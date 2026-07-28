Антоний Сурожский - Жизнь. Болезнь. Смерть
Митрополит Антоний Сурожский - Жизнь. Болезнь. Смерть
Киев, «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»
Митрополит Антоний Сурожский - Жизнь. Болезнь. Смерть - Содержание
Об авторе
Пастырь у постели больного
Смерть
Память смертная
Ценность времени
Личные воспоминания: смерть матери
Слишком поздно?
Смерть – отделенность от Бога
Двойственное отношение
Еще личные воспоминания
Смерть отца
Соприсутствие с умирающим
Старение
Жизнь вечная
Восприятие смерти в детстве
Насильственная смерть
Потеря близких
Собственная осиротелость
Жизнь усопшего как пример
Свидетельство нашей жизни
Путь примирения
Душа и тело
Тление
Целостный человек
Победа Воскресения
Отпевание
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