Богословская конференция ПСТГУ - 2005-2019
XV Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: материалы 2005 г. - Том 1
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2005 г. — 389 с.
ISBN 5-7429-0237-9
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
- Емельянов Н.Е. 25 000 имен в базе данных «За Христа пострадавшие» - Катасонов В.Н. Наука нового времени и богословие
БОГОСЛОВИЕ
- Священное Писание. - Священник Константин Коман. Герменевтические предпосылки в труде «Ответы Фаласию» св. Максима исповедника. Вклад в православную библейскую герменевтику - Священник Димитрий Юревич. Учение о богодухновенности Священного Писания и его актуальность в современных библейских исследованиях - Священник Александр Прокопчук. О назначении свидетельств в Евангелии от Иоанна - Тихомиров Б.А. Первый русский перевод Библии: позиция светской и церковной власти - Витковский В.Е. «Античные» цитаты в Новом Завете - Скобелев М. А. Мессианская идея в иудейской письменности в межзаветный период - Небольсин А. С. Евангелие от Иоанна как источник христианской этики - Диакон Михаил Желтое. Чин Тайной вечери в представлениях современных литургистов
- Богословие. - Гестрих К. Карл Барт (1886-1968): обновление евангелического богословия в XX веке и его экуменическое значение - Уколов К.И. Пауль Тиллих и диалектическая теология - Чурсанов С. А. Понятие лица (πρόσωπον) как основа православной богословской терминологической системы - Священник Олег Давыденков. Некоторые проблемы дальнейшего исследования богословия нехалкидонитов - Медведев С. А. Богословие «Томоса к армянам» свт. Прокла Константинопольского - Говорун С. Н. Многообразие форм монофелитства в византийском богословии - Протоиерей Игорь Цветков. Триады Прокла и начало западнохристианской триадологии - Зудов Ю.В. Пятидесятничество в современном мире: численность, география и проблемы классификации - Бурмистров М. Ю. Шестоднев св. Василия и античная наука - Михайлов П. Б. Значение веры в церковной традиции и секулярной мысли
- Философия. - Половинкин С. М. Конкретный субстанциальный спиритуализм Л.М. Лопатина - Постовалова В. И. Умное делание и умная молитва в учении о монастыре в миру XX в. и их святоотеческие истоки - Аникеева Е.Н. Сотериологические идеалы индийских религий в этическом аспекте - Антонов K.M. Рефлексивные структуры религиозной традиции - Василенко Л.И. «Мистическая интуиция» Владимира Соловьева
- История Русской Православной Церкви. Синодальный период. - Курлянский И. А. Проблема улучшения состояния приходского духовенства в наследии свт. Филарета (1-я половина царствования императора Николая I) - Зубанова С. Г. Синодальный XIX век в истории отношений государства и Русской Православной Церкви - Петрушко В. И. Проект создания униатского патриархата в Речи Посполитой в 1580-х гг. и его возможное влияние на учреждение Московского Патриархата - Вайнтрауб JI. Р. История возникновения и деятельность Иерусалимского Патриаршего подворья в Москве - Иеромонах Митрофан (Баданин). Неизвестные подробности жития преподобного Варлаама Керетского из обнаруженного древнего канона 1657 года письма соловецкого монаха Сергия Шелонина - Кондаков Ю. Е. Архиепископ Феофилакт (Русанов) и митрополит Амвросий (Подобедов) во внутрицерковном соперничестве в начале XIX в - Стефан (Калаиджишвили), епископ Цагерский и Лентехский. Современный взгляд на вопрос о месте переселения, кончины и погребения св. Максима Исповедника в Грузии - Абашидзе 3. К истории упразднения Грузинской Церковной автокефалии и образования Грузинского Экзархата Русской Православной Церкви - Бажутина Т.Д. Церковно-государственный аспект жизни и деятельности представителей грузинской колонии в Москве, упокоенных в некрополе Донского монастыря - Башелеишвили Л.О. Эпизоды из начальной истории грузинского монашества - Емельянов H. Е. К вопросу о числе новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви в XX веке - Диакон Александр Мазырин. К вопросу о полномочиях заместителя Патриаршего Местоблюстителя. Взгляд историка церковной святости священника Сергия Мансурова - Петрушко В. И. Всеукраинский Православный Церковный Собор 1918 года: возникновение идеи и подготовка к проведению - Баконина С. Н. Вопрос о временном Высшем Церковном Управлении на Дальнем Востоке в 1921 году - Беглов А. Л. «Сергианское» подполье: к постановке проблемы - Головкова Л. А. Последний подвиг священномученика Серафима (Чичагова) - Иеромонах Евфимий (Логвинов). Об отношении митрополита Анастасия (Грибановского) к прославлению во святых Русской Зарубежной Церковью святого праведного Иоанна Кронштадтского - Зимина Н.П. Новые материалы к жизнеописанию священномученика Трофима (Якобчука), епископа Бирского, викария Уфимской епархии (1869-1937) - Кострюков A.A. Митрополит Евлогий (Георгиевский) и патриарший указ об упразднении Зарубежного ВЦУ от 5 мая 1922 года (№ 348/349) - Кравецкий А.Г. «Россия благочестивая отторглась от России мыслящей». Полемика вокруг отлучения JI. Н. Толстого - Кривошеева Н. А. К вопросу о времени восстановления в правах митрополита Арсения (Мацеевича) и бывшего священника Григория Петрова - Менькова И.Г. О позиции Вениамина (Воскресенского), епископа Тутаевского, по вопросу о преемству церковной власти - Милякова Л.Б. Арест Петлюровской директорией митрополита Киевского Антония (Храповицкого) и архиепископа Волынского Евлогия (Георгиевского) в декабре 1918 года - Священник Георгий Ореханов. Один эпизод из жизни Л.Н. Толстого (официальная переписка по поводу сочинения «Учение Христа, изложенное для детей») - Диакон Илья Соловьев. Обсуждение вопроса о патриаршестве на предсоборном присутствии
- История Церкви и каноническое право. - Оме X., проф. Новое издание актов Пято-Шестого Собора для серии «Acta Conciliorum Oecumenicorum» - Кузенков П.В. Канонический аспект христианской хронологии - Максимович К.А. Спор о первенстве Старого и Нового Рима в славянском мире («папистические» схолии в древнеславянской Кормчей Ефремовской редакции) - Попов И.Н. Арианство IV в. в восприятии византийских хронистов комниновской эпохи
XV Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: материалы 2005 г. - Том 2
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2005 г. — 438 с.
ISBN 5-7429-0238-7
МИССИОНЕРСТВО
- История миссий. - Чагин Г. Н. Православие в Перми Великой в XV-XVII вв - Архиепископ Николай (Пачуашвили). Краткий обзор истории Грузинской Православной Церкви - Священник Георгий Крейдун. Источники по истории алтайской духовной миссии - Ефимов А. Б., Минин Д. А. Начало служения святителя Тихона (Беллавина) на американской земле - Священник Георгий Крейдун. Становление структуры миссионерских учреждений на Алтае - Бесстремянная Г. Е. Современная жизнь Японской Православной Церкви - Иванова М. А. Перспективы изучения особенностей церковного звона по опубликованным и рукописным уставам - Степанов Н. Ю. Русское школьное дело в Бессарабии в годы румынского господства - Морозова М. Н. Карамышевская миссионерская школа - Ковалева Е. В. Миссионерство и благотворительность под началом митр. Иннокентия (Фигуровского), начальника XVIII Российской духовной миссии в Китае после революции 1917 г. - Егорова М. А. Апостол Поволжья. Николай Иванович Ильминский и просвещение татар - Рожкова И. А. Н. И. Ильминский и К. П. Победоносцев в деле просвещения нерусских народностей - Куриллович А. Н. Архимандрит Софроний (Сахаров) и его богословское наследие как свидетельство о православии в современном мире - Васечко Ю. С. Некоторые антропологические аспекты в трудах митрополита Антония Сурожского
- Культурология. - Доброхотов А. Л. Оправдание культуры: к вопросу о генезисе русской религиозной культурфилософии XIX-XX вв - Шишков А. М. Концепция трех источников легитимной власти Вл. Соловьева и ее иллюстрация на конкретном примере из истории позднего средневековья - Волкова М. А. Два пушкинских юбилея в советской сталинской культуре (по материалам прессы и массовой публицистики) - Старостина Т. А. Звукоошущение как сущностная основа русской музыки - Юферева Н. Э. Семантика нимба в древнерусской миниатюре (по материалам лицевых списков житий русских преподобных конца XVI - XVIII вв.)
- Практическая миссиология. - Поздин П. С. Работа с молодежью в екатеринбургской епархии - Поваров К. С. Формы и методы работы с детьми и молодежью по программам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания - Квятковский В. Ю. Влияние неопротестантизма на зарождение рок-музыки - Иванова Т. Н. Православные студенческие газеты и журналы в системе периодической печати русской православной церкви - Шевардина М. С. Исламский призыв (почему русские принимают ислам) - Священник Дмитрии Свердлов. О расширении миссионерского поля для предкрешальной катехизации
- Апологетика. - Священник Петр Коломейцев. Парадигмы для формирования целостного мировоззрения - Стрельчик Е. М. Как создать и развивать православный медиа-проект
- Центр поддержки заключенных. - Пономарева Н. В. Организация общецерковной системы дистанционного (заочного) обучения основам православия в местах лишения свободы - Иеродиакон Никодим Шматько. Краткая аннотация работы отдела тюремного служения в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре при МДАиС - Священник Александр Азаренков. «Для Слова Божия нет уз». О работе православной тюремной миссии «Всех скорбящих Радость» - Священник Александр Лебедев. Дистанционное обучение в Вологодской епархии - Антонова И. А. Опыт тюремного служения мирян в рамках епархии - Гончаров В. Г. Опыт обучения трех общин в местах лишения свободы - Шитикова В. О. Организация заочного обучения заключенных в Екатеринбургском ЦДО ПСТГУ
ИСТОРИЯ
- Феофанов А. Студенты Московского университета второй половины XVIII— начала XIX в - Грачева Ю. Е. В. Н. Каразин и основание Харьковского университета - Диссон Ю. А. Московский университетский благородный пансион в системе народного просвещения России конца XVIII - первой трети XIX века - Мраморное А. И. Провинциальный музей как хранилище уникальных документов по истории Православной Церкви XIX в. (обзор источников по истории Саратовской епархии, хранящихся в краеведческом музее г. Петровска)
ФИЛОЛОГИЯ
- Маршева Л.И. Липецкие Афоны - Смирнова В. В. Жанровые отношения рассказа о чуде и миракля - Багратион-Мухранелли И.Л. А.Н. Муравьев — церковный писатель - Линкова Я.С. Теория символа и французская поэзия второй половины XIX века - Фейгина Е.В. Музыкальность как поэтическая категория и как объект изображения в поэзии Э. Монтале, (цикл «Мотеты») - Рыбина П.Ю. «Пьеса о хорошей женщине»: «Веер леди Уиндермир» О. Уайлда и «Луна для пасынков судьбы» Ю. О'Нила - Дергачева И.В. Проложные источники синодичных предисловий - Денисова А. П. Национальная обусловленность пресуппозиций (на примере концепта «птица» в испанском и русском языках) - Пахсарьян H. Т. О литературной и социокультурной роли французского романа- фельетона XIX века - Подгорнова Г.О. Неформальное обращение как отражение системы ценностей народа - Пономарева Т. А. Житийное и автобиографическое в «Гагарьей судьбине» Н. Клюева - Нарумов Б. П. Далматинский ареал в современном романском языкознании - Маслова В.А. Реконструкция нисходящих дифтонгов в протославянском диалекте позднего праиндоевропейского языка - Мнацаканян К.А. Психологизм пейзажной детали в прозе Джейн Остин - Шаповалова Т.Е. Темпоральные наречия в «Апокалипсисе нашего времени» В.В. Розанова - Левашова В. Социокультурные и языковые различия между севером и югом Великобритании - Скляров О.Н. Стихотворение A.A. Ахматовой "Творчество": опыт прочтения - Иванова-Алленова Т.Ю. Акафист как жанр православной церковной гимнографии и некоторые особенности сравнений в русском акафисте - Леденева В.В. Слова с корнем -добр- в эпистолярии Н.С. Лескова (90-е годы) - Небольсина П.А. Языковая картина мира: определение понятия - Десятова М. Ю. Типологические отличия в глагольной системе итальянских диалектов - Воронин Т. Л. Творения святителя Тихона задонского в контексте русской дворянской культуры XVIII века - Бакулина A.C. Христианская и языческая лексика готского языка: краткий сравнительный анализ - Трофимова Я.В. Цитирование библейских текстов в повести Нестора-Искандера о взятии Царьграда турками в 1453 г
- Классическая филология. - Килачицкая И.Р. Символика яйца в христианской традиции - Бондаренко В.Ю. О значениях глагола μαίνομαι и существительного μένος в произведениях Гомера и об их роли в контексте обще греческого понятия ένθεος - Гимадеев Р. А. О понимании одной конструкции в приступе к иродотовым «Музам» - Иванова О.Ю. О «неслучайности» слова в поэтическом творчестве Иннокентия Федоровича Анненского - Чепель Д. С. προνοίρ τοΰ $·εοΰ и интерпретация фактов в «Истории» Геродота и Corpus Hippocraticum
ПЕДАГОГИКА
- Иеромонах Киприан (Ященко). Дидактические предложения по религиозному предмету «православная культура»: примеры и методы преподавания - Расторгуев В.Н. Основы православной культуры и непрерывное гуманитарное образование - Склярова Т. В. История призрения детей в России - Дивногорцева С. Ю. О некоторых принципах воспитания в свете православной культурной традиции - Мумрикова Л. И. Влияние игры на духовно-нравственное воспитание ребенка младшего школьного возраста на уроках основ православной культуры - Абрамов С. И. Поиск духовно-нравственной парадигмы воспитания в современной системе отечественного образования - Захарченко М. В. «Дух» и «буква» священного предания в исследованиях православных богословов XX века
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Садикова Е. Н. Вокал на церковном клиросе - Богомолова М. В. Историография русского безлинейного многоголосия - Соловьева П. А. О некоторых принципах организации обиходного лада в творчестве русских композиторов XIX-XX веков - Плотникова Н. Ю. Неизменяемые песнопения всенощного бдения в памятниках партесного многоголосия конца XVII — XVHI вв - Терентьева П. В. Пещное действо: исторический обзор
XVI Ежегодная богословская конференция Православного Свято- Тихоновского гуманитарного университета: материалы - Том 1 — 2006 г
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2006 г. — — 284 с.
ISBN 5-7429-0230-1
БОГОСЛОВИЕ
- Библеистика. - Священник Александр Прокопчук. Типология послания к евреям - Николакопулос К. Православная герменевтика в ее самопонимании в сравнении с историко-критическим методом - Скобелев М.А. Эсхатологическое учение иудеев согласно таргумам - Михайлов М.С. Роль Евсевия, епископа Кесарийского, в установлении границ новозаветного канона
- Философия. - Антонов K.M. Христианская правда и научная истина (некоторые методологические проблемы написания курсовых и дипломных работ) - Священник Дионисий Лобов. Богословие и современный гуманитарный кризис - Летцев В.М. О проблематике философской психологии - Шичалин Ю.А. "Ενωσις в греческом богословии и у неоплатоников - Месяц С. В. Проблема сознания и личности в философии Плотина - Михайлов П.Б. ’Επίνοια как категория святоотеческой мысли
- История Православной Церкви. - Грацианский М.В. Император Юстиниан и спор о Трёх Главах (540—553) - Кузенков П.В. Пасхалия в церквах Востока и Запада: переплетение традиций - Подскальски Г. Личность Александра Невского как инициатора богословской литературы Московской империи (1240—1699)
- Круглый стол «Симфония Церкви и государства: опыт, традиции и перспективы». - Иеромонах Митрофан (Баданин). Идеи богословской полемики в Русской Церкви в первой половине XVI века и их влияние на церковное движение к достижению «Симфонии» - Закржевский А.Г. Проекты М.Аврамова и митрополитов Амвросия (Юшкевича) и Арсения (Мацеевича) и идея восстановления патриаршества в XVIII в - Алексеева С. И. Традиция «Симфонии» и церковно-государственные отношения в пореформенной России - Запальский Г.М. Политическая история России второй половины XIX— начала XX вв. в восприятии монахов Оптиной пустыни - Фирсов А.Г. Проблемы изучения синодального периода истории Русской Церкви в контексте идеи «Симфонии»
- Новейшая история Русской Православной Церкви. - Ковырзин К. В. К вопросу о реформировании церковно-государственных отношений в России после Февральской революции - Милякова Л.Б. Вопрос о признании автокефалии Православной Церкви на Украине Константинопольским патриархом в период С. Петлюры - Баконина С.И. Харбин, 1923-й: удалась ли провокация в деле патриарха Тихона? - Кострюков А.А. Борьба зарубежных иерархов с демократическими тенденциями в церковном управлении в двадцатые годы XX века - Зосима (Давыдов), епископ Якутский и Ленский. Новые данные о якутской ссылке архиепископа Суздальского Гурия (Степанова) на основе документов НА РС(Я) - Диакон Илья Соловьев. «Обновленческий» раскол в Русской Православной Церкви в 1932 г. (По материалам протоколов Обновленческого Синода) - Кравецкий А.Г. Миссионерская деятельность обновленцев - Шкаровский М.В. Тайные православные общины в Киеве в 1930-х гг. - Королева В.В. Иосифлянская община в г. Алма-Ате в 1935—1937 гг. - Диакон Александр Мазырин. К истории высшего управления Русской Православной Церкви в 1935—1937 гг. - Протоиерей Николай Доненко. Епископ Житомирский Максим (Руберовский) - Головкова Л.А. К вопросу о фальсификации следственных дел: дело члена Александро-Невского братства иеромонаха Вениамина (Эссена) - Соколова Л.И. Новые сведения в жизни преподобного Серафима Вырицкого на основе архивных материалов - Арефьева И.С. Особенности репрессий духовенства Литвы в 1939—1958 гг. - Иеромонах Евфимий (Логвинов). О восприятии Всероссийского Собора 1917—1918 гг. в Русской Православной Церкви за границей - Инокиня Васса (Ларина). «Слава Богу, Свою Церковь не оставляющему». Самосознание РПЦЗ на Третьем Всезарубежном Соборе 1974 г. - Корнилов А.А. Епископ Сеаттлийский Нектарий (Концевич): исповедничество в России и священнослужение в Америке - Священник Александр ГЦелкачев. К истории диссидентского движения в Русской Православной Церкви в 1960—1980-е гг. - Фирсов С.Л. Григорий Распутин: к истории новейшего мифотворчества
- Российско-Грузинские церковно-государственные отношения. - Силогава В. Патриарх Картли и всего Востока в пархальской надписи X в - Рапава М. «Догматикой», догматико-полемический сборник Арсения Икалтоели (ХIв.) - Абашидзе 3. К определению статуса церкви Картли в V в - Башелеишвили Л.О. Развитие грузинской филологии в Гелатской и Икалтойской духовных академиях - Шагинян А.К. Кавказоведение (армяно-грузинская филология) в Санкт- Петербургском университете в 1818—2006 гг. - Епископ Цагерский и Лентехский Стефан. Современный взгляд на проповедь христианства в Грузии святого апостола Андрея Первозванного
XVI Ежегодная богословская конференция Православного Свято- Тихоновского гуманитарного университета: материалы - Том 2 — 2006 г
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2006 г. — — 363 с.
ISBN 5-7429-0237-9
МИССИОНЕРСТВО
- История миссий. - Архиепископ Николай (Пачуашвили). Миссионерская практика в полиэтнической среде - Игумен Андрей (Уэйд). Миссионерская деятельность Корсунской епархии в Италии - Священник Ю.А. Крейдун. История первого миссионерского прихода на Алтае. Духосошественский храм с. Майма - Чагин Г.Н. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на Европейском Северо-Востоке в XIV —начале XVI в - Священник Алексей Батаногов. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о науке и религии - Бесстремянная Г.Е. Христианство и христианские переводы в Японии - Аникеева Е.Н. Характерные черты современной католической миссии - Степанов Н.Ю. Высшее образование Российского зарубежья: старое и новое - Максимов A.C. Миссия Католической Церкви в XX в - Ткалич А.И. Обращение в христианство эвенов - Ефимов А.Б.У Меркулов O.A. История Православия в Китае в XX в - Юферев Е.В. Проблемы взаимоотношений государства и Русской Православной Церкви со старообрядчеством в прошлом и настоящем - Волокушина М.Н. Конфликт музея и Церкви - Шорохова Т.С. Иннокентий Сибиряков: через благотворение к святости - Морозова М.Н. Рязанский епархиальный миссионер - преподобномученик Мина - Рожкова И.А. Влияние системы Н.И. Ильминского на духовно-нравственное состояние народа - Ефимов А.Б., Ковальская Е.Ю. Аляскинская (Кадьякская) миссия (1794—1836). Преподобный Герман Аляскинский - Хаула Е.В. Религиозная миссия империи - Кухарец В.Е. Попечительство князя Константина Константиновича Острожского православных монастырей на Волыни в XV в - Байстрюченко С.Г. Миссионерский аспект жизни церковно-приходских школ (ЦПШ) в Харьковской епархии в конце XIX — начале XX в
- Практическая миссиология. - Поваров КС. Религиоведческая и социально значимая направленность работы межрегиональной молодежной общественной организации «Общее Дело» - Боженов A.B. О комплексной миссионерской работе в свете проблем приобщения детей и молодежи к литургической жизни Церкви - Иванова Т.Н. Православная миссия в армии и военные издания Синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами - Розина О.В. Роль родителей в организации преподавания православной культуры в общеобразовательной школе - Егорова Е.Н. К опыту преподавания методики основ православной культуры (для учителей Ногинского р-на) - Шевардина М.С. Исламские «Догматы христианства» - Котова О. И. Монастырское природопользование Севера европейской территории России - Воронова Е.А. Благотворительность монастырей Русской Православной Церкви как компонент социальной деятельности Российского общества
- Центр поддержки заключенных - Пономарева Н.В. Альфа-курс - современная миссионерская система - Антонова И.А. Центр дистанционного обучения в Уфимской епархии - Высоцкая Н.Л. Практика тюремного служения Общества милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь»
- Культурология - Сокурова О.Б. О словоцентризме русской культуры - Юферева Н.Э. Святость и грех в изображении древнерусских художников - Девятова Г.Н. Духовное значение иконы в современном мире - Старостина Т.А. Западноевропейский трактат и русская азбука (к проблеме различия принципов музыкальной композиции) - Бутрина В.Ф. Пушкин о католичестве и реформации - Давыдова О.С. Символ и символическая реальность как основа поэтического мира Ф.И. Тютчева - Синицын А.Н. Люмьеровская программа: символическое прочтение первого киносеанса
ИСТОРИЯ
- Дудин Андрей, священник. Архивное дело в Русской Православной Церкви. Пути решения проблемы - Гуревич А.Л. Религиозные архивы русской эмиграции: Фонд митрополита Евлогия (Георгиевского) в ГА РФ - Латушкин А.Н. Материалы конфессиональных архивов в составе Несвижского архива Радзивиллов - Наумова О.А. Библиотеки монастырей Вологодской епархии - Попов A.B. Архивы Русской Православной Церкви: история и современность - Сафонов Д. В. Материалы по истории обновленческого раскола в российских архивах - Щепетков Михаил, священник. Клировые ведомости как источник персональной информации о храмах и священно-церковнослужителях - Грачева Ю.Е. В.Н. Каразин на службе в Министерстве народного просвещения (1802-1804) - Мраморное А.И. Епископ Гермоген (Долганов) и семинарское образование в Саратове в начале XX в
ФИЛОЛОГИЯ
- Аксенов А. «Сила и реальность совести»: преступление и наказание в романе Н.Готорна и Ф.М. Достоевского - Азбелев С. Древнейший храм Киева и народный эпос - Бакулина А. Деятельность теоретиков-грамматистов и лексикографов по нормализации немецкого языка в 17—18 вв - Гуриненко Н. Об актуальности лингвопоэтического подхода к исследованию художественного текста - Десятова М. Калькирование родного диалекта в стандартный итальянский язык - Комова Т. Богатство как лингвокультурологический концепт в сопоставительном освещении - ЛинковаЯ. Малларме и Мандельштам - Маршева Л. Макрозначимость микротопонимов - Петровская М. Попытки визуальной интерпретации романа Г. Мелвилла «Моби Дик» в середине и в конце 20 в - Нестерова Т. Образ Наполеона и эсхатологические традиции в русской поэзии 1800 — 1810-х годов - Артемьева М. Библейские мотивы в интепретации Э.М. Ремарком концепта «Leben» - Иванова Е. Функция аллюзий в «Часослове» PM. Рильке (на материале стихотворения «Nachtwächter ist der Wahnsinn») - Трофимова H. О роли повторяющихся библейских цитат в Суздальской летописи - Устинова И. Погребальный сонет JI. де Гонгоры «На смерть Эль Греко» в контексте эйдетической поэтики
- Классическая филология. - Гимадеев P.A. De regibus aegupti inferioris dynastiae XXVIII antecessoribus Scripsit Alexander (Rustemus) A.f. Gimadejeff - Белов В.В. К вопросу о персидских источниках Геродота - Килачицкая И.Р. Греческий в латинском (Причины влияния на церковную и научную латынь) - ЧепелъД.С. Сакральные формулы святилищ Эллады и начало греческой прозы
ПЕДАГОГИКА
- Дивногорцева С.Ю. Иерархическая целостность категории воспитания в теории и практике православной педагогики - Петрикова H.H. Мир ребенка в философско-педагогическом наследии В.В. Зеньковского - Лоранский Д.Н. Подготовка студентов педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета к программе формирования индивидуального и общественного здоровья - Мумрикова Л. И. Православная культура в первых русских печатных азбуках диакона Ивана Федорова - Казерова Н.В. О работе Всероссийского съезда законоучителей 1909 года - Бакалина Д.В. Развитие готовности к созданию семьи у воспитанников детских домов - Зотова A.C. Влияние мировоззрения педагога на становление духовных потребностей учащихся - Васильева A.B. Современные информационные технологии и их место в учебно- воспитательном процессе
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Садокова В.В. Распевы в калофонических обработках - Тутолмина С.Н. Византийские и древнерусские певческие книги: вопросы сравнительного исследования - Перелешина В.Ю. О певческой реализации «Непорочных» в Обиходах ХVII в - Балматова Т.М. К вопросу исследования кокизников - Мосягина Н.В. Странные пометы в знаменной нотации второй половины XVII в - Садикова Е.Н. К вопросу о стиле церковного пения - Лебедева-Емелина A.B. Литургия в русской музыке эпохи классицизма: найденное сочинение Степана Дегтярева - Соловьева П.А. Мусоргский и Щостакович: церковно-певческие традиции в национальной самобытности - Булычева A.B. Духовная опера во Франции в эпоху барокко: Ветхозаветная история и художественный вымысел
XVII Ежегодная богословская конференция Православного Свято- Тихоновского гуманитарного университета: материалы - Том 1 — 2006-2007 г
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2006-2007 г. — 389 с.
