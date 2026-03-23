В XV—XVI вв. латинские оригиналы использовались и на Руси переводчиками Св. Писания. Так, ряд книг для Геннадиевской библии 1499 г. был переведен как раз с печатной латинской Вульгаты. Тогда же в Новгороде переводчик Димитрий Герасимов, один из участников работы над ГБ, перевел с латинского оригинала толкования на Псалтырь Брунона, епископа Гиперболейского (1032—1101). В конце XVII в. на Украине было сделано несколько переводов с латыни (см. Евсеев 1916).

Вопреки общей ориентации восточнославянской культуры на Византию, переводы с греческого не занимают главного места в переводческом наследии Руси. Они господствовали в первоначальный период письменности у восточных славян, в так называемую Киевскую или домонгольскую эпоху, но и тогда не были многочисленны. Составленный А. И. Соболевским каталог домонгольских русских переводов охватывает чуть больше 40 единиц (Соболевский 1910). Эта работа вновь оживляется во второй половине XIV в. при митрополите московском Алексее, когда было проведено исправление литургического устава (Пентковский 1993) и выполнен новый перевод всего текста Нового Завета. В XVI в. Максим Грек обогатил славянскую письменность своими переводами греческих оригиналов, в их числе были толкования на Апостол и Псалтырь, а при подготовке Острожской библии в 1580 г. заново были переведены с греческого те тексты, которые для ГБ переведены были с латыни (см. Глава 5, § 15). Наконец, в середине XVII в. в Москве процвела школа малороссийских переводчиков с греческого языка в лице своих главных представителей Епифания Славинецкого и Евфимия Чудовского.

Анатолий Алексеев - Текстология славянской Библии

С.-П., из-во Дмитрий Буланин, 1999 г.

ISBN 5-86007-114-0

Находясь за пределами тех литературных жанров, в рамках которых осуществлялось оригинальное писательское творчество, библейские тексты являлись источниками сюжетов, аллюзий, цитат, фразеологии и лексической семантики, оказывая тем самым влияние на сюжетостроение и стилистическое своеобразие всей литературы. Поэтому изучение Св. Писания может иметь пропедевтическое значение при исследования оригинальной письменности.

Анатолий Алексеев - Текстология славянской Библии - Содержание

Введение

Г л а в а 1. Типология славянских библейских текстов

§ 1. Богослужебное использование Св. Писания

§ 2. Новозаветные апракосы

§ 3. Церковный календарь

§ 4. Структура евангельского апракоса

§ 5. Структура апостольского апракоса

§ 6. Структура праздничного новозаветного апракоса

§ 7. Структура апракосного текста

§ 8. Четьи тексты как служебные

§ 9. Псалтырь как служебная книга

§ 10. Паримийник

§ 11. Служебный тип текста как целое

§ 12. Определение четьего типа

§ 13. Состав четьего типа

§ 14. Вопрос о библейском каноне

§ 15. Текстовые особенности четьего типа

§ 16. Историческая динамика четьего типа

§ 17. Закономерность выделения толкового типа

§ 18. Структура текста в толковом типе

§ 19. Список толковых текстов

§ 20. Толковые флорилегии, хронографы, палеи

Г л а в а 2. Рукописный текст и методика его изучения

§ 1. Разночтения

§ 2. Контроль над стабильностью текста

§ 3. Оценка разночтений

§ 4. Оценка источников

§ 5. Статистический метод

§ 6. Узлы разночтений

§ 7. Характер текстовых групп

§ 8. Применение компьютера

§ 9. Типы научного издания

§ 10. Уровень стабильности текста

§ 11. Текстовые особенности редакции и извода

§ 12. Уровень вариантности текста

§ 13. Цитаты и текстология

Г л а в а 3. Перевод как филологическая проблема

§ 1. Отклонения перевода от оригинала

§ 2. Мера свободы перевода

§ 3. Вопрос о средневековых теориях перевода

§ 4. Характеристика оригинала

§ 5. Язык оригинала

§ 6. Латинское влияние на славянские библейские переводы

§ 7. Отличие перевода от редакции

§ 8. Филологические критерии происхождения библейских переводов

Г л а в а 4. Оригиналы славянских библейских переводов

§ 1. Характер переводной письменности у славян

§ 2. Проблематика библейских оригиналов

§ 3. Еврейский текст Ветхого Завета (МТ)

§ 4. Происхождение Септуагинты (LXX)

§ 5. История Септуагинты

§ 6. «Лукиановская редакция»

§ 7. Издания Септуагинты

§ 8. Новый Завет по-гречески

§ 9. Издания греческого текста

§ 10. История греческого новозаветного текста

§ 11. Древние версии Св. Писания

§ 12. О греческой основе славянских ветхозаветных переводов

§ 13. О греческой основе славянских новозаветных переводов

Г л а в а 5. Очерк истории славянских библейских текстов

§ 1. Объем рукописной традиции

§ 2. Различие южнославянской и восточнославянской рукописных традиций

§ 3. Хорватские глаголические тексты Св. Писания

§ 4. Первоначальные переводы свв. Кирилла и Мефодия

§ 5. Переводы Мефодия

§ 6. Библейские переводы на славянском юге в IX—X вв.

§ 7. Болгарские переводы симеоновской эпохи

§ 8. Библейская филология эпохи св. Саввы Сербского

§ 9. Восточнославянский этап

§ 10. Переводы с еврейских оригиналов на Руси

Влияние МТ на восточнославянские списки Пятикнижия

Библейские книги в Виленском сборнике

§ 11. Южнославянские переводы XIV—XV вв.

§ 12. Чудовский Новый Завет (ЧНЗ)

§ 13. Геннадиевская библия (ГБ)

§ 14. Восточнославянские переводы XV—XVI вв.

§ 15. Острожская библия (ОБ)

Послесловие

Список сокращений

Ключ к шифрам рукописей, упоминаемых под собственными именами

Указатель славянских рукописей по шифрам

Другие источники славянской Библии

Указатель мест Св. Писания