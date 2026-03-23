Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Акунов - Самураи державы Ямато

Add to Favorites
Category History, Cultural Studies Art

Пользующееся в настоящее время широчайшей известностью японское слово «самурай», вошедшее в период с конца XIX до середины XX века (если не раньше) во многие иностранные языки и ставшее символом и синонимом отважною, бескомпромиссного воина, сражающеюся за идею и ставящего свою честь выше собственной жизни. Своим происхождением саму рам обязаны клановым военным отрядам, сражавшимися в раннюю эпоху Японской империи с «варварскими» племенами, издавна населявшими пограничные районы.

Вольфганг Викторович Акунов – Самураи державы Ямато

История орденов и тайных обществ

Москва: Вече, 2013 г. - 320 с.

ISBN 978-5-4444-0109-5

Вольфганг Викторович Акунов – Самураи державы Ямато - Содержание

  • ЗАЧИН: СКРОМНОЕ ПРИНОШЕНИЕ МИСИМЕ

  • О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА «САМУРАЙ»

  • ОБ ИСТОКАХ ВОИНСКИХ ТРАДИЦИЙ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

  • О МИКАДО (ТЭННО) — ЖИВОМ БОГЕ И ЯПОНСКОМ ИМПЕРАТОРЕ

  • КАК ОБСТОЯЛО ДЕЛО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

  • О ВОЙНАХ ТАЙРА С МИНАМОТО

  • О КАМАКУРСКОМ СЁГУНЛТЕ «БОЕВЫХ ХОЛОПОВ»

  • «БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕТЕР», ИЛИ ХРОНИКА НЕОБЪЯВЛЕННОГО ВИЗИТА (О двух неудачных попытках вторжения войск монголо-китайской империи Юань в Японию - в 1274 и 1281 годах)

  • СРАЖЕНИЕ НА ОСТРОВЕ КЮСЮ

  • ПАДЕНИЕ КАМАКУРСКОГО СЁГУНАТА

  • ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА ДЕРЖАВЫ ЯМАТО

  • БИТВА ПРИ СЭКИГАХАРЕ

  • О МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ «БОЕВОГО ХОЛОПА»

  • О ВОСПИТАНИИ СЫНОВЕЙ «БОЕВЫХ ХОЛОПОВ»

  • ИЗ ИСТОРИИ САМУРАЙСКИХ ГЕРБОВ

Views 26
Rating
Added 23.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

