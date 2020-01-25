Задача, какую мы взяли на себя въ первомъ томѣ нашего изслѣдованія, отнынѣ выполнена нами, насколько, конечно, позволили намъ сдѣлать это находившіяся въ нашемъ распоряженіи данныя, а также и наше умѣнье справляться съ послѣдними.

Въ частности, нами изучены источники и пособія, какія могли-бы сообщить намъ тѣ или иныя свѣдѣнія касательно обстоятельствъ жизни пр. Макарія Египетскаго. А затѣмъ мы раскрыли и эти послѣднія, поскольку они освѣщаются въ тѣхъ источникахъ и пособіяхъ.

Преподобный Макарій Египетскій - Его жизнь, творенія и нравственное міровоззрѣніе

С.-Петербургъ, Типографія А. П. Лопухина (Телѣжный пер., д. № 3—5) 1899 -550

Преподобный Макарій Египетскій - Его жизнь, творенія и нравственное міровоззрѣніе - Оглавленіе

Введенiе

Обстоятельства жизни преп. Макарiя Египетскаго

Источники и пособiя по вопросу объ обстоятельствахъ жизни преп. Макарiя Египетскаго

Изложенiе обстоятельствъ жизни пр. Макарiя Египетскаго

Творенiя преп. Макарiя Египетскаго

Решенiе вопроса о подлинности приписывавшихся и приписываемыхъ пр. Макарiю Египетскому творенiй

Данныя, выставляемыя учеными протuвь подлинности "Maсarianorum" и предполаемыя ими авторы последнихь

Оценка данныхь, выставляемыхь противь подлинности Macarianorum, разсмотрыные указываемыхь учеными соображенiй обь авторахь посльднuхь и выводы

Некоторыя дополнительныя данныя изь древняго времени вь пользу подлинности Macarianorum

Творенiя, принадлежащiя пр. Макарiю Епипетсхому

О "двухь, Макарiевыхь фрагментахь, впервые изданныхь (е codice MS. Berolinensi) " Floss'oмъ

Некоторыя замечанiя къ печатному тексту творенiй пр. Макарiя Египeтскаго

Обозренiе трудовь, посвященныхъ изученiю содержанiя творенiй пр. Макарiя Египетскаго

Заключенiе

Преподобный Макарій Египетскій - Его жизнь, творенія и нравственное міровоззрѣніе – Введенiе

I. Христiанское ученiе о нравственности, содержащееся въ боговдохновенныхъ писанiяхъ Новаго Завъта, въ теченiи девятнадцати въковъ было постепенно и разнообраано выясняемо и раскрываемо. При этомъ, наряду съ правильными, отвъчающими истинъ, разъясненiями его, всегда встръчались и встръчаются или отчасти, или совершенно ложныя, превратныя. Причинъ, объясняющихъ собою это послъднее явлънiе, много. Въ настоящемъ мъстъ мы не имъемъ намъренiя заниматься раскрытiемъ всъхъ ихъ. Укажемъ на одну только изъ послъднихъ, имъющую въ данномъ случаъ весьма существенное значенiе. Разумъемъ обнаруживаемое нъкоторыми изслъдователями неосновательное игнорированiе выясненiя христiанскихъ нравственныхъ началъ въ творенiяхъ св. Отцовъ и Учителей христiанской Церкви. Самоувъренное, безъ пособiя со стороны этихъ столповъ христiанства, толкованiе евангельскихъ началъ нравственности сплошь и рядомъ оказывалось и оказывается беспочвеннымъ, произвольнымъ и, слъдовательно, ошибочнымъ. И наоборотъ: чъмъ болъе кто руководствовался и руководствуется разсматриваемымъ пособiемъ, тъмъ истиннъе и правильнъе было и есть его пониманiе данныхъ нравственныхъ началъ. По времени, въ какому относится ихъ жизнь, болъе или менъе. близкiе къ Основателю христiанства и Его святымъ Апостоламъ, носители живого о Господъ и Его ученiи преданiя, сами-умудренные и духовною опытностiю, и подвижническою жизнiю, и проч.,-.-святые Отцы и Учители христіанской Церкви естественно могли глубже и правильнѣе понимать смыслъ и сущность христіанскаго нравственнаго ученія, чѣмъ всѣ послѣдовавшія за ними поколѣнія. Неудивительно, что поэтому все болѣе и болѣе сознавалась и сознается богословами- моралистами потребность раскрывать христіанское ученіе о нравственности именно по руководству святоотеческаго его пониманія и толкованія.