Александр Андрусишин – Гог и Магог - Царство тьмы

Январь 2002 года. Президент США Джордж Буш-младший в своем ежегодном обращении к конгрессу впервые употребил выражение «Ось зла» (англ. Axis of evil). Под этим термином он объединил страны, которые по мнению США спонсируют терроризм и разрабатывают оружие массового поражения. В список «оси зла» вошли Северная Корея, Иран и Ирак. Президент Буш заявил, что «ось зла» является угрозой не только для Израиля и Среднего Востока, но и для всего мира. Заявление президента Джорджа Буша было встречено ярой критикой со стороны Европейского союза. Через три месяца после речи президента Буша, в мае того же года, Джон Болтон, представитель США в ООН, продолжил тему и сделал доклад под названием «За осью зла». К уже перечисленным президентом США странам Дж. Болтон добавил ещё три: Ливию, Сирию и Кубу. Упомянутые страны, по словам Дж. Болтона, объединившись, станут чрезвычайно большой угрозой для всего мира.

Политическая информация не является целью этой книги, так как мы, как христиане являемся аполитическими гражданами. Основой нашей жизни и деятельности является Евангелие, и наше задание состоит в проповеди Царства, которое приходит с небес. Являясь не только гражданами вечной страны, но и её послами (2 Кор.5:20), мы уважаем страну, в которую нас поселил Господь и молимся за землю, которая стала нашим временным пристанищем. Однако, осознавая, что «наше же жительство на небесах» (Флп.3:20), на земле мы представляем интересы вечности и, независимо от политических или военных условий, не имеем права становиться на чью-то сторону. Наша задача научиться различать и распознавать духовную сущность политических процессов без вовлечения в политические игры и войны.

Библейский факт налицо: современная политика готовит дорогу всемирному политическому лидеру антихристу. Политики всех стран, одни осознанно, другие неосознанно, готовят путь этому человеку. В самом начале будет казаться, что один лагерь стран является положительным героем, а другой отрицательным. На самом же деле, кажущиеся оппоненты будут сотрудничать для достижения общей цели: приведению антихриста к власти. Придёт день, когда они вместе возведут его на престол в Иерусалиме и провозгласят: «Вот ожидаемый нами Мессия». Простые люди будут принимать кажущуюся положительной сторону, попадая, таким образом, в плен Вавилона. Духовный же человек понимает опасность, которую представляет для его души политика, поэтому принимает решение избегать участия в любой её форме. Христианин осознаёт, что на этой земле он всего лишь посланник и что его жительство на небесах (1 Кор.4:1-2; 2 Кор.5:20), и что лишь держа взор на Спасителе и на цели своего призвания он сможет сохранить свою веру чистой и непорочной.

Пророк Иезекииль в 38-ой и 39-ой главах своей книги говорит об интенсивной подготовке к семилетнему периоду, называемому в Писании Великой Скорбью. Этот период будет последней из семидесяти седмин Израиля, о которых пророчествовал Даниил.

Александр Андрусишин – Гог и Магог - Царство тьмы

Издательство - «Tovit Publishing».

San Juan Ave. Ste. C Citrus Heights, 2021. - 124 с.

Украина: Издательство «Золотой город» www.zgorod.com

Віддруковано ПП «Юнісофт», 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13Б.

Александр Андрусишин – Гог и Магог - Царство тьмы – Содержание

Гог и Магог

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ГЛАВА. Январь 2002 года

ВТОРАЯ ГЛАВА. Что же говорит пророк Иезекииль о последних днях?

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. В 38-й главе Иезекииля мы читаем

ЧЕТВЁРТАЯ ГЛАВА. В 38-ой и 39-ой главах своей книги пророк Иезекииль готовит Церковь

ПЯТАЯ ГЛАВА. Господь никогда не оставляет Церковь в неведении

ШЕСТАЯ ГЛАВА. «Сава и Дедан и купцы Фарсисские

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНЦЕВЫЕ СНОСКИ

Царство тьмы