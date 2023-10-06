Традиция приписывает Пифагору первое употребление термина "философия". В слове "софия" есть религиозный оттенок, так как мудрость и всеведение как таковые даны Богу, а человеку — стремление и любовь к мудрости. Так что же хотели греки, возлюбившие мудрость? С момента рождения философия предстает как триединство содержания, метода и цели.

По содержанию философия объясняет реальность во всех ее проявлениях. Частные науки заняты определенными секторами действительности, ни одна из них не интересуется, например, началом всех вещей. Философа интересует первое почему всех вещей. С точки зрения метода, философия стремится к рациональному объяснению бытия как целого. Разумный аргумент, логическая мотивация и логос характерны для философского подхода. Мало просто определить фактические или опытные данные, философия идет дальше, видит во всем разумные причины. В этом состоит отличие философии от религии и искусства. Художник работает с образами и мифами, верующий доверяет догматам, только для философа важнее всего логическое обоснование.

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2)

Санкт-Петербург «Издательство Пневма» - 2003 г - 688 с

ISBN 5-901151-04-6

Дарио Антисери и Джованни Реале - Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2) - Содержание

АНТИЧНОСТЬ

Часть первая. ГРЕЧЕСКИЕ ИСТОКИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Глава первая ГЕНЕЗИС, ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Генезис философии

Источники

Понятие и цель античной философии

Глава вторая НАТУРАЛИСТЫ-ДОСОКРАТИКИ

Первые ионийцы о начале всех вещей

Пифагор и пифагорейцы

Физики-плюралисты

Часть вторая. ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА софисты, Сократ, сократики и Гиппократ

Глава третья СОФИСТИКА И СМЕЩЕНИЕ ОСИ ФИЛОСОФСКОГО ПОИСКА С КОСМОСА НА ЧЕЛОВЕКА

Истоки, природа и цели движения софистов

Протагор и метод противоречий

Горгий и риторика

Продик и синонимика

Натуралистическое течение в софистике: Гиппий Антифонт

Эристы и софисты-политики

Заключение

Глава четвертая СОКРАТ И МЛАДШИЕ СОКРАТИКИ

Сократ и основание философии западной морали

Младшие сократики

Заключение

Глава пятая ЗАРОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ КАК АВТОНОМНОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Как рождается медик и научная медицина

Гиппократ и "Корпус Гиппократа"

"Корпус Гиппократа"

Клятва Гиппократа

Трактат "о природе человека" и теория четырех состояний

Часть третья. ПЛАТОН И ГОРИЗОНТ МЕТАФИЗИКИ

Глава шестая ПЛАТОН И АНТИЧНАЯ АКАДЕМИЯ

Платоновский вопрос

Обоснование метафизики

Познание, диалектика.искусство и платоническая любовь

Концепция человека

Идеальное государство и его исторические формы

Заключение

Часть четвертая. АРИСТОТЕЛЬ Первая систематизация знания

Глава седьмая АРИСТОТЕЛЬ И ПЕРИПАТЕТИКИ

Метафизика

Физика и математика

Психология

Практические науки: этика и политика

Логика, риторика и поэтика

Упадок школы перипатетиков после смерти Аристотеля

Часть пятая. ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ кинизм, эпикуреизм, стоицизм,скептицизм

Глава восьмая ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

Революция Александра Великого

Расцвет кинизма и распа сократических школ

Эпикур и основание "Сада"

Основание Стой

Скептицизм и эклектицизм

Глава девятая РАЗВИТИЕ И НАУЧНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

События, связанные с основанием "музея" и "библиотеки", и их последствия

Рождение филологии

Великий расцвет частных наук

Часть шестая. ПОСЛЕДНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫЧЕСКОГО АНТИЧНОГО МИРА Плотин и неоплатонизм

Глава десятая ЯЗЫЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ПЕРВЫХ ВЕКОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ

Жизненность эпикуреизма в первые два века христианской эры

Возрождение философии Портика в Риме: неостоицизм

Возрождение пирронизма и неоскептицизма

Возрождение кинизма

Возрождение аристотелизма

Медиоплатонизм

Глава одиннадцатая ПЛОТИН И НЕОПЛАТОНИЗМ

Генезис и структура плотиновской системы

Развитие неоплатонизма и конец языческой античной философии

Глава двенадцатая АНТИЧНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ИМПЕРИИ

Закат эллинистической науки

Птоломей и синтез античной астрономии

Гален и синтез античной медицины

Конец великих научных школ Александрии и закат науки античного мира

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Часть седьмая. ДУХОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ

Глава тринадцатая БИБЛИЯ И ЕЕ ПОСЛАНИЕ

Структура и значение Библии

Часть восьмая. ПАТРИСТИКА Разработка библейского послания и философствование в вере

Глава четырнадцатая РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКОГО ПОСЛАНИЯ В КУЛЬТУРНОМ АРЕАЛЕ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Доктринальные и философские проблемы, связанные с Библией

Филон Александрийский

Гносис

Апологеты-греки и первая философская разработка христианства, проделанная катехизисной школой Александрии

Золотой век патристики (IV — первая половина V века)

Последние могикане греческой патристики: Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин

Глава пятнадцатая ЛАТИНСКАЯ ПАТРИСТИКА И СВЯТОЙ АВГУСТИН

Латинская патристика до Августина

Святой Августин и апогей патристики

Часть девятая. ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ И РАСПАД СХОЛАСТИКИ Разум и вера в Средневековье

Глава шестнадцатая ОТ ПАТРИСТИКИ — К СХОЛАСТИКЕ

Сочинения Северина Боэция

"Институции" Кассиодора

"Этимологии" Исидора Севильского

Глава семнадцатая ПЕРВЫЕ ТЕОРЕТИЗАЦИИ "РАЦИО" В МОДУСЕ ВЕРЫ

Школы, университеты, схоластика

Иоанн СкотЭриугена

Шартрская школа

Пьер Абеляр

Глава восемнадцатая ДУЧЕНТО И ВЕЛИКИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ РАЗУМА И ВЕРЫ

Политическая и культурная ситуация

Аристотелизм Авицены

Аристотелизм Аверроэса

Моисей Маймонид и еврейская философия

Переводчики и коллегиум из Толедо

Альберт Великий

Фома Аквинский

Бонавентура из Баньореджо

Сигер Брабантский'и латинский аверроизм

Экспериментальная философия и первые научные исследования эпохи схоластики

Иоанн Дуне Скот

Глава девятнадцатая ТРЕЧЕНТО: ПОТЕРЯ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ РАЗУМОМ И ВЕРОЙ

Социально-историческая ситуация

Уильям Оккам

Споры о роли Церкви

Майстер Экхарт и немецкая спекулятивная мистика

Логика средневековья

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