Франчук - Просила Россия дождя у Господа - книги и модуль BibleQuote
История зарождения и становления евангельского и пятидесятнического движения на землях Беларуси, Украины, России и СССР, книга и модуль Цитата из Библии, BibleQuote.
Франчук Владимир - Просила Россия дождя у Господа - 3 тома
Тома 1-2 Киев, 2001
Том 3:
Киев, Издательство христианской миссии "Возможность", 2003. -1005 с. Том III
ISBN 966-95609-77
Франчук Владимир - Просила Россия дождя у Господа - 3 тома - Содержание
Том первый
- Глава 1. Истоки: назад к Пятидесятнице
- Глава 2. Россия в поисках истины. Духовные искания славянских народов
- Глава 3. Возникновение и развитие пятидесятнического движения на Северо-Западе Российской империи. Христиане в духе апостолов
- Глава 4. Возникновение и развитие пятидесятнического движения в Западной Украине и Белоруссии. Христиане веры евангельской
Том второй
- Глава 5. Возникновение и развитие пятидесятнического движения на Юге и Востоке Украины и в Советском Союзе. Христиане евангельской веры
- Глава 6. Возникновение и развитие пятидесятнического движения на Буковине
- Глава 7. Пятидесятническое движение в СССР в годы войны
Том третий
- Глава 8. Церковь Христиан Веры Евангельской в Республиках Прибалтики
- Глава 9. Церковь Христиан Веры Евангельской в послевоенное время
- Глава 10. Церковь Христиан Веры Евангельской во время свободы
Владимир Франчук - Просила Россия дождя у Господа - Между Россией и Польшей
25 октября (7 ноября) 1917 года в России под руководством партии большевиков свершилась социалистическая революция. Вспыхнуло пламя гражданской войны, потянулись долгие огненные годы боевых действий различных армий и военных формирований, разрухи, голода, военной интервенции других государств. Значительная часть земель западной части Украины и Белоруссии оказалась под властью Польши. Правительство молодой Советской России во главе с В.И. Лениным во что бы то ни стало стремилось любой ценой достичь мира, абсолютно необходимого для того, чтобы Россия, которая с 1914 года находилась в состоянии кровопролитной войны и была измотанной, обессиленной и голодной, получила мирную передышку для решения своих внутренних вопросов. В частности, в этих труднейших условиях, 18 марта 1921 г. был подписан Рижский мирный договор между советским правительством и правительством Польши о прекращении войны и нормализации отношений. Этот договор закрепил власть Польши над землями Западной Украины и Западной Белоруссии, которые составляли территорию современных Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Брестской, Гродненской областей, а также часть Минской области.
9 октября 1920 г. польские войска под командованием генерала Л. Желиговского захватив Вильно и Виленскую область, отторгли ее от Литвы, образовав Виленское воеводство. Длительные переговоры между Литвой и Польшей закончились безрезультатно. Конференция послов Англии, Италии, Японии и Франции 15 марта 1923 года установила польско-литовскую границу, закрепившую Виленскую область за Польшей.
Все эти земли находились под властью Польши до 1939 года. 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Армия Гитлера вторглась на территорию Польши с запада, а советские войска, в точном соответствии с секретными протоколами Договора о ненападении с Германией, который был подписан между советским и фашистским правительствами, на рассвете 17 сентября двинулись с востока – и за несколько дней заняли территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, установив там советскую власть.
Таким образом – повествование об истории пятидесятнического движения на Западе Украины и Белоруссии, а также в городе Вильнюсе и Виленском крае – это рассказ о пятидесятническом движении в Польше, которое оформилось во Всепольский союз христиан веры евангельской.
Польша всегда была оплотом католической церкви в Восточной Европе. Католичество стремилось захватить руководство и над православными церквами, подчинить их римскому папе. Еще в 1596 году Папе римскому в союзе с правительством Речи Посполитой на соборе в Бресте удалось навязать духовенству Украины и Белоруссии Брестскую унию, согласно которой некоторая часть православных церквей Украины и Белоруссии признавала главенство Папы римского, но сохраняли свою православную обрядность и свой язык служения.
Эти церкви стали называться греко-католическими или униатскими. История знает, что политические деятели часто использовали разницу в вероисповедании для достижения своих политических целей. Польские паны угнетали белорусский и украинский народ, который они презрительно называли "схизматиками" (еретиками).
Богдан Хмельницкий поднимал Украину на борьбу с Польшей под знаменем защиты "истинной веры Христовой". История знает лозунг и русской царской армии: "За веру, царя и отечество!" Факты хулиганства, вандализма, бандитизма и даже массовых побоищ, когда украинцы и поляки вырезали друг друга семьями (или даже селами) тоже "облагораживались" фразами о борьбе за "чистоту веры Христовой".
Многовековая вражда на почве религиозных предрассудков и религиозного фанатизма вырыла глубокую пропасть ненависти между украинцами, белорусами и поляками к тому периоду времени, когда стало зарождаться евангельское движение.
"Веру Христову" утверждали силою оружия. "Во имя Христа" обрекали на смерть целые семьи и села…
Какая трагедия человеческого духа, какой обман сатаны!..
Но где-то в глубине народов – и украинцев, и белорусов, и поляков – жила (и выжила!) любовь к Богу, непрерывно росла неутолимая жажда живого Евангельского Слова об Иисусе Христе, о его чудном учении, которое давало свет, правду и освобождение духа.
Очерствевшие сердца человеков были подобны окаменевшей, иссушенной земле. И эта земля просила дождя у Господа…
Модуль для Цитаты из Библии BibleQuote
Впервые - на евангелие.ру - 04.11.2006, скачан 1469 раз, на юкозе - 26.04.2009, скачан 258 раз
24.03.2010 - новая редакция модуля с включением 3-го тома (1000 стр.) о послевоенных гонениях, взаимоотношениях ХВЕ и ВСЕХБ, ВСЕХБ и СЦ ЕХБ
12.06.2012 - модуль в UTF-8 для BQ6 и Андроид, исправления
24.03.2010 - новая редакция модуля с включением 3-го тома (1000 стр.) о послевоенных гонениях, взаимоотношениях ХВЕ и ВСЕХБ, ВСЕХБ и СЦ ЕХБ
12.06.2012 - модуль в UTF-8 для BQ6 и Андроид, исправления
Книга
09.02.2014 - три тома в формате epub
18.11.2018 - том 1-2 в формате PDF
18.11.2018 - том 3 в формате DOC
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