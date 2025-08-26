Анатолий - Диссонансы
Всему свое время, и время всякой вещи под Небом. Екклесиаст 3:1. В Библии написано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». У Бога не бывает ошибок, просчетов, как нам порой кажется, когда что-то делается не так, как хотелось бы нам. Вот и пришло время издать последние книги Анатолия Алексеевича. Издать эти книги при жизни ему не удалось по разным причинам и обстоятельствам. Мы не знаем, почему именно в это время, когда уже изобилие разной информации на любой вкус и цвет, сложилось издать эти произведения, но, как говорил Анатолий Алексеевич: «У Бога своя арифметика и математика».
«Диссонансы» - книга, не дописанная Анатолием Алексеевичем. Самая длинная по содержанию и времени написания. Закончить ее ему уже не удалось, жизнь прервалась на этой земле 10 Апреля 2012 года, и началась вечная на Небе. Эта книга о христианской жизни прошлого века, воспоминания автора, которые в наше время «свободы», во всех ее смыслах, не понять современному поколению. Книга о людях, о которых не говорят с высоких трибун и кафедр. О людях, которые несли христианское знамя с того и до нашего времени. О людях, «перенесших тягость и зной» (Мф. 20:12), которые были сами Письмом Христовым.
Остальные две книги из этого сборника - это короткие рассказы из жизни, «тесно переплетенные» со Священным Писанием. Если можно так сказать, истории из повседневной жизни с цитатами из Библии, касающиеся различных житейских тем. Название книг говорит само за себя. Книги рассчитаны на широкий круг читателей, на людей которые хотят и смотрят на жизнь всесторонне, чтобы правильно ориентироваться в современном мире, в то же время стремясь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе (Фил. 3:14).
Отдельная благодарность Д.Б. Соколову, который на протяжении длительного времени делал безвозмездно компьютерную верстку рукописей А.А. Власова и сохранил весь не изданный до настоящего времени материал.
Зная, что я пишу, друзья предлагают написать воспоминания. Сочинить небольшое стихотворение или короткий рассказ не столь мудрено. Написать длинный рассказ в виде воспоминаний - задача трудная.
Боюсь оказаться в положении строителя башни, который прежде не вычислил издержек (Лк. 14:28-30).
Но, оглядываясь на пройденный путь, осознаю, что «благодатию Божиею есмь то, что есмь» (1Кор. 15:10).
Я не намерен утрированием фактов сгущать краски или вдаваться в область фантазии с тем, чтобы иметь некоторый успех. Тиски действительности будут сжимать так, как это ощутил автор. Я благоговейно склоняю свою рано поседевшую голову перед памятью о «перенёсших тягость дня и зной» (Мф. 20:12), героях веры, о ком, к сожалению, не пишут книг. Они сами были книгой, письмом Христовым (2Кор. 3:2,3), имена их в Книге жизни, хранящейся в Небесной Библиотеке!
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7).
Моя книга - это воспоминания пожилых христиан, моей мамы и свои собственные.
Сегодня отправляюсь в необычное путешествие воспоминаний.
Анатолий Власов - Диссонансы
«Библия для всех» Санкт-Петербург 2023. — 442 с.
ISBN 978-5-7454-1795-5
Анатолий Власов - Диссонансы — Содержание
- ДИССОНАНСЫ
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ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ
- Жизнь как жизнь
- Что и чины, коли нет ветчины
- Не время дорого - пора
- Не только свету что в окне: на улицу выйдешь - больше увидишь
- Не бывать плешивому кудрявым
- «Папуасы» России
- Где слова редки, там они вески
- Что умолотишь, то и в засек положишь
- Сокола по полёту узнают
- Мало ли что бывает, да до нас не доходит
- Поневоле косы вянут, коли за них тянут
- Есть хлеба край, так и под елью рай
- И царь воды не уймёт
- Беда на беде, бедой погоняет
- Какова песня, таковы и слова
- Ладно, коли складно, неладно, коли поперёк
- И мамай правды не съел
- Дважды молоду не бывать
- Вянет и красный цвет
- Молебен пет, а пользы нет
- Если не поп, не суйся в ризы
- Едят хлеб не в одном нашем дворе
- Много милых, да мало добрых
- После грозы - вёдро, после горя - радость
- Подрастёшь - своё наживёшь
- Авось и рыбака толкает под бока
- Наша горница с Богом не спорница
- Русский до конца стоек
- Смерти искать нет нужды - и сама сыщет
- Продай кафтан да купи буквицу
- По горшку и покрышка
- Василий, бери по силе
- Кого честь не берёт, того палка проймёт
- Подчас и один стоит семерых
- Каков поп, таков и приход
- Молчи - за умного сойдёшь
- Кто знает дорогу, тот не спотыкается
- Не всяк умён, кто с головою
- Что впереди, Бог весть, а что моё - моё
- Душа - всему мера
- Другой матери не будет
- Полно судиться: не лучше ль помириться?
