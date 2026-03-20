Книга Анны Корниенко «Буддизм. Просто о сложном» представляет собой доступное введение в основы буддийского учения. Автор стремится объяснить ключевые идеи и принципы буддизма понятным и простым языком, делая сложные философские и духовные темы более понятными для широкого круга читателей.
В книге рассматриваются основные понятия буддийской традиции: Четыре благородные истины, Восьмеричный путь, карма, перерождение, природа страдания и путь к освобождению. Автор также знакомит читателя с историей возникновения буддизма, жизнью Будды и основными направлениями буддийской традиции.
Особое внимание уделяется практической стороне учения — медитации, осознанности и духовному развитию человека.
Книга будет полезна всем, кто хочет познакомиться с буддизмом, лучше понять его философию и узнать о его влиянии на духовную культуру Востока.
Анна Корниенко - Буддизм - Просто о сложном
Харьков, Фолио - 2013
ISBN 978-966-03-5794-5
Анна Корниенко - Буддизм - Просто о сложном - Содержание
Вместо предисловия
Жизнь и деятельность Сиддхартхи Гаутамы
Учение будды: Четыре Благородные Истины и Восьмеричный Путь
История становления буддизма как одной из мировых религий
Формы буддизма. Теория и практика течений, школы
Священные книги буддизма
Символы и праздники буддизма
Монахи и миряне. Буддизм и боевые искусства
Буддизм в современном мире
