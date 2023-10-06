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Антисери, Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 3 тома

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2)
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Традиция приписывает Пифагору первое употребление термина "философия". В слове "софия" есть религиозный оттенок, так как мудрость и всеведение как таковые даны Богу, а человеку — стремление и любовь к мудрости. Так что же хотели греки, возлюбившие мудрость? С момента рождения философия предстает как триединство содержания, метода и цели.
По содержанию философия объясняет реальность во всех ее проявлениях. Частные науки заняты определенными секторами действительности, ни одна из них не интересуется, например, началом всех вещей. Философа интересует первое почему всех вещей. С точки зрения метода, философия стремится к рациональному объяснению бытия как целого. Разумный аргумент, логическая мотивация и логос характерны для философского подхода. Мало просто определить фактические или опытные данные, философия идет дальше, видит во всем разумные причины. В этом состоит отличие философии от религии и искусства. Художник работает с образами и мифами, верующий доверяет догматам, только для философа важнее всего логическое обоснование.

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2)

Санкт-Петербург «Издательство Пневма» - 2003 г - 688 с
ISBN 5-901151-04-6

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2) - Содержание

АНТИЧНОСТЬ
Часть первая. ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОКИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Глава первая ГЕНЕЗИС, ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
  • Генезис философии
  • Источники
  • Понятие и цель античной философии
Глава вторая НАТУРАЛИСТЫ-ДОСОКРАТИКИ
  • Первые ионийцы о начале всех вещей
  • Пифагор и пифагорейцы
  • Физики-плюралисты
Часть вторая. ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА софисты, Сократ, сократики и Гиппократ
Глава третья СОФИСТИКА И СМЕЩЕНИЕ ОСИ ФИЛОСОФСКОГО ПОИСКА С КОСМОСА НА ЧЕЛОВЕКА
  • Истоки, природа и цели движения софистов
  • Протагор и метод противоречий
  • Горгий и риторика
  • Продик и синонимика
  • Натуралистическое течение в софистике: Гиппий Антифонт
  • Эристы и софисты-политики
  • Заключение
Глава четвертая СОКРАТ И МЛАДШИЕ СОКРАТИКИ
  • Сократ и основание философии западной морали
  • Младшие сократики
  • Заключение
Глава пятая ЗАРОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ КАК АВТОНОМНОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
  • Как рождается медик и научная медицина
  • Гиппократ и "Корпус Гиппократа"
  • "Корпус Гиппократа"
  • Клятва Гиппократа
  • Трактат "о природе человека" и теория четырех состояний
Часть третья. ПЛАТОН И ГОРИЗОНТ МЕТАФИЗИКИ
Глава шестая ПЛАТОН И АНТИЧНАЯ АКАДЕМИЯ
  • Платоновский вопрос
  • Обоснование метафизики
  • Познание, диалектика.искусство и платоническая любовь
  • Концепция человека
  • Идеальное государство и его исторические формы
  • Заключение
Часть четвертая. АРИСТОТЕЛЬ Первая систематизация знания
Глава седьмая АРИСТОТЕЛЬ И ПЕРИПАТЕТИКИ
  • Метафизика
  • Физика и математика
  • Психология
  • Практические науки: этика и политика
  • Логика, риторика и поэтика
  • Упадок школы перипатетиков после смерти Аристотеля
Часть пятая. ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ кинизм, эпикуреизм, стоицизм,скептицизм
Глава восьмая ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
  • Революция Александра Великого
  • Расцвет кинизма и распа сократических школ
  • Эпикур и основание "Сада"
  • Основание Стой
  • Скептицизм и эклектицизм
Глава девятая РАЗВИТИЕ И НАУЧНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
  • События, связанные с основанием "музея" и "библиотеки", и их последствия
