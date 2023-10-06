Антисери, Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 3 тома
Традиция приписывает Пифагору первое употребление термина "философия". В слове "софия" есть религиозный оттенок, так как мудрость и всеведение как таковые даны Богу, а человеку — стремление и любовь к мудрости. Так что же хотели греки, возлюбившие мудрость? С момента рождения философия предстает как триединство содержания, метода и цели.
По содержанию философия объясняет реальность во всех ее проявлениях. Частные науки заняты определенными секторами действительности, ни одна из них не интересуется, например, началом всех вещей. Философа интересует первое почему всех вещей. С точки зрения метода, философия стремится к рациональному объяснению бытия как целого. Разумный аргумент, логическая мотивация и логос характерны для философского подхода. Мало просто определить фактические или опытные данные, философия идет дальше, видит во всем разумные причины. В этом состоит отличие философии от религии и искусства. Художник работает с образами и мифами, верующий доверяет догматам, только для философа важнее всего логическое обоснование.
Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2)
Санкт-Петербург «Издательство Пневма» - 2003 г - 688 с
ISBN 5-901151-04-6
Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2) - Содержание
АНТИЧНОСТЬ
Часть первая. ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОКИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Глава первая ГЕНЕЗИС, ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
-
Генезис философии
-
Источники
-
Понятие и цель античной философии
Глава вторая НАТУРАЛИСТЫ-ДОСОКРАТИКИ
-
Первые ионийцы о начале всех вещей
-
Пифагор и пифагорейцы
-
Физики-плюралисты
Часть вторая. ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА софисты, Сократ, сократики и Гиппократ
Глава третья СОФИСТИКА И СМЕЩЕНИЕ ОСИ ФИЛОСОФСКОГО ПОИСКА С КОСМОСА НА ЧЕЛОВЕКА
-
Истоки, природа и цели движения софистов
-
Протагор и метод противоречий
-
Горгий и риторика
-
Продик и синонимика
-
Натуралистическое течение в софистике: Гиппий Антифонт
-
Эристы и софисты-политики
-
Заключение
Глава четвертая СОКРАТ И МЛАДШИЕ СОКРАТИКИ
-
Сократ и основание философии западной морали
-
Младшие сократики
-
Заключение
Глава пятая ЗАРОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ КАК АВТОНОМНОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
-
Как рождается медик и научная медицина
-
Гиппократ и "Корпус Гиппократа"
-
"Корпус Гиппократа"
-
Клятва Гиппократа
-
Трактат "о природе человека" и теория четырех состояний
Часть третья. ПЛАТОН И ГОРИЗОНТ МЕТАФИЗИКИ
Глава шестая ПЛАТОН И АНТИЧНАЯ АКАДЕМИЯ
-
Платоновский вопрос
-
Обоснование метафизики
-
Познание, диалектика.искусство и платоническая любовь
-
Концепция человека
-
Идеальное государство и его исторические формы
-
Заключение
Часть четвертая. АРИСТОТЕЛЬ Первая систематизация знания
Глава седьмая АРИСТОТЕЛЬ И ПЕРИПАТЕТИКИ
-
Метафизика
-
Физика и математика
-
Психология
-
Практические науки: этика и политика
-
Логика, риторика и поэтика
-
Упадок школы перипатетиков после смерти Аристотеля
Часть пятая. ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ кинизм, эпикуреизм, стоицизм,скептицизм
Глава восьмая ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
-
Революция Александра Великого
-
Расцвет кинизма и распа сократических школ
-
Эпикур и основание "Сада"
-
Основание Стой
-
Скептицизм и эклектицизм
Глава девятая РАЗВИТИЕ И НАУЧНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
