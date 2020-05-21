Дай Бог, чтобы у нас не началось амнезии! Это великое дело — помнить, быть в состоянии помнить то, что важно и существенно в твоей жизни. Тогда об этом можно вспомнить, когда стоишь на святой литургии, когда молишься — там вспоминается то, о чем иногда забываешь.

Когда человек попадает в аварию и у него начинается амнезия, он не помнит ничего. Ты ему говоришь, а он ничего не помнит. Это очень давно произошло с одним ребенком из нашей воскресной школы. Мы ездили тогда на экскурсию в Эгину, и на проезжей части машина сбила его. Я поехал с ним в больницу. У него началась амнезия, и он не помнил ничего. Дает мне шесть разных телефонных номеров, я звоню ему и каждый раз попадаю не туда. Говорю ему:

— Алексий, опомнись немного! Какой у тебя домашний номер?

Он отвечает мне:

— Учителю, — он так меня называл, — подожди, дай вспомнить. А почему я здесь, что я делаю тут, в больнице?

Я очень испугался тогда и был поражен тем, что происходило с ребенком. У него была амнезия, и мы еле-еле нашли его домашний номер. Только через несколько дней он стал приходить в себя и вспоминать всё.

Говорим мы сейчас о нем, что у него началась амнезия, а тут приходит Бог и говорит тебе:

— А у тебя тоже амнезия. Ты тоже забываешь, тоже попал где-то в аварию, ударился головой, и мозг твой забывает очень многое.

Андрей Конанос - Духовная амнезия: беседы о том, как не забыть о Боге

Издательство Сретенский монастырь 2020 160 стр

ISBN: 978-5-7533-1592-2

Андрей Конанос - Духовная амнезия - Содержание

Духовная амнезия

Молчи, чтобы говорил Бог

Железо не куют как попало

От нашего ближнего зависят жизнь и смерть

Сделай два шага и попадёшь в рай

Прикоснуться к Христовым ногам

Потерпи, скоро будет и Силоамская купель

Покаяние — сладкая скорбь души

Андрей Конанос - Духовная амнезия - Вступление

Исследовать Его слово, Его тайны — обо всем этом ты забываешь. Забываешь, что внутри у тебя есть большая сила, благодаря которой можешь выстоять и преуспеть в жизни, понимаешь?

Ты можешь преуспеть. А ты об этом забыл и сейчас думаешь, помнишь о другом. О другом ты помнишь, ум ведь у тебя всегда работает. Он постоянно думает о всякой всячине, но только не об истинных, а о неверных представлениях, обманчивых впечатлениях, ошибочных пониманиях и в итоге запутывается.

Он работает, а тебя уничтожает. Ты думаешь о том, что наносит тебе вред, и говоришь: «Я никуда не гожусь». Да почему же? «Потому что меня срезали на экзамене». «Я пустое место в жизни, потому что некрасивая», — говорит девочка. А другой говорит: «Я ни на что не гожусь, потому что очень толстый». Еще кто-то говорит: «Я не в порядке, потому что очень низкий», — или, наоборот, высокий. А еще кто-то страдает из-за того, что он очень беден или очень богат.

Твой ум работает, ты думаешь о стольких вещах, но только мыслишь ошибочными категориями. Ты забыл об истине.

— Какой истине?

— Истина, дитя Мое, такова, что внутри у тебя есть душа, которую Я делаю безсмертной, потому что Я — Бог и одаряю ее безсмертием, Моим благословением, Моей благодатью, Моей радостью, Моей печатью.

А ты об этом забыл, то есть отождествил себя со своим телом, с успехами, дипломами, весом, с тем, насколько ты худ или полон, богат или беден, мужчина или женщина — превратил свои черты в свою идентичность. А твоя идентичность — совсем не это, ты что-то другое, исключительно великое. Внутри у тебя произрастает сад, полный деревьев, плодов, цветов и ароматов, ты имеешь огромную ценность.

А ты об этом забыл, поэтому превратился в руину, когда несколько дней назад, сидя за рулем, попал в аварию. Твой автомобиль был сильно поврежден, и ты мне говорил: «Я пропал!» — «Да почему же?» — «Потому что разбил машину». — «И как же ты связан с этим?» — «Но это же моя машина!»

Да, это твоя машина, но не ты! Твоя ценность, личность, значимость — это не твоя машина, которая разбилась. А ты отождествил и связал себя с ней, стал одним целым со своими вещами. Ну разве это не огромное забвение, разве ты не забываешь о ценности своей личности?

Бог любит тебя независимо от того, есть ли у тебя машина или нет, сияет ли она ухоженностью и лаком или превратилась в груду железа. Твоя ценность не измеряется твоей машиной, домом, ничем из того, что возле тебя, а тем, что внутри тебя, в сердцевине твоего бытия, тем, что Божественно, велико и чего ты еще не открыл. Поэтому говорю тебе, что ты впал в амнезию — так же как я, так и ты.