ISBN 978- 5-7429-0311-6
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ (9-11 октября 2006 г.)
- Пленарное заседание. - Moreschini С. Ancient Christian theology and Greek philosophy: the first encounter between faith and reason - Столяров А.Л. Возможна ли патрология как наука? (основные тезисы)
- Библеистика. - Рузер С. Концепция «нового завета» в иудаизме периода Второго храма и в первоначальном христианстве - Вдовиченко A.B. Особенности повествовательной стратегии в литературных традициях эллинизма и грекоговорящего иудейства (авторы синоптических Евангелий, Иосиф Флавий, Флавий Филострат) - Скобелев М.А. Проблема интерпретации пророчества патриарха Иакова (Быт 49. 10) - Иерей Александр Прокопчук. Предопределение в Евангелии от Иоанна - Василенко Л.И. О некоторых философских вопросах отношения Р. Бультмана к Священному Писанию
- Ориентальная христология. - Hainthaler Th. Neo-Chalcedonianism as solution in the dialogues today?
- Патрология. - Михайлов П.Б. Рецепция каппадокийцами учения Оригена о свободе воли - Фокин А.Р. Святитель Григорий Нисский о человеке в его предельном отношении к Богу - Бирюков Д.С. Стратегия именования в первой «Апологии» Евномия и учение стоиков - Малков П.Ю. К вопросу о присутствии в святоотеческом наследии смысловых аналогий понятия «личность»
- Христианское богословие и языческая философия II— VI вв. - Moreschini C. L’interpretazione di Es 3. 14 nella teologia del cristianesimo antico - Ch. Tommasi Moreschini. Il dibattito sul cosiddetto «monoteismo pagano» tra fonti antiche e interpretazioni moderne - Петров B.B. «О трудностях к Иоанну XXXVI» (PG 91. Col. 1304 D -1316 A) Максима Исповедника в контексте предшествующей философско- богословской традиции
- Византийское богословие IX—XVвв. - Архимандрит Иов (Теча). Николай Кавасила и его труды. Мирянин, пишущий для мирян? - Priest Demetrios Bathrellos. St Symeon of Thessalonica: His Dogmatic Theology
- Международные аспекты в исторической жизни Церкви - Николов А. Идея о благочестии и мудрости правителя в политической идеологии и публичной пропаганде болгарских государей в первое столетие после принятия христианства в Болгарии (864-971 гг.) - Попов И.Н. Константинопольский Собор 381 г. и историческая память византийцев (на примере хроник VI-XII вв.)
- Каноническое право Восточной Церкви в Византии и славянском мире - Troianos S. Der Begriff der «Oikonomia» im byzantinischen Recht (unter Berücksichtigung der gegenwärtigen griechischen Kanonistik) - Иерей Димитрий Пашков. Два взгляда на действительность таинств у инославных христиан - Бургман Л. Славянская рецепция византийских канонических сборников - Максимович К.А. Древнейший славянский «Номоканон» Мефодия: история и перспективы изучения
- Философия религии и религиоведение - Лега В.П. Учение об отношении веры и разума в рационалистической философии XVII в - Антонов K.M. Религиозный опыт и догмат в русской мысли начала XX в - Василенко Л.И Некоторые соображения по поводу философии религии А. Бергсона - Пылаев М.А. Догматика Ф. Шлейермахера и феноменология «священного» Р. Отто
- Религиозные аспекты философии и истории науки - Крушинский А.А. Библейский шестоднев и гексаграммная схема - Лупандин В.В. С. Яки как историк и философ науки
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ (25-27 ЯНВАРЯ 2007 г.)
- Новейшая история Русской Православной Церкви. - Миролюбов И., диакон. Пути единоверия в XX столетии - Белякова Е.В. Революция 1917—1918 гг. и проблема православной семьи - Кашеваров А.Н. Финансово-экономическое положение Русской Православной Церкви в условиях революционных потрясений и Гражданской войны - Милякова Л.Б. Вопросы автокефалии Православной Церкви на Украине при С. Петлюре и позиция Ватикана - Кравецкий А.Г. Формирование первого безбожного поколения - Бовкало А.А. Использование материалов губернского отдела народного образования ЦГАСПб для изучения положения духовенства в 1920-е гг. - Вайнтрауб JI.P. «Дело об антисоветском церковном подполье в г. Бронницы» и закрытие городского собора Михаила Архангела в 1919—1931 гг. - Доненко H., прот. Свято-Николаевское братство священномученика Аркадия (Остальского) в Житомире - Кострюков А.А. К истории взаимоотношений между Сербской Православной Церковью и Архиерейским Синодом в Сремских Кар л овцах - Соловьев И., свящ. Критика деятельности митрополита Сергия (Страгородского) в «обновленческом» расколе - Мазырин А., свящ. К истории взаимоотношений церковной и государственной властей в конце 1920-х—1930 гг. - Шкаровский М.В. Православная Церковь в Венгрии в годы Второй мировой войны - Корнилов А.А. Архипастыри лагеря перемещенных лиц Шляйсгайм - Евфимий (Логвинов), иеромонах. О почаевской традиции в Русском Зарубежье - Петрушко В.И. Папа Павел VI и греко-католики украинской диаспоры в период Второй сесии II Ватиканского Собора - Савва (Тутунов), иеромонах. «Независимая архиепископия» в Париже: 1965—1971 гг. - Емельянов Н.Е. Дни особого поминовения пострадавших за Христа - Фирсов С.Л. Псевдоправославная мифология в России (к постановке проблемы)
- Актуальные проблемы синодального периода истории Русской Церкви. - Фирсов А. Г. Государственное финансирование Православной Церкви в России в период «Великих реформ» - Сухова Н.Ю. Становление и развитие богословской науки в России: проблемы и пути их решения (вторая половина XIX — начало XX в.) - Закржевский А.Г. Русские архиереи и церковное управление в первые десятилетия синодального строя
- Российско-грузинские церковно-государственные отношения. - Абашидзе З.Д. К вопросу датировки христианизации Картли - Силогава В.И. Древнегрузинские надписи XI в. из храма в с. Лыхны - Рапава М. Грузинский перевод полемического сочинения Никиты Стифата против армянской ереси - Павлов А. Н. Имеретинский царь Арчил II (к вопросу русско-грузинских отношений второй пол. XVII в.) - Ковалева И. И. Схиигумения Фамарь (Марджанова) в период пребывания в Бодбийском монастыре - Сухова Н.Ю., Мельникова И.Е. Становление и развитие грузиноведения в университетском и высшем духовном образовании в России (XIX-нач.XXв.) - Монахиня Елена (Хиловская). К вопросу о формировании свода русскоязычных библиографических указателей по истории российско-грузинских государственно-церковных отношений
XVII Ежегодная богословская конференция Православного Свято- Тихоновского гуманитарного университета: материалы - Том 2 — 2007 г
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2007 г. — 278 с.
ISBN 978-5-7429-0313-0
МИССИОНЕРСТВО
- Культурология. - Доброхотов А.Л. Культура как идеал в русской мысли Серебряного века (о сборнике «Проблемы идеализма») - Юферева Н.Э. Цвет как нравственная характеристика в литературе и искусстве Древней Руси (на материале древнерусских иллюстрированных рукописей) - Старостина Т.А. Церковно-певческая традиция и принципы музыкальной формы. Предварительные соображения - Носачев П. Г. Сверхинтерпретация в истории и культуре (по работам У. Эко) - Бирюков Д. Бытование традиции и природа языка: общее в полемике свт. Григория Назианзина с императором Юлианом и свт. Василия Кесарийского с Евномием (тезисы выступления) - Юферев Е.В. Старообрядчество в жизни и творчестве Н.С. Лескова - Муравьев Р.Н. К вопросу о духовной миссии храма - Иванова М.А. К вопросу об истоках церковного звона по литургическим памятникам Константинополя, Иерусалима, Афона (начало IX—XII вв.) - Аникеева Е.Н. «Карма-кола» или кармология (метафизика кармы)? Вопросы христианской миссии
- История миссий. - Свящ. Стефан Хейдли. Православная церковь на о. Ява и местные традиции (тезисы выступления) - Ефимов А.Б., свящ. Георгий Крейдун. Из истории создания центральных станов Алтайской духовной миссии - Стриганова М.И., Ефимов А.Б. Преподобный Макарий (Глухарев) о путях усовершенствования духовных школ в России - Ефимов А.Б., Шадрина О.В., Ковальская Е.Ю. Первое архипастырское посещение Канады святителем Тихоном - Ткалич А.И. Чукотская миссия - Бесстремянная Г.Е. Православный перевод богослужения на японский язык: святитель Николай Японский и Павел Накаи Цугумаро - Ковальская Е.Ю., Байстрюченко С.Г. Внутренняя миссия как церковный институт во 2-й половине XIX — начале XX в - Ковальская Е.Ю., Михайлов М.Э. Святитель Макарий (Невский) и православное миссионерское общество - Соловьева Е.В. «Друг науки и литературы»: о благотворительности Иннокентия Сибирякова - Прот. Игорь Филин. Иннокентий Сибиряков — феномен духовного преображения (тезисы выступления) - Антипова В.В. Миссионерская деятельность епископа Иринарха (Попова) на Рижской кафедре (1836—1842 гг.) - Миронова Е.М. Русская колония в Финляндии: История формирования, условия выживания - Свящ. Алексей Батаногов. Миссионерские аспекты трудов святителя Луки (Войно- Ясенецкого) «Дух, душа и тело» и «Наука и религия» (тезисы выступления) - Павлюченков H.H. Миссионерский аспект философско-богословского наследия священника Павла Флоренского - Орлов Д.В. Образ Христа в творчестве о. Павла Флоренского
- Практическая миссиология. - Воловикова М.И. Психолого-историческая реконструкция представлений русского крестьянства о нравственном идеале - Рязанова Т.Б. Религиозная идентичность и отношение к другим народам у русских подростков - Розина О. В. Православные ценности и гуманистические идеалы как мировоззренческий выбор - Поваров К.С. Миссия к детям: формы и методы работы с детьми и молодежью по программам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания - Диакон Михаил Першин. Братство Православных Следопытов: миссия к детям - Иванова Т.Н. Специфика преподавания спецкурса «Конфессиональная печать» в международном вузе (РУДН) - Максимов А. С. Современные миссионерские движения Римско-Католической Церкви. Неокатехуменальный Путь
ИСТОРИЯ
- Цыганков Д.А. Попечитель Московского учебного округа П.А. Капнист и университетские конфликты 1880—1890-х гг.
ФИЛОЛОГИЯ
- Андреев В.Н. Понятие «стиль»как система выбора единиц разных языковых уровней (на материале стихотворения В. Оуэна «Anthem for Doomed Youth») - Гордиенко О.В. Влияние идей дарвинизма на творчество Томаса Гарди - Добрушина Е.Р. Лексикографическое толкование и шкала лабильности - Линкова Я.С. Толстой, Малларме и Поисманс: творческий конфликт - Морель Морелъ ДА. Концептосфера «SURNATUREL» во французской национальной картине мира - Олевская М.И. К проблеме основного аллофона: «за» и «против» - Полевщикова A.C. Языковая игра в романе А. Мушга «Красный рыцарь» - Фомичева Ж.Е. Интердискурсивные стратегии текстообразования - Хендерсон-Стюарт К.В. Об употреблении форм Винительного падежа личных местоимений типа мя меня в текстах начала XVII в - Яковенко Е.Б. Языковой образ библейского человека и макроконцепт «ЧЕЛОВЕК» в библейской картине мира - Дворкин А.Л. Булгаков и Достоевский: некоторые соображения о генезисе образа Иешуа Га-Ноцри из «Мастера и Маргариты» - Людоговский Ф.Б. Лексико-структурные константы и переменные в церковнославянских акафистах святым как текстообразующий фактор - Пономарева Т.А. Мотив ухода святых с иконы в творчестве Н. Клюева и С. Клычкова - Прокофьева КН. Еще раз о методике преподавания иностранных языков - Смирнова В. Рассказ о чуде в средневековых житиях: проблема фрагментарной композиции - Трофимова Н.В. Московская повесть о походе Ивана III на Новгород в 1471 г. - Трынкова О.В. Метафора в современном англоязычном художественном дискурсе
Классическая филология
- Бондаренко В.Ю. «Ярость гнева Твоего...» (версия семантической реконструкции «славянского» фразеологизма) - Винокуров Н.И. Факторы системного кризиса боспорского государства во второй половине III в. по P. X - Фесенко A.B. К построению теории катастеризмов (античные драматические сюжеты на звездном небе) - Белов В.В. Геродот и надписи Ахеменидов (к постановке вопроса) - Гимадеев P.A. На Ефора ли опирался Диодор в описаний Амиртеева восстания против персов? - Красухин К.Г. Особенности времен и наклонений в древних законодательных текстах - Шиловский Д.П. «Труды и Дни» Гесиода: «прямые» биографические свидетельства и проблема авторства
ПЕДАГОГИКА
- Дивногорцева С.Ю. Духовность, нравственность, религия и культура в историкопедагогическом контексте - Петрикова H.H. Детство в педагогическом творчестве Л.Н. Толстого - Никулина Е.Н. Понятие личности в антропологии святителя Феофана Затворника - Горячева А.А. Воспитательная деятельность в средних учебных заведениях XIX в. - Перцева И.В. Понятие социального служения Русской Православной Церкви - Пашков В. И. Духовно-нравственное воспитание как основной фактор становления личности военнослужащего - Хресина Т.П. Значение храмовых искусств в процессе духовно-нравственного воспитания личности - Борисова О.В. Педагогический анализ воспитания в семье царственных мучеников
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Захарьина Н.Б. Песнопения в честь Успения Богородицы в русских певческих рукописях эпохи Иерусалимского устава - Шпилёва О.С. Из истории коллекции певческих рукописей Троице-Сергиевой Лавры (РГБ, ф. 304/1)- -Садикова Е.Н. К вопросу о церковно-певческих традициях русского зарубежья (опыт знакомства с клиросом храма св. Прокопия Устюжского в г. Гамбурге) - Горлушкина О.В. Духовные концерты в творчестве Генриха Шютца - Любарский В.К. Вопросы музыкального образования и просвещения в литературных трудах А. В. Никольского - Кузнецов Ю.М. К вопросу об экспериментальном исследовании выразительности церковного пения
XVIII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы - Том 1
Москва: Изд-во ПСТГУ, 2008 г. — 408 с.
ISBN 978-5-7429-0419-9
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ (9-11 октября 2007 г.)
- Пленарное заседание «Взаимовлияние восточного и западного богословия». - Ойлер В. Значение Николая Кузанского для богословского диалога с Восточной Церковью - Павел Хондзинский, иерей. Восток и Запад в «русском синтезе» святителя Филарета, митрополита Московского
- Библеистика. - Вдовиченко А. В. Типология нарратива в Септуагинте и Новозаветном корпусе (к вопросу об источниках языковых особенностей новозаветных авторов) - Иоанн Реморов, диакон. Святитель Филарет о «достоинстве языка» как необходимом условии перевода священных книг - Рузер С. Иврит, арамейский или греческий?Какую версию Писания предпочитали новозаветные авторы? - Селезнев М. Г. Еврейский текст Библии и Септуагинта: два оригинала, два перевода? - Скобелев М. А. Значение слова р? — «рог» в библейской метафоре
- Патрологические исследования в XX в. - Михайлов П. Б. Петрологические исследования в XX в - Константин Коман, протопресвитер. Священник Думитру Станилоэ: переводчик, истолкователь и продолжатель святоотеческой традиции - Малков П. Ю. Оппозиция паламизма и гуманистического сознания в Византии XIV столетия в интерпретации протопресвитера Иоанна Мейендорфа - Метцлер К. Комментарий к книге Бытия Оригена с точки зрения современной издательской практики - Зуева Е. Литературная рамка в «Диалоге с Трифоном Иудеем» мч. Иустина Философа и «Диалогах» Платона - Григорьев А. Б. Священномученик Арсений Мацеевич в гражданском, уголовном и церковном судебном процессе Византийское богословие IX—XV вв. - Риго А. Григорий Палама «Новый Златоуст» и «Новый Богослов»
- Единство Церкви в историческом и каноническом аспектах - Карпозилос А. Церковь и доктрина в Византийской хронографии. - Максимович К. А. Влияние канонического права единой Церкви на церковное законодательство императора Юстиниана (на материале новеллы СХХIII) - Наколов А. Место и роль Болгарии в средневековой полемике православного Востока против католического Запада (на основе славянских переводных и оригинальных текстов XI—XIV вв.) - Тройное С. Н. Новеллы Льва VI и правовая жизнь Православной Церкви
- Православие и протестантизм: поиск традиции и ее свидетельство. - Августин (Никитин), архимандрит. Обзор церковных связей Русской Православной и Американской Епископальной Церквей с конца XVIII по конец XIX в - Михаил Таганов, диакон. Правовая деятельность американских протестантов в XIX — начале XX в - Мякшин В. А. Некоторые аспекты учения Карла Ранера об Откровении
- Учение о Пресвятой Троице в современном богословии - Георгий Завершинский, иерей. Богословие диалога: тринитарный подход - Лихи Б. Пути обновления католического богословия — вновь открывая взаимосвязь учений о Деве Марии, Пресвятой Троице и Церкви - Чурсанов С. А. Учение о монархии Отца и тринитарное понятие общения в современной богословской антропологии
- Проблемы философии религии и религиоведения в XIX—XX вв. - Антонов К. М. Проблема атеизма в русской мысли конца XIX — начала XX в - Василенко Л. И. Некоторые философско-методологические вопросы понимания религий -Крушинский А. А. Рассуждение по образцу в китайской и библейской традициях
- Религиозная философия в России и на Западе - Ваганова Н. А. Теодицея Лейбница и роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» - Евгений Шилов, диакон. Немецкая средневековая мистика и русские религиозные философы - Уколов К. И. Формальное понятие религии в философии Пауля Тиллиха - Гуреев М. В. Взаимное влияние правящих элит и религиозной философии в России и Западной Европе - Павлюченков Η. Н. Черты аналитической психологии в трудах священника Павла Флоренского
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ (22-26 января 2008 г.)
- Новейшая история Русской Православной Церкви. - Кривошеева Н. А. Русские эмигранты — члены Поместного Собора 1917—1918 гг. - Емельянов Η. Е. Представители русского зарубежья, за Христа пострадавшие - Косик О. В. Списки архиереев Русской Православной Церкви в 1920—1930-е гг. - Александр Мазырин, иерей. Патриарший Местоблюститель митрополит Петр и русское зарубежье - Савва (Тутунов), иеромонах. Резолюции Епархиального собрания «Парижской митрополии» 1927 г.: проведение в жизнь определений Собора 1917—1918 гг. - Кашеваров А. Н. «Церковные ведомости, издаваемые при Архиерейском Синоде» — первый официальный печатный орган Русской Зарубежной Церкви - Сухова Н. Ю. Русские богословские школы за рубежом: сохранение традиции и поиск нового (1920—1940-е гг.) - Илья Соловьев, иерей. Раскольническая деятельность «обновленцев» в русском зарубежье - Кострюков А. А. Сербская Церковь и вопрос о правах Зарубежного Синода в конце Второй мировой войны - Шкаровский М. В. Русские православные общины в Италии и на оккупированной итальянскими войсками территории Балканского полуострова в годы Второй мировой войны - Корнилов А. А. Белое духовенство лагеря Шляйсгайм - Николай Артёмов, протоиерей. Собеседования представителей клира двух Германских епархий (МП и РПЦЗ) 1993—1997 гг. как начало восстановления единства Русской Церкви
- Актуальные проблемы Новейшей истории Русской Церкви - Георгий Ореханов, иерей. Л. Н. Толстой и Русская Православная Церковь: история конфликта и его восприятие современниками (основные проблемы) - Арефьева И. С. «Тихоновский след» на земле Литовской (1917—1925) - МиляковаЛ. Б. Теория и практика украинской автокефалии в период правления С. Петлюры - Владимир Горидовец, иерей. История обновленческого раскола в Витебской епархии - БовкалоА. А. Репрессии среди членов корпорации и студентов высших богословских курсов в Ленинграде - Романова С. Н. Архивные документы к жизнеописанию епископа Арсения (Денисова) - Валерий Лавринов, протоиерей. Обновленческий раскол в Екатеринбургской (Свердловской) епархии в годы Великой Отечественной войны - Олег Герасимов, диакон. История Церкви в системе научных дисциплин в российских университетах XIX в
- История российско-грузинских государственно-церковных отношений - Стефан (Калаиджишвили), епископ. К вопросу о переложении мощей преподобного Максима Исповедника - Стефан (Калаиджишвили), епископ. Источники о чудотворной иконе Ацкурской Богоматери - Башелеишвили Л. О. Распад грузино-армянского вероучительного единства в VII в - Силогава В. И. Древнейшее письменное известие об Абхазских католикосах (колофоны Ахалцихского Евангелия конца XI века) - Павлов А. Н. Посольства Имеретенского царя Арчила в Москве в конце XVII в - Тихонов И. С. Члены семьи князя П. И. Багратиони на военной службе в России во второй половине XVIII в - Мельникова И. Е. Участие грузинских духовных лиц в посольствах в Россию XVIII в - Багратион-Мухранели И. Л. Восприятие Кавказа русской классической литературой - Рыбаков А. Л. Абхазский католикосат Грузинской Православной Церкви: к проблеме статуса и канонического строя
XVIII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы - Том 2
Москва: Изд-во ПСТГУ, 2008 г. — 212 с.
