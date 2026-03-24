Сурожский - Беседы на Евангелие от Марка

Идея записать цикл бесед «Размышляя над Евангелием» принадлежит самому митрополиту Антонию. Когда в Москве открылось бюро радио «Свобода», еженедельная религиозная программа «Не хлебом единым» вместе со мной (как соавтором и ведущей) переехала из Лондона в Москву. До того мы с владыкой обсуждали, как вести передачу с нового места и как строить ее формат. И тут митрополит Антоний мне сказал: «Знаешь, я давно хотел провести цикл бесед по Евангелию от Марка — оно ведь мне особенно дорого». Сказано — сделано, и мы приступили. К сожалению, какое-то время спустя руководители радио «Свобода» решили, что в новой России, где Церковь больше не гонима, наша православная религиозная программа уже не нужна... Перед вами все, что мы успели записать. В этих словах звучит бесконечная мудрость и светлое человеколюбие митрополита Антония. Перечитав эти беседы сейчас, я вдруг поняла, насколько схож был владыка с апостолом Марком. Подумайте сами: евангелист Марк знал, видел и слышал Иисуса Христа.

Так как и Матфей и Лука берут Евангелие от Марка как основу, очевидно, что это лаконичное, спокойно-суровое, лишенное украшений и патетики Евангелие было признано ими как документально-достоверное. Оно самое короткое из Евангелий, но в нем одном, например, описан не отраженный в остальных Евангелиях случай: когда после Тайной Вечери Иисус Христос вывел своих учеников в Гефсиманский сад, один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них (см.: Мк. 14: 51-52). Есть предположение, что Тайная Вечеря была в доме матери Марка и что он, будучи очень юным — 12-13 лет, — прислуживал, поскольку было нежелательно присутствие слуг. Из Послания апостола Павла к Колоссянам известно, что Марк был племянником апостола Варнавы. В Деяниях святых апостолов и Посланиях апостола Павла во многих местах мы находим упоминания о Марке. Очень часто в Новом Завете подчеркивается, что Марк НУЖЕН. Нужен он апостолу Варнаве, нужен апостолу Петру, нужен апостолу Павлу. И невольно приходит понимание, что владыка Антоний примечателен тем, что он всем всегда был НУЖЕН и он никому никогда не отказывал в совете и поддержке, в радости и в горе. Он продолжает и сейчас быть всем нам НУЖЕН и не отказывает нам никогда.

митрополит Антоний Сурожский - Беседы на Евангелие от Марка - 4-е изд.

М.: Никея, 2018. 240 с.

ISBN 978-5-91761-870-8

митрополит Антоний Сурожский - Беседы на Евангелие от Марка - Содержание

Предисловие

Введение

Как читать Евангелие?

Глава 1 Евангелия от Марка

«Я возвещаю вам великую радость»

Зачем Христу креститься?

Искушение силой, властью и чудом

Иоанн Креститель: не ошибся ли я?

Учитель и ученики: встреча

Хочешь ли быть цел?

Откуда взялось зло?

Молящийся Бог

Авангард Царствия Небесного

О силе любви

Глава 2 Евангелия от Марка

Нам так часто не хочется подвига

Как это Он ест и пьет с грешниками?

С кем Жених, те не постятся

О заплатках и безопасности

Седьмой день — это история человечества

Глава 3 Евангелия от Марка

Бог и гнев

Трагический праздник

Христос и Его ближние

О тех, кто не ходит с нами

Глава 4 Евангелия от Марка

Власть над творением

Притча о плодородной почве

Свеча под кроватью

Мы страдаем, а Бог спит?

Глава 5 Евангелия от Марка

Каждый — единственный во вселенной

Талифа куми

Глава 6 Евангелия от Марка