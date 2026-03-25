В своей работе «Исцеление души человеческой» Чарльз Аллен объединяет духовную мудрость и принципы психологии. Он утверждает, что Библия содержит ответы на самые глубокие вопросы человеческой психики.

В книге вы найдете:

Методику «Псалом 22»: как ежедневное размышление над этим текстом может заменить антидепрессанты и избавить от бессонницы.

Путь к прощению: как освободиться от груза прошлых ошибок.

Секреты счастливой жизни: глубокий разбор Заповедей блаженства как этического фундамента личности.

Книга написана простым, доступным языком и будет полезна как верующим людям, так и тем, кто просто ищет опору в трудные времена.

Чарльз Аллен – Исцеление души человеческой

Москва: «Триада», «Рашн Рисорсес Пресс», 1999. – 220 с.

ISBN 53־142־86181־

Чарльз Аллен – Исцеление души человеческой - Содержание

Исцеление разума и души

Часть 1. Как размышлять о Боге. Псалом 22

1. Примеры размышлений - 2. Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться - 3. Он покоит меня на злачных пажитях ... - 4. Он водит меня к водам тихим - 5. Он подкрепляет душу мою - 6. Он направляет меня на стези правды ради имени Своего - 7. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною - 8. Твой жезл и Твой посох - они успокоивают меня - 9. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих - 10. Ты умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена - 11. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей - 12. И я пребуду в доме Господнем многие дни - 13. «Он знает Пастыря»

Часть 2. Божьи постановления для жизни. Десять заповедей

1. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим - 2. Не делай себе кумира и никакого изображения - 3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно - 4. Помни день субботний, чтобы святить его - 5. Почитай отца твоего и мать твою - 6. Не убивай - 7. Не прелюбодействуй - 8. Не кради - 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего - 10. Не желай

Часть 3. Как говорить с Богом. Отче Наш. Господня молитва

1. Не говоря, а молясь - 2. Отче наш, сущий на небесах - 3. Да святится имя Твое - 4. Да приидет Царствие Твое - 5. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе - 6. Хлеб наш насущный дай нам на сей день - 7. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим - 8. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого

Часть 4. Ключи от Царства. Заповеди блаженства