ISBN 978-5-7429-0421-2
МИССИОНЕРСТВО
- Культурология. - Доброхотов Л.Л. Идея культуры у Вячеслава Иванова (в свете онтологии мелопеи «Человек») - Монин М.А. Три века русской культуры - Юферева Н.Э. Идеи и идеалы Древней Руси, связанные с рождением человека (по фольклорным, литературным и изобразительным материалам) - Кузнецова А.И. Родительское благословение в традиционной жизни русских - Цветкова Г.А. «Фарисеи» и «Мытари» на службе у Советского государства: проблема осуществления власти как личного выбора человека - Старостина Т.А. К проблеме духовных основ отечественной музыкальной науки - Синицын А.Н. Три истории (Феноменологические заметки о зрителе, кино и деньгах зрителя в кино) - Муравьев Р.Н. Язык архитектуры в духовно —символическом видении мира (На примере древнерусского зодчества)
- История миссий. - Степанов Н.Ю. Система образования русской эмиграции во Франциив 1920—1930-е годы - Миронова Е.М. К вопросу о деятельности русского небольшевистского представительства в Дании (конец 1917 - 1930-е гг. XX в.) - Ермолаева А.С. Некоторые особенности миссионерской деятельности Трифоно-Печенгского монастыря в конце XIX — начале XX вв - Мельникова И.Е.,Туголуков Д.А. Из дневника миссионерского путешествия Преосвященного Гавриила (Кикодзе), епископа Имеретинского - Копылова Е.А. Комитет по устройству внебогослужебных собеседований Общества Любителей Духовного Просвещения - Павлюченков Н.Н. Человек как микрокосмос в учении священника Павла Флоренского - Максимов А. С. Некоторые аспекты экуменической проблематики современной католической миссиологии. Движение «Фоколяры»
- Практическая миссиология. - Воловикова М.И. Социально-психологическое значение символов и идеалов «коммунистической эпохи» - Поваров КС. Формы и методы работы с детьми и молодежью по программам духовно-нравственногои военно-патриотического воспитания (тезисы выступления) - Иванова Т.Н. Роль изданий Православных Сестричеств и Братствв миссионерской деятельности - Розина О. В. Нравственный идеал и миссионерское служение педагога - Колпакова М.Ю. Диалог в миссиологии - Кутикова Н.А. Опыт проведения бесед о православной культуре с людьми пожилого возраста в центре социального обслуживания 6 - Тихонова Е.С. Опыт духовно-ориентированного диалога с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - Гаврилов О.В., Котова О.И. Карта памятников истории и культуры в атласе Мурманской области для школьников 6—7 классов
ИСТОРИЯ
- Цыганков Д.А. Старое и новое в университетских конфликтах 1830—1840-х гг.
ФИЛОЛОГИЯ
- Войтенко О.А. К истории имен существительных со значением лица в церковнославянском языке (на материале акафистов) - Агапов А., свящ. Церковнославянский язык в современном богослужении. Устное воспроизведение поэтического текста. Варианты подходов к проблеме понятности - Алпатов В.В. Отражение обряда «битье границ» в английских микротопонимах - Адыбаева Л.А. Лексика психических состоянийв церковнославянской триоди цветной (предварительные замечания) - Яковенко Е.Б. Моделирование антропоцентрических концептов поданным первоисточников и переводов Библии - Галанинская С.В. Ритмическая организация цикла И. С. Тургенева «Стихотворения в прозе» на уровне содержания текста.Сквозной сюжет цикла как признак жанра - Лау Н.В. Образ отца в прозе И. Шмелева («Лето Господне») и И. Бунина («Жизнь Арсеньева») - Филатова О.А. Образ души в поэзии Сергея Есенина - Трофимова Н.В. Особенности изображения персонажей в «Сказании об осаде Троице-Сергиева монастыря» Авраамия Палицына - Пономарева ТА. Христианские образы и мотивы в «деревенской прозе» - Сарыева Т.А. Развитие фольклорного жанра баллады в эпоху Средневековья - Ямпольская А.В. Две новеллы Альдо Палаццески: проблемы языка и стиля - Линкова Я.С. XVIII век в эстетике Стефана Малларме - Франциско Молина-Морено (Перевод Я. Князевой). Знаменитый испанский предшественник Пушкина: «Великий Князь Московский» Лопе де Вега - Десятова М.Ю. Языковое многообразие Калабрии - Сергеева В.С. «Деяния Робин Гуда»: проблема жанра
ПЕДАГОГИКА
- Захарченко М.В., Георгий (Шестун), игумен, Киприан (Ященко), иером. Методологические основы новой образовательной области «Духовно-нравственная культура» - Петракова Т.И. Базовое содержание образования: от гуманистических ценностей к ценностям христианским - Дивногорцева С.Ю. Религиозно-нравственное воспитание как внутренняя потребность личности - Малашкина Е.С. Педагогическая миссия: к истокам понятия - Петрикова Н.Н. Педагогическая поддержка мира детства в образовательном пространстве - Берсенева Т.А. Православное постижение смысла жизни и смысла смерти как профилактика суицида - Перцева И. В. Педагогическая ценность дисциплины «История социального служения Русской Православной Церкви» в процессе подготовки социальных педагогов - Пашков В.И. Индивидуальный подход в духовном воспитании военнослужащих - Абрамов С.И. Патриотическое воспитание школьников в системе дополнительного образования как одно из направлений решения проблемы безопасности жителей малого города - Агеева А. В. Военно-патриотическое воспитание в воскресных школах (из опыта проведения военно-патриотических сборов) - Крицкая Т.В. Вопросы воспитания в свете педагогического наследия священномученика Фаддея (Успенского) - Борисова О.В. Принципы воспитания детей в семье Императора Александра III
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Захарьина Н.Б. Песнопения в честь Успения Богородицы в русских певческих рукописях эпохи Иерусалимского устава - Шпилёва О.С. Из истории коллекции певческих рукописей Троице-Сергиевой Лавры (РГБ, ф. 304/1)- -Садикова Е.Н. К вопросу о церковно-певческих традициях русского зарубежья (опыт знакомства с клиросом храма св. Прокопия Устюжского в г. Гамбурге) - Горлушкина О.В. Духовные концерты в творчестве Генриха Шютца - Любарский В.К. Вопросы музыкального образования и просвещения в литературных трудах А. В. Никольского - Кузнецов Ю.М. К вопросу об экспериментальном исследовании выразительности церковного пения
XIX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета - Том 1
Издательство ПСТГУ, 2009. — 404 с.
ISBN 978-5-7429-0412-0
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ (9-11 октября 2008 г.)
- Богословская традиция в догматических системах первого тысячелетия. - Михайлов П. Б. Трактат Оригена «О началах»: анализ структуры и содержания - Петров В. В. Трансформация античной онтологии у Пс.-Дионисия Ареопагита и Максима Исповедника - Хайнталер Т У истоков латинской схоластики в VI в.: «О вере, к Петру» Фульгенция Руспийского - Фокин А. R Первые систематические изложения христианской догматики на Западе в V—VII вв.: от Августина до Исидора Севильского - Переводная церковная книжность и единство церковной традиции - Максимович К. А. Мефодиевские переводы византийских правовых текстов - Николов Ангел. Средневековый славянский перевод «Учительных глав» императора Василия I: проблемы изучения рукописной традиции и ранних печатных изданий - Проблемы философии религии и религиозных аспектов культуры - Катасонов В. Н. О возможности другой цивилизации в свете опыта святых - Лупандин И. В. Рождение схоластики - Вевюрко И. С. Богословские основания духовно-академической герменевтики XIX — нач. XX в - Хоффманн X. Теология, религиоведение, философия и феноменология религии как различные области исследования религии - Бубик Т Проблемы ангажированного и неангажированного исследования религии - Резвых Т Н. Онтология личности у о. Павла Флоренского и С. Н. Дурылина - Носачев П. Г Проблема интерпретации «эзотерических знаний»: современные попытки изучения эзотеризма, подходы к определению и методологии - Белоусов А. В. «Embeddedness» и «семейное сходство» эллинских религий: теоретический контекст современных исследований древнегреческой религиозности - Варлаам (Горохов), иеромонах. Западная феноменология религии и русская религиозная философия (к вопросу о взаимодействии идей) - Интерпретация и восприятие наследия святителя Филарета, митрополита Московского, в конце XIX — нач. XX в - Павел Хондзинский, свящ. «Церковь» и «слово» в богословских воззрениях свт. Филарета Московского и св. Иоанна Кронштадтского - Симон К. Иван Николаевич Корсунский и биография святителя Филарета (Дроздова) - Бежанидзе Г. В. Святитель Филарет о царском служении - Сухова Я. Ю. Священное Писание и Предание в экклесиологии святителя Филарета (Дроздова) - Фетисенко О. Л. Протоиерей Иосиф Фудель о митрополите Филарете - Дмитриев А. Я. Филаретовский юбилей 1867 г. и кончина святителя в оценках «триумвирата» московских консерваторов (И. С. Аксаков, Η. П. Гиляров-Платонов, Μ. Н. Катков)
- История философии. - Павлюченков Я. Я. Философия слова и языка в трудах священника Павла Флоренского - Димитрий Кирьянов, свящ. Христианская философия Этьена Жильсона - Уколов К. Я. Учение Канта о религии и его влияние на развитие немецкого богословия - Месяц С. О философском и историко-филологическом подходе к чтению текстов античных философов - Ахутин А. В. Современность философий - Ваганова Я. А. «Храмовая завеса» епископа Клойнского: об одном софийном мотиве в «Улиссе» Джойса и софиологии С. Н. Булгакова - Богословская традиция и традиция перевода Священного Писания - Барский Е. В. Сирийский перевод 4-й книги Эзры - Рузер С. Ветхозаветные цитаты в старо-сирийских евангелиях: влияние традиции ВЗ Пешитты и нужды герменевтики - Скобелев М. А. Значение переводов Акилы, Симмаха и Теодотиона для церковной экзегезы - Алексий Сидоренко, прот. Вопросы перевода и интерпретации Священного Писания в переписке блаженного Августина с блаженным Иеронимом - Фридман И. А. Амхарский перевод Священного Писания: особенности синтаксиса классического «левоветвящегося» языка и их влияние на структурирование библейского текста - Гарути Я. Послание к Евреям и Ветхий Завет: интертекстуальность и буквализм - Вдовиченко А, В. Эксплицитное подлежащее в тексте Еврейской Библии и Септуагинте. Вопрос о достоверности текстов (близости к первоисточнику) - Пленарное заседание«Перевод и интерпретация: библейский аспект» - Тов 49. Иудейские и христианские аспекты Септуагинты - Алърик Ю. Рукописи Мертвого моря и перевод Книги Пророка Исайи в Септуагинте - Верещагин Е. М. Кирилло-Мефодиевские переводы Священного Писания в аспекте личностного богословского выбора
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ (22-26 января 2009 г.)
- Новейшая история Русской Православной Церкви. - Емельянов Я. Е. Благословение Святого Иоанна Кронштадтского — предтечи новомучеников XX в. - Георгий Ореханов, свящ. Лев Толстой и русское - Баконина С. Я. Участие преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны в жизни Владивостокской епархии - Владимир Воробьев, прот., Кривошеева Я. А. Митрополит Арсений (Стадницкий) о Соборе 1917—1918 гг. и восстановлении патриаршества - Мраморное А. И. Предыстория и исторический контекст судебного процесса над саратовским духовенством в 1918—1919 гг - Беглов А. Л. Церковно-общественные движения на рубеже 1910—1920-х гг - КострюковА. А. Какие полномочия получил архиепископ Евлогий (Георгиевский) в октябре 1920 года? - Сафонов Д. В. Митрополит Сергий (Страгородский) и советская власть в 1921—1926 гг - Александр Мазырин, свящ. Вопрос о легализации Церкви при Патриаршем Местоблюстителе митрополите Петре и зарождение «григорианского» («борисовского») раскола - Владимир Сергееву прот. Крестные ходы в Уфимской епархии в первые годы советской власти - Бурега В. В. Церковная жизнь украинской эмиграции в Чехии в 1920—1930-е гг - Илья Соловьев, свящ. Штрихи к историческому портрету обновленческого митрополита А. И. Введенского - Владимир Горидовец,, свящ. Церковная жизнь на территории Полоцко-Витебской епархии в период немецкой оккупации 1941—1944 гг - Петрушка В. К Об эволюции политических взглядов униатского митрополита Андрея Шептицкого в годы Второй мировой войны - Гераськин Ю. В. К истории издания епархиального бюллетеня на Тамбовской и Рязанской земле (к 60-летию выпуска) - Алексий Марченко, прот. Пермская епархия под временным управлением преосвященного Флавиана (Дмитриюка), епископа Свердловского и Курганского (сентябрь 1960 — апрель 1961 гг.) - Владимир Сорокин, прот. Митрополит Никодим и всеправославное единство - Корнилов А. А. Взгляды архиепископа Роклэндского Андрея (Рымаренко) на судьбы Русской Православной Церкви и русской эмиграции - Белякова К А. Особенности репрессивной политики Советской власти в отношении Православной Церкви в западных республиках СССР в 1970—1980-е гг - Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский и Русская Православная Церковь (вторая половина XIX — начало XX в.) Яковлев А. И. Святой праведный Иоанн Кронштадтский и русское общество на рубеже XIX—XX вв
- К постановке проблемы. - Фирсов С. Л. Отец Иоанн Кронштадтский и император Николай II - Сухова К Ю. Санкт-Петербургская духовная академия в период обучения в ней святого праведного Иоанна Кронштадтского - ПолуновА. Ю. К вопросу о взаимоотношениях К. П. Победоносцева и о. Иоанна Кронштадтского (Тезисы доклада) - Панкрат Т. В. Основные направления благотворительной деятельности приходских попечительств Москвы (вторая половина XIX — начало XX столетия) (Тезисы доклада) - Белкина Е. Е. Открытие о. Иоанном Кронштадтским работного дома в г. Калуге в 1895 г
- Церковная экономика и хозяйство в России - Олевская В. В. Формирование некоторых финансово-хозяйственных учреждений Русской Православной Церкви в XVII — нач. XVIII в - Фирсов А. Г Принципы и формы финансовых взаимоотношений Православной Церкви и государства в истории России
- История российско-грузинских государственно-церковных отношений. - Андрей (Гвазава), еп. Горийский и Самтависский О сохранившихся грузинских монастырских уставах. - Силогава В. И. Об одной евангельской аллюзии в Убисской надписи, в связи с личностью ктитора росписи храма. - Ацамба Ф. М. Картвелология в XXI в - Башелеишвили Л. О. Монофизиты, диофизиты и ультрахалкедониты в памятниках грузинской историографии «Обращение Картли» и «Житие Картли» - Рыбаков А, Л. Этика благорастворения: парадигма отношений Церкви и светской элиты в Грузии - Георгадзе Рамаз. Обсуждение на Предсоборном Присутствии возможности предоставления автокефалии Грузинской Церкви - Мельникова И. Е. К истории восстановления автокефалии Грузинской Церкви 12 марта 1917 г
XIX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета - Том 2
Издательство ПСТГУ, 2009. — 233 с.
ISBN 978-5-7429-0419-9
МИССИОНЕРСТВО
- История миссий. - Бесстремянная Г А. Современные формы православной миссионерской деятельности в Японии - АжиновА. А. Способы христианской проповеди и особенности ее восприятия среди китайцев на Тайване - Еп. Якутский и Ленский Зосима (Давыдов). Новые данные о якутской ссылке архиепископа Суздальского Гурия (Степанова) на основе документов НАРС(Я) - Емельянов Η. Е., ТйщенкоВ. А. «Во всю землю изыдевещание их, и в концы вселенный глаголы их» (Пс 18. 5) - Ермолаева А. С. Переводы фрагментов Священного Писания на язык российских саамов - Ковалева Е. В. Митрополит Ювеналий (Килин) - Копылова Е. А. Студенты высшей духовной школы и духовное просвещение народа: традиции и перспектива - Меркишина И. А. Проблема подготовки кадров священнослужителей в Алеутской и Североамериканской епархии при святителе Тихоне (Белавине) и архиепископе Платоне (Рождественском) - Митр. Ахалкалакский и Кумурдойский Николай (Пануашвили). Святой пророк Даниил как миссионер - Алексей Середин, прот. Миссионерский дух святителя Иннокентия (Вениамина) - Романов Г. А. Миссионерская роль образов святителя Николая в России - Стриганова М. И. Прп. Макарий (Глухарев) о значении монастырей в деле воспитания духовного юношества - Фурсов А. П. По следам святителя Ионы, Ханькоуского и Маньчжурского чудотворца — покровителя детей - Шарафутдинов А. А. Деятельность Епархиального комитета Православного миссионерского общества Уфимской епархии в 1878—1917 гг
- Культурология. - ДайбовД. В. Контркультура как поиск метанарратива (на материале субкультурных текстов СССР 80־х годов) - Дайбов К. В. Свидетель как роль в культуре - Некое Д. Э. Нравственно-богословские рассуждения в русских летописях и концепция национальной истории в России XIV—XV вв - Крижевский М. В. Внутренняя форма в динамике символического выражения смысла - Старостина Т. А. К проблеме духовно-концертного жанра в современной русской музыке - Чумаков С. Л. Иконописные и живописные изображения Тайной Вечери: применение количественных методов в изучении произведений изобразительного искусства - Юферева Н. Э. Апология житийного жанра: смысл «трафаретности» - Люди и судьбы русского зарубежья - Бочарова 3. С. «Православное творческое вдохновение должно открыть народу новое сознание веры» (Судьба Π. П. Сувчинского в эмиграции) - Ковальская Е. Ю.у Тюрин Б. В. Общежитие великой княгини Елизаветы Федоровны для юных добровольцев в годы Первой мировой войны - Миронова Е. М. Личностный аспект в деятельности дипломатической системы русского зарубежья - Миронов Л. В. Судьба российского генерала в эпоху потрясений: Дмитрий Григорьевич Щербачев - Мосейкина М. Н. Отец Константин Изразцов и его роль в судьбе русской эмиграции в странах Латинской Америки - Щеблыгина И. В. В.Ф. Булгаков — директор Русского культурно-исторического музея в Праге - Иванова Т К Православная миссия на страницах периодической печати Русской Православной Церкви - Игумен Хризостом (Елисеев). Миссионерская работа в светских СМИ - Колпакова М. Ю. Пастырское консультирование - Красовская Т. М.у Котова О. И. Отражение природно-культурного наследия и культурных ландшафтов Севера России на географических картах - Кутикова И. А. Преподавание «Основ православной культуры» на курсах повышения квалификации - Николай Соколов, прот. Современное духовное состояние Православия в Китае - Поваров К. С. Православный лагерь как форма миссионерской работы с детьми и молодежью - Воловикова М. И. Социальные представления современной российской молодежи о порядочном человеке - Рязанова Т. Б. Идеалы в представлениях современных подростков: анализ на разных психологических уровнях осознанности
- Религиоведение. - Кулешев М. С. Понятие секуляризации в западной и русской социологии религии - Нижников С. А. Метафизические истоки «нового религиозного сознания» - Орлов Д. В. Ностальгия по истокам: от мифа к сакральному
- Сектоведение. - Решетов В. Проникновение псевдонаучных взглядов в околоцерковную среду - Муравник Г. Псевдонаучная доктрина телегонии
- Центр поддержки заключенных. - Димитрий (Першин), иеромонах. Перспективы миссионерского исследования дня св. Валентина - Красникова О. М. Возможности оказания психологической помощи христианской семье - Стрелов В. С. Неспецифическая помощь подростку, переживающему гендерный конфликт - Белановский Ю. О трудностях православной молодежи при создании семьи - ЮрпольскаяА. Б. Семья в беде. Специфика работы с родственниками зависимых
ИСТОРИЯ
- Медведев С. В. С. В. Зубатов и опыт легализации рабочего движения в Москве в 1901—1904 гг
ФИЛОЛОГИЯ
- Аксенов А. В. Проблемное ядро исторической новеллистики Н. Готорна: бесчеловечная вера и естественная человечность - Гордиенко О. В. Мотив вырождения в романе Т. Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» - Коннова Μ. Н. Семантика праздника Рождества Христова (на материале церковно-славянского, русского и английского языков) - Мнацаканян К. A. “A man without fault”: трансформация образа «идеального джентльмена» в творчестве Дж. Остен - Мороз Н. А. Повесть Марка Твена «Путешествие капитана Стормфилда в рай»: традиции и «индивидуальный талант» - Олевская В. В. К проблеме перевода, описания и достоверности историко-архивной документной информации - Писарев Л. В. Исторический контекст и бытование английских песен литературного происхождения (“Lilliburlero” и “Over the Hills and far away”) - Рыбина И Ю. Техника разоблачения в американской семейной драме середины XX в - Воронин Т Л. Светская литература и художественное творчество в оценке С. И. Фуделя - Яковенко Е. Б. Современные английские библейские переводы: диверсификация стилей и направлений - Актуальные проблемы общего и сравнительно-исторического языкознания: методология, теория, преподавание - Алексий Агапов, свящ. Ритм как конструктивный фактор богослужебного текста - Шапорева О. А. Существительные с суффиксом -арь в церковнославянских акафистах - Маршева Л. И. Типология топонимических pluralia tantum в русских говорах - Матвеева О. А. Языкотворческая роль личности в славянском терминотворчестве - Серегина Е. Е. Язык и стиль экспозиций древнерусских житий в составе старопечатного пролога (по изданиям XVII в.) - Стародубова О. Ю. Риторическая герменевтика (вариации на тему или... «нераздельность и неслиянность» — система антиномий как примета текстов науки и культуры) - Шалыгина Н. В. Лексика со значением «присоединение» из древнерусского служебника
ПЕДАГОГИКА
- Склярова Т В. Профессиональная подготовка социальных педагогов в православном вузе как система высшего педагогического и элементов теологического образования - Канала Т В. Социально-педагогическая деятельность приходских общин православных храмов в удаленных от центра районах г. Москвы - Петрикова Я. Я. Комплексная поддержка приемных семей в современной социокультурной ситуации - Абрамов С. Я. Роль педагога в процессе формирования личности младшего школьника - Шафажинская Я. Е. Духовно-нравственные аспекты русской культуры - Гусев Г.В. Российская школа в начале XX в.: обучение и воспитание трезвого образа жизни - Мумрикова Л. Я. От светского букваря к православному. Или наоборот? - Перцева Я. В. Милосердие как основа социального служения в книгах Священного Писания - Дивногорцева С. Ю. Антропологическая безупречность православной системы воспитания - Крицкая Т В. Священномученик Фаддей (Успенский) как русский святитель и педагог конца XIX — начала XX века
ЦЕРКОВНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ
- Тюрина О. 5. Формирование графического облика мелизматических песнопений: цикл светильное воскресных по спискам XII — конца XV в - Любарский В. К О роли фактурных средств в музыкальном воплощении богослужебных текстов «Реквиема» Г. Форе - Кузнецов Ю. М. К вопросу о закономерностях использования техники дирижирования в регентовании - Пищулина О. А. Особенности вокально-технической работы над постановкой женских лирических голосов
XX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета - Том 1
М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 420 с.
