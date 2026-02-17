Мудрость ислама

Я начал писать книги серии «Исламская акида» около пятнадцати лет назад, а последнюю книгу этой серии я написал всего несколько лет назад. Аллах предопределил этим книгам распространиться по всему миру. Их изучали и извлекали из них пользу искатели знаний во многих странах. Всё это произошло лишь по милости Всевышнего Аллаха, ибо именно Он внушил мне идею написания этой серии, а также позволил мне довести начатое дело до конца и сделал так, что мои книги были приняты миллионами людей. Ему одному надлежит хвала, и я прошу Его о том, чтобы Он даровал мне награду за мои труды, когда я встречусь с Ним.

С тех пор как я завершил работу над этой серией, я мечтал вернуться к ней, для того чтобы ещё раз внимательно прочесть уже готовые книги и при необходимости внести в них поправки. Особенно это касается первых книг серии.

***

Профессор Умар Сулейман аль-Ашкар (1940-2012) — видный мусульманский учёный палестинского происхождения. Родился в селении Бурка в окрестностях палестинского города Наблюс.

Умар аль-Ашкар покинул Палестину в тринадцатилетнем возрасте, отправившись в пресветлую Медину. Там он окончил школу и поступил в Университет имени короля ас-Сауда. Получив степень бакалавра на факультете Шариата, он занимал должность заведующего библиотекой Исламского университета в Медине.

В 1965 году переехал в Кувейт. Продолжил обучение в Университете «Аль-Азхар» и в 1980 году получил докторскую степень, защитив диссертацию на тему сравнительного фикха. Работал преподавателем на факультете Шариата Кувейтского университета.

В 1990 году Умар аль-Ашкар переехал в Иорданию. Там он некоторое время преподавал в Иорданском университете. Позже был назначен деканом факультета Шариата в Университете «Аз-Зарка». После ухода с этой должности посвятил всё своё время исследованиям и написанию книг.

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - 2 тома

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 1 - Вера в Аллаха - Мир ангелов - Мир джиннов - Пророки и Писания

Пер. с араб. Е. Сорокоумовой; отв. ред. К. Кузнецов ; канонич. ред. М. Гасанов, М. Евлоев

Москва: Умма: Эксмо, 2016. — 872 с.

Мудрость ислама

Часть текста парал. рус. араб.

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 1 - Вера в Аллаха - Мир ангелов - Мир джиннов - Пророки и Писания - Содержание

От издательства

Предисловие автора

Предисловие автора к первому изданию

Введение

Вера в Аллаха

Вступление

Глава 1. Доказательства существования Творца

Глава 2. Ознакомление людей с Аллахом, связывающее с Ним их сердца

Глава 3. Единобожие (таухид)

Глава 4. Краткий обзор истории акиды

Глава 5. Представления заблудших о божестве

Мир ангелов

Вступление

Глава 1. Знакомство с ангелами

Глава 2. Качества и способности ангелов

Глава 3. Поклонение ангелов

Глава 4. Ангелы и человек

Глава 5. Ангелы и другие творения

Глава 6. Ангелы и люди: спор о превосходстве

Мир джиннов

Вступление

Глава 1. Знакомство с миром джиннов и шайтанов

Глава 2. Обязанности джиннов

Глава 3. Вражда между человеком и шайтаном

Глава 4. Оружие верующего в войне с шайтаном

Глава 5. Лечение одержимости

Глава 6. Зачем Всевышний Аллах сотворил шайтана?

Пророки и Писания

Вступление

Глава 1. Понятия «пророк» и «посланник»

Глава 2. Потребность человечества в посланниках и Послания

Глава 3. Предназначение и задачи посланников

Глава 4. Откровение

Глава 5. Качества посланников

Глава 6. Непогрешимость пророков

Глава 7. Признаки пророчества

Глава 8. Достоинства пророков и их превосходство

Глава 9. Вера в Писания

Глава 10. Сравнение Писаний

Комментарии

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 1 - Вера в Аллаха - Мир ангелов - Мир джиннов - Пророки и Писания - Предисловие автора к первому изданию

Не думаю, что кто-нибудь возьмётся спорить с тем, что акида тех людей была чистой, как вода чистейшего горного озера, устойчивой, как незыблемые горы, и прочной, как намертво завязанный узел. Посредством обладателей и хранителей этой 'акиды Всевышний Аллах изменил ход человеческой истории. Так разве можно порицать нас за возвращение к первоисточникам этой 'акиды, из которых почерпнули её лучшие и достойнейшие из наших благородных предков — членов общины Мухаммада!

