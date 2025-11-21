Андросова - Библия за год

Настоящее пособие подготовлено для преподавателей воскресных школ, приходских центров, вечерних курсов при богословских учебных заведениях. Оно будет востребовано всеми, кто организует изучение Священного Писания взрослыми людьми в форме живого обсуждения с активным вовлечением всех участников. В пособии представлена программа курса «Библия за год», рассчитанная на 40 занятий. Каждое занятие посвящено ключевым библейским текстам, где ведущий знакомит участников с книгами Библии и их главными темами, тем самым организуя их встречу с провозвестием Ветхого и Нового Завета. Название «библейские встречи» отражает главную тему, объединяющую деятельность ведущего и участников, позволяющую сочетать лекционный и интерактивный форматы. Автор рассчитывает, что данное пособие может использоваться в группах с разным уровнем подготовки и разной активностью участников. Для каждой библейской встречи предложен расширенный выбор текстовых отрывков для чтения и обсуждения, а также вопросы трех уровней сложности, которые ведущий может предлагать группе. Курс «Библия за год» рассчитан на один учебный год, при условии, что встречи проводятся каждую неделю и длятся не менее полутора астрономических часов. Если встречи проводятся реже или имеют меньшую продолжительность, курс может длиться до полутора-двух лет. В случае активного интереса со стороны участников таких встреч рекомендуется использование всех предложенных в пособии вопросов и заданий.

Полный учебно-методический комплект (далее УМК) материалов для изучения курса «Библия за год», обеспечивающий всестороннюю методическую подготовку ведущего, включает в себя:

1. Учебное пособие «Библия для всех: курс 30 уроков» В.А. Андросовой (в двух томах — Ветхий и Новый Завет), содержащее краткий обзор текста всех библейских книг,

2. 40 коротких видеолекций (20-35 минут) по теме каждой библейской встречи, записанных автором пособия (лекции доступны на портале «Изучаем Библию» в рамках бесплатного обучающего курса «Библия за год» https://izuchaem-bibliu.ru/page/biblia-za-god/);

3. Настоящее учебно-методическое пособие, предлагающее развернутую программу сорока групповых библейских встреч. В пособие включены специально подобранные текстовые отрывки из библейских книг, вопросы к участникам, помогающие понять содержание, а также духовный и нравственный смысл данных отрывков. Опора на предложенные вопросы поможет ведущему организовать групповое обсуждение. Групповая форма работы побуждает присутствующих активно участвовать в разборе текста, высказываться на духовно-нравственные темы, делиться своими размышлениями и опытом.

В пособии употребляется понятие «библейская встреча». Автор убеждена в том, что группа людей, изучающих Библию, создает условия для встречи собравшихся со Словом Божиим, с другими участниками и с самим собой, проявляя дотоле неизвестные грани личности. Созидаемая вокруг библейского Слова атмосфера взаимного доверия помогает участникам открывать для себя неисчерпаемые смыслы Слова Божия и лучше узнавать друг друга. Выбранные библейские тексты можно изучать самостоятельно, с опорой на сформулированные к ним вопросы. Однако в группе возможно получить опыт совместного погружения в Писание и проживания его, соотнесения его со своей жизнью и понимания ценности того, как это происходит у других.

Андросова В.А. - Библия за год - Учебно-методическое пособие для библейских групп и самостоятельного изучения

М. :ДАРЪ, 2024—16+. - 536 с.

ISBN 978-5-485-00755-3

Андросова В.А. - Библия за год – Содержание

Введение

Методические рекомендации по организации курса «Библия за год»

ЧАСТЬ I

Библейская встреча 1. Введение: состав Библии, Ветхий и Новый Завет, понятие о библейской истории, основные методы толкования Библии

Библейская встреча 2. Сотворение мира

Библейская встреча 3. Грехопадение (Отступление людей от Бога. Грехопадение, Каин, потоп, Вавилонская башня)

Библейская встреча 4. Ветхозаветные патриархи (Народ Божий: Авраам, Исаак, Иаков. История Иосифа — обзор)

Библейская встреча 5. Исход (Предыстория Исхода: Иосиф и благословение Иаковом сыновей. События Исхода из Египта)

