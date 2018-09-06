В книге «Крик души» авторы говорят о вещах, которые обычно уводят нас на проторенный путь: к погруженности в себя, к желанию обратиться к психоаналитику. Однако авторы ведут нас не этим путем. Проницательный психолог и известный богослов, рассматривая проблему эмоций, исходят не из теорий и трудов по психологии; они взяли Библию, и прежде всего Псалмы. Необычен не только материал, послуживший основой для этой публикации, необычна и ее цель. Вместо того чтобы объяснять природу наших эмоций и предлагать способы управления ими, Дэн Аллендер и Тремпер Лонгман уводят нас совсем в другую сторону. Их основная идея сводится к тому, что наша эмоциональная жизнь, включая и отрицательные эмоции, является окном, через которое мы можем заглянуть глубоко в сердце Бога. Их довольно неожиданное предложение состоит в том, чтобы исследовать наши эмоции не с целью избавления от отрицательных и замены их положительными, а с целью лучшего познания Бога. Я глубоко ценю их желание использовать то, что мы чувствуем, для лучшего познания Бога, особенно сейчас, когда все, что мы знаем о Боге, мы используем для того, чтобы чувствовать себя лучше. «Крик души» — очень глубокая книга. В ней не приводятся методики борьбы с гневом или страхом, здесь нет списка стихов для преодоления тех или иных отрицательных эмоции. Она приглашает нас принять то, что мы чувствуем, понять, что мы не одиноки в том, что мы чувствуем, и затем пойти по пути, высвеченному этими чувствами, к изменяющей нашу жизнь встрече с Богом. Задача этой книги не в том, чтобы научить нас управлять нашими эмоциями, а в том, чтобы ввести нас в тайну нашей эмоциональной жизни как средства наиболее полного познания Бога. Это очень нужно сейчас нашему миру. Подул свежий ветер. Все больше людей используют обстоятельства своей жизни для того, чтобы приблизиться к Богу, вместо того, чтобы использовать Бога для улучшения этих обстоятельств. «Крик души» местами — легкий ветерок, местами — штормовой ветер. Но в обоих случаях это Святой Дух, действующий сегодня. Аллендер, Дэн. Крик души: Как наши эмоции могут помочь нам познать Бога Дэн Б. Аллендер, Тремпер Лонгман III; Пер. с англ. Н. Ивановой. - Новосибирск: Посох, 2005. - 240 с. ISBN 5-93958-023-8 Аллендер, Дэн. КРИК ДУШИ: Как наши эмоции могут помочь нам познать Бога - Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1 ЭМОЦИИ: КРИК ДУШИ

Глава 2 ПСАЛМЫ: ГЛАС ДУШИ

Глава 3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: СИТУАЦИЯ КРИКА

Глава 4 НЕПРАВЕДНЫЙ ГНЕВ: ОТКАЗ ЖДАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Глава 5 ПРАВЕДНЫЙ ГНЕВ: НАПАДЕНИЕ НА НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Глава 6 НЕПРАВЕДНЫЙ СТРАХ: РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ БЕСПОКОЙСТВО

Глава 7 СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ СТРАХ: СТРАХ ГОСПОДЕНЬ

Глава 8 ТЕМНОЕ ЖЕЛАНИЕ: ЗАВИСТЬ И РЕВНОСТЬ

Глава 9 БОЖЕСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ: РЕВНИВАЯ ЛЮБОВЬ БОГА

Глава 10 OCTABЛEHHOCTbИ ОТЧАЯНИЕ: ПОТЕРЯ НАДЕЖДЫ

Глава 11 ИСКУПИТЕЛЬНОЕ ОТЧАЯНИЕ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАДЕЖДЫ

Глава 12 БЕЗБОЖНОЕ ПРЕЗРЕНИЕ: НАСМЕШКА САТАНЫ

Глава 13 СВЯТОЕ ПРЕЗРЕНИЕ: НАСМЕШКА НАД САТАНОЙ

Глава 14 РАЗЪЕДАЮЩАЯ СИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СТЫДА

