Сретенский сборник - Научные труды преподавателей - Выпуск 7-8
«Сретенский сборник: научные труды преподавателей СДС» включен в Общецерковный перечень рецензируемых изданий (раздел III, № 16), а также входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Под общей редакцией Ректора Сретенской духовной семинарии Епископа Егорьевского Тихона.
Редакторы выпуска: Протоиерей Николай Скурат, Иеромонах Иоанн (Лудищев).
Сретенский сборник - Научные труды преподавателей СДС - Выпуск 7-8
Под. общ. ред. епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова)
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 808 с.
ISBN 978-5-7533-1474-1
Сретенский сборник - Научные труды преподавателей СДС - Выпуск 7-8 - Содержание
1. БОГОСЛОВИЕ, БИБЛЕИСТИКА, ПАТРОЛОГИЯ
- Доброцветов П. К., доцент. Принципы экзегезы Климента Александрийского (150–215) в произведении «Кто из богатых спасется?»
- Сидоров А. И., профессор. Церковные писатели VI в.: Нефалий Александрийский и Иоанн Скифопольский
- Иоанн (Лудищев), иеромонах, проректор СДС. Епитимья в пастырской практике
2. АГИОГРАФИЯ
- Гвоздецкая Н. Ю., профессор. (Перевод, комментарий, подготовка к публикации). Древнеанглийское житие святителя Николая
3. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО, СЕКТОВЕДЕНИЕ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
- Задорнов Александр, протоиерей, заведующий кафедройОбщих гуманитарных дисциплин. Interpretatio как актуальная проблема канонического права.
- Конь Р. М., доцент. История изучения сектоведческой проблематики, преподаваемой в духовных школах Русской Церкви
- Шахов М.О., профессор. Современные государственно-конфессиональные отношения в Великобритании, Германии, Италии
4. ЛИТУРГИКА
- Желтов Михаил, иерей, доцент,заведующий кафедрой Литургики. Каноны Благовещения Пресвятой Богородицы, часть II: неизданный канон из рукописи Paris, gr. 341
- Кузенков П.В., доцент. Определение эпохи создания современной пасхалии на основе астрономических данных
5. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ И ИСКУССТВО
- Стародубцев О. В., доцент, заведующий кафедрой Церковной истории. Русская церковная архитектура в екатерининское время: проблема взаимосвязи традиции и идей классицизма
- Силуан (Никитин), иеромонах. Евангелическо-лютеранская церковь на территории Финляндии в период Северной войны и до Фридрихсгамского мирного договора 1809 г.
- Скурат Николай, протоиерей, заведующий кафедрой Богословских дисциплин, секретарь Ученого Совета СДС. Жизнь и труды святого мученика Михаила Новоселова в бытность прихожанином московской церкви святого пророка Божия Илии, слывущей Обыденной
- Сафонов Димитрий, священник, доцент, Кашицын И.Д. Современные преследования христиан и деятельность Русской Православной Церкви в их защиту
6. ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ
- Лега В.П., доцент. Физика Аристотеля и физика Лейбница
7. МИССИОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ
- Стеняев Олег, протоиерей. Организация реабилитации лиц, пострадавших от деятельности нетрадиционных культов (Формы и методы: пошаговая система)
8. СЛОВЕСНОСТЬ
- Белов А.М., профессор. Фразовое ударение в древнегреческом тексте:теория и практика
- Диакон Онисим Дубровин. «Пробуждающая [духовный] голод» (Hungrvaka) — ранний памятник христианской литературы Исландии
- «Пробуждающая [духовный] голод» (Hungrvaka). (Перевод диакона Онисима Дубровина под редакцией Н.Ю.Гвоздецкой)
- Малинаускене Н. К., доцент. Греческое слово βιβλίον в названиях русских церковных книг
- Малинаускене Н. К., доцент. Происхождение слов стих, стихира, стихарь, стихия
- Маршева Л. И., профессор,заведующая кафедрой Древних и новых языков, Протасова А.В. Характер связи компонентов в оборотах сдвойными падежами в церковнославянском языке(исторический аспект)
- Родина М.А. Понятие «благодарность» в утренних и вечерних молитвах: опыт языкового осмысления по трудам святых отцов и подвижников благочестия
- Шмелев А.Д., профессор. Прописные буквы в светской и церковной печати
9. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
- Скурат Николай, протоиерей, заведующий кафедрой Богословских дисциплин, секретарь Ученого Совета СДС. Некоторые вопросы оформления православных учебных, квалификационных и научных работ: постановка и варианты решений. Приложение. Краткая история развития светских правил приведения имён православных святых авторов в заголовке библиографической записи (1985–2017).
Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. Выпуск 7-8 Современные преследования христиан и деятельность русской православной церкви в их защиту
В начале XXI века христианская Церковь столкнулась с новыми массовыми гонениями. Передел сфер влияния на Ближнем Востоке и в странах Африки стал причиной беспрецедентного роста экстремизма и терроризма под религиозными лозунгами. Террористы провозгласили христиан своими врагами и стали целенаправленно уничтожать христианство на древней и святой земле Ближнего Востока и Африки — в колыбели христианства, свидетельнице апостольской проповеди. С 2003 года во много раз сократилось и без того небольшое христианское присутствие в Ираке. В Сирии — хранительнице многих православных святынь и канонической территории Антиохийского Патриархата — гонения на христиан приобрели невиданный размах. Жестким притеснениям подверглась община египетских коптов в ходе смены власти в 2011–2013 гг. Экстремисты безжалостно уничтожают как самих христиан, так и христианское культурное наследие: монастыри, храмы и святыни.
Русская Православная Церковь с самого начала кризиса в арабском мире в 2011 году провозгласила курс на защиту христиан, став одной из ключевых сил в этом направлении. Многогранная церковная деятельность в защиту гонимых единоверцев, осуществляемая в течение нескольких лет, до сих пор не получила должного внимания в российской богословской и светской науке. Наша статья призвана исправить этот недочет и ознакомить научное сообщество с усилиями Московского Патриархата в области помощи страждущим христианам Ближнего Востока, их результатами и восприятием, как в мире, так и в самом ближневосточном регионе.
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