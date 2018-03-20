Научные труды кафедры богословия - Выпуск 1

Сборник научных трудов, который вы держите в руках, представляет собой публикацию докладов сотрудников кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии и приглашенных специалистов, представленных ими в 2015-2016 учебном году на ежемесячных научных семинарах, проводимых кафедрой богословия.

Научные труды кафедры богословия - Санкт-Петербургская духовная академия - Выпуск 1 - 2015-16

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2016

Выпуск 1 : 2015-16 учебный год. – 2016. – 248 с.

ISBN 978-5-906627-28-5

Научные труды кафедры богословия - Санкт-Петербургская духовная академия - Выпуск 1 - 2015-16 – Содержание

Предисловие

Протоиерей Владимир Мустафин. Теория эволюции

Протоиерей Константин Константинов. Недостающий элемент жизни

Диакон Сергий Кривовичев. Послеши Духа Твоего и созиждутся... (теология, теория информации и проблема происхождения жизни)

Протоиерей Кирилл Копейкин. Теологический дискурс исследования сознания

А. В. Буров. Тайны физики и их разоблачения

Протоиерей Сергий Золотарев. Заметки о преподавании догматического богословия на бакалавриате СПбДА

Д. В. Шмонин. «Обновление ума» как педагогическая задача

Л. В. Маркидонов. К. Н. Леонтьев и Ф. М. Достоевский: «цветущая сложность» разноречия

И. Б. Гаврилов. «Память об Афоне живет в моем сердце». К 185-летию со дня рождения К. Н. Леонтьева

Священник Михаил Легеев. Богословие истории как направление в богословской науке и его значение для современной экклезиологии

Архимандрит Августин (Никитин). Иоганн Арндт и Русская Православная Церковь

И. В. Базиленко. Религиозная концепция верховной власти иранских шахов Сафавидской и Каджарской династий

А. Ю. Лушников. Положение христиан на Ближнем Востоке. 2000-2016 гг. На примере Ирака и Сирии

Научные труды кафедры богословия - Санкт-Петербургская духовная академия - Выпуск 1 - 2015-16 – Предисловие

Издание сборника является первым опытом подобного рода в работе кафедры. Темы докладов, в нем содержащихся, очень разнообразны, но это свидетельствует не об отсутствии цельности в научно-исследовательской работе кафедры, а скорее отражает ту широту научных интересов, которая всегда характеризовала деятельность кафедры богословия. И все же, несмотря на многообразие представленных тем и направлений исследований, получивших свое отражение в сборнике, можно выделить наиболее важные и существенные.

Вопросам естественнонаучной апологетики посвящены три статьи, которые содержат анализ теории эволюции. Так, профессор, протоиерей Владимир Мустафин делает исторический обзор критики теории эволюции в варианте Дарвина и доказывает, что быстрое и широкое признание дарвинизма значительной частью общества было связано не с научным достоинством этой теории, содержащей много неясностей и изъянов, как логических, так и фактических, а со стремлением секулярной, атеистически настроенной части общества утвердить свое мировоззрение в общественном сознании.

Автор следующей статьи данного раздела, ученый-биолог и богослов, протоиерей Константин Константинов, показывает, что клеточный геном представляет собой надлежащего рода текст, а значит, основой жизни организмов является слово, или информация. Следовательно, вопрос происхождения жизни и разнообразия ее форм – это вопрос происхождения информации или текста. Сообразуясь с законами логики и опираясь на данные науки, он приходит к следующему выводу: в случайность происхождения генетических текстов можно только верить, причем вопреки здравому смыслу, но к научному знанию эта вера никакого отношения не имеет.

Заключительная статья, посвященная проблеме происхождения жизни, принадлежит перу доктора геолого-минералогических наук, профессора СПбГУ, аспиранта СПбДА, диакона Сергия Кривовичева. В своей статье он указывает на то, что живые организмы являются материальными информационными системами, эволюционирующими согласно законам развития адаптирующихся информационных систем, но между неживыми, живыми и сознательными системами информации существуют принципиальные различия. Профессор С. Кривовичев особо отмечает, что количественный и качественный скачок в объеме и особенностях обработки информации при переходе от неживого к живому в рамках современной науки остается необъясненным.

Другое важное направление научных исследований, которое нашло свое отражение в сборнике, касается вопроса соотношения современной науки и богословия. Современный ученый и богослов, кандидат физико-математических наук, протоиерей Кирилл Копейкин в своей статье рассуждает об интенциональности ментальных понятий и перформативной функции языка, особенно чисто проявляющейся в математике. Он утверждает, что обращение к текстам Священного Писания, также обладающим ярко выраженной перформативностью, поможет наполнить содержательным смыслом структурные теории, сформулировать внятный понятийный язык и убеждает читателя в возможности и необходимости гармоничного взаимодействия теологии и естественнонаучного знания.