  • Рождение филологии
  • Великий расцвет частных наук
Часть шестая. ПОСЛЕДНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫЧЕСКОГО АНТИЧНОГО МИРА Плотин и неоплатонизм
Глава десятая ЯЗЫЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ
  • Жизненность эпикуреизма в первые два века христианской эры
  • Возрождение философии Портика в Риме: неостоицизм
  • Возрождение пирронизма и неоскептицизма
  • Возрождение кинизма
  • Возрождение аристотелизма
  • Медиоплатонизм
Глава одиннадцатая ПЛОТИН И НЕОПЛАТОНИЗМ
  • Генезис и структура плотиновской системы
  • Развитие неоплатонизма и конец языческой античной философии
  • Глава двенадцатая АНТИЧНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ИМПЕРИИ
  • Закат эллинистической науки
  • Птоломей и синтез античной астрономии
  • Гален и синтез античной медицины
  • Конец великих научных школ Александрии и закат науки античного мира
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Часть седьмая. ДУХОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ
Глава тринадцатая БИБЛИЯ И ЕЕ ПОСЛАНИЕ
  • Структура и значение Библии
Часть восьмая. ПАТРИСТИКА Разработка библейского послания и философствование в вере
Глава четырнадцатая РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ В КУЛЬТУРНОМ АРЕАЛЕ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
  • Доктринальные и философские проблемы, связанные с Библией
  • Филон Александрийский
  • Гносис
  • Апологеты-греки и первая философская разработка христианства, проделанная катехизисной школой Александрии
  • Золотой век патристики (IV — первая половина V века)
  • Последние могикане греческой патристики: Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин
Глава пятнадцатая ЛАТИНСКАЯ ПАТРИСТИКА И СВЯТОЙ АВГУСТИН
  • Латинская патристика до Августина
  • Святой Августин и апогей патристики
Часть девятая. ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ И РАСПАД СХОЛАСТИКИ Разум и вера в Средневековье
Глава шестнадцатая ОТ ПАТРИСТИКИ — К СХОЛАСТИКЕ
  • Сочинения Северина Боэция
  • "Институции" Кассиодора
  • "Этимологии" Исидора Севильского
Глава семнадцатая ПЕРВЫЕ ТЕОРЕТИЗАЦИИ "РАЦИО" В МОДУСЕ ВЕРЫ
  • Школы, университеты, схоластика
  • Иоанн СкотЭриугена
  • Шартрская школа
  • Пьер Абеляр
Глава восемнадцатая ДУЧЕНТО И ВЕЛИКИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ РАЗУМА И ВЕРЫ
  • Политическая и культурная ситуация
  • Аристотелизм Авицены
  • Аристотелизм Аверроэса
  • Моисей Маймонид и еврейская философия
  • Переводчики и коллегиум из Толедо
  • Альберт Великий
  • Фома Аквинский
  • Бонавентура из Баньореджо
  • Сигер Брабантский'и латинский аверроизм
  • Экспериментальная философия и первые научные исследования эпохи схоластики
  • Иоанн Дуне Скот
Глава девятнадцатая ТРЕЧЕНТО: ПОТЕРЯ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ РАЗУМОМ И ВЕРОЙ
  • Социально-историческая ситуация
  • Уильям Оккам
  • Споры о роли Церкви
  • Майстер Экхарт и немецкая спекулятивная мистика
  • Логика средневековья
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Антисери, Реале - Западная философия - 3 - От Возрождения до Канта
Все помыслы гуманистов на протяжении эпохи гуманизма и Ренессанса были полны жажды религиозного обновления. Само понятие «Возрождение» имело глубокие религиозные корни. Некоторые гуманисты обладали особого рода религиозностью, и стремление создать «научную религию» Фичино и аналогичная позиция Пико тому свидетельство.
Но религиозный бум произошел за пределами Италии. Эразм Роттердамский поставил гуманизм на службу реформе, но не порывал с Католической Церковью. Однако единство Церкви и христианства усилиями Лютера было безвозвратно утрачено.

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 3 - От Возрождения до Канта

Санкт-Петербург, «Пневма», 2002 г, - 880 с
ISBN 5-901151-05-4

Дарио Антисери и Джованни Реале Западная философия от истоков до наших дней - 3 - От Возрождения до Канта - Содержание

