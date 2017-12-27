Читти - Град Пустыня
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Книга доктора богословия, священника англиканской церкви отца Дерваса Джеймса Читти, замечательная работа, увидевшая свет в 1966 году, является несколько переработанным лекционным курсом, прочитанным автором в 1959-60 гг. в Birkbeck College, и представляет собою вводный очерк по истории трех первых веков, который может стать для исследователей отправной точкой или ориентиром. Этот, давно ставший классическим, труд по истории древнего христианского монашества, в котором богатство материала и строгость его подачи сочетаются с необычной живостью изложения, не утратил своего значения и поныне.
Дервас Читти - Град Пустыня - Введете в изучение египетского и палестинского монашества в христианской империи
Пер. с англ. А. Чех
СПб,: Библиополис, 2007 - 320 с.: ил.
ISBN 978-5-7435-0264-9
Дервас Читти - Град Пустыня - Введете в изучение египетского и палестинского монашества в христианской империи - Содержание
- Предисловие автора
- Принятые сокращения
- Пролог
I. Призвание
- Три основоположника — АфанасийАнтоний, Пахомий. Призвание Антония и его жизнь вплоть до прекращения гонений. Обращение Па- хомия и его жизнь до устройства киновии в Тавенниси. Аммон и основание Нитрийского монастыря. Макарий Египетский и Скит. Иларион и Газа. Харитон и первые лавры в Иудее. Антоний на своей Внутренней Горе.
II. Институт
- Антоний и другие общины. Его послания. Монахи Мелетия близ Внешней Горы. Характер киновии Пахомия и ее рост. Ранние тексты Па- хомиева корпуса. География и устройство Нитрии, Келлий и Скита. Кончина Пахомия и возвращение Афанасия в Александрию в 346г. Развитие киновии при Феодоре. Кончина Антония (356). Афанасий в Фи- ваиде. Кончина Феодора (368). Преемники Антония.
III. Вторжение мира
- Иноземцы и монахи Египта и Палестины. Иероним, Руфин и их спутники. Евагрий Понтийский — жизнь, творения и влияние. Палладий. Historia Monachorum in Aegypto. Кассиан. Золотой век Нитрии и Скита. Патриарх Феофил и разрушение языческих храмов. Споры вокруг Оригена в Палестине и в Египте. Закат Нитрии. Разорение Скита варварами (407—408).
IV. Три поколения спустя
- Мелания Младшая на Елеонской горе (417—439). Упадок Скита и общины Тавенниси. Apophthegmata Patrum. Возвращение в Скит и второе разорение (434). Поэмен и его братия. Оставление Скита до и после его разорений. Порфирий Газский. Сисой. Сильван и его ученики. Лева Исайя и его творения. Его отношение к Халкидону.
V Новые начинания
- Прибытие Евфимия в Палестину (405); основание им лавры (428). Его система. Первые двенадцать учеников Евфимия. Отличия от Египта. Исихий Иерусалимский. Пассарион. Священник Мелании Терентий на Елеонской горе. Петр Ивериец прибывает в Иерусалим (428). Начало его монашества. Евдокия. Восстание против Ювеналия после Халкидона. Петр епископ. Евфимий стоит твердо. Возвращение Ювеналия и разгон мятежников. Петр отправляется в Египет и посвящает в сан Тимофея «Кота». Евфимий примиряет Евдокию и других с Халкидоном, однако сопротивление продолжается. Мартирий и Илия отправляются из Нитрии в Иерусалим. Иерусалимские монастыри. Появление молодых людей, ищущих монашества. После Ювеналия патриархом становится Анастасий. Кончина Евдокии. Последние годы Евфимия. Его кончина в 473 г. Место Евфимия в истории монашества.
VI. Битва за веру
- Савва удаляется в пустыню. Кризис Халкидона. Частичное примирение на условиях Энотикона: Маркион Вифлеемский. Превращение лавры Евфимия в киновию. Петр Ивериец возвращается в Палестину. Последние годы его жизни. Его биограф Иоанн Руф. Кончина Петра в 489 г. Принятие монашества Севером. Захария Митиленский. Творения Дионисия. Первые годы Мар-Сабы (с 478 г.). Св. Феодосий и его киновия («Дейр-Доси»). Монастырская администрация диоцеза. Гостиницы в Иерусалиме и Иерихоне. Рост Великой Лавры Мар-Сабы. Новая Лавра и другие обители Саввы. Север и Савва в Константинополе. Монахи из Иудеи защищают Халкидон от Севера и императора Афанасия. Триумф Халкидона при Юстине. Кончина Феодосия. После бунта самарян Савва отправляется в Константинополь. Последние годы его жизни и кончина (532).
