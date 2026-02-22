Актуальные вопросы церковной науки

Актуальные вопросы церковной науки : научный журнал - № 1, 2019
Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, History
Вы держите в руках первый номер нового журнала Санкт-Петербургской духовной академии. Он создан специально для публикации материалов научных конференций академии, прежде всего двух самых крупных — весенней студенческой и осенней научно-богословской. Почему именно журнал? Почему бы не продолжить старую традицию печатать материалы в сборниках? Дело в том, что сборники материалов конференций, как правило, оказываются практически недоступными для читателей: у них небольшой тираж, в основном расходящийся по личным библиотекам выступавших; их трудно найти в библиотеках или в Интернете; они мало привлекают внимания и своим общим названием — в самом деле, непонятно, что можно найти внутри сборника «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки»...
Исправить ситуацию мы решили изданием журнала. При этом мы сразу же делаем ставку на то, чтобы журнал было легко найти в Интернете, прежде всего на сайте elibrary.ru (РИНЦ). Если сборники материалов конференций, друг с другом ничем не связанные, были совершенно обособлены один от другого, и найдя один, читатель почти наверняка не найдет – и даже не станет искать — другой, то журнал располагается в РИНЦ одним блоком. Найдя интересующую статью, читатель сможет сразу увидеть оглавления и других выпусков, в каждом из которых — материалы своей конференции. Мы очень рассчитываем на то, что смена формата привлечет к нашим научным конференциям – точнее, к издаваемым материалам — дополнительное внимание. Подобным образом уже поступают наши коллеги из других вузов, но мы одними из первых — по крайней мере, в церковном образовании — внедрили это полезное новшество. Итак, в данном номере, первом номере журнала «Актуальные вопросы церковной науки», мы публикуем материалы ХI студенческой научно-богословской конференции.

Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбПДА: Материалы XI Международной студенческой научно-богословской конференции 16–17 мая 2019 г. 2019. 368 с.
ISSN 2618-9097

Актуальные вопросы церковной науки : научный журнал - № 1, 2019 - Содержания

Слово главного редактора
  • Богословие
  • Библеистика
  • История Церкви в Средние века и новое время
  • История Церкви в конце XIX–XX веках
  • Аскетика, антропология, религиозная философия
  • Каноническое право и литургика
  • Социальное служение, педагогика. ассоциация «Покров»