Часть первая. ГУМАНИЗМ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
Глава первая. МЫСЛЬ ЭПОХИ ГУМАНИЗМА И ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Историографическое значение термина «гуманизм»
  • Историографическое значение термина «Возрождение»
  • Хронологические границы и существенные характеристики гуманистико-возрожденческого периода
  • Восточные и языческие «пророки» и «маги» как основатели теологической и философской мысли: Гермес Трисмегист, Зороастр и Орфей
Глава вторая. ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ ГУМАНИСТИКО-ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ
  • Дискуссии по проблемам морали и неоэпикурейство
  • Возрожденческий неоплатонизм
  • Аристотелизм эпохи Возрождения
  • Возрождение скептицизма
Глава третья. ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ
  • Возрождение и религия
  • Контрреформация и католическая реформа
  • Возрождение и политика
  • Томас Мюнцер (тексты)
Часть вторая. ВЕРШИНЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРОЖДЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ ЛЕОНАРДО, ТЕЛЕЗИО, БРУНО, КАМПАНЕЛЛА
Глава четвертая. ЧЕТЫРЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, БЕРНАРДИНО ТЕЛЕЗИО, ДЖОРДАНО БРУНО И ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА
  • Леонардо: природа, наука и искусство
  • Бернардино Телезио: исследование природы согласно ее собственным принципам
  • Джордано Бруно: религия как метафизика бесконечного и «героический энтузиазм»
  • Томмазо Кампанелла: натурализм, магия и тревожное ожидание всеобщей реформы
Часть третья. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Глава пятая. НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
  • Общая характеристика
  • Научная революция и магико-герметическая традиция
  • Николай Коперник и новая парадигма гелиоцентрической теории
  • Тихо Браге: ни старая расстановка Птолемея, ни нововведения великого Коперника
  • Иоган Кеплер: переход от «круга» к «эллипсу» и математическая систематизация теории Коперника
  • Драма Галилея и основание современной науки
  • Система мира, методология и философия в творчестве Исаака Ньютона
  • Ньютон (тексты)
  • Науки о жизни
  • Академии и научные общества
Часть четвертая. БЭКОН И ДЕКАРТ РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ АСПЕКТАХ В СРАВНЕНИИ С НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ
Глава шестая. ФРЭНСИС БЭКОН, ФИЛОСОФ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭРЫ
  • Фрэнсис Бэкон: жизнь и деятельность
  • Почему Бэкон критикует магов и алхимиков
  • Почему Бэкон критикует традиционную философию
  • Почему Бэкон критикует традиционную логику
  • «Антиципации» и «интерпретации природы»
  • Теория «идолов»
  • Социология познания, герменевтика и эпистемология
  • Цель науки: открытие «форм»
  • Индукция путем элиминации
  • Experimentum crucis («Решающий аргумент»)
  • Бэкон против чистого техницизма
Глава седьмая. ДЕКАРТ — ОСНОВАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
  • Жизнь и творчество
  • Опыт крушения культуры
  • Правила метода
  • Сомнение как метод
  • Cogito ergo sum
  • Существование и роль Бога
  • Мир как машина
  • Революционные последствия механицизма
  • Рождение «аналитической геометрии»
  • Душа и тело
  • Правила морали
  • Декарт (тексты)
Часть пятая. ВЕЛИКИЕ МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ. ОККАЗИОНАЛИЗМ, СПИНОЗА И ЛЕЙБНИЦ
Глава восьмая. МЕТАФИЗИКА ОККАЗИОНАЛИЗМА ИМАЛЬБРАНШ
  • Предшественники окказионализма
  • Мальбранш и развитие окказионализма
Глава девятая. СПИНОЗА И МЕТАФИЗИКА МОНИЗМА И ПАНТЕИСТИЧЕСКОГО ИММАНТЕИЗМА
  • Жизнь и сочинения Спинозы
  • Поиск истины, придающей смысл жизни
  • Концепция Бога как ось философии Спиозы
  • Спиноза о параллелизме между ordo idearum и ordo rerum
  • Познание
  • Нравственный идеал Спинозы и amor dei intellectualis
  • Концепции религии и государства Спинозы
Глава десятая. ЛЕЙБНИЦ: МЕТАФИЗИКА ПЛЮРАЛИЗМА И ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ГАРМОНИЯ
