Прокопенко - Историческая география Израиля
Зачем изучать библейскую географию?
1. Все библейские события происходили в определенных местах. Очень часто эти места названы по имени, и это не случайно. Господь хотел, чтобы мы знали, о каких именно географических объектах идет речь. География - это мизансцена для всех исторических событий. География - это такая же часть истории, как язык и действующие лица.
2. Знание географии помогает понять многие тексты Писания, которые иначе были бы малопонятны.
• В Иеремии 49:16 об Эдоме сказано: «Грозное положение твое и
надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но, хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь».
3. Знание географии придает живость и яркость другим местам Писания, добавляя красок библейскому повествованию.
• 1 Цар. 14:4-6, 13 «Между переходами, по которым Ионафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой: имя одной Боцец, а имя другой Сене; 5 одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая с юга к Гиве. 6 И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему: “Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных; может быть, Г осподь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти чрез многих, или немногих”.
И начал всходить Ионафан, [цепляясь] руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали [филистимляне] пред Ионафаном, а оруженосец добивал их за ним».
Алексей Прокопенко - Историческая география Израиля
Самара – 2010 г. – 122 с.
Алексей Прокопенко - Историческая география Израиля - Содержание
Тема 1. Введение в географию
Тема 2. Плодородный Полумесяц
Тема 3. Географические зоны Израиля: рельеф местности с запада на восток
Тема 4. Климат
Тема 5. Географические зоны Израиля: регионы
Тема 6. Пути и способы передвижения
Тема 7. Датировка израильской истории
Тема 8. Историческая периодизация
Тема 9. Археология
Тема 10. Политические регионы времен НЗ
Тема 11. Ирод Великий и его династия
Тема 12. Иерусалим сквозь века
Используемая литература
