Андреев - Иуда Искариот
В повести «Иуда Искариот» Леонид Андреев обращается к евангельской истории предательства Христа, предлагая напряженное художественно-философское исследование личности Иуды. Писатель изображает его не просто корыстолюбивым изменником, но внутренне раздвоенным человеком, в котором любовь к Иисусу соединяется с завистью, гордостью, недоверием к людям и стремлением подвергнуть истину последнему испытанию. Предательство становится трагическим экспериментом: Иуда хочет заставить учеников доказать свою верность, народ — защитить Учителя, а самого Христа — явить миру непреодолимую силу.
Последовательно переосмысливая события последних дней земной жизни Иисуса, Андреев размышляет о природе любви и ненависти, веры и сомнения, нравственной ответственности и человеческого самообмана. Иуда оказывается одновременно обвинителем человечества и главным подтверждением собственного пессимистического взгляда на него: желая разоблачить трусость и лицемерие окружающих, он сам совершает величайшее предательство. Повесть не является буквальным пересказом Евангелия, но представляет собой самостоятельную литературную трагедию о разрушительной любви, религиозной гордости и попытке человека подчинить Бога собственному пониманию истины.
Андреев Леонид – Иуда Искариот
Андреев Л. Н. Иуда Искариот. – М.: ООО «ЛитРес», 2008. – 80 с. – Электронное издание.
Андреев Леонид – Иуда Искариот – Содержание
Глава 1. Появление Иуды среди учеников Христа
Дурная слава Иуды из Кариота
Внешний облик и внутреннее раздвоение героя
Предостережения учеников
Решение Иисуса принять отверженного
Первое знакомство Иуды с Петром, Иоанном и Фомой
Глава 2. Иуда и человеческая ложь
Жизнь Иуды в кругу учеников
Его рассказы, насмешки и мрачные суждения о людях
Спор с Фомой о добре и зле
Непостоянство жителей иудейского селения
Спасение Иисуса от разъяренной толпы при помощи обмана
Вопрос о лжи, совершенной ради сохранения жизни
Глава 3. Сила, гордость и непризнанная любовь
Состязание учеников в метании камней
Победа Иуды над Петром
Равнодушие Иисуса к торжеству Искариота
Одиночество Иуды среди учеников
Разговор с Фомой о любви Иисуса
Зарождение тайного и страшного замысла
Глава 4. Украденные динарии и спор о прощении
Обвинение Иуды в краже
Милосердный ответ Иисуса
Примирение учеников с Искариотом
Недоверие Иуды к их искренности
Соперничество Петра и Иоанна за близость к Учителю
Заявление Иуды о своем будущем месте возле Иисуса
Глава 5. Сделка с первосвященником
Приход Иуды к Анне
Обвинения против учеников Христа
Торг за жизнь Иисуса
Тридцать серебреников
Возмущение Иуды ничтожной ценой предаваемого Учителя
Возвращение к Иисусу
Забота, цветы, вино и последние мирные дни
Глава 6. Подготовка последнего испытания
Двойственная деятельность Иуды
Предупреждения об опасности
Оружие для защиты Иисуса
Проверка любви и мужества учеников
Торжественный вход в Иерусалим
Угасание народного восторга
Последняя вечеря
Молчаливый разговор Иисуса и Иуды
Уход предателя
Глава 7. Гефсиманская ночь
Молитва Иисуса и сон учеников
Приближение воинов
Поцелуй Иуды
Арест Христа
Бегство учеников
Попытка сопротивления Петра
Иуда рядом с плененным Учителем
Издевательства во дворе первосвященника
Наступление рассвета
Глава 8. Суд и распятие
Ожидание выступления учеников и народа
Встреча Иуды с Фомой
Суд над Иисусом
Признание Пилатом невиновности Христа
Освобождение Вараввы
Умывание рук
Путь на Голгофу
Распятие и смерть Иисуса
Крушение последней надежды Иуды
Мрачное торжество его суда над человечеством
Глава 9. Последний суд Иуды
Возвращение в синедрион
Обвинение Анны и Каиафы
Возвращение тридцати серебреников
Встреча с учениками
Осуждение их бегства и бездействия
Спор о любви, послушании и самопожертвовании
Решение последовать за Иисусом в смерть
Самоубийство Иуды
Вечная память о предателе
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