Апель - Знамение мира
Путь Томаса Мертона к общению с людьми разных вер начался ещё тогда, когда он учился в школе английского городка Окэм: в учебных дебатах он защищал Ганди. В 1933 г. в Клэр - колледже Кембриджа - он читал книгу о буддизме, а позже в Колумбийском университете Нью-Йорка - труд Хаксли «Средства и цели» (Ends and Means), побудивший его «обшарить всю библиотеку в поисках работ по восточной мистике». Найденные тогда тексты мало что ему дали - думал молодой монах Мертон, работая над автобиографией, - разве что помогли лучше владеть собой и быстрее засыпать. Однако поиск его продолжился. В 1938 г. он познакомился с индуистским монахом Брамачари и в какой-то момент попросил у того совета, как строить духовную жизнь. Совет Брамачари оказался неожиданным: прочесть «Исповедь» Августина и «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. В том же году, работая над диссертацией о Блейке, Мертон нашёл время вникнуть в «Преображение природы в искусстве» (Transformation of Να- ture in Art) Кумарасвами и тексты мудрецов даосизма, прежде всего Чжуан-цзы.
В ноябре 1938 г. Мертон крестился в католичестве. Тремя годами позже, 10 декабря 1941 г., он был принят послушником в католическое аббатство Девы Марии Гефсиманской. Первые годы монашества он очень настороженно относился к другим религиям. В статуях Будды он видел лишь «слепые, мёртвые, придорожные идолы из бронзы» («Изгнание завершается славой» (Exile ends in Glory, 1947)). Ранняя редакция «Семян созерцания» (Seeds of Contemplation) помнит такие его слова: «Вне прямо водимого Духом Святым magisterium нет ни настоящего созерцания, ни единства с Богом, а есть пустота нирваны, слабый умственный свет платоновского идеализма или мечтания суфиев».
Уильям Апель - Знамение мира - Переписка Томаса Мертона с людьми разных вер
Перевод и редактура Андрей Кириленков
Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Александром Менем
Москва, 2014 г. - 175 с.
ISBN 978-5-87507-296-3
Уильям Апель - Знамение мира - Переписка Томаса Мертона с людьми разных вер - Содержание
Предисловие
Введение. Знамение мира
1. Томас Мертон: служение в письмах
2. Благословение. Переписка с Абдул Азизом
Личное наблюдение
Переписка (1960-1968 гг.)
Мир, лишённый Бога
Единство Божье
Верность, несмотря ни на что
Молитва
Письмо от 17 ноября 1960 г
3. Любовь. Переписка с Амией Чакраварти
Введение
Амия Чакраварти (1901-1986)
Переписка (1966-1968)
Любовь, скрытая в основании всего сущего
Путь в Азию
Письмо от 13 апреля 1967 г
4. Мудрость. Переписка с Джоном By
Введение
Китайский мудрец Джон Бу
Редкая мудрость
Переписка (1961-68)
Чжуан-цзы и Дао
Безмолвный светильник 71
Письмо от 14 марта 1961 г
5. Святость. Переписка с Авраамом Гешелем
Введение
Авраам Гешель и святость
Бог ищет человека
Трудный выбор
Доверие
Письмо от 17 декабря, 1960 г
6. Дзэн. Переписка с Судзуки
Д.Т.Судзуки: человек дзэн
Переписка (1959-1966 гт.)
Встреча 99
Письмо от 12 марта 1959 г
7. Открытость. Переписка с Хинсоном
Открытый католик
Открытый протестант
Переписка (1960-1967 гт.)
Бог мира
Письмо от 4 декабря 1964 г
8. Сострадание. Переписка с Нхат Ханхом
Учитель
Друг
Эпилог в письмах
Письмо от 29 июня 1966 г
9. Мужество. Переписка с Джун Янгблат
Утешение
Переписка (1967-1968 гг.)
Мужество
Поддержка
Любовь
Письмо от 20 января 1968 г
10. Единство. Переписка с Доной Луизой Кумарасвами
Ананда К. Кумарасвами (1877-1947 гг.)
Переписка
Бывают времена
Письмо от 12 февраля 1961 г
Эпилог. Скромная весть надежды