Библейская встреча 6. Получение Закона (Путь по Синайской пустыне, получение Закона. Книги Числа, Левит, Второзаконие)

Библейская встреча 7. Земля обетованная (Книга Второзаконие. Израильский народ в земле обетованной. Книга Иисуса Навина. Книга Судей)

Библейская встреча 8. От судей к царям (Книга Руфи. Пророк Самуил и история царей — Саул и Давид. Воцарение Давида. Столица в Иерусалиме. Давид и Нафан)

Библейская встреча 9. Соломон и его потомки (Вторая половина царствования Давида, история Соломона. Строительство Храма. История Израильского и Иудейского царств. Разрушение Самарии)

Библейская встреча 10. Пророки — I (Пророки Илия и Елисей. Книги малых пророков Ионы и Амоса)

Библейская встреча 11. Пророки — II (Книги пророков Осии и Аввакума)

Библейская встреча 12. Великие пророки (Книга пророка Исайи, Книга пророка Софонии)

Библейская встреча 13. Пророк Исайя (Важнейшие богословские темы книги пророка Исайи. Исайя как «ветхозаветный евангелист»)

Библейская встреча 14. Пророк Иеремия (Книга пророка Иеремии. История пророка, цари Иосия и Иоаким. Вавилонский плен. Книга Плач Иеремии)

Библейская встреча 15. Пророк Иезекииль (Книга пророка Иезекииля. Жанр «апокалипсисов»)

Библейская встреча 16. Вавилонский плен (Книги пророков Даниила, Аггея, Захарии, Малахии. Возвращение из Вавилонского плена — исторические книги Неемии и Ездры)

Библейская встреча 17. Книги мудрости (Притчи Соломона. Книга Екклесиаста и Песнь песней. Книга Иова)

Библейская встреча 18. Книга Иова

Библейская встреча 19. Псалтирь

Библейская встреча 20. Неканонические книги Ветхого Завета: Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса Сирахова, Иудифь, Товит, Маккавейские книги

Заключение к I части

ЧАСТЬ II

Библейская встреча 21. Начало евангельской истории (Исторический контекст. Родословия Матфея и Луки. Исполнение ветхозаветных обетований. Благовещение и Рождество Мессии — Иисуса Христа)

Библейская встреча 22. Христос в Галилее (Нагорная проповедь и поучения Иисуса Христа)

Библейская встреча 23. Чудеса Иисуса Христа

Библейская встреча 24. Притчи Христа — I (Период пути на Страсти. Притчи Иисуса Христа — о милосердии, о богатстве)

Библейская встреча 25. Притчи Христа — II (Притчи Иисуса Христа — учение о Царствии Божием. Воскрешение Лазаря и Вход в Иерусалим)

Библейская встреча 26. Страстная неделя (Умовение ног. Прощальная беседа. Взятие под стражу, суд у первосвященников)

Библейская встреча 27. Распятие и Воскресение

Библейская встреча 28. Синоптические Евангелия (Характерные особенности Евангелий от Матфея, Марка и Луки)

Библейская встреча 29. Особенности Евангелия от Иоанна

Библейская встреча 30. Деяния апостолов — I (Начало истории христианской церкви. Вознесение и Пятидесятница. Служение апостола Петра)

Библейская встреча 31. Деяния апостолов — II (Распространение Благовестия. Служение апостола Павла)

Библейская встреча 32. Первые послания апостола Павла — I (1 и 2 послания к фессалоникийцам, Первое послание к коринфянам)

Библейская встреча 33. Первые послания апостола Павла — II (Второе послание к коринфянам, Послание к галатам)

Библейская встреча 34. Послание апостола Павла к римлянам

Библейская встреча 35. Послания апостола Павла из уз

Библейская встреча 36. Пастырские послания апостола Павла

Библейская встреча 37. Послание к евреям

Библейская встреча 38. Соборные послания — I (Послание апостола Иакова и три послания апостола Иоанна)

Библейская встреча 39. Соборные послания — II (Первое и Второе послания апостола Петра и Послание апостола Иуды)

Библейская встреча 40. Апокалипсис

Заключение к II части

Послесловие

Список литературы