Очень многие люди утверждают, что они вернулись к Корану и Сунне. Они делают заявления на эту тему, упоминают об этом в произносимых ими речах, пишут про это статьи... Однако при этом они противоречат своему утверждению как в том, что касается аргументации, обоснования и доказательств, так и в том, что касается практического исполнения предписаний, содержащихся в Коране и Сунне.

Мы видим, что они отдают мнениям определённых людей предпочтение перед аятами и хадисами. В отношении нравственности, поведения и деловых отношений они также далеки от ислама и его норм. Именно поэтому во введении я немало написал о необходимости возвращения к Корану и достоверной Сунне в том, что касается 'акиды и норм Шариата, и упомянул неправильные суждения и аргументы тех, кто отвернулся от Сунны.

Кроме того, во введении содержится определение 'акиды, разъяснение природы связи между ней, верой (иман — ^у) и Шариатом, а также установление ислама в отношении тех, кто отвергает 'акиду целиком или же отвергает одну из её основ. Я также остановился подробно на утверждениях и аргументах тех, кто и много веков назад, и сейчас называет людей неверующими просто за их грехи.

И я, конечно же, не забыл разъяснить во введении ту корани-ческую жизненную программу, которую принёс нам ислам. Я рассказал о том, в чём эта программа противоречит программе мута-каллимов1, которые принесли мусульманской общине немало бед. Я надеюсь, что мне удалось достаточно ясно показать разницу между двумя этими программами — их источниками, содержанием, подкрепляющими их доказательствами и результатами, к которым приводит претворение в жизнь этих программ. Из этого разъяснения следует, что кораническая программа — это единственно правильная и совершенная программа, которой не может составить конкуренцию никакая другая.

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 2 - Малое воскрешение - Большое воскрешение - Рай и Ад - Судьба и предопределение

Пер. с араб. Е. Сорокоумовой; отв. ред. К. Кузнецов, канонич. ред. М. Гасанов, М. Евлоев

Москва : Умма : Эксмо, 2016. — 789, [3] с.

Мудрость ислама

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 2 - Малое воскрешение - Большое воскрешение - Рай и Ад - Судьба и предопределение - Содержание

Малое воскрешение

Вступление

Глава 1. Что такое «малое воскрешение»?

Глава 2. Агония

Глава 3. Путешествие души (духа) по небесам

Глава 4. Могила

Глава 5. Дух и душа

Глава 6. Время наступления Судного дня

Глава 7. События, относящиеся к малым признакам, которые уже имели место и завершились

Глава 8. События, указывающие на приближение Часа, которые уже начали происходить и продолжают происходить до сих пор, а также те, которые произошли однажды и могут повториться в будущем

Глава 9. События, указывающие на приближение Часа, которые до сих пор не произошли

Глава 10. Большие признаки приближения Судного дня

Большое воскрешение

Вступление

Глава 1. Названия Судного дня

Глава 2. Гибель всего живого

Глава 3. Воскрешение

Глава 4. Место сбора

Глава 5. Те, кто отрицает Воскрешение, и опровержение их доводов

Глава 6. Что говорили пророки о Воскрешении и Судном дне и что сказано об этом в Писаниях иудеев и христиан

Глава 7. Ужас Судного дня

Глава 8. Положение людей в Судный день

Глава 9. Заступничество

Глава 10. Расчёт и воздаяние

Глава 11. Сведение счётов

Глава 12. Весы

Глава 13. Водоём

Глава 14. Обитатели Рая отправляются на вечное пребывание в Рай, а обитатели Огня — в Огонь

Рай и Ад

Вступление

Глава 1. Что такое Ад и существует ли он сейчас

Глава 2. Хранители Ада

Глава 3. Описание Ада

Глава 4. Ад вечен

Глава 5. Обитатели Ада и их преступления

Глава 6. Многочисленность обитателей Ада

Глава 7. Огромные размеры обитателей Ада

Глава 8. Пища, питьё и одеяние обитателей Ада

Глава 9. Муки обитателей Огня

Глава 10. Как уберечься от Огня?

Глава 11. Что такое Рай и как верующие войдут туда

Глава 12. Рай вечен

Глава 13. Описание Рая

Глава 14. Обитатели Рая

Глава 15. Вид обитателей Рая

Глава 16. Блаженство обитателей Рая

Глава 17. Спор Рая и Ада

Судьба и предопределение

Вступление

Глава 1. Вера в предопределение — один из столпов веры

Глава 2. История разногласий относительно предопределения

Глава 3. Понятия када икадар

Глава 4. Пределы познания предопределения человеческим разумом

Глава 5. Различные воззрения на предопределение

Глава 6. Причины заблуждения в вопросе предопределения

Глава 7. Плоды веры в предопределение

Комментарии

Список литературы

Сокращения книг Библии