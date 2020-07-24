Всякое изучение Библии, безусловно, необходимо начинать с того, Кто такой Сам Бог. Пестрая компания атеистов, скептиков и просто любителей поспорить требует от христиан доказательств существования Бога.

Плотскому человеку очень трудно поверить в существование того, что он не может увидеть, пощупать или почувствовать. (1 Кор. 2:14) Для христианина все проблемы подобного типа решаются одним стихом - первым же стихом Библии - "В начале Бог сотворил небо и землю ." (Быт. 1:1) Итак, Библия это не книга рассуждений, ставящих себе целью доказать существование Бога - Библия начинает свое повествование с ФАКТА существования Бога. Ни одному библейскому автору и в голову не приходило доказывать этот факт.

Албан Дуглас - Сто библейских уроков

Ирпень: Центр христианской жизни Украины, 2000 - 544с.

ISBN 971-511-084-3

Албан Дуглас - Сто библейских уроков - Оглавление

УРОКИ О БОГЕ ОТЦЕ

1 СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА

2 ЛИЧНОСТЬ БОГА

3 ПОЛНОТА МОРАЛЬНЫХ АТРИБУТОВ БОГА

4 ТРОИЦА

5 ИМЕНА БОГА, ЕГО ОТЦОВСТВО И МОЛЧАНИЕ

6 СТР АХ ГОСПОДЕНЬ

УРОКИ О БОГЕ СЫНЕ

7 ПРОРОЧЕСТВА И ЖИЗНЬ ХРИСТА

8 РОЖДЕНИЕ ОТ ДЕВЫ

9а БОЖЕСТВЕННОСТЬ ХРИСТА

96 БОЖЕСТВЕННОСТЬ ХРИСТА (Аргументы против)

10 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЫНОМ И ОТЦОМ

11 ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЕСТЕСТВО ХРИСТА

12 БЕЗГРЕШНОСТЬ ХРИСТА

13 ХАРАКТЕР ХРИСТА

14 УЧЕНИЕ ХРИСТА

15 ЗАПОВЕДИ ХРИСТА

16 ЧУДЕСА ХРИСТА

17 СМЕРТЬ ХРИСТА

18 ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

19 ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА

20 ХОДАТАЙСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА

21 ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

22 ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ

УРОКИ О БОГЕ СВЯТОМ ДУХЕ

23 ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА

24 БОЖЕСТВЕННОСТЬ И ИМЕНА СВЯТОГО ДУХА

25 РАБОТА СВЯ ТОГО ДУХА

26 ГРЕХИ ПРОТИВ СВЯ ТОГО ДУХА

27 ЖИЗНЬ, ИСПОЛНЕННАЯ СВЯ ТЫМ ДУХОМ

28 КРЕЩЕНИЕ СВЯ ТЫМ ДУХОМ

29 ПЛОДЫ И ДАРЫ СВЯ ТОГО ДУХА

30 ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЧЕНИЕ О СВЯ ТОМ ДУХЕ

УРОКИ О БИБЛИИ

31 БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ

32 БИБЛИЯ

33 ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

УРОКИ О ЧЕЛОВЕКЕ И СОТВОРЕНИИ МИРА

34 ИСТОРИЯ СОТВОРЕНИЯ МИРА

35 ЭВОЛЮЦИЯ

36 ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

37 ГРЕХ

38 ТРИЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА

УРОКИ ОБ АНГЕЛАХ И САТАНЕ

39 АНГЕЛЫ

40 САТАНА

41 ДЕМОНОЛОГИЯ

42 АТАКИ ХРИСТИА Н САТАНОЙ

УРОКИ О СПАСЕНИИ

43 ОПРАВДАНИЕ

44 ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЛИ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ

45 УСЫНОВЛЕНИЕ

46 ВЕРА

47 ПОКАЯНИЕ

48 ПРОЩЕНИЕ

49 ЧТО ПРОИСХОДИТ В МОМЕНТ УВЕРОВАНИЯ В БОГА?

УРОКИ О ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

50 ОСВЯЩЕНИЕ

51 УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ

52 ИСПОВЕДАНИЕ ХРИСТА

53 ЗАВОЕВАНИЕ ДУШ ДЛЯ ХРИСТА

54 ПОСВЯЩЕНИЕ

55 ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЖЬЕГО ПЛАНА ДЛЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ

56 МОЛИТВА

57 ВРЕМЯ УЕДИНЕННОГО ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

58 ПОБЕДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

59 РАЗДЕЛЕНИЕ

60 ОТПАДАНИЕ ОТ ВЕРЫ ИЛИ ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО

61 ПОКЛОНЕНИЕ

62 СТРАДАНИЯ ХРИСТИАНИНА

63 КРЕЩЕНИЕ

64 СВЯ ТОЕ ПРИЧАСТИЕ

65 ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕНИЕ

УРОКИ О ЦЕРКВИ

66 ЦЕРКОВЬ

67 ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЦЕРКОВЬЮ

68 ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА

69 ПАСТОР

70 ОБЯЗАННОСТИ ПРЕСВИТЕРОВ И ДИАКОНОВ

71 ПРИХОЖАНЕ ЦЕРКВИ

72 ПРОБУЖДЕНИЕ

УРОКИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

73 ЛЮБОВЬ

74 ХВАЛА

75 ДОБРОДЕТЕЛЬ ДАЯ НИЯ

76 БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

77 ДЕНЬ ГОСПОДНИЙ

78 ХРИСТИАНСКИЙ БРАК

79 ХРИСТИАНСКИЙ ДОМ

80 ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ

81 жизнь

82 СМЕРТЬ

83 ВОСКРЕСЕНИЕ

84 СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО

85 СУДЫ

86 БУДУЩАЯ СЛАВА И НА ГРАДЫ

87 НЕБЕСА

88 АД

89 ПРИЧИНЫ, ПОБУЖДАЮЩИЕ К МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯ ТЕЛЬНОСТИ

90 ПРИЗЫВ К МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯ ТЕЛЬНОСТИ

91 СОВЕСТЬ

92 РАЗВОД

93 пост

94 СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

95 КОМПРОМИСС

96 ВОЗДЕРЖАНИЕ, А НЕ СДЕРЖАННОСТЬ

97 ИСКУШЕНИЯ

98 ПЛАНИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ В СЕМЬЕ

99 СОБЛАЗН КРЕСТА

100 ''НОВАЯ МОРАЛЬ", АМОРАЛЬНОСТЬ И МОРАЛЬ

Албан Дуглас - Сто библейских уроков - Введение

Человек рождается с универсальной верой в высшее существо, причем на земном шаре не обнаружена ни одна народность, которой бы этой веры недоставало.

Люди знают, что некое Существо творит и управляет. Рим. 2:15 "дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую" – совесть свидетельствует о Боге. Деян. 1 7:23, " ".неведомому Богу" . Совесть говорила им, что есть Бог, хотя они и не знали Его лично. Некоторые атеисты заявляют, что их совесть не говорит им о том, что Бог есть. Сомнительно, чтобы нашелся в мире хотя бы один подлинный атеист, потому что многие "атеисты" это люди, заглушающие голос своей совести упрямым неверием. Некоторые слепые отрицают существование солнца на небе, но от этого солнце не перестает существовать, а его восходы и закаты - продолжаются.