Вестник Исторического общества СПбПДА
В 1909 г., когда Санкт-Петербургская духовная академия торжественно отмечала 100-летие со дня своего основания, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) в своем импровизированном приветственном слове назвал духовную школу на Неве «Святой академией». Сейчас уже трудно, практически невозможно представить, насколько странной и даже вызывающей была эта характеристика. И насколько надо было быть мужественным человеком, чтобы сказать такое, невзирая на возможность испортить свой авторитет в глазах церковной общественности, неоднородной и непредсказуемой, и в глазах бюрократическо-синодального чиновничества, гораздо более монолитного. Для многих тогдашних церковных деятелей духовные академии — да и вообще духовные школы — представляли собой оплоты и убежища протестантствующих либералов, эдаких вольнодумцев с атеистическим уклоном. Еще свежи были воспоминания о революционных потрясениях 1905-1907 гг.: семинарские бунты, академическая автономия, радикальные призывы к коренным церковным реформам и преобразованиям со стороны не только студентов, но и профессоров. И вдруг... «святая академия»! С академической кафедры, в присутствии многочисленных гостей... Можно только догадываться, что потом говорили в петербургских церковно-приходских «салонах» и синодальных кабинетах. Владыка же Антоний являлся тем человеком, который готов был пожертвовать своей репутацией, но не своей любовью к высшей духовной школе, на благо которой он трудился много лет сначала в Казани, а потом и в Санкт-Петербурге. И эта фраза, вне всякого сомнения, была сказана им не для красного словца. Она является отражением подлинного отношения митрополита Антония к академии, о чем один из современников вспоминал: «Владыка твердо и убежденно формулировал свои основания, сказав прямо: я доживаю жизнь, видел ее на всех ступенях, сам поднялся до самого верха и знаю там все непосредственно, но — верьте мне! — нигде нет среды выше и чище, чем ваша — академическая».
Примечательно, что этим современником, сохранившим такие важные слова для истории, был один из выдающихся церковных ученых начала XX в. — Николай Никанорович Глубоковский. Он и сам о своей научно-исследовательской и преподавательской работе говорил именно как о служении: «Кроме священства — я не знаю в мире служения выше профессорского. До самого конца академической деятельности для меня аудитория была священным храмом, а профессорская кафедра — святейшим алтарем, куда я неизменно вступал со страхом Божиим и верою, хотя всегда без совершенной уверенности, ибо чем дальше занимался и шире знакомился с наукой, тем больше чувствовал свою немощь пред величием изучаемой истины, которую не дано здесь видеть лицем к лицу, якоже есть...».
Санкт-Петербургские духовные школы насчитывают уже почти триста лет. «Прародительница» академии — Славянская школа при Александро-Невском монастыре — была основана еще в 1721 г. С тех пор десятки тысяч человек получили духовное образование на берегах Невы. Кто-то стал выдающимся миссионером, как святитель Николай (Касаткин), кто-то — всероссийским батюшкой, как праведный Иоанн Кронштадтский, кто-то — ученым с мировой известностью, как Василий Васильевич Болотов. Кто-то же сыграл отрицательную роль в жизни не только Церкви, но и всего государства, как Георгий Аполлонович Гапон. Имена многих выпускников академии малоизвестны или и вовсе незаслуженно забыты. И если в одних случаях прошлое лучше не ворошить, то в других (и это в большинстве) — совершенно очевидно необходимо проводить исследовательскую работу, извлекая из пыльных архивных недр (которые профессор академии А. А. Бронзов называл невольной могилой многих отличных работ) сведения о наших предшественниках, многие из которых не стали известными и выдающимися, но были ревностными тружениками на ниве Христовой, изо дня в день выполняя каждый свое, иногда кажущееся рутинным, но на самом деле чрезвычайно важное служение.
Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии - № 1
Научный журнал
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2018. 208 с.
ISSN 2587-8425
Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии - № 1 - Содержания
«Святая академия», или Несколько слов в качестве предисловия
Интервью
- «С Вами говорят из управления госбезопасности. Нужно встретиться...». Интервью с заведующим кафедрой Церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии, профессором протоиереем Георгием Митрофановым
История Русской Православной Церкви
- Иеромонах Геннадий (Поляков). Церковно-политические взгляды святителя Серафима (Соболева)
- Иеромонах Никодим (Хмыров). Обсуждение календарной реформы в Русской Зарубежной Церкви: богословие и математика (по материалам журнала «Церковные ведомости»)
- Д. О. Бохонский. К истории Софийского собора в Царском Селе (конец XVIII — начало XIX вв.)