ISBN 978-5-7429-0616-2
- Приветствие Высокопреосвященного Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Председателя Синодальной Библейско-богословской комиссии - Приветствие Высокопреосвященного Антония, архиепископа Бориспольского, председателя Учебного комитета и Богословско-Канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ (9-14 октября 2009 г.)
- Первое пленарное заседание - Сухова Н. Ю. К 200-летию первой реформы высшей духовной школы в России: путь науки и служения - Церковная и светская наука о войне и мире - Ричард А. Лебрен. Богословие войны у Жозефаде Местра - Мулыпатули П. В. Великая Германская... К очередной годовщине Первой мировой войны - Филиппов А. Ф. Понятие войны в философии Томаса Гоббса - Цыганков П. А. Фукидид об «истинных причинах войны»: взгляд из XXI века - Современное троичное богословие: наука и свидетельство - Георгий Завершинский, свящ. Богословие Троицы и метод диалога - Томас Норрис. Единый Бог в священном имени Троицы (тринитарный опыт Святого Патрика) - Чурсанов С. А. Святоотеческое тринитарное различение понятий ипостаси и сущности в православной богословской антропологии - Никитина С. В. Тринитарный подход к понятию послушания в антропологии архимандрита Софрония (Сахарова) - Философия и философская апологетика - Лега В. П. Апологетическое значение философского учения о свободе (Плотин, Спиноза, Кант) - Анатолий Чистов, свящ. Понятие «объяснения» в философии, науке и религии - Ричард Лебрен. Секуляризация: некоторые исторические перспективы - Артур Мровчински-Ван Аллен. Русские мыслители и Европа сегодня - Русское богословие: традиция и современность - Подсекция: Святой праведный Иоанн Кронштадтский: личность и богословие (к 180-летию со дня рождения) - Николай Артемов, прот. О почитании и прославлении св. прав. Иоанна Кронштадтского в зарубежье - Зайцева Л. Дневник св. прав. Иоанна Кронштадтского и практическая аскетика - Павел Хондзинский, свящ. Св. Иоанн Кронштадтский и религиозно-философские собрания 1901-1903 гг - Шкаровский М. В. Основание Иоанновского монастыря и судьба мощей святого праведного отца Иоанна Кронштадтского - Русская библейская наука: проблемы преемства - Александр Прокопчук, свящ. Методология исследования Евангелия от Иоанна еп. Кассиана (Безобразова) - Небольсин Л. С. Епископ Кассиан (Безобразов) как переводчик Св. Писания (на примере Апокалипсиса) - Вдовиченко А. В. Значение современной языковой ситуации для понимания особенностей создания библейского текста: русский и инокультурный опыт - Скобелев М. А. Защита единства и подлинности книги пророка Исайи русскими библеистами XIX — начала XX в - Вевюрко И. С. Принцип объективности в российской библеистике начала XX в - Десницкий А. С. «Новая герменевтика» и перспективы православной библеистики - Богословская традиция в древних катехизисах - Анджело Ди Берардино. Никита Ремесианский и его катехизис - Фокин А. Р. Программа катехизации по блаженному Августину - Михайлов П. Б. Место и значение мистагогии в огласительной практике древней церкви - Церковное право в богословских и церковно-исторических исследованиях - Максимович К. А. Патриарх Мефодий I (843—847) и Теория «Пентархии» - Ричард Прайс. Церковное единство и роль императоров в Византии - Дмитрий Пашков, иерей. Церковная икономия и каноническая справедливость - Марианна Цибранска-Костова. «Византия после Византии» и православное единство в церковно-юридической книжности южных славян XV—XVIII вв - Заплатников С. В. Богословие иконы в «Посланиях» Патриарха Германа I Константинопольского - Нам М. Э. С. Проблемы интерпретации эпиграфических источников по истории церкви (на материале эпитафии свт. Аверкия Иерапольского)
- Жанровое многообразие раннехристианской литературы II—IV вв. - Зуева Е. Влияние пересказанных (рамочных) диалогов Платона на литературную форму «Диалога с Трифоном Иудеем» св. Иустина Философа - Крюкова А. Отражение римского процессуального документа в раннехристианской литературе: «Акты скилитанских мучеников» (180 г.) - Белоусов А. В. DIALESIZ (2) Флавия Филострата о законе и природе - Клаудио Морескини. Евагрий Понтийский, монах и богослов - Кьяра О. Томмази Морескини. От инновации к традиции: эволюция латинской христианской поэзии - Усачева А. О датировке инвектив свт. Григория Назианзина против Юлиана Отступника (Orationes IV—V: Contra Julianum imperatorem) - Алиева О. Влияние Плутарха на речь Василия Великого в Ad Adolescentes De Legendis Libris Gentilium
- Проблема человека в философии и религии. - Визгин В. П. Понятие личности в философской антропологии Габриэля Марселя - Сергеева Е. В. «Homo religiosus» в феноменологии религии - Сафронов Р. О. Антропология религии: прояснение терминологии - Белоусов А. В. «Любовь к Богу» в контексте истории эллинских героических культов - Хоффманн X. Религиозная антропология и антропология религии с религиоведческой точки зрения
- Заключительное пленарное заседание. - Рузер С. Мессия как строитель эсхатологического храма: с кем полемизирует арамейский Таргум на 53-ю главу Исайи ?
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ (20-23 января 2010 г.)
- Актуальные проблемы истории Русской Православной Церкви в XX веке. - Владимир Воробьеву прот. Святитель Тихон, Патриарх Московский и Всея России - Воронцова И. В. «Новое религиозное сознание» и марксисты (полемика 1907—1911 гг.) - Арефьева И. С. «Сокровища Патриарха» - Димитрий Олихов, прот. Предпосылки создания Сибирского ВВЦУ на Томском соборном совещании в ноябре 1918 года - Бовкало А. А. Репрессии в Петроградской епархии в первые годы патриаршества святителя Тихона (Беллавина) - Шевченко Т. И. Митрополит Вениамин и проблема юрисдикции над западноевропейскими приходами - Кривошеева Н. А. Анализ судебно-следственных дел духовенства 1922 г. на основе «дела» митрополита Вениамина - Мраморное А. И. К вопросу о преследованиях православного духовенства в Саратове в 1923 г - Майорова Н. С. Деятельность власти по насаждению обновленческого раскола в верхневолжских епархиях - Сухорукое А. Н. Конспиративная деятельность украинских архиереев в борьбе за внутрицерковную свободу в 1920-е гг - Кострюков А. А. Новые сведения о жизни и деятельности митрополита Сергия (Страгородского) в 1920—1930-е гг. (по материалам архива протоиерея Стефана Ляшевского) - Александр Мазырин, свящ. Усвоение митрополиту Сергию (Страгородскому) титула «Блаженнейший митрополит Московский и Коломенский» в 1934 г. в восприятии современников - Головкова Л. А. Мученический путь сподвижника Патриарха Тихона протоиерея Иакова Корчинского - Федюкина Е. В. Просветительская деятельность митр. Дионисия (Валединского) как определяющий фактор в развитии православной культуры II Речи Посполитой - Вишиванюк А. В. К вопросу о несостоявшемся объединении Украинской Автономной Православной Церкви с раскольничьей Украинской Автокефальной Православной Церковью в 1942 г. - Илья Соловьев, свящ. Из истории ликвидации «обновленческого» раскола в СССР (1943-1946) - Владимир Сергеев, прот. Судьбы святынь и подвижников Уфимской епархии в период 1940—1950-х гг - Шкаровский М. В. Российская Православная Миссия в Корее, 1917—1955 гг - Корнилов А. А. Ново-Дивеевский монастырь в США и его значение для русской православной эмиграции - Белякова И. А. Механизмы контроля и регулирования деятельности Православной Церкви в западных республиках «позднего» СССР (по материалам СПДР и его уполномоченных)- Петрушко В. И. Папа Иоанн Павел II и украинские униаты
- Монастыри и монашество в истории Русской Церкви синодального периода. - Фирсов А. Г. Особенности финансирования монастырей в 60—70-е гг. XIX века - Сухова Н. Ю. Проекты организации монашеских научно-образовательных учреждений (1917-1918) - Иннокентий (Ерохин), игум. Восприятие святоотеческих традиций в монастырях Приморья
- История российско-грузинских государственно-церковных отношений. - Стефан (Калаиджишвили), еп. Цагерский и Лентехский. Об археологических раскопках в монастыре прп. Максима Исповедника в окрестностях Цагери - Андрей (Гвазава), митр. Горийский и Самтависский. Некоторые сведения об уставе Иверского Петрицонского (Бачковского) монастыря Григола Бакурианисдзе - Шио (Муджири), митр. Сенакский и Чхароцхойский. К жизнеописанию прп. Алексия Шушания - Силогава В. И. Русские и древнегрузинские надписи иконы «Святой Георгий Алавердский» работы Симона Ушакова (1677) - Малков П. Ю. Н. П. Кондаков и его вклад в картвелологию - Михайлов П. Б. Святитель Иоанн Златоуст как участник арианских споров - Георгадзе Р. О событиях Собора Грузинской Православной Церкви 1926 года (по воспоминаниям митрополита Каллистрата (Цинцадзе)) - Мельникова И. Е. Некоторые малоизвестные обстоятельства из жизнеописания епископа Кириона (Садзаглишвили)
XX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета - Том 2
М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 216 с.
ISBN 978-5-7429-0617-9
МИССИОНЕРСТВО
- История миссий. - Николаи (Пачуашвши), митр. Ахалкалакский и Кумурдойский. История грехопадения и Предвечная Миссия - Романов Г. А. Дети в современных крестных ходах - Прот. Алексей (Середин). О создании Международного духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова) - Елдашев А. М. Посещение о. Иоанном Кронштадтским Казанского края - Бесстремянная Г. Е. Миссионерская деятельность в Западно-Японской епархии: возведение новых храмов в Нагоя и Фукуока - Ажинов А. А. Коллективное и соборное в традиционном сознании студентов Тайваня - ШарафутдиновА. А. Служение епископа Дионисия (Хитрова) на Уфимской кафедре с 1883 по 1896 г - Касьян Т. Ю., Шадрина О. В. История сиро-арабской миссии в Алеутской епархии. Организация Бруклинского викариатства (1895-1915) - Стриганова М. И. Преподобный Макарий (Глухарев) о женском служении в Церкви - Туголуков Д. А. Миссионерская деятельность епископа Имеретинского Гавриила (Кикодзе) в Абхазии в период наместничества вел. кн. Михаила Николаевича Романова (1862-1881) - Овчинников В. А. Общее и особенное в миссионерской деятельности христианских церквей в XIX — начале XX в. (на примере Алтайской миссии Русской Православной Церкви, католической миссии во Внутренней Монголии, миссии Центрального миссионерского общества англиканской церкви в Сьерра-Леоне
- Практическая миссия. - Иванова Т. Н. Православное миссионерское и антисектантское издание (к пятнадцатилетнему юбилею возрождения журнала «Миссионерское обозрение») - Ларионова М. Е. Воспитание миссионерских качеств в воскресной школе - Бочко Г. М. Опыт миссионерской деятельности среди молодежи в общеобразовательных учреждениях - Колпакова М. Диалог в психолого-педагогической практике - Рязанова Т. Б. Индивидуально-психологические особенности и представления об идеалах у подростков, принадлежащих к молодежным субкультурам
- Влияние мировоззрения религиоведа на результаты его исследования. - Вевюрко Я. С. Определение религии в связи с метафизическими установками религиоведа - Лифинцева Т. П. Возможно ли «объективистское» религиоведение? - Кулешов М. С. Необходимость воцерковления современного российского общества: научная ценность православной и светской точек зрения - Носачев П. Г. Влияние личного мировоззрения на исследовательскую деятельность (в творчестве М. Элиаде)
- Православная культура как объект культурологии. - Дайбов Д. В. Контркультура как поиск метанарратива (на материале субкультурных текстов СССР 80-х годов) - Дайбов К. В. Свидетель как роль в культуре - Некое Д. Э. Нравственно-богословские рассуждения в русских летописях и концепция национальной истории в России XIV-XV вв - Крижееский М. В. Внутренняя форма в динамике символического выражения смысла - Старостина Т. А. К проблеме духовно-концертного жанра в современной русской музыке - Чумаков С Л. Иконописные и живописные изображения Тайной Вечери: применение количественных методов в изучении произведений изобразительного искусства - Юферева Н. Э. Апология житийного жанра: смысл «трафаретности»
ИСТОРИЯ
- Пленарное заседание. - Гайда Ф. А. Святитель Тихон и политические судьбы России на сломе эпох
- Благотворительность и социальная политика государства в России XIX—XX веков. - Цыганков Д. А. К вопросу о причинах частной благотворительности на нужды образования в Москве - Афанасьев В. Г. Благотворительная деятельность горных инженеров во второй половине XIX в - Нефедова Г. Г. Общественная и благотворительная деятельность Н. Г. Гарина-Михайловского - Молодое О. Б. Благотворительность и тюрьмы русского Севера в XIX — начале XX в. (на материалах архивов) - Кочуков С А. Деятельность московского славянского благотворительного комитета в период Балканского кризиса 70-х гг. XIX в - Жигальцова Л. В. Женское движение и благотворительность в России (вторая половина XIX — начало XX в.) - Стрельникова Е. В. Деятельность российского общества Красного Креста в период Русско-японской войны 1904-1905 гг - Жукова Л. В. Частные и общественные благотворительные инициативы г. Москвы, связанные с началом русско-японской войны 1904-1905 гг - Моцияка П. П. Нежинский уездный благотворительный комитет в годы Первой мировой войны - Полянина О. А. Общественное призрение детей-подкидышей в Уфимской губернии в начале XX в - Белкина Е. Е. Роль благотворительности в общественной жизни провинциального города во II половине XIX — начале XX в. (на примере Калужской губернии) - Савочка А. Н. Благотворительная деятельность Православной Церкви Таврической губернии (вторая половина XIX — начало XX в.) - Горбачев П. О. Из истории Курского странноприимного дома
ФИЛОЛОГИЯ
- Актуальные проблемы общего и сравнительно-исторического языкознания: методология, теория, преподавание. - Маршева Л. И. Лингвистический миф о «Православном социолекте» - Серегина Е. Е. Характер исправлений житийных текстов в составе печатного Пролога XVII века - Коренева Ю. В. Молчание как часть концептосферы агиографического произведения - Свящ. Феодор Людоговскип. Рефрены греческих акафистов в сопоставлении со славяно-русской традицией - Жирова А. В. К вопросу о предикативности в церковнославянском языке - Старых О. В. Анатомическая лексика церковнославянского языка (к проблеме лексикологического описания) - Родина М. А. Пора — лето — год: к вопросу об образе времени в языке диалектоносителей - Виснап Е. Э. Семантика формы, или О том, как изображается исполнение молитвы в «Переложении псалма» Т. Кибирова
- Германская филология. - Полевщикова А. С. Понятие «языковая игра» и его эквиваленты в современном немецком языке - Морель Морель Д. А. Интегративная функция концепта «периметр безопасности» в англоязычной картине мира - Комова Т А., Строгонова О. Л. Формирование языковой личности подростка в зарубежных англоязычных учебных комплексах - Аксенов А. В. «Железнодорожный путь паломника»: жанровая трансформация и духовная преемственность в одной новелле Н. Готорна - Гордиенко О. В. Визуальные образы в романе Т. Харди «Возвращение на родину» - Комова Т. А., Волкова С. Б. Время автора и время событий в художественном дискурсе о войне - Писарев Л. В. Культурно-исторический контекст некоторых стихотворных элементов текста сказки Кеннета Грэхема «Ветер в ивах» - Кондраков С. А. Рецепция идей Ф. Ницше в романе Д. Г. Лоренса «Радуга»
- Романская филология. - Филипенко М. В. О пользе ошибок компьютерного перевода (на французском материале) - Сапрыкина О. А. Трубадуры, жонглеры и согрели в галисийско-португальской школе поэзии - Королева Е. М. Куртуазная этика и новое рыцарство в романе «Перлесваус»
ПЕДАГОГИКА
- Игумен Киприан (Ященко). Василий Великий о духовно-нравственном воспитании - Шафажинская Н. Е. К вопросу о проблематике духовно-нравственного образования в светских учебных заведениях - Мумрикова Л. И. Учебник по обучению грамоте К. Д. Ушинского в контексте духовно-нравственного воспитания - Крицкая Т. В. Особенности организации и проведения педагогических курсов священномучеником Фаддеем (Успенским) - Горячева А. А. Культура детского чтения в духовном сословии (по материалам XIX в.) - Кожендаева М. Л. Духовная составляющая развития личности как основа ее самореализации - Абрамов С. И. Святоотеческие традиции духовно-нравственного воспитания в трудах святителя Игнатия Брянчанинова
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
- Подлесная М. А. Социальное измерение христианства
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
- Кузнецов Ю. М. Практическое хороведение: особенности содержания учебного курса - Чикунова Н. А. Славник "По рожени Твоем" из службы Введения во храм Пресвятой Богородицы
XXI Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета - Том 1
М.: Изд-во ПСТГУ, 2011 г. - 432 с.
ISBN 978-5-7429-0654-4
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ (17-23 ноября 2010 r.)
- Философские исследования феномена свободы: междисциплинарный диалог. - Фокин А. Р. Эволюция взглядов Августина на соотношение свободного человеческого действия и божественной благодати в сочинениях 386-397 гг - Лега В. П. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 8. 32): размышления философа - Маршадье Б. Алексис де Токвиль и аристократические источники демократических свобод - Харрис Р. Свобода для России, свобода для Англии: Александр Герцен, Джон Стюарт Милль и смысл жизни - Нагаи Н. Невозможная свобода: японские историки об испытании свободы современностью - МакМэн Д. М. Свобода в Америке в XVIII в
- Проблема коммуникации в философии и богословии ХХ века - Елушич С. Коммуникация в богословии и философии: вопрос различия - Олег Агапов, прот. «Диалог любви» или «Диалог компромисса»: проблема коммуникации в произведениях Н. Бердяева, М. Бубера, М. Бахтина и протопресвитера Александра Шмемана - Димитрий Кирьянов, прот. Коммуникация в богословии Бернара Лонергана - Дмитрий Самойлов, диакон. Проблемы коммуникации в трудах русских кантианцев А. И. Введенского, И. И. Лапшина, С. И. Гессена
- Русская религиозная философия как философия - Павлюченков Н. Н. Математический аспект в философии священника Павла Флоренского - Борозенец Т. А. Христианская философия славянофилов как персонал изм. Философия славянофилов, русская и мировая философия - Роман Модин, прот. Диалектика бытия и не-бытия в философствовании М. Хайдеггера и А. Ф. Лосева - Полетаева Т. А. Феноменологические идеи в философии В. С. Соловьева
- Проблема метода в религиоведении - Давыдов И. П. Проблема оптимизации религиоведческой методологии в педагогическом процессе - Хоффман Х. Методологические проблемы религиоведения на конгрессах и методологических конференциях IAHR в свете конгресса 2010 г. в Торонто - Носачев П. Г. Проблема метода в изучении западного эзотеризма - Банек К. Разные пути к Богу (техники достижения мистического состояния)
- Богословская традиция в древнехристианских апологиях - Пудрон Б. Христология послания к римлянам Псевдо-Климента - Михайлов П. Б. Феномен «инкультурации» в раннехристианских апологиях - Фокин А. Р. Догмат о воскресении мертвых по ранним латинским апологиям
- Интерпретация священных текстов в христианском богословии и позднеантичной философии - Зуева Е. В. Сакральные и сакрализованные тексты в «Диалоге с Трифоном иудеем св. Иустина Философа» (11 в.) - Оффманн Ф. Что такое комментарий в поздней античности? - Пример неоплатоников-комментаторов Аристотеля - Алиева О. В. Свт. Василий Великий о паренезе: библейские тексты в свете античной традиции Усачева А. В. Термин ПАN'НГУР/I в Ветхом и Новом Заветах и христианской литературе IV в.
- Церковно-исторические исследования в контексте современной науки - Максимович К А. К интерпретации понятия церковно-государственной «симфонии» в VI новелле Юстиниана - Оме Х. Место Пято-Шестого собора в византийском церковном праве VIII в. - Ламберц Э. Григорий II и Герман: папские и патриаршие письма начала иконоборческих споров в актах VII Вселенского собора - Лоритцен Ф. Алексий Студит и сиро-яковитская община - Тотоманова А. Синодик царя Борила в сборнике Палаузова (НБКМ N 289 ) - Герд Л. А. Был ли русофилом Константинопольский Патриарх Иоаким III?
- Учение о Пресвятой Троице и современная православная антропология - Георгий Завершинский, свящ. Богословское значение диалога - Чурсанов С. А. Уникальность Божественных Лиц в святоотеческой триадологии IV в. и человеческих личностей в православном богословии XX -XXI вв. - Никитина С. В. Понятие кеносиса в тринитарном учении и антропологии архимандрита Софрония (Сахарова)
- Христианство и плюрализм: вызов религиозного многообразия в ХХI веке - Велькер М. Размытое многообразие и структурированный плюрализм - Мортенсен В. Европа: кладбище или научная лаборатория? Плюрализация религиозного ландшафта в Западной Европе как вызов христианству - Бёрджесс Д. П. Противостояние «религиозному рынку»: пастырская идентичность в плюралистическом обществе
- Русский перевод Библии: история, проблемы, перспективы - Верещагин Е. М. Славяно-русский первоучитель Кирилл Философ о богословском значении Св. Писания на иврите - Ростислав Снигирев, прот. Русские переводы Библии до 1917 г. - Димитрий Юревич, прот. Анализ правок, внесенных в Синодальный перевод Нового Завета святителем Филаретом (Дроздовым), на основании его предложений по корректурам текста 1859- 1862 гг. - Иоанн Реморов, свящ. Перевод части Библии, выполненный в 1848- 1873 гг. епископом Енисейским и Красноярским Никодимом (Казанцевым) - Скобелев М. А. Переводы Псалтири на русский язык - Джузеппе Бетори, архиеп. Ревизия итальянского перевода Библии под патронажем Епископской конференции Италии - Небольсин А. С. Василий Васильевич Четыркин - крупнейший русский дореволюционный сследователь Апокалипсиса
- Единство Церкви в эпоху богоборчества. - Фирсов С. Л. «Коммунистическая религиозность» как значимая причина церковных расколов в России (к вопросу о влиянии «новой веры» на традиционное религиозное сознание) - Георгий Митрофанов, прот. Коммунизм - духовно-мировоззренческая химера или лжерелигиозная утопия - Воронцова И. В. Религиозно-обновительское движение «неохристиан» в контексте политики социал-демократов и большевиков по отношению к религии и Русской Церкви - Александр Щелкачев, свящ. Поместны й собор 1917- 1918 гг. и единство Церкви - Кривошеева Н. А. Отношение Священного Собора 1917- 1918 гг. к внутрицерковным нестроениям - Лобанов В. В. Обновленческие приходы Москвы в первой половине 1926 г. (по материалам ЦИАМ) - Кострюков А. А. Обстоятельства разделения между Архиерейским Синодом РПЦЗ и Североамериканской митрополией - Александр Мазырин, свящ. Причины неприятия политики митрополита Сергия (Страгородского) в церковных кругах (по материалам полемических произведений конца 1920- 1930-х гг.) - Косик О. В. Поиски модели отношения Церкви к атеистическому государству в среде оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому) - Шкаровский М. В. Иосифлянское движение Русской Православной Церкви, особенности положения среди других церковных течений - Георгий Митрофанов, прот. Некоторые страницы эпистолярного наследия митрополитов Сергия (Страгородского) и Сергия ( Воскресенского) периода Второй мировой войны: государственно-политическая ложь и церковно-историческая правда - Алексий Марченко, прот. «Приходская реформа» 1 961 г. как вызов единству Церкви
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ (20-22 января 2011 г.)