Затем в этом разделе следует статья кандидата физико-математических наук, научного сотрудника Fermi National Accelerator Laboratory (USA) Алексея Владимировича Бурова. Размышляя над эссе одного из отцов квантовой физики Юджина Вигнера «Непостижимая эффективность математики в естественных науках», он замечает, что «физик, ищущий закон природы по данным наблюдений, по сути дела подобен дешифровщику», не имеющему ключа, и говорит далее о том, что красота и простота открывающихся ключей – физических теорий, их взаимосвязь, то, как безупречно красиво описываются они на языке математики, – все это часто приводит исследователя в изумление мистического рода, причем заставляет думать именно о присутствии Субъекта, создавшего этот мир. Эта статья с обширными цитатами, словно воспроизводящими диалоги ученых сквозь века, написана в публицистическом ключе и весьма располагает к соразмышлению.

Не менее важным направлением работы кафедры богословия можно считать разработку методологии преподавания богословских наук. Статья протоиерея Сергия Золотарева посвящена проблемам преподавания догматического богословия. Автор предлагает для рассмотрения и обсуждения следующие вопросы: о формах преподавания, о способах контроля и оценки знаний студентов, о структуре курса, уделяя особое внимание пропедевтической его части, а именно необходимости усвоения студентами специфической богословско-философской терминологии, которая использовалась святыми отцами Церкви и восходит к античной и средневековой философии.

Следует отметить, что с недавнего времени кафедра богословия включилась в изучение проблем современных педагогики и образования в части осмысления последних в богословско-философской перспективе. Профессор, доктор философских наук Дмитрий Викторович Шмонин в своей статье предлагает в качестве подхода к такому осмыслению ценностных основ педагогики и образования идею православного проекта теологии образования, т. е. православного богословского подхода к преодолению ценностного кризиса в современном образовании. Стоит отметить, что к схожим выводам о необходимости ценностного наполнения научного знания как способе выхода из кризиса постмодернизма приходит в итоге своих размышлений и протоиерей К. Копейкин.

Традиционным для кафедры богословия является исследование проблем русской религиозной философии. Две статьи данного сборника посвящены изучению философского наследия К. Н. Леонтьева. Доцент СПбДА, кандидат богословия Александр Васильевич Маркидонов проводит сравнительный анализ религиозно-философских воззрений К. И. Леонтьева и Ф. М. Достоевского, приходя к следующему выводу: «Леонтьев и Достоевский в своих сочинениях отобразили разные, по-видимому полярные, свойства этого, по существу, неразложимого и неподатливого для интеллектуальной рефлексии духовного опыта Церкви, – самим своим разноречием обозначив превосходящую разноречие целостность». Доцент СПбДА, кандидат философских наук Игорь Борисович Гаврилов, анализируя влияние афонского идеала монашества на становление религиозной философии К. Н. Леонтьева, пишет о том, что она остается и по сей день недостаточно изученной и превратно толкуемой, несмотря на достаточное количество источников, позволяющих составить непредвзятое мнение об отношении К. Н. Леонтьева к христианству.

Представляется важным обратить особенное внимание читателя на статью кандидата богословия, священника Михаила Легеева, в которой он поднимает вопрос о богословии истории как об отдельном направлении научно-богословской мысли и размышляет о значении его для современной экклезиологии.

Статья доцента СПбДА, архимандрита Августина (Никитина), посвященная изучению бытования в России трактата немецкого богослова Иоганна Арндта «Об истинном христианстве», связана с исследованием проблем сравнительного богословия, истории русского богословия и русской литературы. Сделав обширный историко-литературный экскурс, относящийся к эпохе написания трактата, архимандрит Августин рассматривает историю переводов этого сочинения на русский язык с начала XVIII по середину XX в., говорит о влиянии трактата на литературное творчество русских авторов, таких как святитель Тихон Задонский, В. А. Жуковский и др., производит анализ данного произведения с точки зрения православного богословия.

Направление научной работы, касающееся изучения истории религий, представлено статьей профессора, доктора исторических наук Игоря Вадимовича Базиленко, которая содержит анализ особенностей вероучения шиитского ислама в контексте теории верховной власти в Иране – от становления шиизма в качестве государственной религии в начале XVI в. и заканчивая последствиями проповеди секты шайхитов и бабидских восстаний во второй половине XIX в.

Об истории и современном трагическом положении Ориентальных Церквей Ближнего Востока подробно рассказывается в статье выпускника Дипломатической академии МИД РФ Александра Юрьевича Лушникова. Автор обобщает сведения и освещает фактологию событий жизни христианских конфессий в Ираке и Сирии с 2000 по 2016 г.

В заключение хотелось бы выразить надежду, что этот первый опыт издания трудов кафедры богословия станет надежным заделом для дальнейшего развития означенных направлений исследований и будет способствовать развитию новых, что позволит продолжить публикации подобного рода, сделав их традиционными в работе кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии.

Заведующий кафедрой богословия СПбДА священник Димитрий Лушников