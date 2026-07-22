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Альбисетти - Путешествие жизни

Альбисетти - Путешествие жизни
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Family, Psychology Psychotherapy

И как таковой он предполагает наличие препятствий, продвижение вперед и отступления, падения, ловушки, удачи, борьбу и моменты покоя, но, в первую очередь, важно всё время оставаться на трассе. Не сходить с неё. Как в жизни, так и в этой книге читатель, следуя первой спирали, окажется на второй, а затем на третьей, и так далее, но никогда это не будет происходить последовательно и равномерно. Он заметит, что некоторые, поначалу неясные, части будут освещены впоследствии. Он переживёт внешне повторяющиеся моменты, которые, как ему покажется, он припоминает.

Он будет делать два шага вперед и три назад. Зачастую ему придётся руководствоваться скорее интуицией, нежели логикой, скорее сердцем, нежели разумом. Но если он будет оставаться на «трассе» чтения, то в конце он, безусловно, почувствует себя хорошо. Он найдёт облегчение и покой внутри себя.

Он поймёт.

Валерио Альбисетти - Путешествие жизни. Как распознать и использовать её позитивные стороны

Перевод с итальянского: Татьяна Кольцова

ISBN 5-900086-16-х

Москва, Паолине, 2001

Валерио Альбисетти - Путешествие жизни. Как распознать и использовать её позитивные стороны - Содержание

Предисловие

I. Поиск

  • Поиск смысла своего существования

  • Препятствия к поиску

ІІ. Новый образ жизни

  • Сознательное отношение к самим себе

  • Не делать, но быть

  • Думать позитивно

III. Идти дальше

  • Поиск знаков в других людях

  • Поиск знаков в собственном теле

  • Негативные реакции

  • Страхи эго

IV. Наша духовная часть

  • Мы бессмертны

  • Психология на службе у духовности

  • Жить или существовать?

  • Способность страдать

  • Подготовить себя к вере

V. Жизнь как путешествие

  • Быть верными своей душе

  • Открыть новые горизонты жизни

  • Жить сердцем

  • Готовы к путешествию

  • Улыбка как стиль жизни

  • Реальность как дар

VI. Объединять, не разделять

  • Мы, Бог и зло

  • Научиться быть счастливыми

  • Никакой двойственности

  • Благое сердце

VII. Позволить любить себя

  • Доверять самим себе

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Added 22.07.2026
Author brat Vadim
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