№ 2 - 2019Актуальные вопросы церковной науки: научный журнал - № 2 - 2019

Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2019
ISSN 2618-9097
История Церкви
  • С. А. Исаев. Следует ли считать богословие Уильяма Эллери Чаннинга антитринитарным?
  • Протоиерей Павел Хондзинский. «Историческая экклесиология» русских святителей первой трети XIX века
  • Священник Владислав Малышев. Обстоятельства быта и служения сельского духовенства в России на страницах журнала «Церковно-общественный вестник» А. И. Поповицкого
  • М. О. Логунова. Новые данные о причте Петропавловского императорского собора. Вторая половина XIX — начало XX века
  • М. Я. Федотова. Миссионерская деятельность во Владимирской епархии в последней трети XIX — начале XX века
  • С. А. Малимонова. Политизация церковной жизни в Российской Православной Церкви в 1900–1917 годах
  • Протоиерей Константин Костромин. Эстонское благочиние Петербургской епархии в 1900–1917
  • Протоиерей Павел Самойленко. Архиепископ Агафодор (Преображенский): вехи служения в сложный период истории начала ХХ века (1905–1919 годы)
  • М. В. Шкаровский. Новомученики Путиловского храма Санкт-Петербурга
  • Протоиерей Владимир Гончаренко. Архиепископ Макариос: первый президент независимой республики Кипр и Предстоятель Автокефальной Кипрской Церкви
  • И. В. Петров. Православные приходы Ставрополья в период нацистской оккупации 1942–1943  гг.: проблемы историографии и особенности изучения
  • И. И. Маслова. Исторический портрет Святейшего Патриарха Пимена (Извекова)
  • Иеромонах Никодим (Хмыров). «Нет опытных безбожников»: антирелигиозная пропаганда и настроения русского народа в начале 1920-х годов. По материалам журнала «Церковные ведомости», Сремские Карловцы
  • А. В. Слесарев. Структурное оформление церковного раскола белорусской диаспоры в 1949–1971 годы и роль его иерархии в поддержке раскольнических тенденций в Поместных Православных Церквях
Библейские исследования
  • С. А. Аверина. Традиционные библейские языковые формулы и их преобразование в агиографическом тексте
  • Иеромонах Филофей (Артюшин). Проповедь в Назарете (Лк 4: 16–30): загадка отвергнутого Мессии в свете богословия Евангелия от Луки
  • Протоиерей Димитрий Юревич. Трудные вопросы экзегезы пролога Евангелия от Иоанна
  • Священник Дионисий Харин. Портрет читательской аудитории книги Деяний апостольских
  • Священник Роман Кацап. Анализ отрывка послания к Колоссянам 2: 8–10
  • Д. Г. Добыкин. Анализ «Чикагского заявления о приложении Библии»
  • Dr. Nenad Bozovic. ŵ e Tree of Life Between Literal and Allegorical Meaning: Exegesis of Gen 2, 9 in Patristic Texts
  • Архимандрит Сергий (Акимов). «Бог отыщет прошедшее»: проблемы перевода и толкования Еккл 3: 15
  • Священник Георгий Андрианов. «Литература Премудрости» в современной отечественной библеистике
  • А. С. Кашкин. Царь Саул и Аэндорская волшебница: анализ экзегетических концепций
  • Священник Александр Зиновкин. Что мы знаем о сирийском экзегете Ишодаде Мервском?
  • Иеромонах Варфоломей (Магницкий). Лексико-грамматические особенности глагольных словоформ Синодального перевода Нового Завета
  • А. А. Алексеев. Чтение Библии в Древней Руси
Богословие, патрология и религиозная философия
  • Иеромонах Мефодий (Зинковский). Кенотичность как ипостасное или личностное свойство
  • А. А. Мельников. Ветхое и новое в поэтическом цикле «Об опресноках» прп. Ефрема Сирина
  • Н. О. Харламова. Аскетика и эстетика: отношение западных отцов Церкви IV–V вв. к поэзии
  • Иеромонах Кирилл (Зинковский). Некоторые аспекты христианской аскезы в век информационных войн
  • Л. Ф. Шеховцова. «Силы» души и «сила» духа
  • Протоиерей Олег Агапов. Грехопадение как прерванный диалог Бога с человеком
  • С. А. Колесников. Философия религиозно-политического хозяйствования в теологии протоиерея Сергия Булгакова
  • И. Б. Гаврилов. М. Н. Катков как «охранитель» Православной Церкви (по материалам журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости»)
  • В. О. Гусакова. Религиозно-философское мировоззрение В. М. Васнецова
  • В. А. Калитин . Неизвестные страницы из жизни славянофила А. Ф. Гильфердинга. К 150-летию учреждения Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества
  • Священник Игорь Иванов. Мирра Лот-Бородина и богословская мысль русской эмиграции
Церковное искусство и литургика
  • А. П. Жаров. Создание алтарной преграды Борисоглебской (Коложской) церкви в г. Гродно
  • Т. В. Хребина. Техники современного церковного шитья
  • С. Е. Большакова. Иконография «Благословения детей Иисусом Христом» в Синодальный и современный период
  • В. П. Скрипкина. Иконография Древа Иессеева. Особенности композиции
  • Н. В. Пивоварова. «Вознесыйся на Крест волею…». Тема Страстей Господних в иконописи и произведениях прикладного искусства московских царских мастерских конца XVII века
  • М. С. Егорова, А. Н. Кручинина. Евангелие и древнерусское песнопение: интертекст в славнике «Тебе одеющагося» недели Жен-Мироносиц
  • Протоиерей Виталий Грищук. Ранние церкви Константинополя. Архитектурные особенности храмовых зданий IV в. в контексте изучения стациональной Литургии
  • Протодиакон Константин Маркович. Историческое происхождение и богословская интерпретация обычая служения Божественной литургии иереями при закрытых царских вратах
  • Н. С. Вакуленко. Тезаурус панихиды
  • Протоиерей Евгений Липатов. Место и значение святоотеческих и агиологических поучений в составе богослужения Вечерни и Утрени
  • Священник Константин Рева. Регламентация богослужебной практики в наследии священноисповедника Агафангела (Преображенского) и священномученика Андроника (Никольского)
  • О. А. Балабейкина, В. Л. Мартынов. Историко-архитектурный потенциал периферийных районов Ленинградской области как фактор развития православного паломнического туризма

