Алферова - История и легенды Древнего Рима

Первые страницы римской истории, впрочем, как и по­следующие, похожи на миф. Предание гласит, что после падения Трои лишь одному Энею с горсткой соратников удалось спастись. На кораблях они достигли западных берегов Италии. Беглецы поселились в Лации. Как любой народ, доведенный войной до нищеты и отчаяния, троянцы занялись грабежом. Они угоняли у аборигенов скот, чем вызвали законное возмущение пострадавших. Царь Латин (согласно поэту Вер­гилию - сын бога Фавна и нимфы Марики, то есть про­исхождения божественного), вышел с оружием против пришельцев. Но сражения не состоялось, враги примиились, и царь Латин выдал за Энея свою дочь Лавинию.

Эней основал городок, назвав его именем жены. Вскоре у них родился сын АсканиЙ. Одни историки верят, что эти события имели место, другие считают их мифом. Однако археология вновь и вновь подтверждает один и тот же факт: людская фанта­зия бедна на выдумки. А римляне, какими мы их знаем в более позднее время, никогда не увлекались абстрак­циями. Можно предположить, что некоторые реальные факты эта история хранит, тем более, что при раскопках в Италии найдены доказательства древности культа Энея.

Алферова Марианна - История и легенды Древнего Рима

Ростов н/Д.: "Феникс , СПб: ООО Издательство "Северо-Запад", 2006, 608 с.

Серия "Древний мир"

ISBN 5-222-08188-5

Алферова Марианна - История и легенды Древнего Рима - Содержание

Часть 1. Правление царей

Часть 2. Республика

Часть 3. Революция

Часть 4. Принципиат

Приложения