Пользующееся в настоящее время широчайшей известностью японское слово «самурай», вошедшее в период с конца XIX до середины XX века (если не раньше) во многие иностранные языки и ставшее символом и синонимом отважною, бескомпромиссного воина, сражающеюся за идею и ставящего свою честь выше собственной жизни. Своим происхождением саму рам обязаны клановым военным отрядам, сражавшимися в раннюю эпоху Японской империи с «варварскими» племенами, издавна населявшими пограничные районы.
Вольфганг Викторович Акунов – Самураи державы Ямато
История орденов и тайных обществ
Москва: Вече, 2013 г. - 320 с.
ISBN 978-5-4444-0109-5
Вольфганг Викторович Акунов – Самураи державы Ямато - Содержание
ЗАЧИН: СКРОМНОЕ ПРИНОШЕНИЕ МИСИМЕ
О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА «САМУРАЙ»
ОБ ИСТОКАХ ВОИНСКИХ ТРАДИЦИЙ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
О МИКАДО (ТЭННО) — ЖИВОМ БОГЕ И ЯПОНСКОМ ИМПЕРАТОРЕ
КАК ОБСТОЯЛО ДЕЛО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
О ВОЙНАХ ТАЙРА С МИНАМОТО
О КАМАКУРСКОМ СЁГУНЛТЕ «БОЕВЫХ ХОЛОПОВ»
«БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕТЕР», ИЛИ ХРОНИКА НЕОБЪЯВЛЕННОГО ВИЗИТА (О двух неудачных попытках вторжения войск монголо-китайской империи Юань в Японию - в 1274 и 1281 годах)
СРАЖЕНИЕ НА ОСТРОВЕ КЮСЮ
ПАДЕНИЕ КАМАКУРСКОГО СЁГУНАТА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА ДЕРЖАВЫ ЯМАТО
БИТВА ПРИ СЭКИГАХАРЕ
О МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ «БОЕВОГО ХОЛОПА»
О ВОСПИТАНИИ СЫНОВЕЙ «БОЕВЫХ ХОЛОПОВ»
ИЗ ИСТОРИИ САМУРАЙСКИХ ГЕРБОВ