-
События, связанные с основанием "музея" и "библиотеки", и их последствия
-
Рождение филологии
-
Великий расцвет частных наук
Часть шестая. ПОСЛЕДНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫЧЕСКОГО АНТИЧНОГО МИРА Плотин и неоплатонизм
Глава десятая ЯЗЫЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ
-
Жизненность эпикуреизма в первые два века христианской эры
-
Возрождение философии Портика в Риме: неостоицизм
-
Возрождение пирронизма и неоскептицизма
-
Возрождение кинизма
-
Возрождение аристотелизма
-
Медиоплатонизм
Глава одиннадцатая ПЛОТИН И НЕОПЛАТОНИЗМ
-
Генезис и структура плотиновской системы
-
Развитие неоплатонизма и конец языческой античной философии
-
Глава двенадцатая АНТИЧНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ИМПЕРИИ
-
Закат эллинистической науки
-
Птоломей и синтез античной астрономии
-
Гален и синтез античной медицины
-
Конец великих научных школ Александрии и закат науки античного мира
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Часть седьмая. ДУХОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ
Глава тринадцатая БИБЛИЯ И ЕЕ ПОСЛАНИЕ
-
Структура и значение Библии
Часть восьмая. ПАТРИСТИКА Разработка библейского послания и философствование в вере
Глава четырнадцатая РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ В КУЛЬТУРНОМ АРЕАЛЕ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
-
Доктринальные и философские проблемы, связанные с Библией
-
Филон Александрийский
-
Гносис
-
Апологеты-греки и первая философская разработка христианства, проделанная катехизисной школой Александрии
-
Золотой век патристики (IV — первая половина V века)
-
Последние могикане греческой патристики: Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин
Глава пятнадцатая ЛАТИНСКАЯ ПАТРИСТИКА И СВЯТОЙ АВГУСТИН
-
Латинская патристика до Августина
-
Святой Августин и апогей патристики
Часть девятая. ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ И РАСПАД СХОЛАСТИКИ Разум и вера в Средневековье
Глава шестнадцатая ОТ ПАТРИСТИКИ — К СХОЛАСТИКЕ
-
Сочинения Северина Боэция
-
"Институции" Кассиодора
-
"Этимологии" Исидора Севильского
Глава семнадцатая ПЕРВЫЕ ТЕОРЕТИЗАЦИИ "РАЦИО" В МОДУСЕ ВЕРЫ
-
Школы, университеты, схоластика
-
Иоанн СкотЭриугена
-
Шартрская школа
-
Пьер Абеляр
Глава восемнадцатая ДУЧЕНТО И ВЕЛИКИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ РАЗУМА И ВЕРЫ
-
Политическая и культурная ситуация
-
Аристотелизм Авицены
-
Аристотелизм Аверроэса
-
Моисей Маймонид и еврейская философия
-
Переводчики и коллегиум из Толедо
-
Альберт Великий
-
Фома Аквинский
-
Бонавентура из Баньореджо
-
Сигер Брабантский'и латинский аверроизм
-
Экспериментальная философия и первые научные исследования эпохи схоластики
-
Иоанн Дуне Скот
Глава девятнадцатая ТРЕЧЕНТО: ПОТЕРЯ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ РАЗУМОМ И ВЕРОЙ
-
Социально-историческая ситуация
-
Уильям Оккам
-
Споры о роли Церкви
-
Майстер Экхарт и немецкая спекулятивная мистика
-
Логика средневековья
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Все помыслы гуманистов на протяжении эпохи гуманизма и Ренессанса были полны жажды религиозного обновления. Само понятие «Возрождение» имело глубокие религиозные корни. Некоторые гуманисты обладали особого рода религиозностью, и стремление создать «научную религию» Фичино и аналогичная позиция Пико тому свидетельство.
Но религиозный бум произошел за пределами Италии. Эразм Роттердамский поставил гуманизм на службу реформе, но не порывал с Католической Церковью. Однако единство Церкви и христианства усилиями Лютера было безвозвратно утрачено.
Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 3 - От Возрождения до Канта
Санкт-Петербург, «Пневма», 2002 г, - 880 с
ISBN 5-901151-05-4
Дарио Антисери и Джованни Реале Западная философия от истоков до наших дней - 3 - От Возрождения до Канта - Содержание
Часть первая. ГУМАНИЗМ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
Глава первая. МЫСЛЬ ЭПОХИ ГУМАНИЗМА И ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Историографическое значение термина «гуманизм»
- Историографическое значение термина «Возрождение»
- Хронологические границы и существенные характеристики гуманистико-возрожденческого периода
- Восточные и языческие «пророки» и «маги» как основатели теологической и философской мысли: Гермес Трисмегист, Зороастр и Орфей
Глава вторая. ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ ГУМАНИСТИКО-ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ
- Дискуссии по проблемам морали и неоэпикурейство
- Возрожденческий неоплатонизм
- Аристотелизм эпохи Возрождения
- Возрождение скептицизма
Глава третья. ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ
- Возрождение и религия
- Контрреформация и католическая реформа
- Возрождение и политика
- Томас Мюнцер (тексты)
Часть вторая. ВЕРШИНЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ ЛЕОНАРДО, ТЕЛЕЗИО, БРУНО, КАМПАНЕЛЛА
Глава четвертая. ЧЕТЫРЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, БЕРНАРДИНО ТЕЛЕЗИО, ДЖОРДАНО БРУНО И ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА
- Леонардо: природа, наука и искусство
- Бернардино Телезио: исследование природы согласно ее собственным принципам
- Джордано Бруно: религия как метафизика бесконечного и «героический энтузиазм»
- Томмазо Кампанелла: натурализм, магия и тревожное ожидание всеобщей реформы
Часть третья. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Глава пятая. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
- Общая характеристика
- Научная революция и магико-герметическая традиция
- Николай Коперник и новая парадигма гелиоцентрической теории
- Тихо Браге: ни старая расстановка Птолемея, ни нововведения великого Коперника
- Иоган Кеплер: переход от «круга» к «эллипсу» и математическая систематизация теории Коперника
- Драма Галилея и основание современной науки
- Система мира, методология и философия в творчестве Исаака Ньютона
- Ньютон (тексты)
- Науки о жизни
- Академии и научные общества
Часть четвертая. БЭКОН И ДЕКАРТ РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТАХ В СРАВНЕНИИ С НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Глава шестая. ФРЭНСИС БЭКОН, ФИЛОСОФ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭРЫ
- Фрэнсис Бэкон: жизнь и деятельность
- Почему Бэкон критикует магов и алхимиков
- Почему Бэкон критикует традиционную философию
- Почему Бэкон критикует традиционную логику
- «Антиципации» и «интерпретации природы»
- Теория «идолов»
- Социология познания, герменевтика и эпистемология
- Цель науки: открытие «форм»
- Индукция путем элиминации
- Experimentum crucis («Решающий аргумент»)
- Бэкон против чистого техницизма
Глава седьмая. ДЕКАРТ — ОСНОВАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
- Жизнь и творчество
- Опыт крушения культуры
- Правила метода
- Сомнение как метод
- Cogito ergo sum
- Существование и роль Бога
- Мир как машина
- Революционные последствия механицизма
- Рождение «аналитической геометрии»
- Душа и тело
- Правила морали
- Декарт (тексты)
Часть пятая. ВЕЛИКИЕ МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ. ОККАЗИОНАЛИЗМ, СПИНОЗА И ЛЕЙБНИЦ
Глава восьмая. МЕТАФИЗИКА ОККАЗИОНАЛИЗМА ИМАЛЬБРАНШ
- Предшественники окказионализма
- Мальбранш и развитие окказионализма
Глава девятая. СПИНОЗА И МЕТАФИЗИКА МОНИЗМА И ПАНТЕИСТИЧЕСКОГО ИММАНТЕИЗМА
