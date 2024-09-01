Алхимические изыскания - Тифферо, Трипье, Грассо

Новая книга серии «Arduus ad verum» нашего издательства представляет собой сборник работ трёх исследователей алхимии: Тифферо, Трепье и Грассо. Все они, оставили после себя достаточно интересные и яркие произведения, хотя и незаслуженно забытые. Мы хотим познакомить русскоязычных читателей с этими интересными книгами, чтобы читающий их, возможно, нашёл что-либо для себя.

Первым автором в нашем сборнике, представлен Теодор Тифферо, чьё имя в середине XIX века было достаточно известным. Человек, чья профессия бьша достаточно малозначимая, а именно — преподаватель химии в провинциальной школе, неожиданно потряс французскую Академию наук своими докладами. Путешествуя по Мексике и зарабатывая себе на жизнь фотографированием, а в то время - дагерротипией, он выдвинул достаточно интересную гипотезу, которая со временем (в конце XIX века) получила более развёрнутую форму. Общаясь с рудокопами и золотодобытчиками, и наблюдая некоторые явления, он выдвинул гипотезу о порождении золота из серебра под действием определённых факторов, а именно, солнечных лучей.

По прошествии нескольких десятков лет, он, в добавок к своей гипотезе, предположил ещё и участие микроорганизмов в образовании золота и серебра. Все свои гипотезы он проверял опытным путём и представлял отчёты в виде докладов во Французской Академии наук. При этом, он проявлял себя как истинный патриот страны и был неким экономическим пророком, взывая к слушателям. Но, все его воззвания и доклады не привели ни к чему, кроме шумихи в прессе того времени. Финансирование, которого так добивался Тифферо, не бьшо предоставлено, а он сам постепенно приобрел ауру мошенника и безумца, и исчез с общественной и научной арены в небытие, и о котором лишь упомянул в своей книге «Алхимия в XIX веке» Луи Фигье.

Являлись ли наблюдения и опыты этого исследователя некой правдой природных процессов, или они были заблуждением или даже мошенничеством, нам трудно судить. Наши читатели, прочтя переводы докладов Тиф- феро, самостоятельно смогут выработать своё мнение, а некоторые могут проверить его эксперименты для получения более существенной информации.

Второй автор данного сборника, скрывается под псевдонимом: Трепье. И по сей день, мы не знаем, кто скрывался под этим псевдонимом. Этот анонимный автор сделал попытку приоткрыть завесу над Меркурием философов, таинственной алхимической материей, являющейся ключом к этой оккультной науке. Можем предположить, что данный автор позже взял иной псевдоним и продолжил свои алхимические изыскания. И это был — Фулканелли. Оба автора жили во Франции, ориентировочно в одно время. Оба цитировали Сабину де Шевалье и других авторов, и оба занимались алхимическими исследованиями. А с учетом того, что Трепье закончил своё произведение словами: «...и это тема нашей следующей работы», можно предположить, что следующие его работы уже вышли под другим псевдонимом.

Завершает сборник трактат Луи Грассо «Свет из Хаоса». И хотя автор считается врачом, в переиздании Поля Шакорнака 1930 года (первое издание вышло в 1784 году), комментатор в сноске пишет, что не нашёл среди списков врачей Монпелье Луи Грассо. О нём, как и о предьщущем авторе, нам ничего неизвестно.

Алхимические изыскания - Тифферо, Трипье, Грассо

Пер. с фран. - Харьков: ФЛП Артыщенко Б.К., 2022. -184 с. - Серия «Arduus ad verum».

ISBN 978-966-97939-8-0

Алхимические изыскания – Содержание

От издательства

Теодор Тифферо. Металлы являются составными телами

Введение

Первый доклад

Второй доклад

Третий доклад

Четвертый доклад

Пятый доклад

Шестой доклад

Теодор Тифферо. Искусство изготовления золота

Трипье. Философский Витриол и его приготовление

Введение

Философский Витриол

Первая часть

Вторая часть

Третья часть

Луи Грассо. Свет из Хаоса

Уведомление

Предисловие

Свет из Хаоса

Ключ к Деланию

Эликсир