  • Жизнь и сочинения Лейбница
  • Вечная философия и новые философы
  • «Финализм» и «субстанциальные формы»
  • Основы монадологической метафизики
  • Предустановленная гармония
  • Бог и лучший из возможных миров
  • Истины разума, истины факта и принцип достаточного основания
  • Теория познания, виртуально врожденные идеи как новая форма «припоминания»
  • Человек и его судьба
Часть шестая. РАЗВИТИЕ ЭМПИРИЗМА
Глава одиннадцатая. ТОМАС ГОББС: ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО АБСОЛЮТИЗМА
  • Жизнь и сочинения Гоббса
  • Концепция философии и ее разделов
  • Номинализм, конвенцианализм и чувственный опыт у Гоббса
  • Принцип телесности и механицизм
  • Теория абсолютного государства
  • «Левиафан» и выводы из философии Гоббса
  • Гоббс (тексты)
Глава двенадцатая. ДЖОН ЛОКК И СОЗДАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ЭМПИРИЗМА
  • Жизнь и сочинения Локка
  • Задача и программа «Опыта о человеческом разуме»
  • Принцип опыта и критика теории врожденных идей
  • Учение Локка об идеях и его общая основа
  • Критика идеи субстанции, сущности и универсалий и язык науки
  • Познание, его значение и границы
  • Вероятность и вера
  • Морально-политическая доктрина
  • Религия, разум и вера
  • Заключение
  • Джон Локк (тексты)
Глава тринадцатая. ДЖОРЖ БЕРКЛИ: ГНОСЕОЛОГИЯ НОМИНАЛИЗМА В РОЛИ ОБНОВЛЕННОЙ ПОЛОГЕТИКИ
  • Жизнь и научное наследие Беркли
  • «Философские заметки» и «программа исследований» Беркли
  • Теория зрения и мысленное конструирование «предметов»
  • Объектами нашего знания являются идеи, а они суть ощущения
  • Почему абстрактные идеи являются иллюзией
  • Различие между первичными и вторичными качествами ложно
  • Критика идеи материальной субстанции
  • Великий принцип: esse est percipi
  • Бог и законы природы
  • Беркли — предшественник Маха
  • Джорж Беркли (тексты)
Глава четырнадцатая. ДЭВИД ЮМ И ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИИ ЭПИЛОГ ЭМПИРИЗМА
  • Жизнь и сочинения Юма
  • «Новое поприще философии», или «наука о человеческой природе»
  • Впечатления и идеи. Принцип ассоциации
  • Отрицание общих понятий и номинализм Юма
  • Отношения между идеями и «факты»
  • Критика понятия причинности
  • Критика материальной и духовной субстанций
  • Теория аффектов и отрицание свободы и практического разума
  • Внерациональная основа нравственности
  • Религия и ее иррациональная основа
  • Вырождение эмпиризма в скептический разум
Часть седьмая. ПАСКАЛЬ И ВИКО: ДВА МЫСЛИТЕЛЯ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Глава пятнадцатая. ЛИБЕРТИНИЗМ. ГАССЕНДИ: СКЕПТИЧЕСКИЙ ЭМПИРИЗМ И ЗАЩИТА РЕЛИГИИ. ЯНСЕНИЗМ И ПОР-РОЯЛЬ
  • Либертинизм
  • Пьер Гассенди: эмпирик-скептик в защиту религии
  • Янсенизм и Пор-рояль
Глава шестнадцатая. БЛЕЗ ПАСКАЛЬ. АВТОНОМИЯ РАЗУМА, НИЧТОЖЕСТВО И ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА. ДАР ВЕРЫ И ЕГО РАЗУМНОСТЬ
  • Страсть к науке
  • «Первое» и «второе» обращение
  • Паскаль в Пор-Рояле
  • «Письма к провинциалу»
  • Демаркация научного знания и религиозной веры
  • Научный разум между традицией и прогрессом
  • Идеал научного знания и правила построения аргументации
  • Esprit de géométrie и esprit de finesse дух геометрии и дух утонченности
  • Величие и нищета человека
  • «Дивертисмент»
  • Беспомощность разума в обосновании ценностей и недоказуемость существования Бога
  • «Без Христа не постичь ни жизни, ни смерти, ни Бога, ни себя»
  • Против «Картезия, бесполезного и неточного»
  • «Спорим на Бога»?
Глава семнадцатая. ДЖАМБАТТИСТА ВИКО И ОБОСНОВАНИЕ «СОТВОРЕННОГО ЛЮДЬМИ ГРАЖДАНСКОГО МИРА»
  • Жизнь и сочинения
  • Границы знания «новых философов»
  • Verum-Factum и открытие новой истории
  • Вико против истории философов
  • Вико против истории историков
  • «Четыре автора» Вико
  • Единство и различия философии и филологии
  • Истина, которой философия оснащает филологию
  • Точность, сообщаемая филологией философии