- Актуальные вопросы истории Русской Православной Церкви в ХХ веке. - Ефремова О. Н. Духовно-нравственное состояние российского общества накануне революции 1905 г. (по материалам дневника епископа Арсения (Стадницкого)) - Колесник А. Е. Служение епископа Тихвинского Алексия (Симанского) в 1916- 1917 гг. (по письмам духовнику Арсению (Стадницкому) архиепископу Новгородскому) - Семёнов К. А. Обсуждение проекта о «Правовом положении Православной Церкви в России» на Предсоборном Совете летом 1917 г. - Маневич Г. М. Обсуждение вопроса об отношении к декрету об отделении Церкви от государства на Поместном соборе Российской Православной Церкви 1917- 1918 гг. - Мраморнов А. И. «Неопасный для республики»: преследование Московским губернским революционным трибуналом протоиерея г. Рузы Александра Воскресенского в 1918 г. - Иванов С. Н. К вопросу о давлении на св. Патриарха Тихона со стороны «инициативной группы» священников в мае 1922 г. - Сухоруков А. Н. Архимандрит Климент (Жеретиенко) и преодоление церковного большевизма в Киево-Печерской Лавре в первой половине :ХХ в. - Шевченко Т. И. Проблема отношений Русской и Финляндской Православных Церквей после 1917 г. - Головкова Л. А. Крайности атеистической пропаганды в стране Советов - Баконина С. Н. Деятельность обновленцев в эмиграции (Дальний Восток, 1920-е гг.) - Смолякова И. Н. Образ жизни насельниц московских монастырей после их закрытия: служение, быт, отношения с властью - Мельникова И. Е. Протопресвитер Александр Киселев и Русское Христианское Крестьянское Движение в Эстонии в 30-е гг. ХХ в. - Бовкал о А. А. Список духовенства митрополита Ленинградского Алексия (Симанского) 1937 г. - Петрова Т. В. Механизм фабрикации последнего следственного дела архиепископа Феодора (Поздеевского) - Хайлова О. И. Преподобномученик Неофит (Осипов) и его богословское наследие - Королёва В. В. Таганрогский период служения митрополита Иосифа (Чернова) - Вишиванюк А. В. Операция ликвидации Украинской Греко-Католической Церкви по документам УНКГБ по Львовской области (1944- 1946 гг.)
XXII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета — Том 1
М.: Издательство ПСТГУ, 2012. — 444 с.
ISBN 978-5-7429-0764-0
XXII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета — Том 1 - Содержание
- Поздравление Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского, Митрополита Пицундского и Сухумо-Абхазского Илии II.... - Слово митрополита Волоколамского Илариона в Актовый день Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Часть1. ОСЕННЯЯ СЕССИЯ (16-22 ноября 2011 г.)
- Картвелология: проблемы и перспективы Шио (Муджири), митр. Сенакский и Чхороцкусский. Краткое жизнеописание прп. Алексия Шушания (1852-1923) - Абашидзе 3. Д. Католикос Максим II (Абашидзе) и его деятельность - Рапава М. А. Св. Иоанн Афонский — основоположник Афонского грузинского монастыря - Малков 77. ТО. Основания учения святителя Григория Паламы о Преображении Господнем в наследии преподобных Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина - Крашенинникова Я Я «Маленький, но свободолюбивый чиновник»: Ф. Ф. Исмайлов, обер-прокурор Грузино-Имеретинской синодальной конторы - Багратион-Мухранели Я. Л. Грузия в период наместничества графа М. С. Воронцова - Александр Щелкачев, свящ. Обсуждение на Предсоборном Присутствии вопроса об автокефалии Грузинской Церкви - Таварткиладзе Д. Т Распределение и наследование церковных владений в Грузии в XVI— XVII вв - Мельникова Я. Е. Некоторые сведения о начале духовного служения Католикоса-Патриарха Кириона (Садзаглишвили) - Актуальные проблемы истории Русской Православной Церкви в XX веке. - Поиски моделей церковно-государственных отношений в России в первые послереволюционные годы Гайда Ф. А. Церковная политика Временного правительства весной 1917 г. - Милякова Л. Б. Взаимодействие СНК и Наркомюста в разработке политики по отделению Церкви от государства (октябрь 1917 — начало 1918 г.) - Волков С. В. Документы ГАРФ и РГВА по истории взаимоотношений белых правительств Севера и Востока России с Русской Православной Церковью - Мраморное А, К Особенности изучения епархиальной истории Русской Церкви 1917—1922 гг - Ковырзин К. В. Определение Поместного Собора «О правовом положении Православной Российской Церкви» (2.12.1917): историко-правовой анализ - Шевченко Т Я К вопросу о становлении финляндской модели церковно-государственных отношений: 1917 г. - Кривошеева Я А. Реакция Поместного Собора 1917-1918 гг. на происходящие в стране события - Фирсов С. Л. Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви в мнениях и оценках (К вопросу о восприятии документа в советскую эпоху) - ВишиванюкА. В. Обсуждение Поместным Собором РПЦ вопроса о формах высшего церковного управления на Украине в новых политических условиях в 1917—1918 гг. - Петрушко В. Я Основные черты религиозной политики режима гетмана Скоропадского - Шкаровекий М. В. Изъятие мощей и церковных ценностей в Петроградской епархии в 1918-1922 гг. - Бирюкова Ю. А. Епархиальное духовенство о церковно-государственных отношениях после революции: протоиерей П: В. Верховский об основахсосуществования Церкви и советской власти - Кострюков А. А. Взгляд Русской Зарубежной Церкви на государственное устройство России в довоенный период - Воронцова И. В. Русская интеллигенция в эмиграции о «церковной власти» в моделях церковно-государственных отношений в постреволюционной России - Андрей Сапсай, свящ. Религиозно-просветительская деятельность Братства святого Стефана Пермского Пермской епархии (2 пол. XIX — нач. XX в.) - Ефремова О. Я Вера и безверие в 1905 году: по материалам дневника епископа Арсения (Стадницкого) - Семенов К. А. Окончательный отчет о работе Священного Собора 1917—1918 гг. - Сухоруков А. Я К вопросу о ставропигии Киево-Печерской Успенской лавры в 1-й пол. XX в - Тягунова Я Ф. Протоиерей Владимир Богданов — московский старец начала XX века. - Жизнеописание и духовное наследие - Зимина Я Я. К вопросу о полуобновленчестве как явлении в Русской Православной Церкви в период заключения Святейшего Патриарха Тихона (1922—1923 гг.) - Косик О. В. Зосимовские старцы о церковных разделениях конца 20-х гг. XX в - Головкова Л. Я. Соловецкий след в Москве на фоне событий 1937 г. - Дионисий Зубан, свящ. Деятельность уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по Псковской области К. П. Филиппова (1964—1976 гг.) - Мельникова Я Е. Вклад журнала «Русское Возрождение» в диалог Русской Православной Церкви за границей с Московской Патриархией
Часть 2. Этические проблемы в религиозной философии
- Лега В. Я. Философская и религиозная этика: пути взаимодействия - Гаджикурбанов А. Г Этика благодати у Августина - Илия Семёнов, свящ. Современный цинизм: по ту сторону разума и безумия - Павлюненков Я Я Вопросы этики в философии священника Павла Флоренского - Георгий Завершинский, свящ. Богословие диалога. Бубер и Левинас - Ловин R Философские проблемы «общественного разума» в религиозной этике - Мессер Я Здоровье, болезнь и биоэтика с позиций богословия - Сонг Р Религиозные устремления в современной биомедицине: богословский диалог с Бруно Латуром
Часть 3. Риторика и философия в христианской литературе II—IVвв.
- Томмази К.О. «Тюбингенская теософия»: языческие оракулы на службе у христианского откровения - Месяц С. В. Есть ли ипостась у первоначала? Некоторые замечания к истории понятия «ипостась» в платоновской философии и христианском богословии III—V вв - Морескини К. Григорий Назианзин и философия - Зуева Е. В. Риторические штампы в апологиях св. Иустина Философа - Луховицкий Л, В. Никифор Константинопольский и Макарий Магнезийский: методы работы византийского автора с античным источником
Часть 4. Христианство в контексте религиозной истории народов мира
- Косиор К Иисусова молитва и практика Нианфо (Нэмбуцу) Вевюрко Я С. Септуагинта и христианство (философско-исторический контекст) - Хоффманн X. Многообразие современного польского католицизма ? - Ильницка К. Современные попытки интронизации Христа как короля Польши - Крупник И. Л. Христианская матрица в авестологии и исследованиях зороастризма - Носачев П. Г История христианства в видении Рене Генона: традиционализм как метод религиоведческого исследования
Часть 5. Терминологический аппарат христианского богословия
- Чурсанов С. А. Понятие индивида в восточном святоотеческом богословии IV—VIII вв. и в православной антропологии XX—XXI вв - Петров В. В. ΑΎφίστημι и ύπάρχω в «О трудностях у свв. Дионисия и Григория» прп. Максима Исповедника - Георгий Завершинский, свящ. Метод диалога и его терминология - Никитина С. В. Учение об обожении в богословии архимандрита Софрония (Сахарова) - Бирюков Д. С. К пониманию категорий «причастность» и «природа» у прп. Иоанна Дамаскина
Часть 6. Учение о Церкви в византийском и русском богословии
- Крутова М. С. Учение о Церкви в Троицком списке «Златой цепи» XIV в - Николов А. Неизвестный памфлет против папства и Брестской унии из библиотеки афонского Хиландарского монастыря - Симон К Русские католики и их понимание Церкви - Сухова Н Ю. Вселенская Церковь и русское православие в трудах святителя Филарета (Дроздова) и В. С. Соловьева - КарпукД. А. Учение о Церкви в системе догматического богословия профессора СПбДА Александра Львовича Катанского - Павел Хондзинский, прот. К вопросу о генезисе экклесиологии А. С. Хомякова - Ковальска-Стус X,. О. О. Вацлав Гриневич — польский католический исследователь православия. Вопросы экклесиологии - Романовский Д. Экклесиологии прот. Александра Шмемана
Часть 7. Церковная иерархия и церковные служения в раннехристианский период (I— VI вв.)
- Доминик Бертран, свящ. Установление иерархии у мужей апостольских - Лёр В. Централизация христианского мира в позднеантичную эпоху - Максимович К А. Христианский император и его церковное служение (к характеристике Константина Великого как «епископа внешних») - Захаров Г Е. Божественная монархия и церковный порядок в богословии свт. Григория Назианзина - Рицци Μ. Διδάσκαλος в христианских общинах II и III вв - Перес Ж. Н. Лаическая иерархия? Эфиопская Церковь в первые века своей истории - Андрей Постернак, свящ. К вопросу о статусе диаконисе в Восточных Церквах в IV—VI вв
Часть 8. Проблема метода в патриотической экзегетике
- Бланшар И. М. Определяющие принципы патриотической герменевтики в свете последних изменений в библейской экзегезе - Дмитрий Барицкий, свящ. Опыт систематизации герменевтических процедур христианских экзегетов - Саврей В. Я. Александрийский и антиохийский методы интерпретации Библии:противостояние или синтез? - Михайлов П. Б. В поисках метода каппадокийской экзегетики - Фокин А. Р. Экзегеза блаженного Иеронима Стридонского: между Александрией и Антиохией
Часть 9. Различные подходы к интерпретации богословия апостола Павла: история и современность
- Александр Прокопнук, прот. Отношение апостола Павла к своим противникам - Александр Прокопнук, прот. Тема разделений в послании ап. Павла к филиппийцам - Небольсин А. С. Некоторые аспекты рецепции богословия ап. Павла в Откровении Иоанна Богослова в оценке современных исследователей - Николай Чернокрак, прот. Иудео-христианские и эллинистические элементы евхаристической экклесиологии в посланиях апостола Павла
XXIII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета – 2013
М.: Изд-во ПСТГУ, 2013 г. - 413 с.
ISBN 978-5-7429-0867-8
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ
- 1937 год в истории Русской Православной Церкви - Бирюкова Ю. А. Репрессии против духовенства и мирян на Дону в 1930-е гг. - Шкаровский М. В. Репрессии 1930-х гг. против священнослужителей Северо-Запада России - Галкин А. К. Через 10 лет после «легализации». Сеть приходов Московской Патриархии в Ленинградской области и Карелии к весне 1937 года - Мазырин А., свящ. Большой террор и Московская Патриархия: репрессии против ближайших сотрудников митрополита Сергия (Страгородского) - Курляндский И. А. Церковная часть дела об «офицерском заговоре РОВС» в Орлово-Розовском лагерном пункте Сиблага НКВД (ноябрь — декабрь 1937 г.). По новым материалам архивов ФСБ - Хаустов В. Я. Органы НКВД и репрессии против Церкви в 1937-1938 гг. 4
- Картвелология: проблемы и перспективы. - Андрей (Гвазава), митр. Горийский и Самтависский. О характеристике устава Иверского Петрицонского монастыря Григола Бакурианис-дзе - Николай (Пачуашвили)у митр. Ахалкалакский и Кумурдойский. Апостольская Миссия Церкви - Шио (Муджири), митр. Сенакский и Чхороцкусский. Подвижники Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне конца XIX — начала XX в. о духовнике прп. Алексия (Шушания) иеросхимонахе Феодосии (Эристави) - Стефан (Калаиджишвили), архиеп. Цагерский и Лентехский. Церковная юрисдикция Западной Грузии по источникам VII в., касающихся вопросов жизни и деятельности прп. Максима Исповедника и его сподвижников в третьей ссылке - Бабулашвили Э., Абашидзе 3. Д. Жизнь и деятельность Католикоса Антония II - Малков П. Ю. «Шествуя путем царским...» (Об одной из сторон антропологического учения преподобного Максима Исповедника) - Багратион-Мухранели И. Л. Роль Кавказа в процессе самоидентификации России, кавказские войны и русская литература - Башелеишвили Л. О. От «главенствующего брата» — до настоятеля монастыря - Щелкачев А.у свящ. Отдельные вопросы дискуссии на Предсоборном Присутствии о восстановлении автокефалии Грузинской Церкви - Тихонов И. С. «Клятву верности сдержали»: потомки Грузинского Царского дома Багратионов в Отечественной войне 1812 г. - Мельникова И. Е. Из истории заговора в Кахетии грузинских князей и дворян 1811-1812 гг. в первые годы совместного пребывания Грузии под покровом Российской власти (По материалам ГА РФ)
- Апокалипсис святого апостола Иоанна Богослова: экзегезис, богословие, история влияния - Андросова В. А. Апокалипсис как книга надежды: основные богословские акценты Откровения Иоанна Богослова - Хамфри Э. М. Призыв Апокалипсиса: созерцать и поклоняться - Переш И. Небесно-апокалиптический Христос - Курский Г.у свящ. Книги великих пророков как источник образа Иерусалима в Откровении ап. Иоанна Богослова - Небольсин А. С. Литературное и богословское значение техники «сцепления» (interlocking) в структуре Апокалипсиса - Прокопчук А. прoт. Pax Romana в Послании ап. Павла к Ефесянам и в Откровении ап. Иоанна Богослова
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ
- Актуальные вопросы истории Русской Православной Церкви в XX веке - Воробьев В., прот. Изучение новейшей истории Русской Православной Церкви в ПСТГУ: итоги двадцатилетия - Милякова Л. Б. Партийная программа российской социал-демократии 1903 г. как источник формирования декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви - Мельникова И. Е. Церковная ситуация в Грузинском Экзархате накануне обсуждения на Предсоборном Присутствии 1906 г. вопроса о Грузинской Церкви - Ковырзин К В. Проблематика правового и имущественного положения православного духовенства в трудах Поместного Собора 1917—1918 гг. - Леонов С. В. Репрессии против Русской Православной Церкви в период Октябрьской революции: некоторые проблемы историографии - Сухоруков А. Н. Церковная деятельность епископа Николая (Ярушевича) в начале 1920-х гг. в сопоставлении с церковной деятельностью архимандрита Ермогена (Голубева) в это же время - Вишиванюк А. В. Церковный вопрос в идеологии и практической деятельности украинских националистических движений в 1941—1949 гг. - Зимина Η. П. Уфимская автокефальная епархия «непоминающих» андреевского течения: история, иерархия, ликвидация (1927—1938) - Цуриков В., прот. Сохранение архивной россики в РПЦЗ
- Благотворительность и социальная политика государства в России XIX—XX веков - Ульянова Г Н. Целевые фонды в финансировании благотворительности: «Приступать к учреждению... заведений тогда только, когда к содержанию их назначены будут достаточные средства» - Подольская Ж. А. Деятельность общественных организаций и частных лиц по совершенствованию народного образования во Владимирской губернии во второй половине XIX в - Кочуков С. А. Благотворительная деятельность Саратовского земства и Русско-турецкая война 1877-1878 гг - Комарова Т В. Благотворительная деятельность иноков и их духовных чад во второй половине XIX в. на примере Шамординской обители Калужской губернии - Ермолаев О. А. Служение милосердия в христианском братстве на примере Христорождественского приходского братства свящ. А. В. Гумилевского - Рядченко Е. А. Самарские «голодные кампании»: хроника помощи - Психомахова А. Р. Деятельность просветительских обществ в Северо-Кавказском регионе в конце XIX — начале XX в - Мозгова О. Б. Принципы христианского милосердия и благотворительности в опыте и трудах преподобномученицы великой княгини Елизаветы и Η. Н. Неплюева - Грабко Μ. Е. Благотворительная деятельность Русской Православной Церкви в среде фабрично-заводских рабочих (конец XIX — начало XX в.) по материалам ЦИАМ - Ключарева Л. В. Взаимодействие Русской Православной Церкви и государства в вопросах благотворительности в годы Первой мировой войны (по материалам Тульской губернии) - Грант С. Развитие сестринского дела в Советском Союзе 1920-х гг. и участие в нем квакеров - Козловцева Е. Я. Изучение истории благотворительности и социальной политики государства: опыт проведения тематической конференции
- Церковные соборы в Раннехристианский и Византийский периоды - Маттеи Я. Африканские соборы в эпоху св. Киприана Карфагенского - Захаров Г Е. Вселенский собор как собрание епископов Востока и Запада в патриотическом наследии и церковной практике IV в - Ауров О. В. «Не прикасайтесь к помазанным моим...» (Пс 105. 15): статус королевской власти в постановлениях Толедских соборов VI—VII вв - Изотова О. Н. Феофан Исповедник о Вселенском соборе - Заплатников С. В. Идея Вселенского собора в VIII в
- Романская филология - Олевская М. И. Сходство отдельных мелодических структур и их фиксации в интонации и музыке (на базе сопоставления интонационных конструкций и осмогласия) - Ненарокова Μ. Р. «Чудо Георгия о змие» в средневековой западной гимнографии - Кабанова А. Семантика супина в современном румынском языке
- Германская филология - Маньков А. Е. Структурные изменения в исчезающем языке и вопрос о разрушении языка - Германская А. Б. Рецепция Д. Г. Лоренсом романа «Алая буква» Н. Готорна - Писарев Л. В. Творчество Р. Киплинга и Н. С. Гумилева: к истокам поэтической общности - Рыбина Я. Ю. Киноверсии пьес Ю. О’Нила 1930-х гг. к проблеме интермедийного перевода - Шипилова Я. В. Языковая игра в драматургии У. Шекспира - Юж С. Я. Образ Италии в романе Э. М. Форстера «Куда боятся ступить ангелы»
- Актуальные проблемы общего и сравнительно-исторического языкознания: методология, теория, преподавание - Маршева Л. Я. Из истории Триоди Постной: опыт научно-популярной заметки - Людоговский Ф., свящ. Коммуникативная структура Акафиста и акафистов - Злобина Я. Ф. Основные методологические принципы филологической концепции Ф. И. Буслаева - Астахова Т С. Мотивированные обозначения как неотъемлемая часть системы именований лиц - Саломатова О. В. Монгольский период развития русской проповеди (основные лингвистические характеристики) - Ярмушевская А. В. Прецедентные высказывания в житии Феодосия Печерского - 0Коренева Ю. В. Парадигматика и синтагматика лексемы святой в житии преподобного старца - Литвинцева К. В. Отражение лексических свойств слова Бог в лексикографических описаниях - Логинова Ю. А. Вариативность кратких форм прилагательных типа ветрен/ветренен - Добрушина Е. Р Экспансия лексемы ихний — история, современность и прогнозы - Щербакова М. Я. Оценка как субъективная модальность (введение в проблематику) - Драчева Е. А. Проблема критерия точности в стихотворном переводе сатирических произведений (на материале переводов стихотворений Дж. Г. Байрона)
- Информационные технологии в церковной жизни - Соловьев А. В., Евсеев А. С. Модель формы и содержания групповых представлений документов - Соловьев А. В., Электронные архивы: основные постулаты и проблемы разработки - Тищенко В. А. Применение автозаполнения для перехода по ключевым словам на искомые значения в массиве СУБД НИКА - Чернышева Я. Б. Расчеты, основанные на использовании пропорциональных отношений (гипотезы)
- Педагогика - Щелина Т. Т. Профессионально-ориентированная волонтерская деятельность как условие и средство обеспечения качества подготовки будущих учителей - Плешаков В. А. Киберсоциализация как контекст религиозного воспитания в XXI в - Никитненков А. Ю. Совершенствование системы подготовки учителей начальных классов к преподаванию фольклора на рубеже ΧΧ-ΧΧΙ вв - Конюхов Д., прот. Исихазм в педагогике - Кузнецова Г. Д. Взаимодействие педагога и ученического коллектива как средство нравственного совершенствования личности школьника - Володина Л. О. Педагогика коммуникативного действия как условие формирования духовно-нравственных ценностей современного семейного воспитания - Абрамов С И. Современное культурно-образовательное пространство в контексте светского и православного педагогических подходов - Разоренова Е. Л., Макарова Е. В. Духовно-нравственное воспитание как компонент образовательной программы учебного учреждения - Феликсов С. В. Семантическое описание словарного состава конфессионально-терминологической системы православного вероучения в учебном пособии по церковнославянскому языку - Горячева А. А. Книга и чтение в становлении будущего педагога - Розина О. В. Конфессиональное самоопределение учителя в системе подготовки к духовно-нравственному воспитанию школьников - Ребиндер Ю. И. Деятельность Религиозно-педагогического Кабинета в Париже в XX столетии и ее влияние на духовно-нравственное становление детей эмиграции - Становская Т. А. Возможности организации проектной деятельности учащихся на уроках Основ православной культуры - Крицкая Т. В. Православные основы образования в работах святителя Фаддея (Успенского) - Комарова Т В. Содержание и формы заданий олимпиады школьников по Основам православной культуры - Варсонофий (Чугунов), игумен. Формы и методы работы Молодежного отдела Архангельской - епархии по православному воспитанию подростков - Янушкявичене О. Л. Возрастные особенности восприятия и современная реформа образования - Соловьева А. В. Формирование «нравственности» у студентов-дизайнеров
- Церковное пение - Силуан (Туманов)у игум. «Русский стиль» в богослужебном пении — обращение к истокам или удаление от традиции? - Гатовская Е. «Детский альбом» П. И. Чайковского в переложении для детского хора А. Д. Кожевникова - Старостина Т А. Представление о певческом звуке в русской народно-песенной культуре
- Дистанционное образование в области теологии: практика, проблемы и перспективы - Хэлворсен С. Дж.у свящ. Биты, байты и тело Христово: Обеспечение и поддержание общения при богословском дистанционном образовании - Шевченко О. Н. Система дистанционного обучения на факультете дополнительного образования ПСТГУ: опыт и перспективы - Лысенко И. В. Внедрение системы дистанционного образования в СПбДАиС - Савонина Л. В. Дистанционное теологическое образование: резервы и потенциал - Конопатченков А. В. Специфика использования систем дистанционного обучения в православных учебных заведениях
XXIV Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы - 2014
М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 412 с.
