Всему свое время, и время всякой вещи под Небом. Екклесиаст 3:1. В Библии написано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». У Бога не бывает ошибок, просчетов, как нам порой кажется, когда что-то делается не так, как хотелось бы нам. Вот и пришло время издать последние книги Анатолия Алексеевича. Издать эти книги при жизни ему не удалось по разным причинам и обстоятельствам. Мы не знаем, почему именно в это время, когда уже изобилие разной информации на любой вкус и цвет, сложилось издать эти произведения, но, как говорил Анатолий Алексеевич: «У Бога своя арифметика и математика».

«Диссонансы» - книга, не дописанная Анатолием Алексеевичем. Самая длинная по содержанию и времени написания. Закончить ее ему уже не удалось, жизнь прервалась на этой земле 10 Апреля 2012 года, и началась вечная на Небе. Эта книга о христианской жизни прошлого века, воспоминания автора, которые в наше время «свободы», во всех ее смыслах, не понять современному поколению. Книга о людях, о которых не говорят с высоких трибун и кафедр. О людях, которые несли христианское знамя с того и до нашего времени. О людях, «перенесших тягость и зной» (Мф. 20:12), которые были сами Письмом Христовым.

Остальные две книги из этого сборника - это короткие рассказы из жизни, «тесно переплетенные» со Священным Писанием. Если можно так сказать, истории из повседневной жизни с цитатами из Библии, касающиеся различных житейских тем. Название книг говорит само за себя. Книги рассчитаны на широкий круг читателей, на людей которые хотят и смотрят на жизнь всесторонне, чтобы правильно ориентироваться в современном мире, в то же время стремясь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе (Фил. 3:14).

Отдельная благодарность Д.Б. Соколову, который на протяжении длительного времени делал безвозмездно компьютерную верстку рукописей А.А. Власова и сохранил весь не изданный до настоящего времени материал.

Зная, что я пишу, друзья предлагают написать воспоминания. Сочинить небольшое стихотворение или короткий рассказ не столь мудрено. Написать длинный рассказ в виде воспоминаний - задача трудная.

Боюсь оказаться в положении строителя башни, который прежде не вычислил издержек (Лк. 14:28-30).

Но, оглядываясь на пройденный путь, осознаю, что «благодатию Божиею есмь то, что есмь» (1Кор. 15:10).

Я не намерен утрированием фактов сгущать краски или вдаваться в область фантазии с тем, чтобы иметь некоторый успех. Тиски действительности будут сжимать так, как это ощутил автор. Я благоговейно склоняю свою рано поседевшую голову перед памятью о «перенёсших тягость дня и зной» (Мф. 20:12), героях веры, о ком, к сожалению, не пишут книг. Они сами были книгой, письмом Христовым (2Кор. 3:2,3), имена их в Книге жизни, хранящейся в Небесной Библиотеке!

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7).

Моя книга - это воспоминания пожилых христиан, моей мамы и свои собственные.

Сегодня отправляюсь в необычное путешествие воспоминаний.

Анатолий Власов - Диссонансы

«Библия для всех» Санкт-Петербург 2023. — 442 с.

ISBN 978-5-7454-1795-5

Анатолий Власов - Диссонансы — Содержание