- В. К. Вытнов. «Из Санкт-Петербургской Духовной Академии в Донскую епархию...»
- B. А. Капитонов. Зритель в зале Религиозно-философских собраний
Новомученики и исповедники Церкви Русской
- М.В. Шкаровский. «Покажите народу лицо батюшки-мученика...»: жизненный путь протоиерея Владимира Рыбакова (1869-1934)
- Д. А. Карпук. Кандидатские диссертации выпускников Санкт-Петербургской Духовной Академии, причисленных Русской Православной Церковью к лику новомучеников и исповедников
- C. С. Забавнов. Литургическое почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской: некоторые проблемы современной гимнографии
История Санкт-Петербургской Духовной Академии
- Священник Глеб Санюк. Литургическая наука в Санкт-Петербургской Духовной Академии на рубеже XIX-XX вв. (К 100-летию со дня кончины проф. Н. В. Покровского)
Архив
- «Академия идет в глубь веков и черпает свои живительные силы в богословской науке древне-вселенской Церкви, с которою сохраняет постоянную и неразрывную связь» (из неопубликованного Отчета о состоянии Петроградской духовной академии за 1917 г.)
Юбилеи
- «Все в руках благого Промысла Божьего и Совета Академии». Заслуженному профессору протоиерею Иоанну Белёвцеву 90 лет
In memorian
- «Ведите каждую линию в иконе так, как будто она последняя в жизни». Вечер памяти Сергея Ивановича Голубева
Некрологи
- Протоиерей Григорий Красноцветов
- Архиепископ Николай (Грох)
- Протодиакон Василий Марков
- Архиепископ Феофан (Галинский)
Библиография
- А. А. Андреев. Богослужебные книги, их история и употребление: современные пособия
Деятельность Исторического общества
- Отчет о деятельности Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии в 2016-2017 учебном году
- Список святых, начальствовавших, учивших и учившихся в Санкт-Петербургских духовных школах
- Месяцеслов Санкт-Петербургской Духовной Академии
- Юбилейные и памятные даты в 2018 году
Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии - № 2
Научный журнал
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2018. 272 с.
ISSN 2587-8425
Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии - № 2 - Содержание
От редакции
- «Категорически отказываюсь принять докторскую степень», или Несколько слов в качестве предисловия
Интервью
- «Стояние перед Богом». Интервью с проректором по культуре, деканом Факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии Еленой Михайловной Гундяевой
К 40-летию со дня кончины митрополита Никодима (Готова)
- М. В. Шкаровский. Антирелигиозные гонения 1958-1964 гг. в Ленинградской епархии и противостояние им митрополита Никодима (Ротова)
История Санкт-Петербургской епархии
- С. Л. Фирсов. История одного документа (к истории храма «Спас-на-водах»)
- Протоиерей Константин Костромин. «Постройка храма грозит стать предметом столичного скандала...». К истории Православного русско-эстонского братства во имя священномученика Исидора Юрьевского
- Священник Павел Кадосов. К вопросу о происхождении петербургского духовенства первой половины XVIII века
- A. И. Мартынова. Церковь Успения Божией Матери в деревне Лезье: к вопросу о преемственности традиций военного храмостроительства
Новомученики и исповедники Церкви Русской
- М. В. Шкаровский. Новый священномученик Санкт-Петербургских духовных школ протоиерей Христофор Варфоломеев
- B. С. Грачев. Церковно-приходская деятельность священника Воскресенского храма в деревне Журавлево Суглицкого погоста Николая Ивонинского (к 80-летию со дня мученической кончины)
История Санкт-Петербургской Духовной Академии
- И. А. Колонтаев. Административная и научно-исследовательская деятельность епископа Кирилла (Наумова) в Санкт-Петербургской духовной академии
- Г. В. Бринзей. Эпистолярное наследие профессора Санкт-Петербургской духовной академии И. С. Пальмова (1856-1920)
История монастырей и монашества
- Игумения София (Силина). Актуальные вопросы духовного окормления монахов
- Игумения Илариона (Феоктистова). Монастырский устав и Иисусова молитва
- Иеромонах Феофан (Друганов). Роль и значение аскетического служения старца Иосифа Исихаста для православного монашества в XX веке
Православная Церковь в Японии
- Д. А. Карпук. История взаимоотношений святителя Николая Японского с Санкт-Петербургскими митрополитами (1860-1912 гг.)
