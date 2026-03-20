Корниенко - Буддизм

Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism

Книга Анны Корниенко «Буддизм. Просто о сложном» представляет собой доступное введение в основы буддийского учения. Автор стремится объяснить ключевые идеи и принципы буддизма понятным и простым языком, делая сложные философские и духовные темы более понятными для широкого круга читателей.

В книге рассматриваются основные понятия буддийской традиции: Четыре благородные истины, Восьмеричный путь, карма, перерождение, природа страдания и путь к освобождению. Автор также знакомит читателя с историей возникновения буддизма, жизнью Будды и основными направлениями буддийской традиции.

Особое внимание уделяется практической стороне учения — медитации, осознанности и духовному развитию человека.

Книга будет полезна всем, кто хочет познакомиться с буддизмом, лучше понять его философию и узнать о его влиянии на духовную культуру Востока.

Анна Корниенко - Буддизм - Просто о сложном

Харьков, Фолио - 2013

ISBN 978-966-03-5794-5

Анна Корниенко - Буддизм - Просто о сложном - Содержание

  • Вместо предисловия

  • Жизнь и деятельность Сиддхартхи Гаутамы

  • Учение будды: Четыре Благородные Истины и Восьмеричный Путь

  • История становления буддизма как одной из мировых религий

  • Формы буддизма. Теория и практика течений, школы

  • Священные книги буддизма

  • Символы и праздники буддизма

  • Монахи и миряне. Буддизм и боевые искусства

  • Буддизм в современном мире