  • Люди как герои истории и гетерогенность целей
  • Три возраста истории
  • Язык, поэзия и миф
  • Провидение и смысл истории
  • Исторические колебания
  • Вико (тексты)
Часть восьмая. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Глава восемнадцатая. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
  • Девиз эпохи просвещения: «имей мужество пользоваться собственным умом»
  • Просветители о разуме
  • «Просветительский разум» против метафизических систем
  • Атака на «суеверия» «позитивных» религий
  • «Разум» и естественное право
  • Просвещение и буржуазия
  • Как просветители распространяли «свет»
  • Просвещение и Неоклассицизм
  • Просвещение, истории и традиции
  • Пьер Бейль: задача историка — в выявлении ошибок
Часть девятая. РАЗВИТИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО РАЗУМА ВО ФРАНЦИИ, АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ
Глава девятнадцатая. ПРОСВЕЩЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
  • Энциклопедия
  • Д'Аламбер и философия как «наука о фактах»
  • Дени Дидро: от деизма к материализму
  • Кондильяк и гносеология сенсуализма
  • Просветительский материализм: Ламерти, Гельвеций, Гольбах
  • Вольтер: борьба за терпимость
  • Монтескье: условия свободы и правовое государство
  • Жан-Жак Руссо: просветитель - «еретик»
Глава двадцатая. АНГЛИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
  • Спор о деизме и религии откровения
  • Этика английского просвещения
  • Бернард Мандевиль и «Басня о пчелах, или пороки частных лиц— блага для общества»
  • Бернард Мандевиль (тексты)
  • «Шотландская школа» «здравого смысла»
Глава двадцать первая. НЕМЕЦКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
  • Немецкое Просвещение: характеристики, предшественники, соцокультурная среда
  • «Энциклопедия знания» Христиана Вольфа
  • Александр Баумгартен и обоснование эстетической систематики
  • Герман Самюэль Реймарус: натуральная религия против религии откровения
  • Мозес Мендельсон и существенное различие между религией и государством
  • Готхольд Эфраим Лессинг и «Страсть к истине»
Глава двадцать вторая. ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
  • Истоки Итальянского Просвещения
  • Просветители Ломбардии
  • Беккариа (тексты)
  • Неаполитанское Просвещение
Часть десятая. КАНТ И ОБОСНОВАНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Глава двадцать третья. КАНТ И ПОВОРОТ К ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКЕ
  • Жизненный путь и сочинения Канта
  • «Критика чистого разума»
  • «Критика практического разума» и Кантианская этика
  • «Критика способности суждения»
  • Звездное небо надо мной и моральный закон во мне
  • Кант (тексты)
Хронологическая таблица
Именной указатель
Антисери, Реале - Западная философия - 4 - От романтизма до наших дней
В отношении экономики проблема заключается в том, как освободить силы продуктивного творческого роста и не дать сорнякам греха и пороков задушить их. Любить в этой сфере означает готовность принять людей, как они есть, пытаясь в то же время поставить людские пороки на службу общества. Те, кто в поисках решения этой задачи, взывают к социальной солидарности и высоким моральным идеалам, часто приходят к идее социализма и создают соответствующую экономическую систему.
Однако другие экономисты убеждены, что общество выигрывает больше, если каждому дать возможность действовать свободно и видеть плоды своего труда Уважение к индивидуальному решению делает работающих людей экономистами; рост индивидуальной ответственности ведет, в конечном счете, к повышению общего уровня благосостояния. Чем больше экономически мыслящих рабочих и предпринимателей рискуют, вкладывая средства в новое производство, тем выше прибыль. Если выигравшие ведут себя эгоистически, растрачивают талант и деньги, то это — их личный выбор. Он не опровергает факт, что наибольшие цели стимулируют наибольшую экономическую инициативу. Чем больше активных людей, тем выше уровень процветания общества.

