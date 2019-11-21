3 октября 2016 г. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Эдит Схипперс, голландский министр здравоохранения, выступила в защиту предложения, позволить людям, которые не являются неизлечимо больными и не страдают от хронических заболеваний, обращаться за помощью к эвтаназии. В письме на имя голландского парламента Схипперс, как сообщается, заявила, что стране необходимо обратить внимание на условия существования «пожилых людей, которые не имеют возможность продолжать жизнь осмысленно, которые борются с потерей независимости и снижением мобильности, у которых есть чувство одиночества, вызванное отчасти утратой близких, и которые обременены общей усталостью, ухудшением состояния и потерей личного достоинства».

Новость, что Нидерланды рассматривают предложение, выходящее далеко за пределы предлагаемого всеми другими странами, поразила меня особенным образом, поскольку я как раз завершал этот очерк о страданиях, связанных с хроническими заболеваниями. Среди людей, страдающих хроническими болезнями, всегда можно найти тех, кто соответствует голландским критериям относительно эвтаназии. Те из нас, кто помогает людям с хроническими болезнями и недугами, живет с ними или регулярно встречает их в жизни, могут счесть голландское предложение более чем шокирующим. Однако когда преобладают самостоятельность больного и его способность к самоопределению и когда возникает вопрос «как я собираюсь справиться с моей болью, с моей болезнью, с моей смертью», тогда мы можем понять больного, который говорит: «Только я могу быть истинным экспертом, ибо только я один способен решить, как в плане моей жизни будут функционировать моя боль, моя болезнь и моя смерть».

Страницы Том 21 - 1

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2017

ISSN 1562-1421

Страницы Том 21 - 1 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ

Эдвард Махони Богословские взгляды на страдание: случай хронических болезней н недомоганий

Елена Садовникова Митрополит Антоний Сурожскнй о богословии страдания

ФИЛОСОФИЯ

Елена Степанова Вера как возможность: Чарльз Тейлор об эпохе секулярности

Александра Бердникова Философия религии русского неолейбницианства: Тейхмюллер, Козлов, Астафьев

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Пауль Вермеер, Пеер Схееперс Зонтики консервативной веры. Успех евангелических общин в Нидерландах

ДИАЛОГ

Пол Фиддес Экуменизм, распятое тело Христа и божественное страдание

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Филип Буббайер Богословские взгляды Фрэнка Бухмана

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Дамир Мухетдинов Проблема религиозного плюрализма и спасения в трудах Мухиддина ибн Араби

СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2006 - 2016

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы Том 21 - 1 - Страдание в современном медицинском контексте

Когда отдельные люди, семьи и те, кто обеспечивает уход, сталкиваются со страданием, у них возникает соблазн обесценивать страдания и считать их попросту нашей земной судьбой в процессе движения к нашей истинной участи в посмертии. Этот дуалистический подход не соответствует подлинно христианскому пониманию человеческой жизни и смерти. К тому же у нас бывает искушение считать страдание только физической болью, что также является отрицанием целостной природы человеческого существа. Страдание взывает к состраданию. К сожалению, для многих наших современников это оказывается поводом для устранения страдания и, как полагают некоторые, для устранения и самого страдальца. С другой стороны,, традиционная добродетель сострадания - это вызов для христиан «страдать с» другими так же, как «Тот, Кто, будучи Богом среди нас, сделал человеческое сетование своим собственным». Слишком часто современной медицине не удается придерживаться древнего понимания страдания. Современное сострадание просто (и слепо) вооружается самой совершенной техникой, полагаясь не на мудрость, а на искусство, противостоящее страданию. Эта современная ложь подталкивает тех, кто несведущ в медицинской науке, препоручать страдающего человека заботам людей, искушенных в ней, отдавать его медикам, чтобы тем самым устранить страдание. И вот люди, искушенные в медицинской технологии, вооруженные ею, пытаются с ее помощью привести все к счастливому концу; а если (и когда) им это не удается, они законно прекращают применять к пациенту свою технологию, поскольку она больше не может оказать ему «благо», как будто единственное благо состоит в том, чтобы устранить смертность или страдания. Хотя медицина и терапия могут облегчать страдания и боль, есть примеры страданий, которые становятся неустранимыми.

Картина героического страдания человека может побудить нас говорить о страдании, которое «облагораживает». Но мы должны признать, что не все страдания облагораживают. Помимо физического ухудшения, вызываемого хроническими болезнями и недомоганиями, существует также возможность распада личности. Человеку, страдающему упадком самоидентификации, ближние должны оказывать заботу, уделять внимание и проявлять сочувствие. Кроме того, страдание может вредить отношениям страдальца с Богом. Вместо того чтобы утешать другого на манер друзей Иова, христианин призван учитывать «реальность переживаемого больным человеком страдания и хранить уверенность в любви Божьей». Опыт хронического недуга привязывает человека к собственному телу до такой степени, что он начинает строго отождествлять свою личность с собственным телом. Тело превращается во врага, нападающего на личность, отчуждающего личность, заставляющего цепляться за собственные мысли и разрывающего связи между телом и миром. Часто бывает, что люди, страдающие хроническими недугами, теряют свой собственный «голос», потому что то, что они испытывают, невыразимо, непередаваемо для других и может вести к прекращению общения с другими. Рассказ страдальца о своей боли оказывается неуслышанным, так как ему недостает языка и общения.

Страницы Том 21 - 2

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2017

ISSN 1562-1421

Страницы Том 21 - 2 - Содержание

БИБЛЕИСТИКА

Иннокентий Павлов Миссия в Антиохию согласно Деян 11:19-30; 13:1 на фоне Дидахе

ФИЛОСОФИЯ

Тереза Оболевич «Еврей, принявший христианство». Иудейская тема в творчестве С.Л. Франка

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Патриарх Варфоломей Православие и права человека

Павло Смыцнюк Извилистая грань: полисгражданская религия и различение между sacrum и profanum

Сергей Чапнин «Церковь империи» как итог «церковного возрождения»

ДИАЛОГ

Муна Татари, Андреас Ренц Наместник Божий: достоинство и задача человека

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Карлос Моэдас Больше понимать, чтобы меньше бояться

Адриенн фон Шпайр Почему притчи?

ОБРАЗОВАНИЕ

Аристотель Папаниколау Теозис и богословская грамотность

ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ

Роберт Белла Религия и реальность

ПЕРСОНАЛИИ

Юрий Табак Жан-Мари Люстиже

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы Том 21 - 3

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2017

ISSN 1562-1421

Страницы Том 21 - 3 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ

Стивен Гаррет Богословие и справедливость наций: поиски неуловимой справедливости в политически многообразном секулярном мире

Олег Давыдов Булгаков и Бальтазар: два стиля кенотического богословия

Анатолий Денисенко Политическое богословие Юргена Мольтмана

ФИЛОСОФИЯ

Дмитрий Узланер Рене Жирар и современный российский моральный консерватизм

Артем Травин Категория «энергия» в философском антиковедении А.Ф. Лосева

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Давор Джалто Что не так с «левыми» и «правыми»? Точка зрения православного христианина

ДИАЛОГ

Ивана Нобл Реформируя точку зрения на христианское единство

Общее слово между нами и вами

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Юрген Мольтман Незавершенная Реформация. Нерешенные вопросы - экуменические ответы

БИБЛИОГРАФИЯ

ХРОНИКА

SUMMARIES

ОБ АВТОРАХ

Страницы Том 21 - 4

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2017

ISSN 1562-1421

Страницы Том 21 - 4 - Содержание

БОГОСЛОВИЕ