Альбисетти - Нам хорошо вместе

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

В тот день, ближе к вечеру, подруга позвала меня на пробежку по лесу, окружающему боль״ той дом, в котором я уединился, чтобы поработать над книгой. Солнце заходило, широкие тени деревьев временами поглощали бежавшую передо мной женщину, так что она становилась невидима для меня — и снова появлялась, но метров на десять в стороне от того места, где я ожидал ее увидеть. Я с трудом поспевал за ней, дышал всё тяжелее; наконец, завернув за угол заброшенного домика, я ее не обнаружил.

Уверенный, что скоро снова ее увижу, я продолжал бежать, но через несколько минут солнце село, и быстро спустившаяся на лес темнота уже ничего не позволяла разглядеть. Я остановился. При мысли, что я внезапно оказался один, меня охватило беспокойство; мне почудилось, что в этой тишине и темноте кто-то есть: множество невидимых существ меня окружают и с угрозой ко мне приближаются... Я закричал. Тишина. Уже в панике, я что есть сил выкрикнул имя подруги. Тишина.

Валерио Альбисетти - Нам хорошо вместе

Москва: "Паолине", 2005, 150 с.
ISBN 5-900086-39-9

Валерио Альбисетти - Нам хорошо вместе - Содержание

Предисловие

Введение

  • I. Потерять себя

  • II. Потеряться в любви

  • III. Отказ от разрушительного поведения

  • IV. Найти себя в другом

  • V. Настоящая супружеская пара

  • VI. Знать, чтобы любить

  • VII. Любовь — это отношения

  • VIII. Потертъ себя и обрести себя снова

Заключение

Послесловие

Views 22
Added 19.05.2026
Author brat Andron
Comments (1 comment)

zalservik 4 hours ago
Благодарю