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 4 - От романтизма до наших дней

Санкт-Петербург, «Пневма», 2003 г, - 880 с
ISBN 5-901151-06-2

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней - 4 - От романтизма до наших дней – Содержание

  • От редактора
  • От переводчика
  • Предисловие к итальянскому изданию
Часть первая. РОМАНТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕАЛИЗМА
  • Глава 1. Романтизм и преодоление просветительства
  • Глава 2. Обоснование идеализма: Фихте и Шеллинг
Часть вторая. АБСОЛЮТИЗАЦИЯ ИДЕАЛИЗМА У ГЕГЕЛЯ
  • Глава 3. Гегелевская абсолютизация идеализма
Часть третья. ОТ ГЕГЕЛЬЯНСТВА К МАРКСИЗМУ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРКСИЗМА
  • Глава 4. Правое и левое гегельянство
Часть четвертая. ВЕЛИКИЕ НИСПРОВЕРГАТЕЛИ ГЕГЕЛЕВСКОЙ СИСТЕМЫ: ГЕРБАРТ, ТРЕНДЕЛЕНБУРГ, ШОПЕНГАУЭР, КЬЕРКЕГОР
  • Глава 5. Великие ниспровергатели гегелевской системы
Часть пятая. ИТАЛЬЯНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЭПОХУ РИСОРДЖИМЕНТО
  • Глава 6. Итальянская философия эпохи Рисорджименто
Часть шестая. ПОЗИТИВИЗМ
  • Глава 7. Позитивизм
Часть седьмая. РАЗВИТИЕ НАУКИ В XIX ВЕКЕ. ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ И КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ
  • Глава 8. Развитие науки в XIX веке
  • Глава 9. Эмпириокритицизм Рихарда Авенариуса и Эрнста Маха
Часть восьмая. ОТ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА - К ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА
  • Глава 11. Ницше. Верность земному и переоценка ценностей
  • Глава 12. Неокритицизм Марбургская и баденская школы
  • Глава 14. Макс Вебер. Методология социально-исторических наук в «расколдованном» наукой мире
  • Глава 15. Прагматизм
  • Глава 16. Инструментализм Джона Дьюн
  • Глава 17. Итальянский неоидеализм Бенедетто Кроче и Джованни Джентиле
Часть девятая. ВКЛАД ИСПАНИИ В ФИЛОСОФИЮ XIX ВЕКА
  • Глава 18. Мигель де Унамуно и трагическое чувство жизни
  • Глава 19. Хосе Ортега-и-Гассет и философский диагноз западной культуры
Часть десятая. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ, ГЕРМЕНЕВТИКА
  • Глава 20. Эдмунд Гуссерль и феноменологическое движение
  • Глава 21. Мартин Хайдеггер: от феноменологии к экзистенциализму
  • Глава 22. Экзистенциализм
  • Глава 23. Ганс Георг Гадамер и герменевтическая теория
  • Глава 24. Дальнейшее развитие герменевтической теории
Часть одиннадцатая. БЕРТРАН РАССЕЛ, ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА
  • Глава 25. Бертран Рассел: отказ от идеализма и критика аналитической философии
  • Глава 26. Людвиг Витгенштейн: от «Логико-философского трактата» к «Философским исследованиям»
  • Глава 27. Философия языка
Часть двенадцатая. СПИРИТУАЛИЗМ, ПЕРСОНАЛИЗМ, НОВАЯ ТЕОЛОГИЯ И НЕОСХОЛАСТИКА
  • Глава 28. Спиритуализм как европейский феномен. Бергсон и творческая эволюция
  • Глава 29. Неосхоластика
  • Глава 30. Мартин Бубер и Эммануэль Левннас
Часть тринадцатая. МАРКСИЗМ ПОСЛЕ МАРКСА И ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА
  • Глава 31. Марксизм после Маркса
  • Глава 32. Франкфуртская школа
Часть четырнадцатая. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В XX ВЕКЕ. ФРЕЙД, ПСИХОАНАЛИЗ И СТРУКТУРАЛИЗМ
  • Глава 33. Гуманитарные науки в XX веке
  • Глава 34. Развитие экономической теории: австрийский маржинализм и интервентизм Джона Мейнарда Кейнса
  • Глава 35. Зигмунд Фрейд и развитие психоанализа
  • Глава 36. Структурализм
Часть пятнадцатая. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ЭПИСТЕМОЛОГИИ В XX ВЕКЕ
  • Глава 37. Логика, математика, физика и биология в XX веке
  • Глава 38. Критический рационализм Карла Поппера
  • Глава 39. Эпистемология после Поппера
  • Глава 40. Ведущие представители современной американской философии
Часть шестнадцатая. ИНДИВИД, РЫНОК И ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ. РОЛС, НОЗИК И НОВАК
  • Глава 41 Неоконтрактуализм Джона Ролса
  • Глава 42. «Минимальное государство» Роберта Нозика
  • Глава 43. Майкл Новак. Католическая теология демократического капитализма
Приложения
  • Хронологические таблицы
  • Библиография
  • Именной указатель
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Rating 5.0 / 5
Added 06.10.2023
Author brat Vital
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!

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