Деяния Христа как спасителя мира - центральная тема християнства и основание христианской веры. Свою книгу известный богослов и священник Джеффри Уэйнрайт посвятил изучению классического понимания воплощения Христа и Его миссии спасения, а также возможностям представить их так, чтобы евангельская весть могла быть воспринята современной культурой.

Джеффри Уэйнрайт - Для нашего спасения. Два взгляда на миссию Христа

For Our Salvation: Two Approaches to the Work of Christ

Серия: Современное богословие Издательство: ББИ, 2008 г.

Твердый переплет, 272 стр.

ISBN 5-89647-142-4

Тираж: 1500 экз.

Джеффри Уэйнрайт - Для нашего спасения. Два взгляда на миссию Христа - Содержание

Часть 1 . Ощущения Слова

1. Воплощенное Слово

2. Его слушайте

3. Вкусите и увидите

4. Обоняйте и осязайте

5. Речь, пение, молчание и Слово Божье

Часть 2. Три аспекта в служении Христа

6. Три аспекта в служении Христа: взгляд в прошлое

7. Пророческое служение

8. Священническое служение

9. Царское служение

10. Три аспекта в служении Христа; взгляд в будущее

Джеффри Уэйнрайт - Для нашего спасения. Два взгляда на миссию Христа

Книга состоит из двух частей: "Ощущения Слова" и "Три аспекта в служении Христа". Начать чтение книги можно с любой из её частей. Цель первой части - изучить диапазон и смысловую насыщенность библейских повествований об откровениях Божьих, являемых для создания наиболее полного учения о пришествии в мир и искупительной жертве воплотившегося Слова. Цель второй части - раскрыть экуменистическую основу и потенциал того типа мышления, который представляется наиболее типичным для постреформатской традиции.

Эти лекции были прочитаны в разных формах и на различных собраниях. Эта замечательная книга - один из лучших образцов современного богословия и будет интересна широкой аудитории.

Данная книга сводит воедино два лекционных курса, прочитанных для различных аудиторий: студентов богословских факультетов, священников и просто заинтересованных людей. То, как эти лекции были восприняты в устном изложении, позволяет надеяться, что и в печатной форме они получат должное признание у аналогичной читательской аудитории.



Как и в основе лекций, в книге заложена схема «от веры к вере», т.е. истинность Евангелия и основ христианского учения считается не требующей доказательства ни для автора, ни для читателя (отсюда и свободное использование местоимения «мы»). Нисколько не претендуя на исчерпывающее изложение библейского или исторического материала, автор ставит целью изложить два основных подхода к пониманию спасительной миссии Христа. Эти подходы прочно утвердились как в Писании, так и в идеях, воплощенных в жизни кафолической и евангельской церкви.

Не вдаваясь в мелкие детали современных вызовов и проблем веры, я хочу предложить некие общие рамки для рассмотрения, проповедования и практического использования классических христианских принципов и учений. Абсолютно необходимо при этом снова и снова погружаться в Писание и христианское Предание; только при соблюдении этого условия задача дальнейшей передачи традиции может быть успешно выполнена.



Начать чтение книги можно с любой из ее частей.



Цель первой части («Ощущения Слова») - изучить диапазон и смысловую насыщенность библейских повествований об откровениях Божьих, являемых для создания наиболее полного учения о пришествии в мир и искупительной жертве воплотившегося Слова. Современные описания процессов познания и осознания значения используются в неформальном богословском ключе, что позволяет дать элементарное христианское объяснение человеческих чувств, как того требует наш чувственный мир. Как источник дисциплины и наслаждения, в первую очередь, рассматривается литургия церкви. В этой части книги, возможно, католическая сторона христианства помогает евангелической.