- Тот алтын не того рубля
- Невольный грех отпускается
- Не вспахал, так не дивись и сурепице
- Тяжело против воды плыть
- Не зная дела, не суди
- Не всё худое похают, не всё доброе похвалят
- Семь лет молчал, на восьмой вскричал
- Не вороти на околицу, а держись столбовой
- Век мой прошёл, а дней у Бога не убыло
- Дал Бог денёчек, даст и кусочек
- Слезами горю не поможешь
- За чем пойдёшь, то и найдёшь
- Намучишься - научишься
- Каковы золовки, таковы и невестки
- Полюбите нас чёрненькими, а беленькими всяк полюбит
- Немой глухому псалмы не поёт
- Тогда и теперь
- Мала причина, да грех велик
- Добра на худо не меняют
- Застарелую болезнь трудно лечить
- Каждый человек кузнец своего счастья
- Не всё с верою - ино с мерою
- Без межи - не вотчина
- Всему свой черёд
- Не жди урожая, сей рожь - хлеб будет
- Добро не умрёт, а зло пропадёт
- И петух свои часы знает
- Слово не воробей: вылетит - жди беды
- Нашего Обросима невесть куда забросило
- Мал соловей, да голос велик
- Что кому до нас, коли праздник у нас
- Из Москвы в Петербург и обратно
- Дважды в год лето не бывает
- Вот тут-то устой, где кисель густой
- По крыльям - полёт, по делам - почёт
- И то будет, что нас не будет
- Выбирай епанчу по своему плечу
- Велик почёт не живёт без хлопот
- Ретив веку не доживёт
- То не порок, что хвост короток
- Беда да мука - та же наука
- «Логос» не безмолвствует
- В рай за волосы не тянут
- Как ни живём, всё равно помрём
- Почин - делу зачин, конец - делу венец
- Есть - отымут, а нет - не дадут
- Дело серёдкой крепко
- Взяло раздумье, глядя на бездумье
- Ах да рукою мах
- Где ни жить, не миновать служить
- Лук добр и в бою, и во щах
- Жив живое говорит
- Не припася основы, ткать не садятся
- Рад бы не плакать, да слёзы сами льются
- Не наш конь, не наш и воз
- Не раз сирота кулаком слёзы утрёт
- Выше рук дерево не руби
- Не круглый год яблонька цветёт
- Не по старости мрут, не по молодости живут
- Как кого звать, так и поминать
- Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом
- Кошке игрушки, а мышке - слёзки
- Худое худым называют, а доброе добрым почитают
- Промеж худых и хорошему плохо
- Живёт кошка, живёт и собака
- Дед погибает, а бабе смех
- Сторонушка и не дальняя, а печальная
- Доброму человеку помочь - не убыток
- При матери ребятки, как при клушке цыплятки
- Стар да умён - два угодья в нём
- Жить широко - хорошо, но и уже - не хуже
- Веселье не вечно, и печальное конечно
- Не бойся начала, а жди конца
- Как вчера меня звали, так и сегодня зовут
- Своим умком - своим домком
- От света бегать - света не видать
- Тех же сисоев, да пожиже
- Ищи добра, а худо и само придёт
- Дорога тень, когда жарок день
- Бодливой корове Бог рог не даёт
- Жизнь прожить - не мутовку облизать
- Отщебетали пичужки - лето кончается
- Всему своё время
- Бывает добро, да не вся кому равно
- Где лад, там и клад
- Кому честь, тому и хвала
- Была бы охота, найдём и доброхота
- Начиная дело, о конце помышляй
- Муж - за гуж, жена - за другой
- Законы святы, да законники супостаты
- За пределами написанного
- Старая хлеб-соль не забывается
- Со своей стороны и ворона родня
- Рядись - оглядись, верши - не спеши
- Овсы полегли, а жито не всходило
- Восьмое чудо света
- Много видит, да мало смыслит
- Честь лучше бесчестья
- Всего горя не переплачешь
- Думай дважды - говори раз
- Не верь счастью - на пёстром коне ездит
- Баба слезами беде помогает
- Все на солнце ровно глядим - неровно пьём и едим
- Лучше недосказать, чем пересказать
- Счастье не в кошельке
- Колесо фортуны
- Стоит по горло в воде, а пить просит
- Тимофей как Тимофей
- Болячка мала, да болезнь велика
- Тесный сапог разносится, широкий ссядется
- Мир да лад - большой клад
- Не давай повадки, чтобы не было оглядки
- Играть не устать, не ушло бы дело
- Знай, овца, ножницы
- Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив
- Ищет рукавицу, а она за поясом
- Как сложено, так и тачай
- Вся порода в инохода, один дедушка рысак
- Втуне, всуе и вотще, кольми паче, поелику. Ох, не спутай вообще с ежевикою клубнику
- Чему бывать, тому не миновать
- Он кучер, он и кухарь, и косарь, и маляр
- Будь большой, а слушайся меньших
- Исай, понемножку кусай
- Все кузни исходил, а не кован воротился
- Санаторий «Озёры»
- Сколько верёвку ни вить, а концу быть
- Кто пастыря любит, тот и подпаска слушает
- Сколько ни говорить, а с разговору сытым не быть
- Не растёт лопух выше ясеня, не летит петух выше ястреба
- Как Дмитрий Самсонов колорадского жука обхитрил
- Сорока сама сказывает, где гнездо свила
- Сынами славен, дочерьми честен
- При тебе - за тебя, без тебя - на тебя
- Гость гостю рознь
- Потом добытый хлеб и чёрствый сладок
- Не всякому верь, запирай крепче дверь
- Скажешь - не воротишь, напишешь - не сотрёшь
- Есть клёв, так будет и лов
- Поёшь - слово родит, а другое само бежит
- Не всё то конь, что лошадь
- Каков покойник, таковы и похороны
- Пришло солнышко и к нашим окошечкам
- Тому будет всегда счастливо, кто пишет нельстиво
- Цветёт старость сединою
- «Ты что скажешь?»