№ 1 - 2020Актуальные вопросы церковной науки: научный журнал - № 1 - 2020: Материалы ХII Международной студенческой научно-богословской конференции. Санкт-Петербург, 13 мая 2020 года

Санкт-Петербургская духовная академия: Изд-во СПбПДА, 2020 г. — 260 с.
ISSN 2618-9097 (Print)
ISSN 2687-0827 (Online)
Предисловие
История Церкви в Средние века
  • О. О. Брехов. Папско-Штауфенский конфликт и причины его возникновения
  • С. В. Панченко. Уставные рубрики Таинства Причащения в литургии ап. Иакова (по ркп. Пог. 298 и Унд. 484)
  • С. В. Панченко. Чин литургии апостола Иакова в славянской традиции XVI–XIX веков. Обзор славянских рукописей литургии апостола Иакова
  • П. Д. Садыков. Исторические сведения в житии преп. Стефана Махрищского
  • Д. Г. Тугин. Похвальное слово Филофея Коккина Димитрию Солунскому
История русской Церкви в синодальную эпоху
  • К. С. Бабак. Конфессиональная проблематика в Холмской епархии по материалам «Холмской церковной жизни» (1906–1909 гг.)
  • Н. И. Бабура. «Тоскуют по Доме Божием»: духовные нужды сибирских переселенцев
  • Протоиерей Василий Вивчар. Социально-политическая интерпретация греко-католической унии в работах П. Н. Жуковича
  • А. В. Горбачева. Причины роста женских монастырей в конце XIX — начале XX века
  • А. В. Дружинин. Пасторологические аспекты духовного образования в контексте реформы 1808–1814 гг.
  • Диакон Димитрий Кремнев. Становление и развитие женского духовного образования в Западной Сибири во второй половине XIX — начале XX века (основные этапы)
  • Р. И. Матаюпов. История создания Оренбургской епархии
  • Ф. Н. Никитин. Восприятие Православной церковью возникновения евангельского движения в России во второй половине XIX века (на примере движения пашковцев)
  • С. В. Новиков. Полемика А. И. Обтемперанского со старообрядцами на страницах екатеринбургских епархиальных ведомостей
  • Протоиерей Владимир Пучков. «Подольские епархиальные ведомости» в изучении православно-иудейского диалога в Подольской губернии 1796–1925 гг.
  • А. В. Сартаков. Роль личности в историческом контексте на примере жизни и наследия проф. И. С. Бердникова (к 105-летию со дня смерти ученого)
  • М. А. Тарасов. «Распространение православия между евреями имеет чрезвычайную важность». К истории Еврейского отделения Миссионерского общества в Санкт-Петербурге (1865–1869)
  • И. А. Трофимов. Назначение на должность и контроль над деятельностью законоучителей средних учебных заведений дореволюционного Петербурга
  • Игумен Виталий (Уткин). Социально-политические реалии противосектантской миссии в русской деревне XIX — начала XX веков (на материалах Рязанской губернии)
История русской Церкви в ХХ веке
  • К. А. Безукладников. Отражение жизни Пермской епархии в период «оттепели» в фонде уполномоченного по делам религии П. С. Горбунова
  • Священник Илья Востриков. Религиозное состояние населения г. Воронежа второй половины 60-х годов ХХ века
  • Г. В. Григорьев. От аналитических сводок — к концептуальным рекомендациям: опыт уполномоченного по делам религий Пермской епархии в период «хрущевской» церковной реформы
  • Священник Евгений Доля. Проблема организации богословской школы в Американском экзархате Русской Православной Церкви (40-е — 60-е гг. XX века)
  • И. В. Злобина. Проблема разнообразия осмогласия и авторских духовно-музыкальных сочинений: критерии церковности. На основе протоколов заседаний подотдела «О церковном пении и чтении» Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг
  • Д. В. Кисляков. Церковная политика императора Петра I в отечественной историографии второй половины XX века
  • А. А. Копылов. Ленинградская Духовная Академия в переписке Патриарха Алексия I (Симанского) с председателем Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карповым
  • Диакон Сергий Кульпинов. К проблеме быта духовенства Иркутской обновленческой епархии на рубеже 1920-х — 1930-х гг.
  • Диакон Никита Кутьенков. Воссоединение Московской Патриархии с Западно-Европейским экзархатом на примере приходов Германии
