Андреев - Иуда Искариот

В повести «Иуда Искариот» Леонид Андреев обращается к евангельской истории предательства Христа, предлагая напряженное художественно-философское исследование личности Иуды. Писатель изображает его не просто корыстолюбивым изменником, но внутренне раздвоенным человеком, в котором любовь к Иисусу соединяется с завистью, гордостью, недоверием к людям и стремлением подвергнуть истину последнему испытанию. Предательство становится трагическим экспериментом: Иуда хочет заставить учеников доказать свою верность, народ — защитить Учителя, а самого Христа — явить миру непреодолимую силу.

Последовательно переосмысливая события последних дней земной жизни Иисуса, Андреев размышляет о природе любви и ненависти, веры и сомнения, нравственной ответственности и человеческого самообмана. Иуда оказывается одновременно обвинителем человечества и главным подтверждением собственного пессимистического взгляда на него: желая разоблачить трусость и лицемерие окружающих, он сам совершает величайшее предательство. Повесть не является буквальным пересказом Евангелия, но представляет собой самостоятельную литературную трагедию о разрушительной любви, религиозной гордости и попытке человека подчинить Бога собственному пониманию истины.

Андреев Леонид – Иуда Искариот

Андреев Л. Н. Иуда Искариот. – М.: ООО «ЛитРес», 2008. – 80 с. – Электронное издание.

Андреев Леонид – Иуда Искариот – Содержание