ISBN 978-5-7429-0929-3
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ
- Картвелология: проблемы и перспективы - Митр. Горийский и Атенский Андрей (Гвазава). Некоторые сведения из истории Ваханского монастыря (Ваханис квабеби) - Николай (Пачуашвили), митр. Ахалкалакский и Кумурдойский. Личность Пророка Ионы по Учению Древних Отцов Церкви - Шио (Муджири), Митр. Сенакский и Чхороцкусский. Из истории церковных гонений в Грузии в 20—30-х гг. XX в. на примере притеснений Сенакских обителей — Теклатского женского монастыря и мужской обители на «Острове архангелов» - Анания (Джапаридзе), митр. Манглисский и Цалкский, проф. Заза Абашидзе. Юрисдикция и епархии Грузинской Православной Церкви - Бурега В. В. Студенты из Грузии в стенах Киевской Духовной академии: перспективы изучения богословского наследия - Тихонов И. С. Служба Багратионов в России: настоятель Кизлярского Крестовоздвиженского монастыря Порфирий (1743—1789 гг.) - Малков П. Ю. Примеры мистических толкований на книгу Иова в «Моралиях» свт. Григория Великого - Багратион-Мухранели И. Л. Кавказ как утопия русской классической литературы - Башалеишвили Л. О. Аскетическое делание как непременная категория подвига для героя агиографического произведения - Мельникова И. Е. Церковная ситуация в Грузии накануне обсуждения на Предсоборном Присутствии 1906 г. вопроса о Грузинской Церкви, в частности служение в Грузии сщмч. Гермогена Долганова в период с 1893 до 1900 г.
- Трудные места Библии - Вевюрко И. С. Современные проблемы интерпретации Септуагинты - Небольсин А. С. Библейская герменевтика в Африке южнее Сахары: поиск новых парадигм толкования Священного Писания в специфических условиях - Петров А. Е. Методология истолкования ион 1.1—3 в экзегезе древней церкви и современной библеистике
- Философия культуры - Доброхотов А. Л. Культ и культура в творчестве Вячеслава Иванова - Пименов С. С. Пауль Тиллих в российском контексте
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ
- Актуальные вопросы истории Русской Православной Церкви в XX веке - Бирюкова Ю. А. Политика советского государства по организации и поддержке церковных расколов на Дону в 1920-е гг. - Ефремова О. Н. О назначении Владимирского преосвященного Никона (Софийского) экзархом Грузии: по материалам Дневника епископа Арсения (Стадницкого) - Замечания по поводу статьи О. Н. Ефремовой «О назначении Владимирского Преосвященного Никона (Софийского) экзархом Грузии: по материалам Дневника епископа Арсения (Стадницкого)» - Ковырзин К. В. Создание института викарных епископов «с особыми в епархиях полномочиями» в 1916 г. - Кривошеева Н. А. Патриарх Тихон и Троице-Сергиева Лавра - Леонов С. В. Русская Православная Церковь сквозь призму решений большевистских органов в первые месяцы после Октябрьской революции - Лобанов В. В. Покаянные письма уклонившихся в обновленчество священнослужителей и мирян к Патриарху Тихону летом 1923 г. (по материалам РГИА) - Маслова И. И. Духовное и светское образование в России: состояние и взаимодействие (вторая половина XX — начало XXI в.) - Мельникова И. Е. К жизнеописанию Католикоса-Патриарха всея Грузии Кириона (Садзаглишвили) - Петрова Т. В. Следственные дела братии Данилова монастыря - Смолякова И. Г. Александро-Мариинский дом призрения накануне и после революции 1917 г. и его начальница Анна Хвостова - Илья Соловьев, свящ. К истории репрессий в отношении «обновленческого» духовенства г. Москвы в 1937—1938 гг. - Тягунова Η. Ф. Жизнеописание архимандрита московского Данилова монастыря Даниила (Серафима) (Климкова). Страдания за веру Христову и духовничество
- Благотворительность и социальная политика государства в России XIX — начала XX в. - Кочуков С. А. «Земство должно отдать все себя на служение армии» (к вопросу о благотворительной деятельности российского земства в Русско-турецкую войну 1877—1878 гг.) - Оськин М. В. Продовольственная помощь русским военнопленным в период Первой мировой войны (1914-1917) - Ключарева А. В. Попечение о детях в годы Первой мировой войны со стороны духовенства (по материалам Тульской епархии) - Кравченко Е. В. Общества помощи больным детям: опыт благотворительной деятельности - Рядченко Е. А. «Требующие специальной помощи»: складывание системы специального образования в Самарском Поволжье в XIX — начале XX в - Грабко Μ. Е. Основные аспекты социального служения католической церкви в отношении рабочих в начале XX в -- Комарова Т. В. Благотворители прихода Свято-Никольского храма в Кочаках Тульской епархии - Федосеева С. Е. Некоторые аспекты социального портрета храмоздателя в пореформенной России (по материалам Московского уезда Московской губернии) - Копылова Е. А. Благотворительная деятельность Общества любителей духовного просвещения - Козловцева Е. Н. Неосновная деятельность общин сестер милосердия на примере Москвы рубежа XIX—XX вв
- История миссий - Николай (Пачуашвили), митр. Ахалкалакский и Кумордойский. Исповедание и миссионерская деятельность Авраама по древнееврейским источникам - Смулов А. М. Некоторые традиции и особенности миссионерского служения монастырей РПЦ - Ткалич А. И. Камчатское православное братство как особое культурное явление на Крайнем Северо-Востоке в начале XX в - Семянников С. Н. Различия духовно-нравственного состояния подростков при разных условиях воспитания. Миссионерские выводы из пилотажного исследования - Григорьева Ж. П. Новые документы о деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова) в московский период, вошедшие в юбилейное собрание сочинений - Стриганова М. И. Петроградский Богословский институт как церковно-просветительский центр Петрограда в 1919—1923 гг. - Иванова Л. Н. Роль духовно-просветительских факторов в становлении русской государственности - Логунова Е. А. Деятельность епархиального братства св. Михаила, кн. Черниговского, по организации благотворительной помощи в связи с Великой войной 1914 г. - Калачева А. К вопросу о продаже части земель Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
- Религиоведение - Лисица Ю. Т. И. А. Ильин о религиозном опыте (по его исследованию «Аксиомы религиозного опыта») - Бершицкая Т. В. Покаянная практика в раннем исламе - Вевюрко И. С. Понятия «милость» и «истина» как предметы духовного опыта в Септуагинте - Носачев П. Г. Мистоцентризм как подход в изучении религии - Константин Гипп, прот. Критерии духовного опыта в православной аскетике - Илья Кокин, диакон. Онтологический принцип классификации религий - Громова А. Е. Понимание идеи соборности в контексте пространственных концептов П. А. Флоренского - Павлюченков Η. Н. Проблема религиозного опыта в трудах свящ. П. Флоренского - Ермишина К. Б. Религиозный опыт по учению архим. Софрония (Сахарова) - Половинкин С. М. Личный духовный опыт как средство постижения догматов у прот. Сергия Булгакова - Амвросий Макар, архим. Опыт прот. Василия Зеньковского в христианском воспитании детей и молодежи
- Сектоведение - Воат А. А. Центр «Благодарение» как активная площадка пропаганды оккультизма и религии «Нью-Эйдж» - Сергий Стаценко, прот. Феномен безответственности как форма психической патологии в сектантских сообществах - Соколова Н. А. Школы для беременных: вопросы духовной и физической безопасности
- Диаконическое образование - Зальцман Т. В. Традиции и инновации диаконического образования - Соловьева И. В. Помощь священника педагогам при подготовке социального работника в вузе - Салаконе Алессандро. Воспитание культуры милосердия в современном обществе - Черный А. И. Диаконическое образование пастырских референтов в Католической Церкви в Германии - Астэр И. В. Курс «Церковное социальное служение» в дистанционном образовании: опыт учебно-методического обеспечения - Родионович А. М. Медицинский компонент в подготовке социального работника за рубежом - Лавров В. В. Преподавание курса «Правовые основы социального служения» для будущих священнослужителей - Шилина И. Б. Подготовка специалистов по социальной работе к работе в инклюзивной среде - Гниденко К. А. Обучение подростков-сирот навыкам общения: опыт ПСТГУ - Воат А. А. Особенности подготовки добровольцев для работы с молодыми инвалидами в психоневрологическом интернате - Актуальные проблемы общего и сравнительно-исторического языкознания: методология, теория, преподавание - Маршева Л. И. Из истории славянских сочинительных союзов: опыт научно-популярной заметки - Мокшенинова О. М. Церковнославянский язык в современной языковой картине мира - Алексеев А. В. Реализация символических значений в церковнославянском языке - Феодор Людоговский, свящ. Анафора и эпифора в акафистных хайретизмах - Ярмушевская А. В. Прецедентные ситуации в житии Феодосия Печерского - Саломатова О. В. Схоластическая проповедь Юго-Западной Руси в XVI—XVII вв. (на примере произведений Иоанникия Голятовского) - Алёхина М. И. Современная речь: речевые ошибки или новые значения слов? - Коренева Ю. В. Система лингвоконцептов в житиях Оптинских старцев - Кильдяшов М. А. Интертекстосфера в парадигме «сферического» мышления - Родина М. А. Бытование слова обапол: устаревшее и областное - Щербакова М. И. Нек(а) в рамках оптатива и императива в сербохорватском языке
- Романская филология - Кабанова А. С. Предикативные функции причастия в румынском языке - Ненарокова Μ. Р. Об особенностях прозаических секвенций XIII в - Усачева Л.В. Румынский роман нулевых: темы и развитие жанра
- Германская филология - Бакулина А. С. Некоторые предложения Иоганна Кристофа Тоттшеда по кодификации синтаксиса немецкого литературного языка XVIII в - Кошкина Е. Г. Семантическая трансформация: причины и типология - Юж С. И. Роль искусства в романе Э. М. Форстера «Ховардз-Энд» - Германская А. Б. Повествовательные стратегии в новелле «Улыбка» Д. Г. Лоренса - Аксенов А. В. Христианство в романе Т. Уайлдера «Мост короля Людовика Святого» - Шипилова Н. В. Мифологическое измерение городского пейзажа в британской и ирландской литературе 1940-х гг.
- Церковное пение - Корнышева И. Р. Эстетическое выражение «музыкальной теургии» в современном православном искусстве - Коврова И. В. К вопросу изучения партесной литургии (на материале рукописи ГИМ Син. Певч. № 342) - Христианские социальные науки в России: время становления - Рязанцев И. П. Социальное богословие и социальные науки - Чурсанов С. А. Ключевые составляющие методологии христианских социальных наук - Шамшурин В. И. Религиозно-философское основание политики и социальных отношений - Шаронова С.А. Концепция духовного капитала - Трофимов С. В. Социология христианства: католическая традиция - Лункин Р. Н. Православная община и окружающее общество: путь к христианскому милосердию - Елишев С. О. Ценностные ориентации современной российской молодежи и молодежная политика в РФ - Рыбакова В. В., Лебедев С. Д. Отношение к религии и моральные регулятивы современных белгородских студентов - Михненко П. А. Проблематика исследования церковного управления в контексте социальной концепции Русской Православной Церкви - Смулов А. М. Внешние системные кризисы и управление экономическими аспектами деятельности Русской Православной Церкви - Ерохов С. В. Перспективы закрепления института Православной Церкви в Конституции Российской Федерации - Харкевич М. В. Современное глобальное управление: вызовы для христианства - Сапронова М. А. Ближневосточные христиане в контексте событий «арабской весны» и меняющейся региональной ситуации
- Педагогика - Абрамов С. И. Игорь Петрович Иванов: «Я думаю о будущем» (К 90-летию со дня рождения) - Варсонофий (Чугунов), игумен. Создание православной молодежной общины «Преображение»: первый опыт - Десятов К А. Проектная технология и особенности ее использования при реализации межпредметных связей в обучении младших школьников - Макарова Е. В. Коммуникативные и стилевые особенности речи православного педагога - Мумрикова Л. И. Концепция и практическая реализация курса «Добрый мир» (православная культура для дошкольников) в Московской области на примере Мытищинского района в 2012-2013 гг. - Назарова Т. Л. Методика преподавания Закона Божия в трудах законоучителя Е. Ф. Сосунцова - Низовская И. Г. Становление личности воспитанников в воскресной школе - Плешаков В. А. Киберонтологическая концепция развития и воспитания человека XXI в - Разоренова Е. Л. Развитие идеи свободы в истории педагогического знания - Розина О. В. Специфика общепедагогических, общепредметных и общекультурных компетенций педагога «православной культуры» - Становская Т. А. Православная культура в системе начального образования России второй половины XIX в - Урбанович Л. Н. образовательно-воспитательный потенциал религиозно-культурологических дисциплин в школе
- Математика и компьютерные науки - Богачев В. И. Научно-педагогическая деятельность Григория Михайловича Фихтенгольца: к 125-летию со дня рождения - Соловьев А. В. Возможные решения проблем доступности информации электронных документов при долговременном хранении - Тищенко В. А. Средства исторической геоинформатики в преподавании пространственно распределенного фактографического материала - Дистанционное образование в области теологии: практика, проблемы и перспективы - Дмитрий Лин, прот., Кузнецов А. А. Проблемы адаптации к особенностям учебного процесса в системе дистанционного обучения - Зальцман Т. В., Астер И. В. Опыт применения дистанционных технологий в системе социального образования - Буянов С. В. Опыт использования системы MOODLE для организации дистанционного катехизаторского курса - Хэлворсен Дж. Сергий. «Перевернутый класс»: преподавание православных христианских дисциплин не ограничивается подачей материала - Дмитрий Лин, прот., Кузнецов А. А. Проблемы адаптации к особенностям учебного процесса
XXV Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета — 2015
Москва: Изд-во ПСТГУ, 2015 г. — 360 с.
ISBN 978-5-7429-1021-3
ОСЕННЯЯ СЕССИЯ
- Ветхий Завет в Новом. - Бельский В. В. Призыв к обращению в Зах 1. 3 и евангельское учение о покаянии - Прокопчук А., прот. Закон и писание в посланиях святого апостола Павла - ТодиевА., диак. Проблема интерпретации мессианского века в 1 Кор 15.20—28 - ДесницкийА. С. Последовательность или контекстуальность? Перевод ветхозаветных цитат и аллюзий в Новом Завете - Казинов В. А. История Агари и Сарры в послании к Галатам (4. 21—31) в рамках аргументации апостола Павла относительно Моисеева Закона - Смогло С., диак. «Духовное питие» «Израиля по плоти» и «чаша Господня» общины Коринфа (1 Кор 10-11)
- Наука, философия, христианство: пути взаимодействия (к 450-летию со дня рождения Г. Галилея) - Лега В. П. О христианских основаниях науки (Галилей и его предшественники) - Чистов А., свящ. К истории понятий «сила» и «энергия» в науке Нового времени - Пименов С. С. Наука и религия (casus Тиллих) - Павлюченков Η. Н. Философское осмысление геоцентрической системы мира в трудах П. А. Флоренского
- Церковная иерархия и государственная власть: от древности к современности - Петрушко В. И. Григорий Цамблак и планы великого князя Витовта по возрождению православной митрополии в Литве - Кенворти С. Советская власть и Троице-Сергиева Лавра при Сталине и Хрущеве - Филиппов Б. А. Церковь и государство после падения советской системы: проблемы и решения (на примере Венгрии, Польши и Чехии)
- Картвелология: проблемы и перспективы - Николай (Пачуашвили), митр. Отказ пророка Ионы от выполнения божественного повеления и причины, его породившие - Стефан (Калаиджишвили), архиеп. Замечания по поводу статьи А. Виноградова «Еще раз к вопросу о месте ссылки, кончины и погребения преподобного Максима Исповедника и его спутников» - Андрей (Гвазава), митр. Роль настоятеля монастыря как духовника братии (по типику Ваханского монастыря) - Шио (Муджири), митр. Из истории пребывания монахинь-затворниц в Теклатском женском монастыре - Абашидзе 3. Д. У истоков картвелологии (митрополит Евгений (Болховитинов) и некоторые вопросы истории Древней Грузии) - Багратион-Мухранели И. Л. «Духом величавая жена» (Трансформация женских образов в кавказской лирике Я. Полонского) - Артюшенко М. В. Церковно-общественное служение архимандрита Афанасия (Петриева) — грузинского-дворянина, настоятеля Донского монастыря - Мельникова И. Е. Хроника юбилейных торжеств к 100-летию присоединения Грузии к России
- Актуальные вопросы истории Русской Православной Церкви в XX в. - Гайда Ф. А. Столыпин и эволюция правительственного курса в церковной сфере - Доненко Н., прот. Обновленческий митрополит Иосиф Кречетович - Ковырзин К. В. Механизм формирования личного состава Святейшего Синода Российской Православной Церкви в период думской монархии в России (1905—1917 гг.): к постановке проблемы - Лобанов В. В. «Великое Всероссийское предсоборное совещание» обновленцев (10—18 июня 1924 г.) (по материалам ЦГА Москвы и РГАСПИ) - Мазырин А., свящ. «Восьмой Вселенский Собор» и обновленческий раскол в России - Маковецкий А., прот. К вопросу об открытии приходов Русской Православной Церкви За границей в России на канонической территории Московского Патриархата (1990—1995 гг.) - Николаев С., диак. Обзор архивного фонда священномученика архиепископа Серафима (Самойловича) и исповедницы Ираиды Тиховой - Петрова Т В. К вопросу о «даниловской оппозиции» патриарху Тихону - Шевченко Т. И. Валаамцы в Соборе новомучеников и исповедников Российских
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ
- Религиоведение - Половинкин С. М. Наука, философия и богословие в понимании прот. Сергия Булгакова - Павлюченков Η. Н. Религиозная апологетика и научный подход к изучению религии в трудах священника Павла Флоренского - Сазонов Д., прот. Борьба научного и религиозного мировоззрений в контексте идеологии партийной диктатуры (на примере «хрущевской оттепели») - Нижников С. А. М. К. Мамардашвили об особенностях функционирования религиозного сознания - Носачев Н. Г. Конструирование образа «Другого» в православном апологетическом дискурсе конца XX — начала XXI в - Иванова А. С. Особенности изучения индуистской танатологической проблематики в отечественном религиоведении - Редкозубое А. Д. Ислам в Российской империи - Лисица Ю. Т. Логика Логоса и современная нефундированная теория познания - Кудрявцева Н. А. Этапы развития конфуцианства и китайская философия в КНР - Бершицкая Т. В. Некоторые замечания о сакрализации основателя ислама — Мухаммада
- Благотворительность и социальная политика государства в России XIX — начала XX века - Шевцова Г. И. Деятельность склада княгини Елены Петровны в пользу русских и сербских воинов и их семей (1914—1916 гг.) - Фомичев И. В. Благотворительная помощь детям-беженцам и детям-сиротам в годы Первой мировой войны - Оськин М. В. Беженцы Первой мировой войны (1915 — февраль 1917 г.): гуманитарно-продовольственная проблема российской провинции - Жукова Л. В. Церковная благотворительность в годы Первой мировой войны - Кубрик А. Д. Помощь московской общественности русским военнопленным в годы Первой мировой войны - Белоусова О. В. Благотворительные инициативы художественной интеллигенции в годы Первой мировой войны (по материалам Санкт-Петербурга) - Подольская Ж. А. Учебные заведения Владимирской губернии в годы Первой мировой войны - Комарова Т. В. Княжна А. А. Урусова — сестра милосердия Свято-Георгиевской общины - Кочуков С. А. Деятельность сестер милосердия в Русско-турецкую войну 1877—1878 гг. (по материалам визуальных источников) - Цысь В. В., Цысь О. П. Роль благотворителей в становлении образовательных учреждений Тобольского севера в XIX — начале XX в - Чибисова Т. А. Благотворительность О. К. Каменецкого, первого лейб-медика из русских. Православное историко-медицинское наследие начала XIX в - Барабанова К. С. Благотворительные подвиги в первую московскую эпидемию холеры в 1830 г. - Борзых А. С. Деятельность российских сестер милосердия в период Крымской войны (1853—1856) - Цыганков Д. А. Благотворители и благотворительность в жизни В. И. Герье - Цаллагова 3. Б. Роль благотворительных обществ в развитии образования на Северном Кавказе в XIX — начале XX в - Федосеева С. Е. Благотворительная деятельность приходских организаций Московского уезда Московской губернии в пореформенной России - Грабко Μ. Е. Церковное благотворение и миссия в городском пространстве: история и перспективы
- Романская филология - Абрамова М. А. К проблеме формирования романа Нового времени: «Треволнения и муки любви» Элизьен де Крен - Кабанова А. С. Румынские неличные формы глагола в функции определения - Клюева Е. В. О новом издании произведений Франсуа Вийона
- Германская филология - Комова Т. А. Отрицание как явление языка и речи в контексте перевода - Бакулина А. С. Бивербальные конструкции в готском языке как средство выражения залоговых значений - Кобелева Е. В. Американский предприниматель в понятийной картине мира начала XX в - Кошкина Е. Г. Характеристика этического и пространственного параметров языковой картины мира во фразеологии - Маньков А. Е. Перфект и плюсквамперфект в диалекте села Старошведское - Дубкова М. В. Фантазеры и фантазия: творческий процесс героев биографий Питера Экройда - Аксенов А. В. Лис Ренар и Братец Кролик: трикстер в Европе и Америке
- Актуальные проблемы общего и сравнительно-исторического языкознания: методология, теория, преподавание - Маршева Л. И. Жития и жития: опыт научно-популярной заметки - Скачедубова М. В. Об интерпретации случаев «смешения» перфекта и плюсквамперфекта на материале переводных памятников: Житие Василия Нового, Житие Андрея Юродивого, «История Иудейской войны» Иосифа Флавия - Родионов В., свящ. Лексическое редактирование церковнославянских текстов (паронимы и устаревшие слова) - Алексеев А. В. Отражение лексической семантики различного типа в исторических словарях русского языка - Саломатова О. В. «Беседа в неделю блудного сына, при поминовении раба Божия Александра (поэта Пушкина)» архиепископа Херсонского Никанора: опыт анализа в контексте стилистических особенностей русской проповеди второй половины XIX в - Коренева Ю. В. Теонимы в преподобническом житии - Литвинцева К. В. Функциональные типы церковнославянизмов в современном русском языке - Борзенко Е. О. Русский однословный компаратив: проблемы и решения - СамоделкинА. А. Тема-рематический анализ в функциональной лингвистике: от актуального членения предложения к тексту - Бондаренко В. В. Языковая картина мира в русских традиционных и авторских колыбельных - Мокшенинова О. М. О понятии «языковая личность»
- Педагогика - Десятое К. А. Природа как фактор воспитания личности в школах России: историко-педагогический аспект - Кондратьева Г. В. Воспитание в процессе обучения математике: опыт отечественной школы XIX в - Кузнецов М. Д. Философия патриотического воспитания в России и Англии (1910—1930 гг.) - Кузнецова Г Д. Пути формирования профессиональных умений и навыков будущих педагогов на занятиях по педагогике - Макарова Е. В. Духовно-нравственные ориентиры книги Псалтирь в учебной деятельности школьников - Плешаков В. А. О «мозаичной культуре» человечества и экзистенциальных последствиях «духовного апокалипсиса» молодежи в эпоху киберсоциализации - Розина О. В. Критическое мышление в структуре профессиональных компетенций педагога «Православной культуры» - Становская Т. А. Методические проблемы организации уроков Закона Божия в начальных школах дореволюционной России - Стропа С. И. Специфика формирования предметных учебных действий младших школьников по литературному чтению - Трунина О. К. Формирование традиционных семейных ценностей у школьников на уроках «Основ православной культуры» (ОПК)
- Диаконическое образование - Астэр И. В. Содействие становлению социокультурных компетенций молодежи - Булочев Р. С. Особенности формирования мировоззрения православного правозащитника: опыт юриста социальной сферы - Алексей (Черный), диак. Проблема религиозной идентичности в образовании сотрудников социально ориентированных НКО - Зальцман Т. В. Особенности построения комплексных образовательных программ в области социальной работы - Коновалова О. В. Научно-педагогические проблемы возрождения православных традиций образования в высших учебных заведениях - Кононова Т. Б. Специфика преподавания курса «История социальной работы» в социальных вузах - Владимир (Хулап), npom. Богословская составляющая диаконического образования (на примере подготовки социальных работников) - СмуловА. М. Социальная работа как неотъемлемая часть церковного миссионерского служения: теоретическая подготовка и практика - Телегина Т. В. Возможности использования игровых технологий в процессе обучения социальных работников - Шилина И. Б. Духовное и светское образование в курсе «Актуальные концепции культурологии»
- Информационные технологии в церковной жизни - Королев А. В. Роль XML в разработке программного обеспечения - Соловьев А. В. Вопросы организации долговременного хранения электронных документов - Тищенко В. А. Построение классификатора мест служений новомучеников с использованием географических метаданных на примере БД “За Христа пострадавшие”
- Факультет церковного пения - Вискова И. В. Духовные песни Хенрика Миколая Гурецкого и стилистика «религиозного минимализма» - Николаева Е. Николай Корндорф: история Литургии
XXVI Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы - 2016
М.: Изд-во ПСТГУ, 2016 г. — 356 с.
