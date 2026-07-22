И как таковой он предполагает наличие препятствий, продвижение вперед и отступления, падения, ловушки, удачи, борьбу и моменты покоя, но, в первую очередь, важно всё время оставаться на трассе. Не сходить с неё. Как в жизни, так и в этой книге читатель, следуя первой спирали, окажется на второй, а затем на третьей, и так далее, но никогда это не будет происходить последовательно и равномерно. Он заметит, что некоторые, поначалу неясные, части будут освещены впоследствии. Он переживёт внешне повторяющиеся моменты, которые, как ему покажется, он припоминает.

Он будет делать два шага вперед и три назад. Зачастую ему придётся руководствоваться скорее интуицией, нежели логикой, скорее сердцем, нежели разумом. Но если он будет оставаться на «трассе» чтения, то в конце он, безусловно, почувствует себя хорошо. Он найдёт облегчение и покой внутри себя.

Он поймёт.

Валерио Альбисетти - Путешествие жизни. Как распознать и использовать её позитивные стороны

Перевод с итальянского: Татьяна Кольцова

ISBN 5-900086-16-х

Москва, Паолине, 2001

Валерио Альбисетти - Путешествие жизни. Как распознать и использовать её позитивные стороны - Содержание

Предисловие

I. Поиск

Поиск смысла своего существования

Препятствия к поиску

ІІ. Новый образ жизни

Сознательное отношение к самим себе

Не делать, но быть

Думать позитивно

III. Идти дальше

Поиск знаков в других людях

Поиск знаков в собственном теле

Негативные реакции

Страхи эго

IV. Наша духовная часть

Мы бессмертны

Психология на службе у духовности

Жить или существовать?

Способность страдать

Подготовить себя к вере

V. Жизнь как путешествие

Быть верными своей душе

Открыть новые горизонты жизни

Жить сердцем

Готовы к путешествию

Улыбка как стиль жизни

Реальность как дар

VI. Объединять, не разделять

Мы, Бог и зло

Научиться быть счастливыми

Никакой двойственности

Благое сердце

VII. Позволить любить себя