Антонов - Нимб и крест

Перед вами необычный «путеводитель» по русской иконографии. В отличие от большинства альбомов и книг, он посвящен не отдельным сюжетам и не известным шедеврам. Речь идет о том, что необходимо для их «прочтения». Главная цель книги — дать ключи, которые позволят ориентироваться в безбрежном мире икон и настенных росписей, понимая логику изображений и информацию, скрытую в деталях. Как будет видно, для этого совершенно недостаточен каталог-указатель икон, как бы подробно он ни был прокомментирован. Знать множество сюжетов и историю их развития важно, но такую информацию сегодня легко найти и в Интернете — для ознакомления, и в научной литературе — для изучения. Именно этому посвящены бесчисленные альбомы и интернет-ресурсы. И все же этого мало. Чтобы понимать иконографию, нужно ориентироваться не только в ее «словаре», но и в «грамматике». Чтобы верно читать все, о чем говорит икона, нужно разобраться в том, как она построена. Научиться замечать нюансы и особенности, которые делают неповторимым каждый образ.

Мы будем двигаться от мелких и незаметных элементов к более крупным и сложным. Рассмотрим геометрические принципы, которые позволяют иконописцам рассказывать о пространстве и об изображенных предметах. Знаки — мельчайшие «кирпичики», из которых строится любой визуальный рассказ. (Как увидим, они насыщают изображение множеством смыслов, иногда совершенно неожиданных.) Поговорим о многих фигурах и мотивах, их особенностях и редких вариациях. Наконец, в конце рассмотрим курьезы и ошибки. Визуальные решения, которые породили легенды вокруг отдельных персонажей. Это позволит лучше понять, как живет, меняется и развивается язык русской иконографии.

В этой книге почти не идет речь о стилистике. Это важное ограничение. Стиль не только влияет на наше эстетическое восприятие образа — он позволяет определять школу, примерное время и место создания иконы. Но серьезный анализ стилистики — искусствоведческое поле. Оно слишком специфично для тех, кто не занят профессионально историей искусства. А попытки говорить о стиле в популярном ключе рождают поток эмоциональных характеристик («утонченный», «изысканный», «мрачный», «сияющий»...). Без отточенного на практике умения отличать нюансы красок, линий, форм все эти описания остаются «немыми» для читателя. Я не искусствовед и не буду вторгаться в чужое поле. Перед нами совсем другие задачи. Эта книга посвящена тому, как «читать» иконы. Другими словами, она посвящена иконографии — и, отчасти, антропологии искусства. Мы будем говорить только о тех художественных приемах, которые можно четко описать и которые нужны для понимания образа.

Антонов Дмитрий Игоревич - Нимб и крест: как читать русские иконы

Москва : Издательство ACT, 2023. — 304 с. — илл.

Искусство. Подарочная энциклопедия

ISBN 978-5-17-126938-8

Дмитрий Антонов - Нимб и крест: как читать русские иконы - Содержание

К читателю - о чем эта книга и зачем

Глава 1. Иконы и люди

Икона: в поисках определения

Тело святого и «тело» иконы

Средневековый зритель

Иконы и фольклор: что общего

Иконографический «Канон» - реальность или фантом

Постсоветский ренессанс: от прошлого к будущему

Глава 2. Геометрия иконы

Перспектива: обратная, прямая и

Суммирование ракурсов

Круговой обзор

Суммирование и движение

Динамика: рассказ о действии

Правое и левое

Визуальные акценты: положение, освещение, размер

За стеной и под землей: внутреннее пространство

Глава 3. Знаки

Дерево, горка, дом: маркеры пространства

Знаки святости: нимб, «слава», мандорла

«Антинимб»: хохлы и шапки

Вздыбленные vs растрепанные: волосы аскетов

Борода

Профиль и фас

Жесты Благословение и приказ Молитва, предстояние, внимание Скорбь и страх Бегство и преследование Триумф Прикосновение к святому Искушение и вдохновение Умирание: смерть и метафора смерти Публичные жесты

Атрибуты Крылья·святых Голова и чаша: знаки мученичества Атрибуты пророков: рассказ о будущем Одежда Книга и свиток Ключ Крест Цвета



Глава 4. Сюжеты и знаки: принципы чтения

Распятие

Сошествие во ад

Битва новгородцев с суздальцами

Хвалите Господа с небес

Глава 5. Курьезные мотивы

Ослиная челюсть, мальчик с занозой и змей с женским лицом

Рождество Христово и старый пастух

Адская троица

Визуальные ошибки: нимбы демонов и грешников

Заключение

Сокращения