Антоний - Сурожский - Хаос. Закон. Свобода

Сурожский - Хаос. Закон. Свобода
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Ecclesiology Faith Experience

Многочисленные войны, глубокая человеческая тоска и трагичность человеческой судьбы, которые мы можем наблюдать, отнюдь не свидетельствуют в пользу нашей способности упорядочить мир. Как знать — может быть, размышление о природе и значении хаоса поможет нам создать мир, который будет достоин себя, человека, Бога: создать град человеческий, который в конечном итоге может совпасть во времени и пространстве с градом Божиим.

митрополит Антоний Сурожский - Хаос. Закон. Свобода. Беседы о смыслах

М.: Никея, 2019. 368 с.

ISBN 978-5-91761-982-8

митрополит Антоний Сурожский - Хаос. Закон. Свобода. Беседы о смыслах - Содержание

Предисловие Евгений Водолазкин. Дар удивления

Часть I

  • От хаоса к красоте

  • Хаос, гармония и мир порядка

  • Закон временный и вечный

  • Есть ли в выборе свобода?

  • Богословие красоты

  • Зачем Бог сотворил мир

Часть II

  • Человек и его опыт

  • Дух и психика, или Парадокс душевной стабильности

  • О мистицизме и мистическом опыте

  • Пилигримы и туристы, или Как попасть в авангард Царствия Небесного

  • Итак, кто я?

Часть III

  • Бог и человечество

  • Воплощение: зачем Бог стал человеком?

  • «Прости, я пришел как попрошайка»: что стоит за нашей молитвой

  • О поклонении: кому и зачем

Часть IV

  • Время жизни

  • «Я всегда чувствовал, что победа есть»

  • «Не останется ничего, кроме истины»

Related Books

All Books