ISBN 978-5-7429-1075-6
- Богословское наследие русского зарубежья. - Андреев А., свящ. «Иисус Назарянин по данным истории» о. Льва (Жилле) в контексте современной европейской библеистики - Вдовиченко А. В. Спонтанная модель вербального процесса в концепции имени (слова) о. Сергия Булгакова. О богословских и филологических рисках платонизма- ПрокопчукА., прот. Богословие Евангелия Иоанна Богослова в изложении протоиерея Сергия Булгакова
- Картвелология: проблемы и перспективы - Николай (Пачуашвили), митр. Материалы для канонизации прот. Петра Хмеладзе - Стефан (Калаиджишвили), митр. Человек — образ Божий - Шио (Муджири), митр. Наставления прп. Алексия Сенакского (Шушания) об Иисусовой молитве - Васадзе Л. Ш. Защита древних национальных грузинских семейных традиций в XXI в - Абашидзе З. Д., Джанелидзе Г. Вопрос об исторических территориях Грузии во внешней политике СССР в канун Потсдамской конференции - Малков П. «Не упуская собственный логос...» (преподобный Максим Исповедник о «логосах ипостасной особенности») - Тихонов И. С. Князь Михаил Дмитриевич Цицианов — первый директор Комиссии для строения: материалы к биографии - Багратион-Мухранели И. Л. Христофор Джиоев — священник и проповедник - Суламберидзе Ю. С. Общество грузин в Москве - Артюшенко М. В. Вклады грузинских родов в Донской монастырь - Мельникова И. Е. Служение игуменьи Ювеналии (Марджановой), впоследствии подвижницы благочестия (схиигумении Фамари) в Грузии
- Актуальные вопросы истории Русской Православной Церкви в XX в. - Гайда Ф. А. В преддверии первосвятительского подвига: будущий Патриарх и политические судьбы добольшевистской России - Воронцова И. В. Обсуждение в Предсоборном присутствии (1906) права духовенства заниматься общественной деятельностью - Ковырзин К. В. Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917—1918 гг. и «проект декрета» об отделении Церкви от государства М. В. Галкина - Смолякова И. Последний келейник Святейшего Патриарха Тихона Константин Пашкевич - Кострюков А. А. Распоряжения Патриарха Тихона относительно Русской Зарубежной Церкви. - Зимина Η. П. «Полуобновленчество» и иные деструктивные явления в Патриаршей Церкви в 1923-1925 гг. - Лобанов В. В. К истории «обновленческого» раскола в Московской епархии в 1926 г.: деятельность Комиссии по объединению обновленческих общин г. Москвы - Шевченко Т. И. Дело «нелегального монастыря» валаамских монахов в Москве. 1930 г. - Цыков И. В. Социальный портрет православного священника накануне «Большого террора» (по материалам уголовно-следственных дел НКВД) - Петрова Т. В. Следственные дела архиепископа Феодора (Поздеевского) 1920—1930-х годов - Баконина С. Н. Роль митрополита Сергия (Страгородского) в судьбе епископа Неофита (Коробова) - Анашкин Д. П. Братство русской правды (по материалам фонда Ларина из архива Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле) - Мелехова Г. Н Судьба одного каргопольского монаха - Обозный К. П. «Горькая правда» церковной истории: к вопросу о возможной канонизации сотрудников Псковской православной миссии - Силуан (Никитин), иером. Патриаршие приходы в Финляндии, их место во взаимоотношениях Московской Патриархии и Финляндской Православной Церкви в период 1957—1988 гг.
- Религиоведение - Лисица Ю. Т. Об объективном обстоянии в теории познания - Павлюченков Η. Н. Проблема объективности религиозной истины в ранней переписке П. А. Флоренского - Епихина Е. А. Тенденции развития шаманизма в республике Бурятия (по материалам полевых религиоведческих исследований) - Редкозубое А. Д. Противоречия в Коране и пути их разрешения - Бершицкая Т. В. К вопросу об отличии священного предания суннитов и шиитов на примере некоторых эсхатологических представлений - Кудрявцева Н. А. Дуализм как форма культуры: морфологический анализ культуры современного Китая (по материалам журнала «Китай») - Почепко А. П. Каббала — богооткровенная истина или средневековое эзотерическое учение? - Седов К, прот. Мессианский иудаизм - Зыкунова А. Н. Выявление суждений ислама о природе человека и о спасении на примере сравнения текстов Библии и Корана о грехопадении - Гипп К, прот. Распространение православия в местах традиционного расселения ненцев: история и современное состояние - Батуев А. В. Как богословие и пристрастность влияют на перевод Библии - Половинкин С. Н. А. Бердяев и экзистенциализм
- Благотворительность и социальная политика государства в России XIX — начала XX века - Солодянкина О. Ю. Формы попечения о старых / бедных гувернантках в Российской империи: государственная политика и благотворительная деятельность - Кочуков С. А. Благотворительная деятельность в период Сербо-турецкой 1876 г. и Русско-турецкой 1877—1878 гг. войн (по материалам государственного архива Саратовской области) - Жукова Л. В. Военные церкви на Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в - Шевцова Г. И. Итоги деятельности русских санитарных отрядов в Сербии (1914—1915) - Рябая С. А. Опыт благотворительной деятельности в Вятской губернии в начале Первой мировой войны - Комарова Т. В. Марианна Владимировна Горяйнова — сестра милосердия Иверской общины - Петрова Е. В. Первая сельская община сестер милосердия в Российской империи - Ганф Т. И., Никифоров В. С. Сестра милосердия Вера Егоровна Врангель и Евгений Сергеевич Боткин - Каликинская Е. И. Великие русские хирурги Е. О. Мухин, Н. И. Пирогов, Н. В. Склифосовский, В. Ф. Войно-Ясенецкий и С. С. Юдин во время военных конфликтов XVIII — начала XX в - Белоногова Ю. И. Материальное обеспечение заштатного духовенства Московской епархии в конце XIX — начале XX в - Алексеева Н. В. Традиция подаяния в севернорусской деревне в конце XIX в - Барабанова К. С. Благотворительность эпохи Николая I: две эпидемии холеры в Санкт-Петербурге - Борисюк А. А. Социальная политика государства при Николае II - Гувакова Е. В. О социальной и благотворительной деятельности в Москве накануне революции
- Романская филология - Авдонин В. П. Образ Рима в «Древностях Рима» и «Сожалениях» Жоашена дю Белле - Голикова А. А. Пример стилизации речи в «Романе о Лисе» - Игнатьева М. Ю. Лирика и аскетика в поэзии Иоанна Креста - Клюева Е. В. Что мелет «мельница мысли»? (анализ одного ронделя Карла Орлеанского) - Селунская Н. А. Римский христианский юбилей, который видел Данте
- Германская филология - Комова Т. А. Индивидуально-авторские особенности создания образа «А Christmas tree by which we climbed to real life» в рассказе Ч. Диккенса «А Christmas Tree» и Ф. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» - Бакулина А. С. К вопросу о нормализации немецкого языка в эпоху раннего Просвещения - Кошкина Е. Г. Об одном методе описания изменения семантики языковых единиц - Маньков А. Е. Лексический состав диалекта села Старошведское - Чукарькова О. В. Особенности анафонии в англоязычном рекламном тексте - Писарев Л. В. «Человек, который был четвергом» Г. К. Честертона и цикл «Бог» М. И. Цветаевой: мотив погони и проблема интертекстуальности - Шипилова Н. В. Цвет как символ и парадокс в «Балладе о белом коне» Г. К. Честертона
- Актуальные проблемы общего и сравнительно-исторического языкознания - Борзенко Е. О. Формы однословного компаратива и служебные слова в современном русском языке - Горская Е. В. «Цветник священноинока Дорофея» по списку XVII в - Коренева Ю. В. Концептуальная структура слов и поучений преподобных старцев - Коробейникова Г. Н. Активные процессы в ударном вокализме одного севернорусского говора - Людоговский Ф., свящ. Хайретизмы в церковнославянских акафистах Богородице: повторяемость, лексика, влияние позиции - Маршева Л. И. Степени сравнения церковнославянских имен прилагательных: опыт научно-популярной заметки - Мокшенинова О. М. Феномен диглоссии применительно к древнерусскому и церковнославянскому языкам - Мун К. А. Методы описания семантических полей (на примере центральных единиц семантического поля «христианство») - Андроник (Пантак), иеродиак. Существительное η μορφή в Богородичном зачале церковнославянского богослужебного Апостола (краткий переводческий анализ) - Савинов Д. М., Скачедубова Е. С. Лексикографические интернет-источники в практике школьного преподавания - Саломатова О. В. Предмет, задачи и методы исторической стилистики - Самоделкин А. А. Микроструктуры и макроструктуры текста - Скачедубова М. В. Перфект в Ипатьевской летописи - Скачедубова Е. С. Из опыта работы над школьным орфоэпическим словарем
- Педагогика - Баранов А. Е. Профессиональное воспитание педагога: к проблеме определения содержания - БежевецД. А. Комплексный подход к духовно-нравственному воспитанию младших школьников и подростков - Крылов К. А. Анализ учебных пособий, предназначенных для начального изучения основ православия - Кузнецова Г. Д. Формирование этической культуры в контексте историко-культурных традиций и современной подготовки студента в вузе - Наумова Д. В., Егоров И. В. Гражданское мировосприятие молодежи: структура, содержание, методологические аспекты формирования - Светлова Η. Е. Развитие идей о православных традициях образования в педагогических воззрениях К. П. Победоносцева - Туфрина В. Ю. Образовательная составляющая портала pravolimp.ru - Джованащи Т Ехро-2015: Окружающая среда и питание в контексте педагогической культуры
- Диаконическое образование - Астэр И. В. Интерактивный социальный театр как метод обучения и социальной практики - Вышинский О. Л., диак. Особенности проведения мероприятий по социальному служению для священников - Гниденко К. А. Дискуссия как событие: подготовка, проведение, результат - Горлова Н. И. Service-learning: обучение действием в образовательном процессе российских вузов - Зальцман Т. В. Специфика организации event-мероприятий в церковной социальной деятельности - Козловская С. Н. Подготовка студентов ВУЗа к разработке и реализации event-проекта - Родионович А. М. Медицинско-просветительские мероприятия или медицинский консалтинг в социальной работе: проблемы организации и проведения - Кононова Т. Б. Возможности благотворительных акций в решении проблем нуждающихся - Соловьева И. В. Как организовать диалог светских и церковных специалистов на мероприятии в области социальной работы - Тяпкина Т. Ю. Основные ошибки и новые механизмы организации патриотических мероприятий - Телегина Т. В. Копилка техник и технологий: «Рукав василисы, или Как сделать мероприятие праздником»
- Центр религиоведческих исследований во илы священномученика Иринея Лионского - Воат А. А. Интернет-рекрутмент террористической секты «Аум синрикё» в России - Дворкин А. Л. Сайентология и ЦРУ: мифы или реальность?
- Христианские социальные науки: ценностно-ориентированное управление - Сессия I. Философско-богословские проблемы ценностно-ориентированного управления - Шамшурин В. И. Православие и социально-политические науки (о соотношении религии, науки и политики) - Васильев А., иерей. Предпосылки осмысления ценностно-ориентированного управления в современной греческой богословской мысли - Чурсанов С. А. Богословский принцип соотнесенности в ценностно-ориентированном управлении - Сессия II. Феномен ценностно-ориентированного управления и его социальные практики - Коновалов О. Н. Организационная анатомия: новое слово в управлении процессами - Свердликова Е. А. Ценности российской деловой культуры: опыт социологического исследования - Шабаркина И. В. Значение организационной культуры в ценностно-ориентированном управлении - Сессия III. Ценностно-ориентированное управление в макросоциологическом и макроэкономическом контексте - Шаронова С. А. Интерпретация религиозной символики — базовая составляющая формирования ценностных ориентаций в обществе - Казбеков К А. Деньги как инструмент управления: возможно ли создание более справедливого общества через изменение денежной системы? - Котляров И. Д. Церковь и торговля: этико-экономические проблемы - Гуня А. Н. Местное управление в России: между государством и локальными особенностями жизни (на примере регулирования конфликтов и развития северокавказских республик) - Сессия IV. Церковное управление в ценностно-ориентированных управленческих практиках - Сафонова Е. Н., Коновалов О. Н. Перспективы и способы увеличения социального капитала в деятельности Русской Православной Церкви - Табиев В. И. Базовые христианские ценности в управлении монастырем, - согласно Софронию (Сахарову) 335 - Воробьёва Н. Ю. Православный арт-проект: аксиология управления и особенности продюсирования
- Церковное пение - Туляницкая Н. С. «Внелитургические» жанры современной духовной музыки: панорамный обзор - Ковалев А. Б. Вопросы жанровой классификации русской духовной музыки на рубеже XX—XXI вв - Рыбакова Н. Э. Учебно-методические труды Василия Федоровича Комарова
XXVII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы - 2017
М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. — 376 с.
ISBN 978-5-7429-1132-6
- Приветствие ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета участникам XXVII Богословской конференции ПСТГУ
- Библейское откровение о Боге. - Серебряков Н. С. Герменевтическое значение концепции «двух книг» - Иван Шевцов, протодиак. О некоторых аспектах левиратного брака в Законе Моисеевом - Арсений (Соколов), игумен. О начале пророческой письменности - Десницкий А. С. Богословская метафора у апостола Павла: о Боге человеческим языком
- Философия Аристотеля и ее значение для христианского богословия - Лега В. П. Космологическое доказательство бытия Бога Аристотеля и его развитие в христианской философии - Малер А. М. Аристотель и философия христианского персонализма - Бурмистров М. Ю. Вопрос истолкования термина «сущность» в 38-м письме свт. Василия Великого - БаюкД. А. В. П. Зубов и А. Ф. Лосев об аристотелизме Леона Баттисты Альберти
- Психология религии: исторические, теоретические, эмпирические исследования - Чумаков М. В. Методологический нейтралитет психологии религии - Базлев Μ. М. Тело в «Духовных Упражнениях» Игнатия Лойолы - Прокушенкова О. И. К проблеме оценки качества личностной религиозности
- Святая Гора Афон в прошлом и настоящем: История. Богословское и аскетическое предание. Культура - ВаньковаА. Б. Некоторые замечания по поводу положения монахов-ксенокуритов в византийском монастыре - Козарезова О. О. Наследие Святой Горы Афон: традиция исихазма в аскетике прп. Василия Поляномерульского и прп. Паисия Величковского - Богданова О. А. Афон в пространстве массовых коммуникаций (на примере греческих печатных и интернет-сми начала 3-го тысячелетия)
- Картвелология: проблемы и перспективы - Стефан (Калаиджишвили), митр. Цагерский и Лентехский. Кого можно именовать христианином по учению Церкви - Шио (Муджири), митр. Сенакский и Чхороцкусский. Анализ завещания преподобного Алексия (Шушания) - Андрей (Гвазава), митр. Горийский и Атенский. Из истории грузинского монашества - Рапава М. А. Сведения о пентархии в грузинской рукописи А 1 (1030 г.) - Читунашвили Д. Ш. Рукописное наследие Тао и Кларджети - Малков П. Ю. «По образу Нашему по подобию Нашему...»: об одном из аспектов антропологического учения преподобного Максима Исповедника - Суламберидзе Ю. С. Крепостные пограничные укрепления России на Кавказе: к истории создания Кахетинской (Лезгинской) пограничной линии - Багратион-Мухранели И. Л. Новомученики Грузинской Православной Церкви - Артюшенко М. В. Донской монастырь и русско-грузинские отношения конца XVII — нач. XVIII в - Александр Щелкачев, свящ., Мельникова И. Е. К вопросу о политике российской администрации в Грузии в начале XX в
- Актуальные проблемы истории РПЦ в XX в. - Ефремова О. Н. Образ Великой княгини Елизаветы Феодоровны: по материалам дневника преосвященного Арсения (Стадницкого) за 1897—1918 гг. - Баконина С. Н. Николо-Александровский Барградский храм в Петербурге и его первые настоятели (1913—1918) - Павел Овчинников, свящ. Большевистские газеты о Русской Православной Церкви (по материалам воронежских изданий) - Шадрина А. В. Роль епископа Иннокентия (Бусыгина) в преодолении обновленчества и распространении григорианского раскола на Дону в 1920—1930-е гг. - Петров И. В. Русское духовенство в автокефальном движении православных эстонцев в годы Второй мировой войны - Корнилов А. А. Переписка архиереев Русской Зарубежной Церкви по вопросам пастырского окормления прихода перемещенных лиц Майнлейз - Анашкин Д. П. К вопросу об особенностях богослужебной жизни Русской Зарубежной Церкви в 1946-2000 гг. - Андрей Псарев, диак. Порядок прославления святых в Русской Православной Церкви Заграницей (1920—2007 гг.)
- Диаконическое образование: теория и практика - Зальцман Т. В. Особенности формирования экспертного сообщества в области церковной социальной деятельности - Владимир Хулап, прот. Экспертная оценка диаконических проектов в рамках церковно-государственного сотрудничества в Германии - Гниденко К. А. Психологическая подготовка экспертов по оценке церковных социальных проектов: опыт ПСТГУ - Родионович А. М. Специфика подготовки специалистов с учетом соблюдения критериев безопасности
- Секты как антиисторическое явление - Дворкин А. Л. Иван Грозный: созидатель или разрушитель? Актуальные заметки к общественной дискуссии - Воат А. А. Молодежная вечеринка «Аллилуин» как площадка для активной вербовки в секты - Азаренкова В. А. Внедрение «вальдорфской педагогики» в государственное образование - Владимирцев О. В. Псевдоправославные организации Нью-Эйдж в сфере семьи, материнства и детства
- Религиоведение - Константин Гипп, прот. Влияние секуляризационных процессов на традиционное мировоззрение северных народов - Редкозубое А. Д. Внутриисламская полемика по вопросу салафизма: религиоведческий аспект - Бершицкая Т. В. Некоторые представления о молитвенной практике в первой мусульманской общине - Кирилл Седов, прот. Современный иудейский взгляд на христианство - Носачев П. Г. Эзотерический палимпсест: Системы образов в творчестве В. Пелевина - Лисица Ю. Т. Смысл, или концепт, смерти в религии - ПочепкоА. П. Богочеловек Иисус Христос или богочеловек Менахем-Мендл Шнеерсон? - Павлюченков Η. Н. О значении богословских работ П. А. Флоренского - Едошина И. А. Священнический род: Островские - Копейкина А. Г. Преподобный Симеон Новый Богослов. Призыв в Царство Божие, или Как стать святым
- Германская филология - Кошкина Е. Г К вопросу о номинативной плотности и рекуррентности концепта (на материале немецкого языка) - Макаров В. С. Кристофер Марло: междисциплинарное исследование как преодоление мифа о поэте - Писарев Л. В. «Окно Овертона» и смена культурного кода Англии в романе Г. К. Честертона «Перелетный кабак» - Мороз Н. А. Образ Лазаря и метафоры воскресения в новеллистике Р. Брэдбери - Московская О. В. Переход обиходной лексики в специальную в русском и немецком языках - Капусткина Е. С. Особенности эволюции лексемы «profess» в английском языке - Варёшин Н. В. «Внутреннее расследование» в романе Г. Свифта «Свет дня» - Маньков А. Е. К описанию причастия II в диалекте села Старошведское - Чукарькова О. В. Переводческие трансформации номинаций икон (на материале английского и русского языков) - Яковенко Е. Б. Лингвотворческая деятельность Эльфрика Эйнсхамского
- Романская филология - Абрамова М. А. Стратегии повествования в «Треволнениях и муках любви» Элизен де Крен и «Фьямметте» Джованни Боккаччо - Жуковская Η. П. Лексика аскетизма в «Лествице» Преподобного Иоанна Лествичника (сравнение французской и русской версий перевода) - Клюева Е. В. Несколько слов о «Балладе повешенных» Ф. Вийона
- Актуальные проблемы общего и сравнительно-исторического языкознания: методология, теория, преподавание - Маршева Л. И. Проблемы богослужебного языка накануне Поместного собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. - Андроник (Пантак), иером. Филологический анализ церковнославянского текста Нового Завета и святоотеческое толкование (на примерах из посланий святого Апостола Павла) - Горская Е. В. Отражение второго южнославянского влияния в списке XVI в. молитв Кирилла Туровского - Привальская А. О. Церковнославянский и старославянский языки: проблема терминологии - Стебенева Л. В. «В Часы забав иль праздной скуки» А. С. Пушкина в свете церковнославянского языка (к постановке проблемы) - Коренева Ю. В. Лексема пост в концептосфере преподобнического жития - Борзенко Е. О. Формы степеней сравнения и числительные в современном русском языке - Сидорова М. И. Особенности выбора конструкций типа все/те, кто пришел/пришли в текстах разных авторов (на базе НКРЯ) - Савинов Д. М., Скачедубова Е. С. Научная экспертиза как условие использования словарей в образовательном процессе - Самоделкин А. А. Пропозициональное содержание высказываний при интерпретации дискурса: процедура и результаты анализа - Хажомия М. И. Выражение значения пожелания в письмах архимандрита Иоанна (Крестьянкина): на материале русско-сербского перевода - Маньков А. Е., ДяченкоД. В. Диалект села Старошведское: изучение лексики и составление электронного словаря
- XX век. Итоги столетия и современные проблемы религиозной педагогики - Кузнецова Г. Д. Проблемы современной системы образования и перспективы развития - Абрамов С. И. Миссионерско-педагогическая деятельность протоиерея Вадима Красноцветова - Агеева А. В. К вопросу о религиозном воспитании учащихся военно-учебных заведений Российской империи конец XIX — начало XX в - Копылова Е. А. Законоучительские аспекты деятельности Общества любителей духовного просвещения - Становская Т. А. Православное образование в России: исторический опыт и возможности его использования - Перцева И. В., Перцева О. В. Детские спектакли в современной воскресной школе: возрождение традиции - Туфрина В. Ю. Принципы организации работы школьников с материалами базы Новомучеников и исповедников Российских
- Благотворительность и социальная политика государства в России XIX — начала XX в. - Ульянова Г. Н. Статистика благотворительности и общественного призрения в России. 1906—1914 гг - Рябая С. А. Опыт благотворительной деятельности в Вятской губернии в годы Крымской войны (по материалам местной прессы) - Ефимушкина Е. В. Вклад Костромского Богоявленско-Анастасиинского женского монастыря в развитие дела Российского общества Красного Креста - Жукова Л. В. Учреждение церковной библиотеки и братские собрания при отце Протопресвитере военного и морского духовенства (90-е гг. XIX в.) - Фролова И. В. Основные направления деятельности Ведомства учреждений императрицы Марии по призрению детей и подростков во второй половине XIX — начале XX в.: региональный аспект (на примере Новгородской и Псковской губерний) - Комарова Т. В. Приют для бедных и бесприютных детей на Девичьем поле в Москве и его попечительница Софья Андреевна Толстая - Литвиненко Е. Ю. Церковные формы благотворительной деятельности в Североамериканской епархии Православной Российской Церкви на рубеже XIX—XX вв - Борзых А. С. Деятельность Вологодской общины сестер милосердия в начале XX в - Шевцова Г. И. Русский вклад в борьбу с эпидемией тифа в Сербии в 1915 г. Постановка проблемы - Ганф Т. И., Никифоров В. С. Хронология жизни и деятельности Е. С. Боткина - Каликинская Е. И. Медицинская этика святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в годы работы в Переславской земской больнице (1910—1917) - Гувакова Е. В. О роли благотворителей в монастырской экономике накануне революции - Жигальцова Л. В. Общественно-политическая позиция профессиональной интеллигенции накануне Февральской революции 1917 г. (на примере деятельности Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова) - Козловцева Е. Н. К вопросу об утверждении устава Московской Никольской общины сестер милосердия
- «Социология революции» Питирима Сорокина и реалии современного общества - Сапов В. В. «Социология революции» Питирима Сорокина: долгий путь на родину - Шамшурин В. И. Критика утопии «земного рая» в творчестве Питирима Сорокина и Павла Новгородцева - Коленникова Н. Д., Сушко Π. Е. Статусная неконсистентность как свойство социальной структуры современного российского общества - Подъячев К. В. Опыт революций 1917 года и современность: попытка политологического осмысления - Свердликова Е. А. Революция 1917 г. как феномен русской истории - Воробьева Н. Ю. Деформация религиозных и морально-правовых форм социального поведения в России 1917—1923 гг. и образ святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, в современном киноискусстве
- Церковное пение - Артюшенко М. В Богослужебная жизнь московского ставропигиального Донского монастыря в послереволюционные годы (1917—1925) - Николаева Е. А. Духовные искания Сергея Прокофьева
XXVIII Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. 376 с. - Материалы - ISBN 978-5-7429-1178-4
- Поздравление Патриарха всея Грузии Илии
- Библейская секция - Юревич Дмитрий, прот. Исцеление расслабленного при купальне Вифезда (Ин 5. 1—16): толкование в русской дореволюционной библеистике и современное состояние вопроса - Викулов Андрей, диак. Сила и «бессилие» Христа в Евангелии от Матфея - Башкатов А. В. Свидетельство Папия Иерапольского в научных трудах Барта Эрмана - Коротков П. А. К вопросу о Синодальном переводе Библии в контексте Деяний Поместного Собора 1917—1918 гг. и предсоборных дискуссий - Скобелев М. А. Борис Александрович Тураев: «История Древнего Востока» и Священное Писание
- Русь в Православной Ойкумене: Богословие. История. Культура - ВаньковаА. Б. Византийское тысячелетие: как становились игуменами - Маханько М. А. Образ св. Симеона Богоприимца и тема церковной преемственности в декоре створчатых панагий и предметов личного благочестия Древней Руси (XV в.) - Богданова О. А. Образ Святой Руси и современной России на страницах журналов Святой Горы Афон
- Картвелология: проблемы и перспективы - Николай (Пачуашвили), митр., Ушакова Л. Я. Традиция почитания мощей и святынь в Ахалкалаки - Андрей (Гвазава), митр. Типики древних Иверских монастырей - Стефан (Калаиджишвили), митр. Древние грузинские переводы Жития прп. Максима Исповедника и их особенности - Шио (Муджири), митр. Отзывы прп. Алексия Сенакского (Шушания) на дискуссию на I Соборе Грузинской Православной Церкви (после восстановления автокефалии) о предполагаемых нововведениях - Рапава М. А. Гелатский литературный центр и армянские переводчики - Малков П. Ю. Рецепция в наследии византийских отцов Церкви учения преподобного Максима Исповедника о гномической воле в связи с его христологией и антропологией (на примере творений прп. Иоанна Дамаскина) - Артюшенко М. В. Архиепископ Алексий (Опоцкий) — настоятель Донского монастыря, Экзарх Грузии (1901—1905) - Лобанов Д. В. К вопросу формирования грузинского некрополя Донского монастыря - Щелкачев Александр, свящ., Мельникова И. Е. Продолжение обсуждения вопроса о Грузинской Церкви на Поместном Соборе 1917—1918 гг.