VII. Монастыри при Юстиниане
- Ранние годы жизни Кирилла Скифопольского. Усиление позиций ориге- нистов в монастырях Иудеи и их успехи до 543 года. Кирилл принимает монашество. Его контакты с Кириаком Отшельником. Ослабление и падение власти оригенистов. Пятый Собор (553). Кирилл в Новой Лавре. Кончина Кириака. Жизнеописания Кирилла. Монахи Газы. Варсануфий и Иоанн. Дорофей. Зосима.
VIII Конец Pax Romana
- Век ретроспекции. Иоанн Мосх и его «Луг». Даниил Скитский. Мосх и Софроний в Дейр-Доси. Хозива. Жизнь преп. Георгия Хозевита. Иерусалим и св. Григорий Римский. История св. Марии Египетской. Узурпация власти и убийство императора Маврикия Фокой. Мосх и Софроний в Египте. Преп. Иоанн Милостивый. Захват персами Иерусалима. Разграбление Мар-Сабы. Модест как Locum Tenens (местоблюститель) Иерусалима. Пандект Антиоха Савваита. Мосх и Софроний на Западе. Анастасий Персиянин. Ираклий возвращает Святой Крест в Иерусалим. Модест становится патриархом и умирает. Софроний как учитель Максима в Африке. Софроний возвращается в Иерусалим и становится патриархом (634). Его послание, как основное опровержение монофелизма. Софроний сдает Иерусалим арабам (февраль 638г.).
IX. Гора высокая
- История монашества на Синае, начиная с ГУ века. Юстинианова церковь и крепость. Григорий, игумен Синайский, ставший впоследствии патриархом Антиохийским (570). Мосх. Св. Григорий Римский. Рассказ о мучениках Синайских и Раифских. Повествование Нила. Повествование Анастасия Синаита. Лествица преп. Иоанна Лествичника. «Viae Dux» и другие труды, приписываемые Анастасию Синаиту. Христиан, живших на полуострове, принуждают к принятию ислама. Кончина последнего христианина.
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Дервас Читти - Град Пустыня - Введете в изучение египетского и палестинского монашества в христианской империи - Призвание
Мученичеством Петра, папы Александрийского, которое мы будем датировать 25 ноября 312 года, завершилось последнее крупное гонение. Константин уже вошел в Рим победителем, и вскоре Максимин Дайя, управлявший тогда Египтом, вынужден был принять политику прочих императоров. Через несколько месяцев Максими- на, потерявшего незадолго до этого в войне с Лицинием и Малую Азию, и все свое войско, не стало.
Отправной точкой для нас могут служить три события этого столь важного во многих отношениях 313 года. В Александрии, согласно преданию, новый папа Александрийский Александр (непосредственный преемник Петра Ахилла пережил его всего на пять месяцев) в годовщину мученичества Петра увидел на берегу детей, играющих в церковь, и, поразившись поведению мальчика, исполнявшего роль епископа, сделал его своим домочадцем.2 В Среднем Египте стареющий аскет (ему было уже за пятьдесят), страшившийся славы, дожидался на берегу Нила корабля, желая удалиться туда, где его не знали, но Дух повелел ему отправиться в трехдневное странствие по пустыни вместе с сарацинами, и вот неподалеку от Красного моря у подножия горы он нашел уединенный оазис. В Верхнем Египте молодой рекрут, уволенный со службы после поражения Максимина, принял крещение в Хено- боскионс.
Афанасий, Антоний, Пахомий — епископ и богослов, анахорет, настоятель киновии. Когда в начале своего епископского служения Афанасий отправился на лодке в Фи- ваиду, за ним наблюдал с берега спрятавшийся среди монахов Пахомий, с Антонием же Афанасий беседовал, по меньшей мере, один раз, когда тот в 338 году прибыл в Александрию. Пахомий и Антоний никогда не встречались друг с другом. Тем не менее, взаимное доверие названных трех лиц имело огромное значение не только для их современников, живших в Египте, но и для всей последующей истории вселенской Церкви, ибо именно в эту пору, по Божьей воле, монашество стало неотъемлемой составной частью организма Церкви.
Ученикам Пахомия запомнились его слова: «Среди людей нашего поколения, живущих в Египте, я вижу три главы, которые по милости Божией процветают на благо всех сведущих: епископ Афанасий, готовый отдать жизнь за Веру Христову, авва Антоний, являющий собою совершенный образец отшельнической жизни, и эта Община, примеру которой должны следовать все те, кто, исполняя Божью волю, желает собирать души и заботиться о них до той поры, пока они не станут совершенными».
О самом Афанасии мы будем говорить здесь лишь мимоходом. Однако не следует забывать, что оставившие мир монахи помнили и молились о нем, ибо знали о его брани и не сомневались в том, что через него александрийской епископской кафедрой управляет сам Господь. Когда же политическая необходимость заставила Афанасия покинуть мир, и он стал делить с ними долгое безмолвие пустыни, Афанасий занялся написанием жития почившего незадолго до этого преподобного Антония, даровав нам ставший классическим духовным произведением великий манифест монашества, повлиявший на весь христианский мир уже через несколько лет после написания.
Спасибо!