- И. Г. Горбунов. Отчеты о состоянии Православной духовной миссии в Японии святителя Николая (Касаткина) как исторический источник
Региональная церковная история
- Иеромонах Антоний (Малинский). История антиминса Воскресенского Войскового собора станицы Старочеркасской (антиминс как исторический источник)
- Г. С. Тихашин. Газета «Новый путь» как пример оккупационной газеты на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны
Библейская филология
- Иеромонах Варфоломей (Магницкий). Слово лень в Синодальном переводе Нового Завета: филологический и нравственный аспект
Архив
- «Труды митрополита Никодима отличаются разнообразием содержания и глубиной богословской мысли». Отзывы заслуженного профессора протоиерея Михаила Сперанского и профессора Н. Д. Успенского на пятитомный «Сборник сочинений» митрополита Никодима (Ротова) (Вступ. статья и публ. Д. А. Карпук, И. А. Колонтаев)
Факультет иностранных студентов
- Филарет Чхве. Православие в Корее: история и современность
In memoriam
- «Он был исповедником, который врачевал наши души». Вечер памяти, посвященный 10-летию со дня кончины архимандрита Кирилла (Начиса)
Некрологи
- Профессор Гелиан Михайлович Прохоров (20 марта 1937 — 1 сентября 2017)
- Протоиерей Борис Безменов (12 июля 1940 — 24 ноября 2017)
- Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) (9 декабря 1943 — 21 декабря 2017)
- Петр Семенович Логвинов (8 июля 1940 — 21 декабря 2017)
Научная деятельность
- Защита кандидатской диссертации чтеца А. А. Андреева «Книжная справа Ирмология в XVII веке»
- Защита кандидатской диссертации чтеца С. М. Джусоева на тему «Эпоха Мануила I Комнина в контексте развития религиозного антагонизма между Византией и Европой (IV-XII вв.)»
- Защита кандидатской диссертации священника Антония Афанасьева «Богословский анализ критики религиоведческих концепций Вильгельма Шмидта (1868-1954)»
Деятельность Исторического общества
- Отчет о деятельности Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии в 2017-2018 учебном году
Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии: научный журнал — № 1 (3) — 2019
СПб.: Изд-во СПбПДА, 2019 — 400 с.
ISSN 2587-8425
От редакции
- Что есть каноническое право? Или несколько слов в качестве предисловия
Интервью
- «Харинова Жаринов в семинарию ни за что не пропустил бы». Интервью с настоятелем храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице, духовником и преподавателем Санкт- Петербургской духовной академии протоиереем Вячеславом Хариновым
Новомученики и исповедники Церкви Русской
- В. В. Капралов. «Церкви закрывают под всякими предлогами, а соввласть в Конституции объявляет свободу вероисповедания». Жизнь и мученическая кончина протоиерея Стефана Черняева (1886–1937)
История Санкт-Петербургской Духовной академии
- Священник Павел Кадосов. Профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии И. А. Чистович и его родные (генеалогические изыскания)
- А. И. Чернова (Мартынова). Наставники, студенты и выпускники Петроградских духовных школ на полях сражений Первой Мировой войны. (Биографический список)
- Д. А. Карпук. «Стражи академического святилища». Петроградская Духовная Академия в 1918 году
Мавродинские чтения
- И. В. Петров. К вопросу о формировании историографической традиции изучения «православного инакомыслия»
Каноническое право
- Протоиерей Алексий Балакай. К вопросу о проблемах толкования канонических правил Православной Церкви (на примере Ап. 55 и Ап. 6)
- Иеромонах Марк (Святогоров). Роль и значение презумпции невиновности в светском и церковном суде
- Н. А. Тарнакин. Церковный суд и суд светский: общее и различное в принципах
- Д. В. Волужков. Отдельные вопросы церковного права в сравнении с правом светским. Комментарий к публикации
Миссионерская деятельность русской Православной Церкви
- Священник Вячеслав Савинцев. Миссионерская деятельность члена Братства св. Василия, епископа Рязанского, священника Александра Америкова среди старообрядцев
- Священник Мераб Саралидзе. Вопрос об участии государства в деле обращения сектантов в православие (на примере деятельности Православного Братства Пресвятой Богородицы в Благовещенске)
- М. А. Тарасов. Попытка учреждения Санкт-Петербургского Православного Церковного Братства (1864–1865)
- И. Г. Горбунов. Миссионерский путь священномученика Андроника (Никольского)
- А. М. Азова. Причины восприимчивости коренных народов Аляски к Православной вере
Региональная церковная история
- Иеромонах Антоний (Малинский). Антиминс Николаевской церкви села Армавир Кубанской области (из истории православного Армавира конца XIX — начала XX вв.)
