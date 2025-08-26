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Анатолий - Диссонансы

Анатолий Власов - Диссонансы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, *Biographies Memoirs

Всему свое время, и время всякой вещи под Небом. Екклесиаст 3:1. В Библии написано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». У Бога не бывает ошибок, просчетов, как нам порой кажется, когда что-то делается не так, как хотелось бы нам. Вот и пришло время издать последние книги Анатолия Алексеевича. Издать эти книги при жизни ему не удалось по разным причинам и обстоятельствам. Мы не знаем, почему именно в это время, когда уже изобилие разной информации на любой вкус и цвет, сложилось издать эти произведения, но, как говорил Анатолий Алексеевич: «У Бога своя арифметика и математика».

«Диссонансы» - книга, не дописанная Анатолием Алексеевичем. Самая длинная по содержанию и времени написания. Закончить ее ему уже не удалось, жизнь прервалась на этой земле 10 Апреля 2012 года, и началась вечная на Небе. Эта книга о христианской жизни прошлого века, воспоминания автора, которые в наше время «свободы», во всех ее смыслах, не понять современному поколению. Книга о людях, о которых не говорят с высоких трибун и кафедр. О людях, которые несли христианское знамя с того и до нашего времени. О людях, «перенесших тягость и зной» (Мф. 20:12), которые были сами Письмом Христовым.

Остальные две книги из этого сборника - это короткие рассказы из жизни, «тесно переплетенные» со Священным Писанием. Если можно так сказать, истории из повседневной жизни с цитатами из Библии, касающиеся различных житейских тем. Название книг говорит само за себя. Книги рассчитаны на широкий круг читателей, на людей которые хотят и смотрят на жизнь всесторонне, чтобы правильно ориентироваться в современном мире, в то же время стремясь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе (Фил. 3:14).

Отдельная благодарность Д.Б. Соколову, который на протяжении длительного времени делал безвозмездно компьютерную верстку рукописей А.А. Власова и сохранил весь не изданный до настоящего времени материал.

Зная, что я пишу, друзья предлагают написать воспоминания. Сочинить небольшое стихотворение или короткий рассказ не столь мудрено. Написать длинный рассказ в виде воспоминаний - задача трудная.

Боюсь оказаться в положении строителя башни, который прежде не вычислил издержек (Лк. 14:28-30).

Но, оглядываясь на пройденный путь, осознаю, что «благодатию Божиею есмь то, что есмь» (1Кор. 15:10).

Я не намерен утрированием фактов сгущать краски или вдаваться в область фантазии с тем, чтобы иметь некоторый успех. Тиски действительности будут сжимать так, как это ощутил автор. Я благоговейно склоняю свою рано поседевшую голову перед памятью о «перенёсших тягость дня и зной» (Мф. 20:12), героях веры, о ком, к сожалению, не пишут книг. Они сами были книгой, письмом Христовым (2Кор. 3:2,3), имена их в Книге жизни, хранящейся в Небесной Библиотеке!

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7).

Моя книга - это воспоминания пожилых христиан, моей мамы и свои собственные.

Сегодня отправляюсь в необычное путешествие воспоминаний.

