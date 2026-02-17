Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

аль-Ашкар - Акида - Правильное понимание ислама - 2 тома

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ISLAM, History, Religious Studies Atheism

Мудрость ислама

Я начал писать книги серии «Исламская акида» около пятнадцати лет назад, а последнюю книгу этой серии я написал всего несколько лет назад. Аллах предопределил этим книгам распространиться по всему миру. Их изучали и извлекали из них пользу искатели знаний во многих странах. Всё это произошло лишь по милости Всевышнего Аллаха, ибо именно Он внушил мне идею написания этой серии, а также позволил мне довести начатое дело до конца и сделал так, что мои книги были приняты миллионами людей. Ему одному надлежит хвала, и я прошу Его о том, чтобы Он даровал мне награду за мои труды, когда я встречусь с Ним.

С тех пор как я завершил работу над этой серией, я мечтал вернуться к ней, для того чтобы ещё раз внимательно прочесть уже готовые книги и при необходимости внести в них поправки. Особенно это касается первых книг серии.

***

Профессор Умар Сулейман аль-Ашкар (1940-2012) — видный мусульманский учёный палестинского происхождения. Родился в селении Бурка в окрестностях палестинского города Наблюс.

Умар аль-Ашкар покинул Палестину в тринадцатилетнем возрасте, отправившись в пресветлую Медину. Там он окончил школу и поступил в Университет имени короля ас-Сауда. Получив степень бакалавра на факультете Шариата, он занимал должность заведующего библиотекой Исламского университета в Медине.

В 1965 году переехал в Кувейт. Продолжил обучение в Университете «Аль-Азхар» и в 1980 году получил докторскую степень, защитив диссертацию на тему сравнительного фикха. Работал преподавателем на факультете Шариата Кувейтского университета.

В 1990 году Умар аль-Ашкар переехал в Иорданию. Там он некоторое время преподавал в Иорданском университете. Позже был назначен деканом факультета Шариата в Университете «Аз-Зарка». После ухода с этой должности посвятил всё своё время исследованиям и написанию книг.

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - 2 тома

ISBN 978-5-699-88622-7 (Эксмо)

ISBN 978-5-94824-070-1 (Умма. (Исламские науки)

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 1 - Вера в Аллаха - Мир ангелов - Мир джиннов - Пророки и Писания

Пер. с араб. Е. Сорокоумовой; отв. ред. К. Кузнецов ; канонич. ред. М. Гасанов, М. Евлоев

Москва: Умма: Эксмо, 2016. — 872 с.

Часть текста парал. рус. араб.

ISBN 978-5-699-88619-7 (Эксмо (т. 1)

ISBN 978-5-94824-212-5 (Умма. (Исламские науки, кн. 13)

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 1 - Вера в Аллаха - Мир ангелов - Мир джиннов - Пророки и Писания - Содержание

  • От издательства

  • Предисловие автора

  • Предисловие автора к первому изданию

  • Введение

Вера в Аллаха

  • Вступление

  • Глава 1. Доказательства существования Творца

  • Глава 2. Ознакомление людей с Аллахом, связывающее с Ним их сердца

  • Глава 3. Единобожие (таухид)

  • Глава 4. Краткий обзор истории акиды

  • Глава 5. Представления заблудших о божестве

Мир ангелов

  • Вступление

  • Глава 1. Знакомство с ангелами

  • Глава 2. Качества и способности ангелов

  • Глава 3. Поклонение ангелов

  • Глава 4. Ангелы и человек

  • Глава 5. Ангелы и другие творения

  • Глава 6. Ангелы и люди: спор о превосходстве

Мир джиннов

  • Вступление

  • Глава 1. Знакомство с миром джиннов и шайтанов

  • Глава 2. Обязанности джиннов

  • Глава 3. Вражда между человеком и шайтаном

  • Глава 4. Оружие верующего в войне с шайтаном

  • Глава 5. Лечение одержимости

  • Глава 6. Зачем Всевышний Аллах сотворил шайтана?

Пророки и Писания

  • Вступление

  • Глава 1. Понятия «пророк» и «посланник»

  • Глава 2. Потребность человечества в посланниках и Послания

  • Глава 3. Предназначение и задачи посланников

  • Глава 4. Откровение

  • Глава 5. Качества посланников

  • Глава 6. Непогрешимость пророков

  • Глава 7. Признаки пророчества

  • Глава 8. Достоинства пророков и их превосходство

  • Глава 9. Вера в Писания

  • Глава 10. Сравнение Писаний

Комментарии

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 1 - Вера в Аллаха - Мир ангелов - Мир джиннов - Пророки и Писания - Предисловие автора к первому изданию

Не думаю, что кто-нибудь возьмётся спорить с тем, что акида тех людей была чистой, как вода чистейшего горного озера, устойчивой, как незыблемые горы, и прочной, как намертво завязанный узел. Посредством обладателей и хранителей этой 'акиды Всевышний Аллах изменил ход человеческой истории. Так разве можно порицать нас за возвращение к первоисточникам этой 'акиды, из которых почерпнули её лучшие и достойнейшие из наших благородных предков — членов общины Мухаммада!