Факультет иностранных студентов
- Ильяс Битар, Мажид Раффуль. «Вера между вами и Богом, но страна для всех». Антиохийская Православная Церковь: вчера и сегодня
Библиография
- Д. А. Карпук «Нравственная поддержка для скромных тружеников». Отзыв на: Академическая премия митрополита Макария (1867–1919): Сборник документов / Составители Е. Ю. Басаргина, И. В. Черказьянова. — СПб.: Нестор-История, 2018. — 216 с. (Серия «Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки». Вып. 11)
Научная деятельность
- Протоиерей Константин Костромин. Отчет о научной деятельности Санкт-Петербургской Духовной Академии за 2017 календарный год и второй семестр 2017/2018 учебного года
- Д. В. Волужков. Конференции и круглые столы по церковному праву в Санкт-Петербургской Духовной Академии в 2017–2018 учебном году
- Защита кандидатской диссертации священника Максима Никулина «“Толкование на Послание к евреям” святителя Кирилла Александрийского как источник по богословию первой половины V в.»
Из жизни академии
- Протоиерей Владимир Хулап, иеромонах Лука (Пронских), иеромонах Кирилл (Забавнов). Социальная деятельность учащихся Санкт-Петербургской Духовной Академии
- Диакон Алексей Ремизов, Антоний Сапрыкин. Отчет о деятельности Студенческого литургического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии за 2018–2019 гг.
Деятельность исторического общества
- Юбилейные и памятные даты в 2019 году
Юбилеи
- К юбилею заслуженного профессора протоиерея Богдана Сойко
- К юбилею профессора Сергея Григорьевича Кащенко
- К юбилею заслуженного профессора протоиерея Василия Стойкова
In memoriam
- К 40-летию со дня кончины митрополита Никодима (Ротова)
Некрологи
- Протоиерей Сергий Вячеславович Мухин (1 ноября 1967 — 28 декабря 2017)
- Протоиерей Сергий Овсянников (14 августа 1952 — 7 января 2018)
- Митрополит Корнилий (Якобс) (19 июня 1924 — 19 апреля 2018)
- Даниил Николаевич Чукарин (31 марта 1984 — 19 августа 2018)
- Архимандрит Тихон (Секретарев) (24 января 1995 — 12 сентября 2018)
Отклики и отзывы
- И. Б. Гаврилов. Живая летопись Санкт-Петербургских духовных школ. История и современность: По прочтении второго номера «Вестника Исторического общества»
- «Надеюсь, удастся собрать необходимые сведения для реабилитации батюшки». По следам одной публикации «Вестника Исторического общества»
Вестник Исторического общества: научный журнал - № 1 (4) - 2020
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2020 — 436 с.
ISSN 2587-8425 (Print)
ISSN 2687-0800 (Online)
От редакции
- Д. А. Карпук. А была ли Академия? Или несколько слов в качестве предисловия
Новомученики и исповедники Церкви Русской
- Священник Михаил Березин. Новые факты о пастырском служении священномученика Владимира Васильевича Панькина (1883–1921)
История Санкт-Петербургской епархии
- Священник Павел Кадосов. Дьячек Иван Азимов как типичный представитель петербургских церковнослужителей XVIII в. (из истории Санкт-Петербургской епархии)
- Е. Н. Ропакова. Клир и мир: повседневная жизнь (Санкт-Петербургская и Новгородская епархии второй половины XIX в.)