- Реформация и философия - Пименов С. С. Лютер о разуме и философии - Лега В. П. Реформация и возникновение науки Нового времени - Пименов С. С. Реализм — номинализм — Реформация - Лупандин И. В. Образ Мартина Лютера в книге Жака Маритена «Три реформатора» - Близнеков В. Л. Социальные аспекты современного европейского протестантизма
- Религиоведение - Лисица Ю. Т. Теологические предпосылки в естественных и гуманитарных науках (на примерах математики, физики, философии Ивана Ильина и теории права Карла Шмитта) - Козлова И. Л. Понимание религиоведения в трудах И. Ваха - Носачев П. Г. Западный эзотеризм рубежа веков как сфера взаимодействия богословия и науки о религии - Иванов Игорь, свящ. Вильгельм Шмидт в религиоведении начала XX века - Гавриил (Мельников), иером. Сочинение Иоганна Арндта как настольная книга святителя Тихона Задонского - Ермишина К. Б. Пространство «Священного» немецкой теологии и абсолютная данность «Личности» в религиозном опыте афонского подвижничества (на примере духовных творений архимандрита Софрония (Сахарова)) - Редкозубое А. Д. Концепция предопределения в исламе и ее оценка в свете православного учения о промысле Божьем - Бершицкая Т. В. Некоторые представления о духовном мире в исламе - Павлюченков Н. Н. Свидетельства христианского религиозного опыта П. А. Флоренского в его переписке с В. В. Розановым - Игнатьев Д. Ю. Теологическая парадигма перевода и переводимости в системе гуманитарного знания - Немыченков В. И. Светские и религиозные святыни и их правовая защита в современной России - Почепко А. П. Что такое Талмуд и его значение для христиан - Аркадий (Логинов), иером., Иванова О. В. Духовный самиздат и православное богослужение - Кудрявцева И. А. Некоторые основные понятия конфуцианства - Половинкин С. М. Онтологическая гносеология - Эспиноса А. X. Категории религиозного в концепции «религии разума» И. Канта
- Сектантское мировоззрение: подмена ценностей и манипуляция - Дворкин А. Л. «Контроль сознания» и «промывание мозгов» — насколько все же эти термины применимы к сектам? - Бахарев Д. Н. Злоупотребление свободой вероисповедания
- История миссий - Богачев Е. Н. Старчество как основа духовно-просветительской деятельности Гефсиманского скита - Копылова Е. А. Издание «Воскресные беседы» как успешный способ духовного просвещения малограмотного народа - СмуловА. М. Решения Всероссийского Поместного Собора 1917—1918 гг. о развитии православной миссии
- Актуальные проблемы истории Русской Православной Церкви в XX веке - Озмителъ Е. Е. Монахи Иссык-Кульского Свято-Троицкого монастыря Туркестанской епархии в первые годы Советской власти: дополнения к житиям прписп. Ираклия (Мотяха) и прпмч. Пахомия (Русина) - ЧибисоваА. А. Направления политической активности Константинопольского Патриархата в 1920-е гг. - Баконина С. Я. Обновленческие взгляды протоиерея Петра Булгакова, их развитие и переосмысление (к истории конфликтов в Русской Православной Церкви Заграницей в 1920—1930-е гг.) - Корнилов А. А. Организация и деятельность Северо-Германской администратуры РПЦЗ в период правления епископа Нафанаила (Львова) 1945—1946 гг. - Курляндский И. А. Причины и обстоятельства прекращения открытия храмов в СССР в 1948 г.
- Германская филология - Писарев Л. В. Образы будущего в романе Г. К. Честертона «Шар и крест» - Шарапкова А. А. Юридическая терминология в рыцарском романе: роль женского слова - Гайдин Б. Я. Шекспир в произведениях В. М. Дорошевича (1901—1910) - Захаров Я. В., Макаров В. С. Российские шекспировские репозитарии: как представлять перевод современному читателю? - Мороз Я. А. Христианская дидактика и метафизика телесности в новеллистике Р. Брэдбери - Кошкина Е. Г. Концепты «отдых» и «стресс» в немецкой лингвокультуре - Варёшин Я. В. «Ненадежный рассказчик» в романах А. Кристи «Убийство Роджера Экройда» и «Ночная тьма»
- Романская филология - Демахина А. В. Особенности изображения «рая Амора» во французской аллегорической литературе позднего Средневековья - Десятова М. Ю. Молодые италофоны в Швейцарии: результаты анкетирования студентов университета г. Фрибура - Кабанова А. С. Семантико-грамматическое своеобразие функции дополнительного предикативного элемента в румынском языке - Канев А. И. Формирование структуры либретто оперы-сериа в конце XVII — начале XVIII века - Корбелла К. Пространство в «Новой жизни» Данте - Кропачева К. А. Закат риторической традиции: «Искусство и наука поэтической риторики» Грасьенадю Пона - Кузнецова И. Я. Функциональный механизм лексической интерференции - Олевская М. И. Изучение религиозной лексики в светском вузе: религиоведческий, культурологический, лексикологический и переводоведческий аспекты (на материале французского языка) - Пападопуло М. М. Роль античной мифологии в формировании новой концепции куртуазной любви в лионской прозе (на материале новелл Жанны Флор) - Шапенко Е. Я. Многозначность как стилистический прием во французской печатной рекламе
- Актуальные проблемы общего и сравнительно-исторического языкознания: методология, теория, преподавание - Маршева Л. И. 2-е склонение церковнославянских имен существительных: опыт научно-популярной заметки - Горская Е. В. К вопросу о проникновении бытовых графическо-орфографических систем в церковнославянские тексты - Алексеев А. В. Рецепция греческих концептов при семантической филиации древнерусской лексемы трудъ - Коренева Ю. В. Семантика здоровья и болезни в русском религиозном тексте (на примере слов и поучений святых) - Привальская А. О. Социолингвистические принципы изучения богослужебных языков (в продолжение темы) - Сидорова М. И. Проблемы вариативности согласования числа сказуемого со счетным оборотом - Савинов Д. М., Скачедубова Е. С. Из опыта экспертизы школьных учебников. Орфография - Сомова А. Е. Особенности акцентуации некоторых падежных форм имен существительных - Хажомия М. И. Грамматический статус деепричастия в русском языке (на материале школьных учебников) - Корпечкова Е. В. Школьный диалектный словарь на уроках русского языка в рамках внедрения регионального компонента в образовательный процесс
- Педагогическая секция - Становская Т. А. О преподавании Священной истории в трудах дореволюционных законоучителей - Левшенко Т. А. Различение созвучных грамматических форм в церковнославянском языке: теория и практика - Разоренова Е. Л. Особенности развития государственно-общественной системы дополнительного образования на современном этапе - Крылов К. А. Использование адаптивного образования взрослых в программе повышения квалификации учителей для преподавания модуля «Основы православной культуры» - Малышев В. С. Концептуальная модель исследования образовательной информационнокоммуникационной среды
- Благотворительность и социальная политика государства в России XIX — начала XX века - Цысь О. П. Из опыта взаимодействия Кондинского Свято-Троицкого монастыря с населением в XIX — начале XX в - Кочукова О. В. Архимандрит Кирилл в борьбе с голодом 1868 г. в Архангельской губернии: социальная благотворительность и гражданская инициатива - Кочуков С. А. «Это те люди, божественный огонь которых действует электрически на толпу»: X. Д. Алчевская среди сестер милосердия в 1877 г. - Цаллагова 3. Б. Формы благотворительности и благотворительные общества в Терской области (1861—1920 гг.)- Калининская Е. И. Личная благотворительность в разных поколениях семьи Войно-Ясенецких и ее влияние на биографию святителя Луки - Нехорошева Т. М. Благотворительность Русской Православной Церкви в трудах П. В. Знаменского - Комарова Т. В. Благотворительная деятельность Софьи Андреевны Толстой - Гувакова Е. В. О благотворительных проектах начала XX века в Москве: призрение детей из семей нищих - Шевцова Г. И. Деятельность складов императрицы Александры Федоровны в период Русско-японской и Первой мировой войн - Борзых А. С. К вопросу о деятельности Вологодского местного управления РОКК в 1917-1918 гг. - Поповкин А. А. Сербские школы в России в 1916—1918 гг.: опыт социальной работы в условиях Первой мировой войны, революции и Гражданской войны - Ефимушкина Е. В. Пенсионное обеспечение сестер милосердия Российского общества Красного Креста в Российской империи
- Симпозиум «Концепт “Социальные отношения” в богословии и социальных науках» - Завершинский Г. А. В поисках подлинного диалога. Встреча традиций - Чурсанов С. А. Личностная соотнесенность и единство в различии как богословские принципы совершенного общения - Шамшурин В. И. Проблема властных отношений в святоотеческой восточно- христианской патристике (политика и проблема ответственности власти в православной традиции) - Васильев А. В. Обоснование сотериологического значения личного опыта церковного общения в современном греческом богословии - Гуня А. Н. Освоение территории: социально-антропологические и богословские аспекты - Шалыгина О. В. «Непостижимое» С. Л. Франка. Социальные отношения в теории познания - Кудрявцев В. А. Философия поступка и философия диалога М. М. Бахтина - Лункин Р. Н. Православные институты в системе социальных отношений современной России - Белкин Д. В. Религиозный аспект социально-экономической безопасности - Плюснин Р. М. Религиозные особенности выстраивания отношений с местным населением при колонизации территории - Каргин Е. А. Христианско-мусульманские отношения на территории Поволжья: возможность цивилизационного синтеза - Гришина М. А. Коммуникационные программы в здравоохранении: аспекты социальных отношений
- Церковное пение - Тихомирова А. А. Стихирарь «Дьячье око» из собрания Д. В. Разумовского (РГБ. Ф. 379. № 63) как объект для исследования лиц и фит знаменного роспева - Любченко Е. М. Многогласники в Стихираре «Дьячье око» из собрания Д. В. Разумовского (РГБ. Ф. 379. № 63-66) - Середа М. В. «Да молчит всяка плоть человеча» — уникальный памятник демественного многоголосия (по рукописи ГИМ. Син. певч. № 151)
- Диаконическое образование: теория и практика - Зальцман Т. В., Соловьева И. В. Инновации и традиции в диаконическом образовании - Хулап В. Ф., прот. Современные учебники по диаконии на примере Германии: содержание и структура - Астэр И. В. Дистанционное обучение как инструмент проектирования пространства непрерывного социально-профессионального образования - Родионович А. М. Формирование новых профессий на стыке медицины и социальной работы - Старцева О. Н., Сибарнова Е. С. Волонтерство в иппотерапии
XXIX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Материалы
. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. 272 с. - ISBN 978-5-7429-1237-8
- Взаимовлияние и взаимодействие русской религиозной философии и русского богословия второй половины XIX— начала XX в. - Тихонов В. Е. Влияние метафизики всеединства Владимира Соловьева на раннюю экклесиологию П. А. Флоренского по работе «Понятие Церкви в Священном Писании» - Григоренко А. Ю. С. Булгаков и «новгородские еретики»: сравнительный анализ - Павлюченков Η. Н. Исследования богословского аспекта наследия П. А. Флоренского в 1960-1990-х гг. - Чикаева Т. А. Понимание Родины как духовного объекта в русской философии рубежа XIX—XX веков - Иванов И. А. М. И. Лот-Бородина о «церковной культуре» (по материалам статей в «Вестнике РСХД») - Ворожихина К. В. Достоевский Шестова: философ о писателе - Аникеева Е. Н. Понимание теизма в русской философии
- Статус «старого» и «нового» в христианской богословской традиции - Акимов В. В. Нет ничего нового под солнцем: старое и новое в библейской книге Екклезиаста - Серебряков Н. С. Прообразы Ветхого Завета: видеть новое в старом - Прокопчук А. Ю. Четыре финала одной истории. О сосуществовании различных новозаветных традиций - Доброцветов П. К. Христианство и иудейство сквозь призму понятий «старое» и «новое» в творениях церковных авторов II—III вв
- История миссий, практическая миссия - Семянников С. Н. Исследование степени агрессивности в мировоззрении современной студенческой молодежи - Минаков С. В. Опыт православного просвещения в Пермском суворовском военном училище - Тихоновский И. В. Военно-патриотическое направление как составляющая духовно-нравственного развития детей - Рязанова Т Б. Проблема переживания и описания духовного опыта: анализ случая самонаблюдения психолога - Дядченко И. Н. Использование киноресурса в образовательном и воспитательном процессе, в организации родительских собраний и педагогических советов - Алексеева В. Ю. Современные экспедиции в 1000-летнюю историю русских паломничеств на Восток. Практический опыт 2010—2018 годов - Юферева Н. Э. Духовно-просветительский центр «Причастие» в Санкт-Петербурге - Стриганова М. И. Миссионерское служение священномученика Петра Скипетрова, настоятеля церкви во имя иконы «Всех Скорбящих Радости» (с монетами) - Манкевич Е. В. Просветительские занятия для мирян: опыт организации и специфика приходов
- Актуальные проблемы истории Русской Православной Церкви в XX веке - Мельникова И. Е. Деятельность митрополита Тифлисского и Бакинского Кирилла (Смирнова) на Кавказе - Косик О. В. Храм святых бессребреников Кира и Иоанна в Москве (Сербское подворье) - Яковлева А. П. Роль мирян в борьбе за Церковь в 1920—1930-е гг. (на примере русского Севера) - Воронцов В. Ю. Обновленческий раскол в Алма-Ате в 1922—1944 гг. - Корнилов А. А. Приходы перемещенных лиц «Большого Мюнхена» в период управления ими митрополитом Серафимом (Ляде) (1945—1950 гг.)
- Картвелология: проблемы и перспективы - Рапава М. А. От Тао-Кларджети до Афона. От Афона до Гелати (в контексте грузино-армянских литературных взаимоотношений) - Кекелия В. А. Из истории православного монашества Иерусалима: грузинские монахи в храме Святого Гроба Господня в первой трети XIV столетия - Малков П. Ю. Рецепция в наследии византийских отцов Церкви учения преподобного Максима Исповедника о воле природной и о воле гномической (на примере творений преподобного Анастасия Синаита) - Попова И. Е. К жизнеописанию настоятельницы Серафимо-Знаменского скита преподобноисповедницы схиигумении Фамари (Марджанишвили) - Багратион-Мухранели И. Л. Шедевры грузинской агиографии в переводах о. Иосифа (Зетеишвили) - Таварткиладзе Д. Т. Грузинские венценосцы и православная вера в средние века: от меча до щита Мессии - Артюшенко М. В. Сретенская церковь Донского монастыря. История. Архитектура. Некрополь - Лобанов Д. В. Архимандрит Лаврентий Габашвили: аспекты биографии - Мельникова И. Е. О событиях признания автокефального статуса Грузинской Православной Церкви в XX в
- Возможна ли в секте свобода выбора? - Дворкин А. Л. Интернет-вербовка в России китайско-американской секты «Церковь Всемогущего Бога»
- Благотворительность и социальная политика государства в России XIX — начала XXвека - Постернак А. В. Общины сестер милосердия Российской империи в отечественной историографии - Ключарева А. В. Георгиевские медали Александры Львовны Толстой - Мозгова О. Б. Создание Марфо-Мариинской обители как опыт восстановления христианских оснований социального служения - Всеволодов А. В. О развитии материальной взаимопомощи в среде приходского духовенства Вологодской епархии (1860—1870-е гг.) - Шевцова Г. И. Благотворительная деятельность членов дома Романовых по воспоминаниям Е. А. Нарышкиной, обер-гофмейстерины высочайшего двора - Фидченко О. В. Великий князь Александр Михайлович Романов как покровитель и реализатор социальных инициатив России конца XIX — начала XX в - Гувакова Е. В. Романовская больница при Покровской общине сестер милосердия. Общее дело монастырской благотворительности во время Первой мировой войны
- Актуальные проблемы германской филологии - Тер-Минасова С. Г. Языковые проблемы национальной безопасности в современном обществе (на материале русского и английского языков) - Баранова Л. Л. Переводы Библии на английский язык в лингвокультурологическом освещении - Павловский И. В. Русомания и русофобия в английском обществе как явление английской культуры - Писарев Л. В. Содержание концепта «любовь к малой родине» в романе Г. К. Честертона «Наполеон из Ноттинг Хилла» - Захаров Н. В. Марло и Шекспир — персонажи киноиндустрии - Макаров В. С., Гайдин Б. Н. Вариативность переводов шекспировских пьес: представление и анализ с помощью платформы Version Variation Visualisation. Итоги проекта - Мороз Н, А. Марк Твен как эрзац-продукт: о реконструкции сказки «Похищение принца Олеомаргарина» - Чуварькова О. В. Лексико-семантические особенности англоязычного дискурса церковного изобразительного искусства - Варёшин Н. В. Этапы личностного становления рассказчика романа Г. Свифта «Земля воды»
- Романская филология - Десятова М. Ю. Как писать их величествам: анализ двух писем XIV века на сицилийском вольгаре - Кабанова А. С. Абсолютные конструкции в румынском языке - Серебренников А. В. К вопросу о юродстве Дон Кихота: «покаяние» в Сьерра-Морене
- Педагогика - Абрамов С. И. Замечания и предложения к документу «Дорожная карта первоочередных мер (комплексных предложений) по формированию и развитию благоприятных условий для духовного просвещения детей в приходских общинах Русской Православной Церкви» - Дорофеева Л. Г., Клепцова В. С. Идеал целомудрия в древнерусской агиографии - Юрина Ю. Г. Педагогическое сопровождение детей из невоцерковленных семей при религиозном воспитании в воскресной школе - Макарова Е. В. Постановка учебной задачи в работе по учебно-методическому комплекту «Сперва Аз да Буки» - Левшенко Т. А. Грамматика церковнославянского языка в учебниках и в богослужебных текстах - Будейко В. Э. О некоторых особенностях учебных пособий церковнославянского языка. Современная проблематика - Шалыгина Н. В. Сокровищница языка церковнославянского — языку русскому (опыт составления пособий по церковнославянскому языку для детей и нефилологов) - Архипова И. Г. Концептуальные основы построения базового образовательновоспитательного курса по церковнославянскому языку для детей в свете современного педагогического подхода - Наумов С. А. Полный видеокурс церковнославянского языка: ретроспектива, структура и перспектива
- Диаконическое образование: теория и практика - Зальцман Т. В. Теория и практика в подготовке специалистов: единство и противоречия - Шилина И. Б., Шилин Л. Ю. Подготовка специалистов по работе с молодежью в условиях трансформации образовательных стандартов - Родионович А. М. К вопросу о медицинской компетентности социального работника
- Цифровизация общества и будущее христианства - Лопатинская Т. Д. Кризис духовных ценностей в информационном обществе - Грабельных Т. И., Саблина Н. А. «Цифровое общество» в категориях цифрового времени и цифрового пространства - Грива О. А. Философское и богословское осмысление трансгуманизма как феномена - Демидова Е. Е., Старикова А. В. Цифровизация стран зарубежной Европы: новые возможности, новые риски - Старикова А. В., Демидова Е. Е. Пространственная мобильность и цифровизация: роль новых ценностей в общественной жизни и влияние на миграции населения - Чурсанов С. А. Богословский концепт «общение» и цифровые информационнокоммуникативные реалии современного социума
- Церковное пение - Николаева Е. А. Церковный композитор: Московская школа сегодня
вау...)) давно искал! Спасибо)