Анатолий Власов - Диссонансы

«Библия для всех» Санкт-Петербург 2023. — 442 с.
ISBN 978-5-7454-1795-5

Анатолий Власов - Диссонансы — Содержание

  • ДИССОНАНСЫ
  • ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ
    • Жизнь как жизнь
    • Что и чины, коли нет ветчины
    • Не время дорого - пора
    • Не только свету что в окне: на улицу выйдешь - больше увидишь
    • Не бывать плешивому кудрявым
    • «Папуасы» России
    • Где слова редки, там они вески
    • Что умолотишь, то и в засек положишь
    • Сокола по полёту узнают
    • Мало ли что бывает, да до нас не доходит
    • Поневоле косы вянут, коли за них тянут
    • Есть хлеба край, так и под елью рай
    • И царь воды не уймёт
    • Беда на беде, бедой погоняет
    • Какова песня, таковы и слова
    • Ладно, коли складно, неладно, коли поперёк
    • И мамай правды не съел
    • Дважды молоду не бывать
    • Вянет и красный цвет
    • Молебен пет, а пользы нет
    • Если не поп, не суйся в ризы
    • Едят хлеб не в одном нашем дворе
    • Много милых, да мало добрых
    • После грозы - вёдро, после горя - радость
    • Подрастёшь - своё наживёшь
    • Авось и рыбака толкает под бока
    • Наша горница с Богом не спорница
    • Русский до конца стоек
    • Смерти искать нет нужды - и сама сыщет
    • Продай кафтан да купи буквицу
    • По горшку и покрышка
    • Василий, бери по силе
    • Кого честь не берёт, того палка проймёт
    • Подчас и один стоит семерых
    • Каков поп, таков и приход
    • Молчи - за умного сойдёшь
    • Кто знает дорогу, тот не спотыкается
    • Не всяк умён, кто с головою
    • Что впереди, Бог весть, а что моё - моё
    • Душа - всему мера
    • Другой матери не будет
    • Полно судиться: не лучше ль помириться?
    • Тот алтын не того рубля
    • Невольный грех отпускается
    • Не вспахал, так не дивись и сурепице
    • Тяжело против воды плыть
    • Не зная дела, не суди
    • Не всё худое похают, не всё доброе похвалят
    • Семь лет молчал, на восьмой вскричал
    • Не вороти на околицу, а держись столбовой
    • Век мой прошёл, а дней у Бога не убыло
    • Дал Бог денёчек, даст и кусочек
    • Слезами горю не поможешь
    • За чем пойдёшь, то и найдёшь
    • Намучишься - научишься
    • Каковы золовки, таковы и невестки
    • Полюбите нас чёрненькими, а беленькими всяк полюбит
    • Немой глухому псалмы не поёт
    • Тогда и теперь
    • Мала причина, да грех велик
    • Добра на худо не меняют
    • Застарелую болезнь трудно лечить
    • Каждый человек кузнец своего счастья
    • Не всё с верою - ино с мерою
    • Без межи - не вотчина
    • Всему свой черёд
    • Не жди урожая, сей рожь - хлеб будет
    • Добро не умрёт, а зло пропадёт
    • И петух свои часы знает
    • Слово не воробей: вылетит - жди беды
    • Нашего Обросима невесть куда забросило
    • Мал соловей, да голос велик
    • Что кому до нас, коли праздник у нас
    • Из Москвы в Петербург и обратно
    • Дважды в год лето не бывает
    • Вот тут-то устой, где кисель густой
    • По крыльям - полёт, по делам - почёт
    • И то будет, что нас не будет
    • Выбирай епанчу по своему плечу
    • Велик почёт не живёт без хлопот
    • Ретив веку не доживёт
    • То не порок, что хвост короток
    • Беда да мука - та же наука
    • «Логос» не безмолвствует
    • В рай за волосы не тянут
    • Как ни живём, всё равно помрём
    • Почин - делу зачин, конец - делу венец
    • Есть - отымут, а нет - не дадут
    • Дело серёдкой крепко
    • Взяло раздумье, глядя на бездумье
    • Ах да рукою мах
    • Где ни жить, не миновать служить
    • Лук добр и в бою, и во щах
    • Жив живое говорит
    • Не припася основы, ткать не садятся
    • Рад бы не плакать, да слёзы сами льются
    • Не наш конь, не наш и воз
    • Не раз сирота кулаком слёзы утрёт
    • Выше рук дерево не руби
