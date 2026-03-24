Многочисленные войны, глубокая человеческая тоска и трагичность человеческой судьбы, которые мы можем наблюдать, отнюдь не свидетельствуют в пользу нашей способности упорядочить мир. Как знать — может быть, размышление о природе и значении хаоса поможет нам создать мир, который будет достоин себя, человека, Бога: создать град человеческий, который в конечном итоге может совпасть во времени и пространстве с градом Божиим.

М.: Никея, 2019. 368 с.

ISBN 978-5-91761-982-8

митрополит Антоний Сурожский - Хаос. Закон. Свобода. Беседы о смыслах - Содержание

Предисловие Евгений Водолазкин. Дар удивления

Часть I

От хаоса к красоте

Хаос, гармония и мир порядка

Закон временный и вечный

Есть ли в выборе свобода?

Богословие красоты

Зачем Бог сотворил мир

Часть II

Человек и его опыт

Дух и психика, или Парадокс душевной стабильности

О мистицизме и мистическом опыте

Пилигримы и туристы, или Как попасть в авангард Царствия Небесного

Итак, кто я?

Часть III

Бог и человечество

Воплощение: зачем Бог стал человеком?

«Прости, я пришел как попрошайка»: что стоит за нашей молитвой

О поклонении: кому и зачем

Часть IV