«Сретенский сборник: научные труды преподавателей СДС» включен в Общецерковный перечень рецензируемых изданий (раздел III, № 16), а также входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).



Под общей редакцией Ректора Сретенской духовной семинарии Епископа Егорьевского Тихона.

Редакторы выпуска: Протоиерей Николай Скурат, Иеромонах Иоанн (Лудищев).



Сретенский сборник - Научные труды преподавателей СДС - Выпуск 7-8

Под. общ. ред. епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова)

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 808 с.

ISBN 978-5-7533-1474-1

Сретенский сборник - Научные труды преподавателей СДС - Выпуск 7-8 - Содержание

1. БОГОСЛОВИЕ, БИБЛЕИСТИКА, ПАТРОЛОГИЯ

Доброцветов П. К., доцент. Принципы экзегезы Климента Александрийского (150–215) в произведении «Кто из богатых спасется?»

Сидоров А. И., профессор. Церковные писатели VI в.: Нефалий Александрийский и Иоанн Скифопольский

Иоанн (Лудищев), иеромонах, проректор СДС. Епитимья в пастырской практике

2. АГИОГРАФИЯ

Гвоздецкая Н. Ю., профессор. (Перевод, комментарий, подготовка к публикации). Древнеанглийское житие святителя Николая

3. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО, СЕКТОВЕДЕНИЕ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Задорнов Александр, протоиерей, заведующий кафедройОбщих гуманитарных дисциплин. Interpretatio как актуальная проблема канонического права.

Конь Р. М., доцент. История изучения сектоведческой проблематики, преподаваемой в духовных школах Русской Церкви

Шахов М.О., профессор. Современные государственно-конфессиональные отношения в Великобритании, Германии, Италии

4. ЛИТУРГИКА

Желтов Михаил, иерей, доцент,заведующий кафедрой Литургики. Каноны Благовещения Пресвятой Богородицы, часть II: неизданный канон из рукописи Paris, gr. 341

Кузенков П.В., доцент. Определение эпохи создания современной пасхалии на основе астрономических данных

5. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ И ИСКУССТВО

Стародубцев О. В., доцент, заведующий кафедрой Церковной истории. Русская церковная архитектура в екатерининское время: проблема взаимосвязи традиции и идей классицизма

Силуан (Никитин), иеромонах. Евангелическо-лютеранская церковь на территории Финляндии в период Северной войны и до Фридрихсгамского мирного договора 1809 г.

Скурат Николай, протоиерей, заведующий кафедрой Богословских дисциплин, секретарь Ученого Совета СДС. Жизнь и труды святого мученика Михаила Новоселова в бытность прихожанином московской церкви святого пророка Божия Илии, слывущей Обыденной

Сафонов Димитрий, священник, доцент, Кашицын И.Д. Современные преследования христиан и деятельность Русской Православной Церкви в их защиту

6. ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Лега В.П., доцент. Физика Аристотеля и физика Лейбница

7. МИССИОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Стеняев Олег, протоиерей. Организация реабилитации лиц, пострадавших от деятельности нетрадиционных культов (Формы и методы: пошаговая система)

8. СЛОВЕСНОСТЬ

Белов А.М., профессор. Фразовое ударение в древнегреческом тексте:теория и практика

Диакон Онисим Дубровин. «Пробуждающая [духовный] голод» (Hungrvaka) — ранний памятник христианской литературы Исландии

«Пробуждающая [духовный] голод» (Hungrvaka). (Перевод диакона Онисима Дубровина под редакцией Н.Ю.Гвоздецкой)

Малинаускене Н. К., доцент. Греческое слово βιβλίον в названиях русских церковных книг

Малинаускене Н. К., доцент. Происхождение слов стих, стихира, стихарь, стихия

Маршева Л. И., профессор,заведующая кафедрой Древних и новых языков, Протасова А.В. Характер связи компонентов в оборотах сдвойными падежами в церковнославянском языке(исторический аспект)

Родина М.А. Понятие «благодарность» в утренних и вечерних молитвах: опыт языкового осмысления по трудам святых отцов и подвижников благочестия

Шмелев А.Д., профессор. Прописные буквы в светской и церковной печати

9. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Скурат Николай, протоиерей, заведующий кафедрой Богословских дисциплин, секретарь Ученого Совета СДС. Некоторые вопросы оформления православных учебных, квалификационных и научных работ: постановка и варианты решений. Приложение. Краткая история развития светских правил приведения имён православных святых авторов в заголовке библиографической записи (1985–2017).

Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. Выпуск 7-8 Современные преследования христиан и деятельность русской православной церкви в их защиту

В начале XXI века христианская Церковь столкнулась с новыми мас­совыми гонениями. Передел сфер влияния на Ближнем Востоке и в странах Африки стал причиной беспрецедентного роста экстремизма и терроризма под религиозными лозунгами. Террористы провозгла­сили христиан своими врагами и стали целенаправленно уничтожать христианство на древней и святой земле Ближнего Востока и Афри­ки — в колыбели христианства, свидетельнице апостольской пропо­веди. С 2003 года во много раз сократилось и без того небольшое хри­стианское присутствие в Ираке. В Сирии — хранительнице многих православных святынь и канонической территории Антиохийского Патриархата — гонения на христиан приобрели невиданный раз­мах. Жестким притеснениям подверглась община египетских коптов в ходе смены власти в 2011–2013 гг. Экстремисты безжалостно уничто­жают как самих христиан, так и христианское культурное наследие: монастыри, храмы и святыни.

Русская Православная Церковь с само­го начала кризиса в арабском мире в 2011 году провозгласила курс на защиту христиан, став одной из ключевых сил в этом направлении. Многогранная церковная деятельность в защиту гонимых единовер­цев, осуществляемая в течение нескольких лет, до сих пор не получи­ла должного внимания в российской богословской и светской науке. Наша статья призвана исправить этот недочет и ознакомить научное сообщество с усилиями Московского Патриархата в области помощи страждущим христианам Ближнего Востока, их результатами и восприятием, как в мире, так и в самом ближневосточном регионе.