Глава 15 ИСКУПИТЕЛЬНАЯ СИЛА БОЖЕСТВЕННОГО СТЫДА

Глава 16 ТАЙНА БОГА

Глава 17 БЛАГОСТЬ БОЖИЯ

ОБ АВТОРАХНАШИ БЛАГОДАРНОСТИ

Дэн Аллендер - Крик души - Как наши эмоции могут помочь нам познать Бога - Неправедный гнев пожирает других

Другая цель неправедного гнева — получить то, что заполнит пустоту, а затем защищать свое хрупкое право на владение. Это дух обладания.

Моему (Дэна) пятилетнему сыну сосед подарил игрушечный трактор. Однажды, когда Эндрю не играл с ним, его сестра решила воспользоваться игрушкой. По всей улице был слышен возмущенный крик Эндрю: «Аманда! Не трогай игрушку! Мое, мое, мое!» Его маленькое тельце дрожало от ярости, когда он налетел на нее, колотя куда попало.

Неправедный гнев пытается управлять выбором других, в особенности это касается наших попыток обладать тем, что мы считаем важным для нашего благополучия. Нападение моего сына на сестру сопровождалось повторением воинственного крика: «Мое, мое, мое!» Он верил всем сердцем, что это его «собственный» трактор, что ему «необходима» эта игрушка и что он «погибнет», если кто‑то еще прикоснется к ней.

Все мы подвержены идолопоклонническому требованию именно сейчас пережить всю полноту небес. Наш гнев хочет обладать тем вкусом небес, который мы можем найти сейчас, и сохранить эту маленькую частичку удовольствия.

Обладать другими людьми означает поглотить их, чтобы заполнить нашу пустоту. Голод кажется нам достаточным оправданием наших стараний поглотить и оскорбить. Псалмы сравнивают такое поведение с поведением псов, которые рыскают в поисках добычи и воют, когда они голодны: «Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи» (Пс 58:15–16). Свора псов нападает и убивает любую жертву, которая может заполнить их пустоту. Их не заботит, что именно они будут есть, забота одна — чтобы был набит желудок.

Одна наша клиентка призналась, что каждый день проводит несколько часов, разрабатывая планы, чтобы удержать мужа рядом с собой. Она придумывала различные сексуальные сцены; планировала спортивные походы, совместные поездки, вечера перед телевизором, снимающие напряжение. Все это приделывалось с навязчивой напористостью. Эмоцией, поддерживающей ее неистовое «служение», была отнюдь не любовь, это была ярость. Ее муж был ее «пищей», и она выла, пока желудок не был наполнен.

Исайя указывал на сильную взаимосвязь между пустотой, неистовыми поисками и яростью: «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут злиться» (Ис 8:21). Соломон говорил о человеческих стараниях, направленных на процветание: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это — суета и томление духа!» (Еккл 4:4). Наша безумная погоня за успехом может и не ощущаться, как зависть или гнев, но они — ее топливо.

Когда во время нашей беседы с неистовой супругой возникла тема гнева, она была сбита с толку. Она осознавала только собственную напряженность и страх. Она должна была доставлять удовольствие мужу, потому что боялась, что он ее бросит. Однако в итоге она призналась, что гнев ее вспыхивал, когда расстраивались ее планы романтического вечера. В этих случаях она подвергала сомнению мужские способности супруга, его профессионализм и отцовские качества. Она так ловко наносила удары, что муж оказывался беззащитным и слабым. Гнев был тем, что поддерживало напористость этой женщины в обретении любви мужа. Он проявлялся тогда, когда она чувствовала, что обстоятельства разрушают ее планы. И он увлекал ее в битву, возрождая надежду, что она может вырвать победу. Ее гнев давал ей силы добиваться удовлетворения и наказывать мужа, когда он не оправдывал ее ожиданий.

Неправедный гнев признает виновным любого, кто стоит на его пути; праведный гнев хочет наполнить жизнь, а не опустошить ее.