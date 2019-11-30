Личность писателя, творца художественных ценностей, прежде всего оказывается в сфере внимания литературоведа, понимающего свою науку как человековедческую, выявляющую сущностные основы людского моря жизни и, следовательно, вторгающуюся в метафизическую проблематику.

Историки русской философии В.В. Зеньковский и Н.О. Лосский делают обобщающие заключения о «русской душе», «о мире идей» в русской философии. Их исходный тезис: «Личность есть центральный онтологический элемент мира». Размышляя о духовном содержании личности, о русской душе и русском любомудрии, В.В. Зеньковский утверждал: «...русская мысль всегда (и навсегда) осталась связанной со своей религиозной стихией, со своей религиозной почвой...» Вместе с тем он отмечал «черезвычайную обращенность русского духа к красоте — но не отрешенной, не идеальной, но исторически конкретной», и даже выделял в русском философствовании первых десятилетий XIX века такое явление, как «эстетический гуманизм». Современный философ А.С. Панарин в 1996 году заявил: «Дискурс об истории, я убежден, требует возврата к гуманитарному мышлению».

А в связи с уяснением личности писателя вспоминается и суждение Д. В. - Веневитинова: «истинные поэты всех народов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами, и, так сказать, венцом просвещения». Русскими философами в личности человека прежде всего выделялось самостоятельное, деятельное начало. Н.О. Лосский человеческое «я» называет «субстанциальным делателем». Применительно к человеку такой исходный тезис рассуждений приводит религиозное сознание к выводу: «Вера без дел мертва». Для писателя и поэта его дело — художественное творчество. Аношкина (Касаткина) Вера Николаевна - Православные основы русской литературы XIX века Москва, Пашков дом, 2011г. — 384 с. ISBN 978-5-7510-0503-0

Аношкина (Касаткина) Вера Николаевна - Православные основы русской литературы XIX века - Содержание

Введение

1. Русская литература первой половины XIX века К.Н. Батюшков Пролог и эпилог творчества (Об истоках религиозности)

Религиозно-философские воззрения предромантика В.А. Жуковский Литературный диалог поэта с А.П. Киреевской (Религиозная этика романа в письмах) А.С. Пушкин Периоды творческого развития А.С. Пушкина: проблемы эволюции, кризисов и постоянства православных устоев

Преподобный Серафим Саровский и А.С. Пушкин (О великопостном покаянии) М.Ю. Лермонтов Сиротский мотив в поэзии

Религиозная основа поэмы «Демон» Н.В. Гоголь Православный романтик

Переписка с А.О. Россет-Смирновой 2. Русская литература второй половины XIX века И.С. Аксаков Православный мыслитель, публицист и поэт Ф.И. Тютчев Мировоззрение и слово поэта

Молитвенный смысл стихотворения Ф.И. Тютчева

«Silentium!»

«Эти бедные селенья...» в многоголосии отзывов Ф.М. Достоевский Лиризм прозы

Вера в будущее Л.Н. Толстой Размышления прозаика и поэта о духовной жизни человека

Жизнь, посвященная русскому гению 3. Русская литература XIX века в оценках религиозных философов конца XIX — начала XX века В.С. Соловьев как историк литературы И.А. Ильин о русской литературе XIX века Заключение

Аношкина (Касаткина) Вера Николаевна - Православные основы русской литературы XIX века - Введение

Представляемый читателям труд содержит результаты исследовательской работы автора в основном за последние 15—20 лет; частично в книгу вошли ранее опубликованные (доработанные) статьи, частично новые, написанные специально для этой публикации. Здесь не поставлена задача всестороннего, исчерпывающего рассмотрения выдвинутой темы. Изучение православных основ русской литературы XIX века содержит огромный комплекс проблем для исследования целым коллективом ученых. В представленной работе внимание сосредоточено на некоторых существенных, недостаточно освоенных моментах, аспектах видения духовных основ нашей классической литературы. Единство темы, направления, исходной точки зрения придаёт работе монографический характер, разнообразие подходов и самого источникового материала подразумевают очерковость. Хотелось конкретно показать методологические возможности изучения общих православных основ литературы: генетическое, психолого-биографическое, в динамике духовно-нравственного развития личности, взаимовлияниях, связях творческих индивидуальностей, эстетическом своеобразии проявлений духовности, обращаясь к текстологии, к различиям в понимании (герменевтика) религиозного смысла художественного текста, к опыту философского его осознания. Предмет исследования определил способ его освоения.