- «Аж місяць загойдався»
- Не вашей бы чести слушать наши речи
- Кто в деле, тот и в ответе
- Слушай, рябина, что лес говорит
- От кого чают, того и величают
- Юному хвастать, а старому хрястать
- Не всё по шерсти, иногда и против
- «И кюхельбекерно и тошно»
- Глаз на глазу, да и глаз сверх
- Бородка Минина, а совесть глиняна
- У кого что болит, тот о том и говорит
- Вода путь найдёт
- Недолга оглобля, а до Москвы едет
- Пустой колос голову кверху носит
- Спереди мажут, а сзади кукиш кажут
- У добра мужа злая жена на добро есть
- Дождь прибьёт, солнышко поднимет
- Не спеши, коза, в лес, все волки твои будут
- Что летом родится, то зимой пригодится
- Ищи дела, как хлеба
- Где наболело, там не тронь
- Любовь и малое принимает за великое
- Все мы не годимся, а все на свете живём
- Залез в богатство, забыл и братство
- Спроста сказано, да неспроста слушано
- На свете не без добрых людей
- У всякой скотинки есть ласинка
- Не болтай наугад - клади слово в лад
- Если бы да кабы
- На грех и незаряженное ружьё выпалит
- Глубокая вода не мутится
- Судья праведный - ограда каменная
- Горя не принять - добра не видать
- Каковы сани, таковы и сами
- Тороватому Бог даёт
- Любовь да лад - не надобен и клад
- Не пугай, зима, - весна придёт
- Ер да еры - и всё с горы
- Не хвали меня в очи, не брани за глаза
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О ТОМ, ЧТО БЫЛО
- О том, что было
- Шумом праву не быть
- В чужие сани не садись
- Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь
- Те же шаньги, да только пожиже
- Лучше дать, чем взять
- Два века не изживёшь, две молодости не перейдёшь
- Сколько цвету ни цвесть, а быть опадать
- Не за бороду - за ум жалуют
- Каково лукошко, такова ему и покрышка
- Санаторий «Русский лес»
- По Москве или по Гринвичу?
- По чужую голову идти - свою нести
- Видом хорош, а на дело не гож
- Хорошо и там, и тут, где по имени зовут
- Щекотливой лошади всегда берегись
- Легче друга потерять, чем найти
- В муке не без отрубей
- Каковы встречи, таковы и речи
- Мягкое слово кости не ломит
- Вороне соколом не бывать
- Как в кремне огонь, так в лукавом лесть
- И кулик в своём болоте велик
- Дороже алмаза свои два глаза
- Не всяк пашет, кто хлеб ест
- Важен не обед, а привет
- На соседа не кивай - за собой примечай
- Гуляй, дети! Отцы за вас в ответе
- Не ставь неприятеля овцою, ставь его волком
- От смерти и на тройке не ускачешь
- Аль моя плешь - наковальня, что всяк по ней бьёт?
- Ближний сосед лучше дальней родни
- Каков Ананья, такова у него и Маланья
- Как бы мал огонь ни был, всегда от него будет дым
- Каково сеется, таково и веется
- Слон, да только не африканский
- Корень учения горек, а плод его сладок
- Бежал от волка, попал на медведя
- Всем по спасибу, а Улите два
- Кабы не клин да не мох - кто бы плотнику помог?
- Из стены тени не вырубишь
- Ах, кавычки да черевички
- Лучше на гривну убытку, чем на алтын стыда
- Тело в кармане, душа в кульке
- Татьяна не сметана, не щи ею белить
- Кто богат, тот и рогат
- Тезоименита лопата Ипату, а Вавиле - могила
- Весьма велико милосердие Божье
- Санаторий «Кашин»
- Доброму Савве добрая и слава
- Глядеть глядим, а видеть ничего не видим
- Кто везёт, на того и накладывают
- От греха не уйдешь, а от беды не упасешься
- Разум - золота краше, а правда - солнца свет
- Было добро, да давно, а будет опять, да долго ждать
- Не только звону, что в Звенигороде: есть и в Москве
- Ниже плинтуса
- Крышей покрыто, да потолка нет
- Всякое семя сеют в своё время
- Не мытьём, так катаньем
- Кабы мужик на печи лежал, корабли бы за море не плыли
Большое спасибо!