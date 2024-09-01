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Алхимические изыскания - Тифферо, Трипье, Грассо

Алхимические изыскания - Тифферо, Трипье, Грассо
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия
Series Arduus ad verum (3 books)
Новая книга серии «Arduus ad verum» нашего издательства представляет собой сборник работ трёх исследователей алхимии: Тифферо, Трепье и Грассо. Все они, оставили после себя достаточно интересные и яркие произведения, хотя и незаслуженно забытые. Мы хотим познакомить русскоязычных читателей с этими интересными книгами, чтобы читающий их, возможно, нашёл что-либо для себя.
Первым автором в нашем сборнике, представлен Теодор Тифферо, чьё имя в середине XIX века было достаточно известным. Человек, чья профессия бьша достаточно малозначимая, а именно — преподаватель химии в провинциальной школе, неожиданно потряс французскую Академию наук своими докладами. Путешествуя по Мексике и зарабатывая себе на жизнь фотографированием, а в то время - дагерротипией, он выдвинул достаточно интересную гипотезу, которая со временем (в конце XIX века) получила более развёрнутую форму. Общаясь с рудокопами и золотодобытчиками, и наблюдая некоторые явления, он выдвинул гипотезу о порождении золота из серебра под действием определённых факторов, а именно, солнечных лучей.
По прошествии нескольких десятков лет, он, в добавок к своей гипотезе, предположил ещё и участие микроорганизмов в образовании золота и серебра. Все свои гипотезы он проверял опытным путём и представлял отчёты в виде докладов во Французской Академии наук. При этом, он проявлял себя как истинный патриот страны и был неким экономическим пророком, взывая к слушателям. Но, все его воззвания и доклады не привели ни к чему, кроме шумихи в прессе того времени. Финансирование, которого так добивался Тифферо, не бьшо предоставлено, а он сам постепенно приобрел ауру мошенника и безумца, и исчез с общественной и научной арены в небытие, и о котором лишь упомянул в своей книге «Алхимия в XIX веке» Луи Фигье.
Являлись ли наблюдения и опыты этого исследователя некой правдой природных процессов, или они были заблуждением или даже мошенничеством, нам трудно судить. Наши читатели, прочтя переводы докладов Тиф- феро, самостоятельно смогут выработать своё мнение, а некоторые могут проверить его эксперименты для получения более существенной информации.
Второй автор данного сборника, скрывается под псевдонимом: Трепье. И по сей день, мы не знаем, кто скрывался под этим псевдонимом. Этот анонимный автор сделал попытку приоткрыть завесу над Меркурием философов, таинственной алхимической материей, являющейся ключом к этой оккультной науке. Можем предположить, что данный автор позже взял иной псевдоним и продолжил свои алхимические изыскания. И это был — Фулканелли. Оба автора жили во Франции, ориентировочно в одно время. Оба цитировали Сабину де Шевалье и других авторов, и оба занимались алхимическими исследованиями. А с учетом того, что Трепье закончил своё произведение словами: «...и это тема нашей следующей работы», можно предположить, что следующие его работы уже вышли под другим псевдонимом.
Завершает сборник трактат Луи Грассо «Свет из Хаоса». И хотя автор считается врачом, в переиздании Поля Шакорнака 1930 года (первое издание вышло в 1784 году), комментатор в сноске пишет, что не нашёл среди списков врачей Монпелье Луи Грассо. О нём, как и о предьщущем авторе, нам ничего неизвестно.

Алхимические изыскания - Тифферо, Трипье, Грассо

Пер. с фран. - Харьков: ФЛП Артыщенко Б.К., 2022. -184 с. - Серия «Arduus ad verum».
ISBN 978-966-97939-8-0

Алхимические изыскания – Содержание

От издательства
Теодор Тифферо. Металлы являются составными телами
Введение
Первый доклад
Второй доклад
Третий доклад
Четвертый доклад
Пятый доклад
Шестой доклад
Теодор Тифферо. Искусство изготовления золота
Трипье. Философский Витриол и его приготовление
Введение
Философский Витриол
Первая часть
Вторая часть
Третья часть
Луи Грассо. Свет из Хаоса
Уведомление
Предисловие
Свет из Хаоса
Ключ к Деланию
Эликсир
Views 253
Rating 5.0 / 5
Added 01.09.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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