- Жизнь и сочинения Спинозы
- Поиск истины, придающей смысл жизни
- Концепция Бога как ось философии Спиозы
- Спиноза о параллелизме между ordo idearum и ordo rerum
- Познание
- Нравственный идеал Спинозы и amor dei intellectualis
- Концепции религии и государства Спинозы
Глава десятая. ЛЕЙБНИЦ: МЕТАФИЗИКА ПЛЮРАЛИЗМА И ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ
- Жизнь и сочинения Лейбница
- Вечная философия и новые философы
- «Финализм» и «субстанциальные формы»
- Основы монадологической метафизики
- Предустановленная гармония
- Бог и лучший из возможных миров
- Истины разума, истины факта и принцип достаточного основания
- Теория познания, виртуально врожденные идеи как новая форма «припоминания»
- Человек и его судьба
Часть шестая. РАЗВИТИЕ ЭМПИРИЗМА
Глава одиннадцатая. ТОМАС ГОББС: ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО АБСОЛЮТИЗМА
- Жизнь и сочинения Гоббса
- Концепция философии и ее разделов
- Номинализм, конвенцианализм и чувственный опыт у Гоббса
- Принцип телесности и механицизм
- Теория абсолютного государства
- «Левиафан» и выводы из философии Гоббса
- Гоббс (тексты)
Глава двенадцатая. ДЖОН ЛОКК И СОЗДАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ЭМПИРИЗМА
- Жизнь и сочинения Локка
- Задача и программа «Опыта о человеческом разуме»
- Принцип опыта и критика теории врожденных идей
- Учение Локка об идеях и его общая основа
- Критика идеи субстанции, сущности и универсалий и язык науки
- Познание, его значение и границы
- Вероятность и вера
- Морально-политическая доктрина
- Религия, разум и вера
- Заключение
- Джон Локк (тексты)
Глава тринадцатая. ДЖОРЖ БЕРКЛИ: ГНОСЕОЛОГИЯ НОМИНАЛИЗМА В РОЛИ ОБНОВЛЕННОЙ ПОЛОГЕТИКИ
- Жизнь и научное наследие Беркли
- «Философские заметки» и «программа исследований» Беркли
- Теория зрения и мысленное конструирование «предметов»
- Объектами нашего знания являются идеи, а они суть ощущения
- Почему абстрактные идеи являются иллюзией
- Различие между первичными и вторичными качествами ложно
- Критика идеи материальной субстанции
- Великий принцип: esse est percipi
- Бог и законы природы
- Беркли — предшественник Маха
- Джорж Беркли (тексты)
Глава четырнадцатая. ДЭВИД ЮМ И ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИИ ЭПИЛОГ ЭМПИРИЗМА
- Жизнь и сочинения Юма
- «Новое поприще философии», или «наука о человеческой природе»
- Впечатления и идеи. Принцип ассоциации
- Отрицание общих понятий и номинализм Юма
- Отношения между идеями и «факты»
- Критика понятия причинности
- Критика материальной и духовной субстанций
- Теория аффектов и отрицание свободы и практического разума
- Внерациональная основа нравственности
- Религия и ее иррациональная основа
- Вырождение эмпиризма в скептический разум
Часть седьмая. ПАСКАЛЬ И ВИКО: ДВА МЫСЛИТЕЛЯ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Глава пятнадцатая. ЛИБЕРТИНИЗМ. ГАССЕНДИ: СКЕПТИЧЕСКИЙ ЭМПИРИЗМ И ЗАЩИТА РЕЛИГИИ. ЯНСЕНИЗМ И ПОР-РОЯЛЬ
- Либертинизм
- Пьер Гассенди: эмпирик-скептик в защиту религии
- Янсенизм и Пор-рояль
Глава шестнадцатая. БЛЕЗ ПАСКАЛЬ. АВТОНОМИЯ РАЗУМА, НИЧТОЖЕСТВО И ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА. ДАР ВЕРЫ И ЕГО РАЗУМНОСТЬ
- Страсть к науке
- «Первое» и «второе» обращение
- Паскаль в Пор-Рояле
- «Письма к провинциалу»
- Демаркация научного знания и религиозной веры
- Научный разум между традицией и прогрессом
- Идеал научного знания и правила построения аргументации
- Esprit de géométrie и esprit de finesse дух геометрии и дух утонченности
- Величие и нищета человека
- «Дивертисмент»
- Беспомощность разума в обосновании ценностей и недоказуемость существования Бога
- «Без Христа не постичь ни жизни, ни смерти, ни Бога, ни себя»
- Против «Картезия, бесполезного и неточного»
- «Спорим на Бога»?
