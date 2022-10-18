В 1909 г., когда Санкт-Петербургская духовная академия торжественно отмечала 100-летие со дня своего основания, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) в своем импровизированном приветственном слове назвал духовную школу на Неве «Святой академией». Сейчас уже трудно, практически невозможно представить, насколько странной и даже вызывающей была эта характеристика. И насколько надо было быть мужественным человеком, чтобы сказать такое, невзирая на возможность испортить свой авторитет в глазах церковной общественности, неоднородной и непредсказуемой, и в глазах бюрократическо-синодального чиновничества, гораздо более монолитного. Для многих тогдашних церковных деятелей духовные академии — да и вообще духовные школы — представляли собой оплоты и убежища протестантствующих либералов, эдаких вольнодумцев с атеистическим уклоном. Еще свежи были воспоминания о революционных потрясениях 1905-1907 гг.: семинарские бунты, академическая автономия, радикальные призывы к коренным церковным реформам и преобразованиям со стороны не только студентов, но и профессоров. И вдруг... «святая академия»! С академической кафедры, в присутствии многочисленных гостей... Можно только догадываться, что потом говорили в петербургских церковно-приходских «салонах» и синодальных кабинетах. Владыка же Антоний являлся тем человеком, который готов был пожертвовать своей репутацией, но не своей любовью к высшей духовной школе, на благо которой он трудился много лет сначала в Казани, а потом и в Санкт-Петербурге. И эта фраза, вне всякого сомнения, была сказана им не для красного словца. Она является отражением подлинного отношения митрополита Антония к академии, о чем один из современников вспоминал: «Владыка твердо и убежденно формулировал свои основания, сказав прямо: я доживаю жизнь, видел ее на всех ступенях, сам поднялся до самого верха и знаю там все непосредственно, но — верьте мне! — нигде нет среды выше и чище, чем ваша — академическая».

Примечательно, что этим современником, сохранившим такие важные слова для истории, был один из выдающихся церковных ученых начала XX в. — Николай Никанорович Глубоковский. Он и сам о своей научно-исследовательской и преподавательской работе говорил именно как о служении: «Кроме священства — я не знаю в мире служения выше профессорского. До самого конца академической деятельности для меня аудитория была священным храмом, а профессорская кафедра — святейшим алтарем, куда я неизменно вступал со страхом Божиим и верою, хотя всегда без совершенной уверенности, ибо чем дальше занимался и шире знакомился с наукой, тем больше чувствовал свою немощь пред величием изучаемой истины, которую не дано здесь видеть лицем к лицу, якоже есть...».

Санкт-Петербургские духовные школы насчитывают уже почти триста лет. «Прародительница» академии — Славянская школа при Александро-Невском монастыре — была основана еще в 1721 г. С тех пор десятки тысяч человек получили духовное образование на берегах Невы. Кто-то стал выдающимся миссионером, как святитель Николай (Касаткин), кто-то — всероссийским батюшкой, как праведный Иоанн Кронштадтский, кто-то — ученым с мировой известностью, как Василий Васильевич Болотов. Кто-то же сыграл отрицательную роль в жизни не только Церкви, но и всего государства, как Георгий Аполлонович Гапон. Имена многих выпускников академии малоизвестны или и вовсе незаслуженно забыты. И если в одних случаях прошлое лучше не ворошить, то в других (и это в большинстве) — совершенно очевидно необходимо проводить исследовательскую работу, извлекая из пыльных архивных недр (которые профессор академии А. А. Бронзов называл невольной могилой многих отличных работ) сведения о наших предшественниках, многие из которых не стали известными и выдающимися, но были ревностными тружениками на ниве Христовой, изо дня в день выполняя каждый свое, иногда кажущееся рутинным, но на самом деле чрезвычайно важное служение.