Очень многие люди утверждают, что они вернулись к Корану и Сунне. Они делают заявления на эту тему, упоминают об этом в произносимых ими речах, пишут про это статьи... Однако при этом они противоречат своему утверждению как в том, что касается аргументации, обоснования и доказательств, так и в том, что касается практического исполнения предписаний, содержащихся в Коране и Сунне.

Мы видим, что они отдают мнениям определённых людей предпочтение перед аятами и хадисами. В отношении нравственности, поведения и деловых отношений они также далеки от ислама и его норм. Именно поэтому во введении я немало написал о необходимости возвращения к Корану и достоверной Сунне в том, что касается 'акиды и норм Шариата, и упомянул неправильные суждения и аргументы тех, кто отвернулся от Сунны.

Кроме того, во введении содержится определение 'акиды, разъяснение природы связи между ней, верой (иман — ^у) и Шариатом, а также установление ислама в отношении тех, кто отвергает 'акиду целиком или же отвергает одну из её основ. Я также остановился подробно на утверждениях и аргументах тех, кто и много веков назад, и сейчас называет людей неверующими просто за их грехи.

И я, конечно же, не забыл разъяснить во введении ту корани-ческую жизненную программу, которую принёс нам ислам. Я рассказал о том, в чём эта программа противоречит программе мута-каллимов1, которые принесли мусульманской общине немало бед. Я надеюсь, что мне удалось достаточно ясно показать разницу между двумя этими программами — их источниками, содержанием, подкрепляющими их доказательствами и результатами, к которым приводит претворение в жизнь этих программ. Из этого разъяснения следует, что кораническая программа — это единственно правильная и совершенная программа, которой не может составить конкуренцию никакая другая.

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 2 - Малое воскрешение - Большое воскрешение - Рай и Ад - Судьба и предопределение

Пер. с араб. Е. Сорокоумовой; отв. ред. К. Кузнецов, канонич. ред. М. Гасанов, М. Евлоев

Москва : Умма : Эксмо, 2016. — 789, [3] с.

ISBN 978-5-699-88620-3 (Эксмо (т.2)

ISBN 978-5-94824-213-2 (Умма. (Исламские науки, кн. 14)

Умар Сулейман аль-Ашкар Акида - Правильное понимание ислама - Том 2 - Малое воскрешение - Большое воскрешение - Рай и Ад - Судьба и предопределение - Содержание

Малое воскрешение

  • Вступление

  • Глава 1. Что такое «малое воскрешение»?

  • Глава 2. Агония

  • Глава 3. Путешествие души (духа) по небесам

  • Глава 4. Могила

  • Глава 5. Дух и душа

  • Глава 6. Время наступления Судного дня

  • Глава 7. События, относящиеся к малым признакам, которые уже имели место и завершились

  • Глава 8. События, указывающие на приближение Часа, которые уже начали происходить и продолжают происходить до сих пор, а также те, которые произошли однажды и могут повториться в будущем

  • Глава 9. События, указывающие на приближение Часа, которые до сих пор не произошли

  • Глава 10. Большие признаки приближения Судного дня

Большое воскрешение

  • Вступление

  • Глава 1. Названия Судного дня

  • Глава 2. Гибель всего живого

  • Глава 3. Воскрешение

  • Глава 4. Место сбора

  • Глава 5. Те, кто отрицает Воскрешение, и опровержение их доводов

  • Глава 6. Что говорили пророки о Воскрешении и Судном дне и что сказано об этом в Писаниях иудеев и христиан

  • Глава 7. Ужас Судного дня

  • Глава 8. Положение людей в Судный день

  • Глава 9. Заступничество

  • Глава 10. Расчёт и воздаяние

  • Глава 11. Сведение счётов

  • Глава 12. Весы

  • Глава 13. Водоём

  • Глава 14. Обитатели Рая отправляются на вечное пребывание в Рай, а обитатели Огня — в Огонь

Рай и Ад

  • Вступление

  • Глава 1. Что такое Ад и существует ли он сейчас

  • Глава 2. Хранители Ада

  • Глава 3. Описание Ада

  • Глава 4. Ад вечен

  • Глава 5. Обитатели Ада и их преступления

  • Глава 6. Многочисленность обитателей Ада

  • Глава 7. Огромные размеры обитателей Ада

  • Глава 8. Пища, питьё и одеяние обитателей Ада

  • Глава 9. Муки обитателей Огня

  • Глава 10. Как уберечься от Огня?

  • Глава 11. Что такое Рай и как верующие войдут туда

  • Глава 12. Рай вечен

  • Глава 13. Описание Рая

  • Глава 14. Обитатели Рая

  • Глава 15. Вид обитателей Рая

  • Глава 16. Блаженство обитателей Рая

  • Глава 17. Спор Рая и Ада

Судьба и предопределение

  • Вступление

  • Глава 1. Вера в предопределение — один из столпов веры

  • Глава 2. История разногласий относительно предопределения

  • Глава 3. Понятия када икадар

  • Глава 4. Пределы познания предопределения человеческим разумом

  • Глава 5. Различные воззрения на предопределение

  • Глава 6. Причины заблуждения в вопросе предопределения

  • Глава 7. Плоды веры в предопределение

Комментарии

Список литературы

Сокращения книг Библии

Views 3 734
Rating 5.0 / 5
Added 17.02.2026
Author ushpizin
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