    • Не круглый год яблонька цветёт
    • Не по старости мрут, не по молодости живут
    • Как кого звать, так и поминать
    • Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом
    • Кошке игрушки, а мышке - слёзки
    • Худое худым называют, а доброе добрым почитают
    • Промеж худых и хорошему плохо
    • Живёт кошка, живёт и собака
    • Дед погибает, а бабе смех
    • Сторонушка и не дальняя, а печальная
    • Доброму человеку помочь - не убыток
    • При матери ребятки, как при клушке цыплятки
    • Стар да умён - два угодья в нём
    • Жить широко - хорошо, но и уже - не хуже
    • Веселье не вечно, и печальное конечно
    • Не бойся начала, а жди конца
    • Как вчера меня звали, так и сегодня зовут
    • Своим умком - своим домком
    • От света бегать - света не видать
    • Тех же сисоев, да пожиже
    • Ищи добра, а худо и само придёт
    • Дорога тень, когда жарок день
    • Бодливой корове Бог рог не даёт
    • Жизнь прожить - не мутовку облизать
    • Отщебетали пичужки - лето кончается
    • Всему своё время
    • Бывает добро, да не вся кому равно
    • Где лад, там и клад
    • Кому честь, тому и хвала
    • Была бы охота, найдём и доброхота
    • Начиная дело, о конце помышляй
    • Муж - за гуж, жена - за другой
    • Законы святы, да законники супостаты
    • За пределами написанного
    • Старая хлеб-соль не забывается
    • Со своей стороны и ворона родня
    • Рядись - оглядись, верши - не спеши
    • Овсы полегли, а жито не всходило
    • Восьмое чудо света
    • Много видит, да мало смыслит
    • Честь лучше бесчестья
    • Всего горя не переплачешь
    • Думай дважды - говори раз
    • Не верь счастью - на пёстром коне ездит
    • Баба слезами беде помогает
    • Все на солнце ровно глядим - неровно пьём и едим
    • Лучше недосказать, чем пересказать
    • Счастье не в кошельке
    • Колесо фортуны
    • Стоит по горло в воде, а пить просит
    • Тимофей как Тимофей
    • Болячка мала, да болезнь велика
    • Тесный сапог разносится, широкий ссядется
    • Мир да лад - большой клад
    • Не давай повадки, чтобы не было оглядки
    • Играть не устать, не ушло бы дело
    • Знай, овца, ножницы
    • Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив
    • Ищет рукавицу, а она за поясом
    • Как сложено, так и тачай
    • Вся порода в инохода, один дедушка рысак
    • Втуне, всуе и вотще, кольми паче, поелику. Ох, не спутай вообще с ежевикою клубнику
    • Чему бывать, тому не миновать
    • Он кучер, он и кухарь, и косарь, и маляр
    • Будь большой, а слушайся меньших
    • Исай, понемножку кусай
    • Все кузни исходил, а не кован воротился
    • Санаторий «Озёры»
    • Сколько верёвку ни вить, а концу быть
    • Кто пастыря любит, тот и подпаска слушает
    • Сколько ни говорить, а с разговору сытым не быть
    • Не растёт лопух выше ясеня, не летит петух выше ястреба
    • Как Дмитрий Самсонов колорадского жука обхитрил
    • Сорока сама сказывает, где гнездо свила
    • Сынами славен, дочерьми честен
    • При тебе - за тебя, без тебя - на тебя
    • Гость гостю рознь
    • Потом добытый хлеб и чёрствый сладок
    • Не всякому верь, запирай крепче дверь
    • Скажешь - не воротишь, напишешь - не сотрёшь
    • Есть клёв, так будет и лов
    • Поёшь - слово родит, а другое само бежит
    • Не всё то конь, что лошадь
    • Каков покойник, таковы и похороны
    • Пришло солнышко и к нашим окошечкам
    • Тому будет всегда счастливо, кто пишет нельстиво
    • Цветёт старость сединою
    • «Ты что скажешь?»
    • «Аж місяць загойдався»
    • Не вашей бы чести слушать наши речи
    • Кто в деле, тот и в ответе
    • Слушай, рябина, что лес говорит
    • От кого чают, того и величают
    • Юному хвастать, а старому хрястать
    • Не всё по шерсти, иногда и против
    • «И кюхельбекерно и тошно»
