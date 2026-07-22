Альбисетти - Путешествие жизни
И как таковой он предполагает наличие препятствий, продвижение вперед и отступления, падения, ловушки, удачи, борьбу и моменты покоя, но, в первую очередь, важно всё время оставаться на трассе. Не сходить с неё. Как в жизни, так и в этой книге читатель, следуя первой спирали, окажется на второй, а затем на третьей, и так далее, но никогда это не будет происходить последовательно и равномерно. Он заметит, что некоторые, поначалу неясные, части будут освещены впоследствии. Он переживёт внешне повторяющиеся моменты, которые, как ему покажется, он припоминает.
Он будет делать два шага вперед и три назад. Зачастую ему придётся руководствоваться скорее интуицией, нежели логикой, скорее сердцем, нежели разумом. Но если он будет оставаться на «трассе» чтения, то в конце он, безусловно, почувствует себя хорошо. Он найдёт облегчение и покой внутри себя.
Он поймёт.
Валерио Альбисетти - Путешествие жизни. Как распознать и использовать её позитивные стороны
Перевод с итальянского: Татьяна Кольцова
ISBN 5-900086-16-х
Москва, Паолине, 2001
Валерио Альбисетти - Путешествие жизни. Как распознать и использовать её позитивные стороны - Содержание
Предисловие
I. Поиск
Поиск смысла своего существования
Препятствия к поиску
ІІ. Новый образ жизни
Сознательное отношение к самим себе
Не делать, но быть
Думать позитивно
III. Идти дальше
Поиск знаков в других людях
Поиск знаков в собственном теле
Негативные реакции
Страхи эго
IV. Наша духовная часть
Мы бессмертны
Психология на службе у духовности
Жить или существовать?
Способность страдать
Подготовить себя к вере
V. Жизнь как путешествие
Быть верными своей душе
Открыть новые горизонты жизни
Жить сердцем
Готовы к путешествию
Улыбка как стиль жизни
Реальность как дар
VI. Объединять, не разделять
Мы, Бог и зло
Научиться быть счастливыми
Никакой двойственности
Благое сердце
VII. Позволить любить себя
Доверять самим себе
No comments yet. Be the first!