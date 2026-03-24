Антоний - Сурожский - Хаос. Закон. Свобода
Многочисленные войны, глубокая человеческая тоска и трагичность человеческой судьбы, которые мы можем наблюдать, отнюдь не свидетельствуют в пользу нашей способности упорядочить мир. Как знать — может быть, размышление о природе и значении хаоса поможет нам создать мир, который будет достоин себя, человека, Бога: создать град человеческий, который в конечном итоге может совпасть во времени и пространстве с градом Божиим.
митрополит Антоний Сурожский - Хаос. Закон. Свобода. Беседы о смыслах
М.: Никея, 2019. 368 с.
ISBN 978-5-91761-982-8
митрополит Антоний Сурожский - Хаос. Закон. Свобода. Беседы о смыслах - Содержание
Предисловие Евгений Водолазкин. Дар удивления
Часть I
От хаоса к красоте
Хаос, гармония и мир порядка
Закон временный и вечный
Есть ли в выборе свобода?
Богословие красоты
Зачем Бог сотворил мир
Часть II
Человек и его опыт
Дух и психика, или Парадокс душевной стабильности
О мистицизме и мистическом опыте
Пилигримы и туристы, или Как попасть в авангард Царствия Небесного
Итак, кто я?
Часть III
Бог и человечество
Воплощение: зачем Бог стал человеком?
«Прости, я пришел как попрошайка»: что стоит за нашей молитвой
О поклонении: кому и зачем
Часть IV
Время жизни
«Я всегда чувствовал, что победа есть»
«Не останется ничего, кроме истины»