    • Глаз на глазу, да и глаз сверх
    • Бородка Минина, а совесть глиняна
    • У кого что болит, тот о том и говорит
    • Вода путь найдёт
    • Недолга оглобля, а до Москвы едет
    • Пустой колос голову кверху носит
    • Спереди мажут, а сзади кукиш кажут
    • У добра мужа злая жена на добро есть
    • Дождь прибьёт, солнышко поднимет
    • Не спеши, коза, в лес, все волки твои будут
    • Что летом родится, то зимой пригодится
    • Ищи дела, как хлеба
    • Где наболело, там не тронь
    • Любовь и малое принимает за великое
    • Все мы не годимся, а все на свете живём
    • Залез в богатство, забыл и братство
    • Спроста сказано, да неспроста слушано
    • На свете не без добрых людей
    • У всякой скотинки есть ласинка
    • Не болтай наугад - клади слово в лад
    • Если бы да кабы
    • На грех и незаряженное ружьё выпалит
    • Глубокая вода не мутится
    • Судья праведный - ограда каменная
    • Горя не принять - добра не видать
    • Каковы сани, таковы и сами
    • Тороватому Бог даёт
    • Любовь да лад - не надобен и клад
    • Не пугай, зима, - весна придёт
    • Ер да еры - и всё с горы
    • Не хвали меня в очи, не брани за глаза
  • О ТОМ, ЧТО БЫЛО
    • О том, что было
    • Шумом праву не быть
    • В чужие сани не садись
    • Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь
    • Те же шаньги, да только пожиже
    • Лучше дать, чем взять
    • Два века не изживёшь, две молодости не перейдёшь
    • Сколько цвету ни цвесть, а быть опадать
    • Не за бороду - за ум жалуют
    • Каково лукошко, такова ему и покрышка
    • Санаторий «Русский лес»
    • По Москве или по Гринвичу?
    • По чужую голову идти - свою нести
    • Видом хорош, а на дело не гож
    • Хорошо и там, и тут, где по имени зовут
    • Щекотливой лошади всегда берегись
    • Легче друга потерять, чем найти
    • В муке не без отрубей
    • Каковы встречи, таковы и речи
    • Мягкое слово кости не ломит
    • Вороне соколом не бывать
    • Как в кремне огонь, так в лукавом лесть
    • И кулик в своём болоте велик
    • Дороже алмаза свои два глаза
    • Не всяк пашет, кто хлеб ест
    • Важен не обед, а привет
    • На соседа не кивай - за собой примечай
    • Гуляй, дети! Отцы за вас в ответе
    • Не ставь неприятеля овцою, ставь его волком
    • От смерти и на тройке не ускачешь
    • Аль моя плешь - наковальня, что всяк по ней бьёт?
    • Ближний сосед лучше дальней родни
    • Каков Ананья, такова у него и Маланья
    • Как бы мал огонь ни был, всегда от него будет дым
    • Каково сеется, таково и веется
    • Слон, да только не африканский
    • Корень учения горек, а плод его сладок
    • Бежал от волка, попал на медведя
    • Всем по спасибу, а Улите два
    • Кабы не клин да не мох - кто бы плотнику помог?
    • Из стены тени не вырубишь
    • Ах, кавычки да черевички
    • Лучше на гривну убытку, чем на алтын стыда
    • Тело в кармане, душа в кульке
    • Татьяна не сметана, не щи ею белить
    • Кто богат, тот и рогат
    • Тезоименита лопата Ипату, а Вавиле - могила
    • Весьма велико милосердие Божье
    • Санаторий «Кашин»
    • Доброму Савве добрая и слава
    • Глядеть глядим, а видеть ничего не видим
    • Кто везёт, на того и накладывают
    • От греха не уйдешь, а от беды не упасешься
    • Разум - золота краше, а правда - солнца свет
    • Было добро, да давно, а будет опять, да долго ждать
    • Не только звону, что в Звенигороде: есть и в Москве
    • Ниже плинтуса
    • Крышей покрыто, да потолка нет
    • Всякое семя сеют в своё время
    • Не мытьём, так катаньем
    • Кабы мужик на печи лежал, корабли бы за море не плыли
Views 253
Rating 5.0 / 5
Added 26.08.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 11 months ago

Большое спасибо!

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