- М. В. Шкаровский. Храм Преображения Господня в районе Лигово в советский период
История духовного образования в России
- Священник Иоанн Колонтаев. Тульская духовная семинария в XIX — начале XX вв. Исторический очерк
- Иеромонах Ферапонт (Широков). Деятельность протоиерея Николая Малиновского на посту ректора Вологодской духовной семинарии (1906–1916 гг.)
- Диакон Димитрий Кремнев. Женские епархиальные училища Российской империи в начале XX века: к вопросу о проблемах и перспективах развития
- Иеродиакон Филипп (Панфилов). Студенческие волнения 1904–1905 гг. в Калужской духовной семинарии
- Протоиерей Владимир Чернецкий. Реакция православной общественности Таврической губернии на планируемое изъятие Закона Божия из обязательных предметов школьной программы в 1917 г.
- В. И. Пшибышевский. Работа Отдела «О преподавании Закона Божия» на Поместном Соборе Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.
- В. О. Яковлев. К вопросу о докторских, магистерских и кандидатских крестах в синодальный период
История Санкт-Петербургской духовной академии
- Д. А. Карпук. Научно-исследовательская и преподавательская деятельность доцента Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре церковного права В. Г. Соломина (1881–1918)
- Д. О. Бохонский. К истории подготовки биографического словаря выпускников Санкт-Петербургской духовной академии 1871–1918 гг.
Каноническое право
- Н. А. Тарнакин. К вопросу об особенностях церковноправового мышления архиепископа Михаила (Мудьюгина) (на материалах указов о канонических прещениях 1980–1992 гг.)
Монастыри и монашество
- Архимандрит Стефан (Садо). Русские монахи-миссионеры Урмийской духовной миссии в Персии
- Иеромонах Алексий (Степанов). Проблема сохранения древних монашеских традиций в условиях современности
- Диакон Владислав Алякин. Монашеская традиция ХХ века на примере преподобных Порфирия Кавсокаливита и Паисия Святогорца
Региональная церковная история
- А. И. Пеший. Пастырское служение настоятеля Курисово-Покровского прихода протоиерея Александра Лебедева на рубеже XIX–XX вв.
- Иеромонах Антоний (Малинский). Опыт печалования Русской Православной Церкви в годы Гражданской войны (к истории Русской Православной Церкви в восточных районах Кубани в начале XX в.)
- Священник Вячеслав Савинцев, иеромонах Александр (Пименов). Из истории старообрядческих общин в Рязанском крае в XX веке
Религиоведение
- Г. В. Агопов. Шаманизм в XXI веке: фигура шамана в обществе
Ad fontes
- «Зашли бы к ректору, составили бы план…». Письмо А. П. Башуцкого об издании периодического листка при Санкт-Петербургской духовной академии (Вступ. статья, публ. и прим. М. А. Тарасов)
- «Я стал работать в области, в научной литературе совсем нетронутой». Автобиография профессора Санкт-Петербургской духовной академии П. С. Смирнова (1861 — после 1927) (Вступ. статья, публ. и прим. Д. А. Карпук)
Библиография
- Д. В. Волужков. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии как создатель отечественной науки церковного права
- Д. А. Карпук. «Возглавил руководство восстановлением церквей, используемых немецкими оккупантами для антисоветской пропаганды»
- О. О. Брехов. «Особенно любил он носить знак кандидата богословия, на котором имеется Нерукотворный образ Спасителя»
Факультет иностранных студентов
- Кирилл Беналон. «Православные филиппинцы молятся и трудятся, чтобы каждый мог ознакомиться с Православием». История и современное состояние Православия на Филиппинах
Научная деятельность
- Протоиерей Константин Костромин. Отчет о научной деятельности Санкт-Петербургской Духовной Академии за 2018–2019 учебный год
- Д. В. Волужков. III Барсовские чтения: «Церковный суд в России. История и современность»
Деятельность исторического общества
- Отчет о деятельности Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии в 2018–2019 учебном году
- Юбилейные и памятные даты в 2020 году
Юбилеи
- К юбилею заслуженного профессора протоиерея Владимира Сорокина
- К юбилею Елены Михайловны Гундяевой
- К юбилею митрополита Владимира (Котлярова)
Некрологи