  • Игумен Серафим (Николин). К истории формирования отечественной историографии жизни и деятельности святого Патриарха Тихона
  • В. И. Пшибышевский. Реакция Поместного Собора 1917–1918 гг. на закон Временного правительства «О свободе совести» от 14 июля 1917 года
  • Н. А. Снетков. Протоиерей М. А. Лисицын как идеолог Нового направления русской духовной музыки начала ХХ в. (к вопросу о литургическом наследии)
  • К. А. Цырельчук. История дискуссий относительно литургического языка Русской Церкви в 1945–1980 гг.
Богословие, патрология
  • А. Р. Антонян. Сотериология преп. Иоанна Кассиана Римлянина в контексте полупелагианских споров
  • Н. А. Ванифатьев. Эпистолярное наследие преп. Амвросия Оптинского: адресаты и тематика писем
  • Священник Александр Ермолин. Профессор Павел Николаевич Евдокимов (1901–1970): восприятие литургических идей «парижской богословской школы» в католическом богословии XX века
  • Иеромонах Никон (Касярум). К вопросу о роли и значении разума в русской догматике второй половины XIX века
  • А. Н. Петровский. К вопросу об апокатастасисе: единство Бога и творения по преп. Максиму Исповеднику
  • Священник Николай Святченко. Особенности дискурса доктрины апокатастасиса Дидима из Александрии
  • Священник Михаил Сибгатуллин. Религиозная эпистемология протоиерея Сергия Булгакова
  • Н. Ю. Сморчков. Обожение как исцеление человеческой природы по учению святителя Григория Богослова
  • В. В. Штефан. 112-я сура Корана в средневековой греческой полемике с исламом
Библеистика
  • И. С. Вовк. Латинский перевод 1 Кор 1:24: эволюция понятия virtus
  • Священник Григорий Геронимус. Библейский образ семи братьев. Динамика и семантика
  • Д. А. Ежов. Тема воскресения мертвых в ветхозаветных апокрифах на примере анализа памятника
  • «Завещания двенадцати патриархов, сыновей Иакова»
  • Священник Павел Морозов. Вопрос о возможности женского служения при Скинии в контексте интерпретации «обета Иеффая» (Суд 11:30-31)
  • А. К. Цой. Корень bzq в книге пророка Иезекииля и в Corpus Macarianum
  • А. В. Шарамонов. Основные особенности процесса эллинизации иудеев в I в. до Р. Х. по данным литературных памятников
Культурология, антропология, социальное служение
  • Иеромонах Паисий (Буй). Триада «смысл, совесть, страдание» в логотерапии Виктора Франкла
  • К. Ю. Бурлака. Социальная работа как направление миссии в общине Эммануэль
  • И. В. Грищук. Некоторые эпидемиологические и молекулярно-биологические особенности COVID-19 и попытка богословского осмысления болезней
  • Иеромонах Феофан (Друганов). Особенности перевода богослужебных текстов с греческого на церковнославянский язык на примере службы преп. Иосифу Исихасту
  • П. К. Иванов. Педагогические идеи проф. П. Д. Юркевича
  • Н. В. Комарчук. Право на жизнь в контексте правового урегулирования проблемы аборта
  • Священник Сергий Ладанов. Проблематика применения современных технологий в контексте свободы личности человека
  • Е. М. Липай. Возрождение батлеечного театра в Беларуси. Опыт студенческого театра «Батлейка» в работе с детьми и молодежью
  • С. Г. Тимченко. К истокам взаимодействия школы и Русской Православной Церкви в области духовно-нравственного воспитания на современном этапе: опыт Санкт-Петербурга
  • И. А. Черных. Религиозное состояние современного школьника: опыт эмпирического исследования
Религиозная философия, религиоведение
  • В. А. Литвинова. Современное когнитивное религиоведение: перспективы и проблематика развития подхода в российской академической среде
  • Священник Александр Мудрик. Родноверие и политика
  • Священник Николай Святченко. Теоретико-методологические типологизации сектантства в современном российском религиоведении
  • А. А. Сидоркина. Особенности становления института марийского язычества в современной России
  • Д. С. Скурихин. Философский анализ текста Магнификата в трудах Рихарда Шеффлера
  • Н. К. Сюндюков. «Gemeinschaft » Ф. Тённиса и «соборность» А. С. Хомякова в свете концепции «консервативной утопии» Анджея Валицкого
  • Протодиакон Димитриан Петсас. Интерпретация Природы в изучении мозаичных убранств базилик Кипра

