роль православного духовенства в нацистской периодической печати на примере оккупированных районов Северо-Запада РСФСР (1942-1943 гг.)
- А.А. Стегачев - Значение трудов В. И. Алексеева в изучении истории Прибалтийского экзархата (1941-1944)
- Протоиерей Иоанн Шимон - Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) и его противодействие гонениям на Церковь в контексте церковной политики советской администрации в 1946-1953 гг.
- Священник Евгений Доля - Внешняя церковная деятельность Американского экзархата РПЦ на примере взаимоотношений со старокатоликами
- Священник Илья Востриков - Некоторые аспекты взаимоотношений между воронежской епархией и советской властью в лице уполномоченного по делам религий в начале 70-х годов ХХ века
Литургика
- А. С. Иванов - Гимнография богородичных праздников: библейский контекст (на материале текстов службы Рождества Пресвятой Богородицы)
- А. В. Сартаков - Константинопольская экспедиция 1894 г. Н. Ф. Красносельцева и Д. Ф. Беляева
- А. П. Сологуб - Церковно-певческая деятельность в регионах Российской Империи с 1894 по 1902 гг. по материалам «Русской музыкальной газеты»
- С. В. Панченко - Чины литургий апостола Иакова и «Армянской религии» в едином славянском сборнике нач. XIX в. (ОР РГБ. Рог. 301)
Социология религии, религиоведение, культурология
- А. Н. Павлова - Концепция сущности животных в иудейской традиции
- A. А. Клецов - О связи психологического понятия бессознательного с понятием сердца в христианской антропологии
- Л. В. Ярохина - Переосмысление ницшеанской концепции «смерти Бога» в философии Джона Капуто
- B. В. Безменов - Процесс десекуляризации европейского союза. Причины и предпосылки
- Е. М. Липай - Традиция батлеечного искусства и ее применение в области духовного просвещения детей и подростков
- А.А. Тарнакин - Особенности рассмотрения дел о признании церковного брака утратившим каноническую силу в практике церковного суда Пятигорской и Черкесской епархии 2011-2020 гг.