Глава семнадцатая. ДЖАМБАТТИСТА ВИКО И ОБОСНОВАНИЕ «СОТВОРЕННОГО ЛЮДЬМИ ГРАЖДАНСКОГО МИРА»
- Жизнь и сочинения
- Границы знания «новых философов»
- Verum-Factum и открытие новой истории
- Вико против истории философов
- Вико против истории историков
- «Четыре автора» Вико
- Единство и различия философии и филологии
- Истина, которой философия оснащает филологию
- Точность, сообщаемая филологией философии
- Люди как герои истории и гетерогенность целей
- Три возраста истории
- Язык, поэзия и миф
- Провидение и смысл истории
- Исторические колебания
- Вико (тексты)
Часть восьмая. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Глава восемнадцатая. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
- Девиз эпохи просвещения: «имей мужество пользоваться собственным умом»
- Просветители о разуме
- «Просветительский разум» против метафизических систем
- Атака на «суеверия» «позитивных» религий
- «Разум» и естественное право
- Просвещение и буржуазия
- Как просветители распространяли «свет»
- Просвещение и Неоклассицизм
- Просвещение, истории и традиции
- Пьер Бейль: задача историка — в выявлении ошибок
Часть девятая. РАЗВИТИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО РАЗУМА ВО ФРАНЦИИ, АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ
Глава девятнадцатая. ПРОСВЕЩЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
- Энциклопедия
- Д'Аламбер и философия как «наука о фактах»
- Дени Дидро: от деизма к материализму
- Кондильяк и гносеология сенсуализма
- Просветительский материализм: Ламерти, Гельвеций, Гольбах
- Вольтер: борьба за терпимость
- Монтескье: условия свободы и правовое государство
- Жан-Жак Руссо: просветитель - «еретик»
Глава двадцатая. АНГЛИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
- Спор о деизме и религии откровения
- Этика английского просвещения
- Бернард Мандевиль и «Басня о пчелах, или пороки частных лиц— блага для общества»
- Бернард Мандевиль (тексты)
- «Шотландская школа» «здравого смысла»
Глава двадцать первая. НЕМЕЦКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
- Немецкое Просвещение: характеристики, предшественники, соцокультурная среда
- «Энциклопедия знания» Христиана Вольфа
- Александр Баумгартен и обоснование эстетической систематики
- Герман Самюэль Реймарус: натуральная религия против религии откровения
- Мозес Мендельсон и существенное различие между религией и государством
- Готхольд Эфраим Лессинг и «Страсть к истине»
Глава двадцать вторая. ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
- Истоки Итальянского Просвещения
- Просветители Ломбардии
- Беккариа (тексты)
- Неаполитанское Просвещение
Часть десятая. КАНТ И ОБОСНОВАНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Глава двадцать третья. КАНТ И ПОВОРОТ К ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКЕ
- Жизненный путь и сочинения Канта
- «Критика чистого разума»
- «Критика практического разума» и Кантианская этика
- «Критика способности суждения»
- Звездное небо надо мной и моральный закон во мне
- Кант (тексты)
Хронологическая таблица
Именной указатель
В отношении экономики проблема заключается в том, как освободить силы продуктивного творческого роста и не дать сорнякам греха и пороков задушить их. Любить в этой сфере означает готовность принять людей, как они есть, пытаясь в то же время поставить людские пороки на службу общества. Те, кто в поисках решения этой задачи, взывают к социальной солидарности и высоким моральным идеалам, часто приходят к идее социализма и создают соответствующую экономическую систему.
Однако другие экономисты убеждены, что общество выигрывает больше, если каждому дать возможность действовать свободно и видеть плоды своего труда Уважение к индивидуальному решению делает работающих людей экономистами; рост индивидуальной ответственности ведет, в конечном счете, к повышению общего уровня благосостояния. Чем больше экономически мыслящих рабочих и предпринимателей рискуют, вкладывая средства в новое производство, тем выше прибыль. Если выигравшие ведут себя эгоистически, растрачивают талант и деньги, то это — их личный выбор. Он не опровергает факт, что наибольшие цели стимулируют наибольшую экономическую инициативу. Чем больше активных людей, тем выше уровень процветания общества.
Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 4 - От романтизма до наших дней
Санкт-Петербург, «Пневма», 2003 г, - 880 с
ISBN 5-901151-06-2
Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 4 - От романтизма до наших дней – Содержание
- От редактора
- От переводчика
- Предисловие к итальянскому изданию
Часть первая. РОМАНТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕАЛИЗМА
- Глава 1. Романтизм и преодоление просветительства
- Глава 2. Обоснование идеализма: Фихте и Шеллинг
Часть вторая. АБСОЛЮТИЗАЦИЯ ИДЕАЛИЗМА У ГЕГЕЛЯ
- Глава 3. Гегелевская абсолютизация идеализма
Часть третья. ОТ ГЕГЕЛЬЯНСТВА К МАРКСИЗМУ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРКСИЗМА
- Глава 4. Правое и левое гегельянство
Часть четвертая. ВЕЛИКИЕ НИСПРОВЕРГАТЕЛИ ГЕГЕЛЕВСКОЙ СИСТЕМЫ: ГЕРБАРТ, ТРЕНДЕЛЕНБУРГ, ШОПЕНГАУЭР, КЬЕРКЕГОР
- Глава 5. Великие ниспровергатели гегелевской системы
Часть пятая. ИТАЛЬЯНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЭПОХУ РИСОРДЖИМЕНТО
- Глава 6. Итальянская философия эпохи Рисорджименто
Часть шестая. ПОЗИТИВИЗМ
- Глава 7. Позитивизм
Часть седьмая. РАЗВИТИЕ НАУКИ В XIX ВЕКЕ. ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ И КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ
- Глава 8. Развитие науки в XIX веке
- Глава 9. Эмпириокритицизм Рихарда Авенариуса и Эрнста Маха
Часть восьмая. ОТ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА - К ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА
- Глава 11. Ницше. Верность земному и переоценка ценностей
- Глава 12. Неокритицизм Марбургская и баденская школы
- Глава 14. Макс Вебер. Методология социально-исторических наук в «расколдованном» наукой мире
- Глава 15. Прагматизм
- Глава 16. Инструментализм Джона Дьюн
- Глава 17. Итальянский неоидеализм Бенедетто Кроче и Джованни Джентиле
Часть девятая. ВКЛАД ИСПАНИИ В ФИЛОСОФИЮ XIX ВЕКА
- Глава 18. Мигель де Унамуно и трагическое чувство жизни
- Глава 19. Хосе Ортега-и-Гассет и философский диагноз западной культуры
Часть десятая. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ, ГЕРМЕНЕВТИКА
- Глава 20. Эдмунд Гуссерль и феноменологическое движение
- Глава 21. Мартин Хайдеггер: от феноменологии к экзистенциализму
- Глава 22. Экзистенциализм
- Глава 23. Ганс Георг Гадамер и герменевтическая теория
- Глава 24. Дальнейшее развитие герменевтической теории
Часть одиннадцатая. БЕРТРАН РАССЕЛ, ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА
- Глава 25. Бертран Рассел: отказ от идеализма и критика аналитической философии
- Глава 26. Людвиг Витгенштейн: от «Логико-философского трактата» к «Философским исследованиям»
- Глава 27. Философия языка
Часть двенадцатая. СПИРИТУАЛИЗМ, ПЕРСОНАЛИЗМ, НОВАЯ ТЕОЛОГИЯ И НЕОСХОЛАСТИКА
- Глава 28. Спиритуализм как европейский феномен. Бергсон и творческая эволюция
- Глава 29. Неосхоластика
- Глава 30. Мартин Бубер и Эммануэль Левннас
Часть тринадцатая. МАРКСИЗМ ПОСЛЕ МАРКСА И ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА
- Глава 31. Марксизм после Маркса
- Глава 32. Франкфуртская школа
Часть четырнадцатая. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В XX ВЕКЕ. ФРЕЙД, ПСИХОАНАЛИЗ И СТРУКТУРАЛИЗМ
- Глава 33. Гуманитарные науки в XX веке
- Глава 34. Развитие экономической теории: австрийский маржинализм и интервентизм Джона Мейнарда Кейнса
- Глава 35. Зигмунд Фрейд и развитие психоанализа
- Глава 36. Структурализм
Часть пятнадцатая. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ЭПИСТЕМОЛОГИИ В XX ВЕКЕ
- Глава 37. Логика, математика, физика и биология в XX веке
- Глава 38. Критический рационализм Карла Поппера
- Глава 39. Эпистемология после Поппера
- Глава 40. Ведущие представители современной американской философии
Часть шестнадцатая. ИНДИВИД, РЫНОК И ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ. РОЛС, НОЗИК И НОВАК
- Глава 41 Неоконтрактуализм Джона Ролса
- Глава 42. «Минимальное государство» Роберта Нозика
- Глава 43. Майкл Новак. Католическая теология демократического капитализма
Приложения
- Хронологические таблицы
- Библиография
- Именной указатель
Огромное спасибо!