№ 1 - 2021Актуальные вопросы церковной науки: научный журнал - № 1 - 2021: Материалы XIII Международной студенческой научно-богословской конференции. Санкт-Петербург, 17-18 мая 2021 года

Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбДА, 2021. — 240 с.
ISSN 2618-9097 (Print)
ISSN 2687-0827 (Online)
Слово главного редактора
Богословие и патрология
  • И. А. Малышков - Сравнительный анализ христологических взглядов восточных и западных церковных писателей эпохи апологетов
  • Г.Е. Сурков - Телеологическое доказательство бытия божия в сочинениях ранних авторов латинской патристики доникейского периода
  • С.Д. Кадура - Уникальность теодицеи Оригена
  • А. В. Болдырева - К кому обращается святитель Амвросий Медиоланский в Апологии пророка Давида?
  • И. С. Черепанов - Эсхатологизм как основа христианской проповеди
  • П. К. Иванов - К вопросу об устроении человека и его духовном пути в аскетическом богословии свт. Феофана Затворника
  • Иеромонах Феодосий (Аксенов) - Христианская антропология архимандрита Софрония (Сахарова) в свете неопатристического синтеза
  • Священник Роман Алексеевский - Педагогический аспект аскетических взглядов прп. Порфирия Кавсокаливита
  • М. Д. Николаев - Соотношение религиозного и секулярного в контексте «радикальной ортодоксии» в западноевропейском христианстве
  • И. А. Сидоров - К вопросу о цели половой поляризации и установлении брака
Библеистика
  • Р. В. Питателев - Идеологические особенности Самаритянского Пятикнижия: десятая заповедь декалога и централизация культа
  • Диакон Евгений Ярыгин - Святоотеческое толкование притчи о деревьях (Суд 9: 8-15)
  • Священник Павел Морозов - Оплакивание дочери Иеффая. Историко-грамматический разбор (Суд 11:39-40)
  • Д. О. Молчанов - К вопросу о толковании Пс 87(88):5-6а
  • Священник Игорь Сысуев - Проблема двух редакций книги пророка Иеремии: Масаретский текст и перевод Септуагинты
  • А. Д. Панфилова - Бедность как материальная и духовная категория на страницах Ветхого и Нового Завета
  • Е. Ю. Колодный - «Вербальная аналогия» в галахических текстах Кумрана
  • Т. И. Шабалин - «Милости хочу, а не жертвы»: об одной цитате пророка Осии в Евангелии от Матфея
  • Д. О. Мурашкина - Назорейский обет в Деяниях святых Апостолов
  • И. В. Попов - Образ Мелхиседека в послании Ап. Павла к Евреям (7 гл.) в контексте апокрифа «Мидраш Мелхиседека»
  • Т. М. Сысуева - Термины позднеантичной эпохи в антропологии апостола Павла
  • И. С. Вовк - Образная последовательность Св. Писания в ранней экзегезе св. Илария Пиктавийского
  • М. В. Соболев - Евсевий Кесарийский — библеист своего времени
  • А. О. Ширыхалов - «Уподобления» (ομοιώσεις) Царства Небесного в комментарии Оригена на Евангелие от Матфея
  • Ю. А. Отпущенников - Проблема идентификации св. апостола Иакова, брата Господня в русской библеистике
История Церкви
  • Иеромонах Иона (Поникаровский) - Отношение христиан первых трех веков к клятве
  • О. О. Брехов - Религиозные взгляды императора Фридриха II Гогенштауфена
  • А.А. Езикова - Женское монашество домонгольской Руси: перспективы исследований
  • Н. Д. Кадура - Позиция преп. Сергия в годы смуты на русской митрополии 1378-1385 гг.
  • П.Д. Садыков - Особенности древнерусских богородичных сказаний
  • Е. А. Жук - Образ пастыря в произведениях протоиерея Плакида Янковского (1810-1872)
  • A. М. Смулов - Первый Всероссийский миссионерский съезд 1887 года
  • Я. Ю. Цветков - Предпосылки и цели образования Русской Духовной Миссии в Иерусалиме по дневниковым записям епископа Порфирия (Успенского)
