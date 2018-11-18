История зарождения и становления евангельского и пятидесятнического движения на землях Беларуси, Украины, России и СССР, книга и модуль Цитата из Библии, BibleQuote.

25 октября (7 ноября) 1917 года в России под руководством партии большевиков свершилась социалистическая революция. Вспыхнуло пламя гражданской войны, потянулись долгие огненные годы боевых действий различных армий и военных формирований, разрухи, голода, военной интервенции других государств. Значительная часть земель западной части Украины и Белоруссии оказалась под властью Польши. Правительство молодой Советской России во главе с В.И. Лениным во что бы то ни стало стремилось любой ценой достичь мира, абсолютно необходимого для того, чтобы Россия, которая с 1914 года находилась в состоянии кровопролитной войны и была измотанной, обессиленной и голодной, получила мирную передышку для решения своих внутренних вопросов. В частности, в этих труднейших условиях, 18 марта 1921 г. был подписан Рижский мирный договор между советским правительством и правительством Польши о прекращении войны и нормализации отношений. Этот договор закрепил власть Польши над землями Западной Украины и Западной Белоруссии, которые составляли территорию современных Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Брестской, Гродненской областей, а также часть Минской области.

9 октября 1920 г. польские войска под командованием генерала Л. Желиговского захватив Вильно и Виленскую область, отторгли ее от Литвы, образовав Виленское воеводство. Длительные переговоры между Литвой и Польшей закончились безрезультатно. Конференция послов Англии, Италии, Японии и Франции 15 марта 1923 года установила польско-литовскую границу, закрепившую Виленскую область за Польшей.

Все эти земли находились под властью Польши до 1939 года. 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Армия Гитлера вторглась на территорию Польши с запада, а советские войска, в точном соответствии с секретными протоколами Договора о ненападении с Германией, который был подписан между советским и фашистским правительствами, на рассвете 17 сентября двинулись с востока – и за несколько дней заняли территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, установив там советскую власть.

Таким образом – повествование об истории пятидесятнического движения на Западе Украины и Белоруссии, а также в городе Вильнюсе и Виленском крае – это рассказ о пятидесятническом движении в Польше, которое оформилось во Всепольский союз христиан веры евангельской.

Польша всегда была оплотом католической церкви в Восточной Европе. Католичество стремилось захватить руководство и над православными церквами, подчинить их римскому папе. Еще в 1596 году Папе римскому в союзе с правительством Речи Посполитой на соборе в Бресте удалось навязать духовенству Украины и Белоруссии Брестскую унию, согласно которой некоторая часть православных церквей Украины и Белоруссии признавала главенство Папы римского, но сохраняли свою православную обрядность и свой язык служения.

Эти церкви стали называться греко-католическими или униатскими. История знает, что политические деятели часто использовали разницу в вероисповедании для достижения своих политических целей. Польские паны угнетали белорусский и украинский народ, который они презрительно называли "схизматиками" (еретиками).

Богдан Хмельницкий поднимал Украину на борьбу с Польшей под знаменем защиты "истинной веры Христовой". История знает лозунг и русской царской армии: "За веру, царя и отечество!" Факты хулиганства, вандализма, бандитизма и даже массовых побоищ, когда украинцы и поляки вырезали друг друга семьями (или даже селами) тоже "облагораживались" фразами о борьбе за "чистоту веры Христовой".

Многовековая вражда на почве религиозных предрассудков и религиозного фанатизма вырыла глубокую пропасть ненависти между украинцами, белорусами и поляками к тому периоду времени, когда стало зарождаться евангельское движение.

"Веру Христову" утверждали силою оружия. "Во имя Христа" обрекали на смерть целые семьи и села…

Какая трагедия человеческого духа, какой обман сатаны!..

Но где-то в глубине народов – и украинцев, и белорусов, и поляков – жила (и выжила!) любовь к Богу, непрерывно росла неутолимая жажда живого Евангельского Слова об Иисусе Христе, о его чудном учении, которое давало свет, правду и освобождение духа.

Очерствевшие сердца человеков были подобны окаменевшей, иссушенной земле. И эта земля просила дождя у Господа…