- Монахиня Александра (Захарченко Марина Владимировна) (17 октября 1959 — 31 января 2019)
- Протоиерей Павел Григорьевич Красноцветов (10 января 1932 — 9 марта 2019)
- Епископ Маркелл (Ветров) (8 июня 1952 — 14 марта 2019)
- Протоиерей Николай Викторович Дмитриев (16 мая 1960 — 13 июня 2019)
- Протоиерей Николай Викторович Агафонов (13 апреля 1955 — 17 июня 2019)
- Заслуженный профессор протоиерей Иоанн Белёвцев (25 февраля 1928 — 2 ноября 2019)
Отклики и отзывы
- К вопросу о теме кандидатской диссертации священномученика Философа Орнатского
Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии № 2 (5), 2020
Санкт-Петербург, издательство СПбПДа, 2020
ISSN 2587-8425
От редакции
- Д. А. Карпук. Церковно-историческая наука в эпоху коронавируса, или Несколько слов в качестве предисловия
Благотворительный фонд «Палладий»
- Учреждение и деятельность благотворительного фонда «Палладий»
Православие на Дальнем востоке: изучение вопроса
- Н. А. Самойлов. Конференции «Православие на Дальнем Востоке» (1991–2003 гг.): становление уникального научного направления 24
- А. М. Боголюбов. Роль академика Михаила Николаевича Боголюбова в формировании научного направления «Православие на Дальнем Востоке»
- С. В. Мельникова. Рукописи диссертационных сочинений восточносибирского православного духовенства XIX — начала XX века в архиве Казанской духовной академии
- М. А. Тарасов. Пренебречь ярлыком русификации: Православное миссионерское общество глазами американского исследователя
Православие в восточной Сибири и на Дальнем востоке
- Архимандрит Августин (Никитин). «Представьте корейцев, освещенных заходящим солнцем, с благоговением молящихся вместе с предстоящим священником». Православие у корейцев Приморья
- Игумен Филарет (Пряшников). Сахалинская миссия Русской Православной Церкви середины XIX столетия
- Иеродиакон Александр (Дерягин). Свято-Троицкий Николаевский монастырь и общество в последние предреволюционные десятилетия
Православие в Китае
- Т. Ю. Феклова. Под сенью Церкви: научная деятельность Русской духовной миссии в Китае в XIX в.
- В. Г. Шаронова. Православная община в Ханькоу (1860–1910)
Православие в Японии
- И. В. Кузьмина. Роль благотворительной помощи православным миссиям конца XIX — начала XX в. на примере Российской духовной миссии в Японии И. Г. Горбунов. «Все я потерял, но не потерял одного — веры в Бога». Архипастырская и духовно-просветительская деятельность митрополита Сергия (Тихомирова). К 75-летию со дня кончины
- Д. А. Карпук. Церковно-административная деятельность митрополита Сергия (Тихомирова) в период ректорства в Санкт-Петербургской духовной академии (1905–1908 гг.)
Православие в Корее
- Иеромонах Павел (Чхве). Прекращение деятельности Корейской миссии Русской Православной Церкви в 1948–1949 гг.
Православие в Северной Америке
- А. М. Азова. Квихпакская миссия: проникновение православной веры вглубь Северо-Американского континента
Ad fontes
- А. М. Куликов. «Мы доживаем чреду своего служения в Пекине без скуки». Несколько писем из наследия архимандрита Палладия (Кафарова)
Фотоальбом
- А. М. Куликов. Возрождённая из пепла. Альбом Пекинской духовной миссии из архива барона Ф. Р. Остен-Сакена
Научная деятельность Санкт-Петербургской духовной академии
- Защита кандидатской диссертации чтеца В. В. Кричфалуший. «Природа языческой религии в творениях апологетов II–III вв. »
- Защита кандидатской диссертации священника Владимира (Мурада) Ахмедовича Зегнуна. «Миссионерская деятельность святого апостола Павла в Эфесе и Коринфе в свете современных библейско-богословских и археологических исследований»
- Защита кандидатской диссертации чтеца С. В. Соловьева «Полемика Иисуса Христа с представителями иудейских религиозных течений в свете современной библеистики»
Деятельность исторического общества академии
- Отчет о деятельности Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии в 2019–2020 учебном году
- Юбилейные и памятные даты в 2021 году
Нужны ли нам такие издания? Располагаем много новинок, а в ответ - тишина... Никакой обратной связи... Может никому и не надо-то?