  • Диакон Никита Кутьенков - Строительство церквей в Московском уезде Московской губернии в пореформенную эпоху (1861-1905 гг.)
  • B. Н. Кальниченко - Борьба с «расколом» на территории Донской епархии в период 1890-1900 гг.
  • Т. А. Балыко - Формирование предпосылок обновленческого раскола в среде либерального дворянства и духовенства Орловской губернии в 1900-1917 гг.
  • Е. В. Далецкая - Деятельность великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой по возрождению чина диаконисс в Марфо-Мариинской обители
  • И. Э. Астахов - Гимназические и студенческие годы священномученика Владимира Лозина-Лозинского
  • Иеромонах Филипп (Панфилов) - Протестные акции учащихся Калужской духовной семинарии в 1902 и 1905 гг.: причины и последствия
  • Диакон Дмитрий Кремнев - Инициативы Омского епархиального женского училища по реформированию учебного процесса в 1917 г.
  • В. И. Пшибышевский - Избрание на Поместный Собор 1917-1918 гг. делегатов от Петроградской епархии
  • Диакон Даниил Щербаков - История разработки законопроекта «Правовое положение Православной Церкви в России» на Предсоборном Совете в 1917 году
  • Н. В. Гольцов - «Пульс церковной жизни»: Общество православных приходов Петрограда и его губернии (1920-1922 гг.)
  • В. К. Куприенко - Антирелигиозная пропаганда в ходе изъятия церковных ценностей на Кубани
  • К. К. Табачник - Емельян Ярославский: становление главного антирелигиозника Советской России
  • Диакон Сергий Кульпинов - К проблеме автокефалии Сибирской обновленческой церкви в 1920-х — 1930-х гг.
  • Г. К. Щепин - Роль православного духовенства в нацистской периодической печати на примере оккупированных районов Северо-Запада РСФСР (1942-1943 гг.)
  • А.А. Стегачев - Значение трудов В. И. Алексеева в изучении истории Прибалтийского экзархата (1941-1944)
  • Протоиерей Иоанн Шимон - Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) и его противодействие гонениям на Церковь в контексте церковной политики советской администрации в 1946-1953 гг.
  • Священник Евгений Доля - Внешняя церковная деятельность Американского экзархата РПЦ на примере взаимоотношений со старокатоликами
  • Священник Илья Востриков - Некоторые аспекты взаимоотношений между воронежской епархией и советской властью в лице уполномоченного по делам религий в начале 70-х годов ХХ века
Литургика
  • А. С. Иванов - Гимнография богородичных праздников: библейский контекст (на материале текстов службы Рождества Пресвятой Богородицы)
  • А. В. Сартаков - Константинопольская экспедиция 1894 г. Н. Ф. Красносельцева и Д. Ф. Беляева
  • А. П. Сологуб - Церковно-певческая деятельность в регионах Российской Империи с 1894 по 1902 гг. по материалам «Русской музыкальной газеты»
  • С. В. Панченко - Чины литургий апостола Иакова и «Армянской религии» в едином славянском сборнике нач. XIX в. (ОР РГБ. Рог. 301)
Социология религии, религиоведение, культурология
  • А. Н. Павлова - Концепция сущности животных в иудейской традиции
  • A. А. Клецов - О связи психологического понятия бессознательного с понятием сердца в христианской антропологии
  • Л. В. Ярохина - Переосмысление ницшеанской концепции «смерти Бога» в философии Джона Капуто
  • B. В. Безменов - Процесс десекуляризации европейского союза. Причины и предпосылки
  • Е. М. Липай - Традиция батлеечного искусства и ее применение в области духовного просвещения детей и подростков
  • А.А. Тарнакин - Особенности рассмотрения дел о признании церковного брака утратившим каноническую силу в практике церковного суда Пятигорской и Черкесской епархии 2011-2020 гг.
Rate this publication:
Related Books

All Books