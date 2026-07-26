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Андреев - Иуда Искариот

Андреев - Иуда Искариот
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature

В повести «Иуда Искариот» Леонид Андреев обращается к евангельской истории предательства Христа, предлагая напряженное художественно-философское исследование личности Иуды. Писатель изображает его не просто корыстолюбивым изменником, но внутренне раздвоенным человеком, в котором любовь к Иисусу соединяется с завистью, гордостью, недоверием к людям и стремлением подвергнуть истину последнему испытанию. Предательство становится трагическим экспериментом: Иуда хочет заставить учеников доказать свою верность, народ — защитить Учителя, а самого Христа — явить миру непреодолимую силу.

Последовательно переосмысливая события последних дней земной жизни Иисуса, Андреев размышляет о природе любви и ненависти, веры и сомнения, нравственной ответственности и человеческого самообмана. Иуда оказывается одновременно обвинителем человечества и главным подтверждением собственного пессимистического взгляда на него: желая разоблачить трусость и лицемерие окружающих, он сам совершает величайшее предательство. Повесть не является буквальным пересказом Евангелия, но представляет собой самостоятельную литературную трагедию о разрушительной любви, религиозной гордости и попытке человека подчинить Бога собственному пониманию истины.

Андреев Леонид – Иуда Искариот

Андреев Л. Н. Иуда Искариот. – М.: ООО «ЛитРес», 2008. – 80 с. – Электронное издание.

Андреев Леонид – Иуда Искариот – Содержание

  1. Глава 1. Появление Иуды среди учеников Христа

    • Дурная слава Иуды из Кариота

    • Внешний облик и внутреннее раздвоение героя

    • Предостережения учеников

    • Решение Иисуса принять отверженного

    • Первое знакомство Иуды с Петром, Иоанном и Фомой

  2. Глава 2. Иуда и человеческая ложь

    • Жизнь Иуды в кругу учеников

    • Его рассказы, насмешки и мрачные суждения о людях

    • Спор с Фомой о добре и зле

    • Непостоянство жителей иудейского селения

    • Спасение Иисуса от разъяренной толпы при помощи обмана

    • Вопрос о лжи, совершенной ради сохранения жизни

  3. Глава 3. Сила, гордость и непризнанная любовь

    • Состязание учеников в метании камней

    • Победа Иуды над Петром

    • Равнодушие Иисуса к торжеству Искариота

    • Одиночество Иуды среди учеников

    • Разговор с Фомой о любви Иисуса

    • Зарождение тайного и страшного замысла

  4. Глава 4. Украденные динарии и спор о прощении

    • Обвинение Иуды в краже

    • Милосердный ответ Иисуса

    • Примирение учеников с Искариотом

    • Недоверие Иуды к их искренности

    • Соперничество Петра и Иоанна за близость к Учителю

    • Заявление Иуды о своем будущем месте возле Иисуса

  5. Глава 5. Сделка с первосвященником

    • Приход Иуды к Анне

    • Обвинения против учеников Христа

    • Торг за жизнь Иисуса

    • Тридцать серебреников

    • Возмущение Иуды ничтожной ценой предаваемого Учителя

    • Возвращение к Иисусу

    • Забота, цветы, вино и последние мирные дни

  6. Глава 6. Подготовка последнего испытания

    • Двойственная деятельность Иуды

    • Предупреждения об опасности

    • Оружие для защиты Иисуса

    • Проверка любви и мужества учеников

    • Торжественный вход в Иерусалим

    • Угасание народного восторга

    • Последняя вечеря

    • Молчаливый разговор Иисуса и Иуды

    • Уход предателя

  7. Глава 7. Гефсиманская ночь

    • Молитва Иисуса и сон учеников

    • Приближение воинов

    • Поцелуй Иуды

    • Арест Христа

    • Бегство учеников

    • Попытка сопротивления Петра

    • Иуда рядом с плененным Учителем

    • Издевательства во дворе первосвященника

    • Наступление рассвета

  8. Глава 8. Суд и распятие

    • Ожидание выступления учеников и народа

    • Встреча Иуды с Фомой

    • Суд над Иисусом

    • Признание Пилатом невиновности Христа

    • Освобождение Вараввы

    • Умывание рук

    • Путь на Голгофу

    • Распятие и смерть Иисуса

    • Крушение последней надежды Иуды

    • Мрачное торжество его суда над человечеством

  9. Глава 9. Последний суд Иуды

    • Возвращение в синедрион

    • Обвинение Анны и Каиафы

    • Возвращение тридцати серебреников

    • Встреча с учениками

    • Осуждение их бегства и бездействия

    • Спор о любви, послушании и самопожертвовании

    • Решение последовать за Иисусом в смерть

    • Самоубийство Иуды

    • Вечная память о предателе

Views 48
Rating 5.0 / 5
Added 26.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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