Зачем изучать библейскую географию?

1. Все библейские события происходили в определенных местах. Очень часто эти места названы по имени, и это не случайно. Господь хотел, чтобы мы знали, о каких именно географических объектах идет речь. География - это мизансцена для всех исторических событий. География - это такая же часть истории, как язык и действующие лица.

2. Знание географии помогает понять многие тексты Писания, которые иначе были бы малопонятны.

• В Иеремии 49:16 об Эдоме сказано: «Грозное положение твое и

надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но, хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь».

3. Знание географии придает живость и яркость другим местам Писания, добавляя красок библейскому повествованию.

• 1 Цар. 14:4-6, 13 «Между переходами, по которым Ионафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой: имя одной Боцец, а имя другой Сене; 5 одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая с юга к Гиве. 6 И сказал Ионафан слуге оруженосцу своему: “Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных; может быть, Г осподь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти чрез многих, или немногих”.

И начал всходить Ионафан, [цепляясь] руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали [филистимляне] пред Ионафаном, а оруженосец добивал их за ним».

Алексей Прокопенко - Историческая география Израиля

Самара – 2010 г. – 122 с.

Алексей Прокопенко - Историческая география Израиля - Содержание