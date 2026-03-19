Апель - Знамение мира

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics

Путь Томаса Мертона к общению с людьми разных вер начался ещё тогда, когда он учился в школе английского городка Окэм: в учебных дебатах он защищал Ганди. В 1933 г. в Клэр - колледже Кембриджа - он читал книгу о буддизме, а позже в Колумбийском университете Нью-Йорка - труд Хаксли «Средства и цели» (Ends and Means), побудивший его «обшарить всю библиотеку в поисках работ по восточной мистике». Найденные тогда тексты мало что ему дали - думал молодой монах Мертон, работая над автобиографией, - разве что помогли лучше владеть собой и быстрее засыпать. Однако поиск его продолжился. В 1938 г. он познакомился с индуистским монахом Брамачари и в какой-то момент попросил у того совета, как строить духовную жизнь. Совет Брамачари оказался неожиданным: прочесть «Исповедь» Августина и «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. В том же году, работая над диссертацией о Блейке, Мертон нашёл время вникнуть в «Преображение природы в искусстве» (Transformation of Να- ture in Art) Кумарасвами и тексты мудрецов даосизма, прежде всего Чжуан-цзы.

В ноябре 1938 г. Мертон крестился в католичестве. Тремя годами позже, 10 декабря 1941 г., он был принят послушником в католическое аббатство Девы Марии Гефсиманской. Первые годы монашества он очень настороженно относился к другим религиям. В статуях Будды он видел лишь «слепые, мёртвые, придорожные идолы из бронзы» («Изгнание завершается славой» (Exile ends in Glory, 1947)). Ранняя редакция «Семян созерцания» (Seeds of Contemplation) помнит такие его слова: «Вне прямо водимого Духом Святым magisterium нет ни настоящего созерцания, ни единства с Богом, а есть пустота нирваны, слабый умственный свет платоновского идеализма или мечтания суфиев».

Уильям Апель - Знамение мира - Переписка Томаса Мертона с людьми разных вер

Перевод и редактура Андрей Кириленков

Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Александром Менем

Москва, 2014 г. - 175 с.

ISBN 978-5-87507-296-3

Уильям Апель - Знамение мира - Переписка Томаса Мертона с людьми разных вер - Содержание

Предисловие

Введение. Знамение мира

1. Томас Мертон: служение в письмах

2. Благословение. Переписка с Абдул Азизом

  • Личное наблюдение

  • Переписка (1960-1968 гг.)

  • Мир, лишённый Бога

  • Единство Божье

  • Верность, несмотря ни на что

  • Молитва

  • Письмо от 17 ноября 1960 г

3. Любовь. Переписка с Амией Чакраварти

  • Введение

  • Амия Чакраварти (1901-1986)

  • Переписка (1966-1968)

  • Любовь, скрытая в основании всего сущего

  • Путь в Азию

  • Письмо от 13 апреля 1967 г

4. Мудрость. Переписка с Джоном By

  • Введение

  • Китайский мудрец Джон Бу

  • Редкая мудрость

  • Переписка (1961-68)

  • Чжуан-цзы и Дао

  • Безмолвный светильник 71

  • Письмо от 14 марта 1961 г

5. Святость. Переписка с Авраамом Гешелем

  • Введение

  • Авраам Гешель и святость

  • Бог ищет человека

  • Трудный выбор

  • Доверие

  • Письмо от 17 декабря, 1960 г

6. Дзэн. Переписка с Судзуки

  • Д.Т.Судзуки: человек дзэн

  • Переписка (1959-1966 гт.)

  • Встреча 99

  • Письмо от 12 марта 1959 г

7. Открытость. Переписка с Хинсоном

  • Открытый католик

  • Открытый протестант

  • Переписка (1960-1967 гт.)

  • Бог мира

  • Письмо от 4 декабря 1964 г

8. Сострадание. Переписка с Нхат Ханхом

  • Учитель

  • Друг

  • Эпилог в письмах

  • Письмо от 29 июня 1966 г

9. Мужество. Переписка с Джун Янгблат

  • Утешение

  • Переписка (1967-1968 гг.)

  • Мужество

  • Поддержка

  • Любовь

  • Письмо от 20 января 1968 г

10. Единство. Переписка с Доной Луизой Кумарасвами

  • Ананда К. Кумарасвами (1877-1947 гг.)

  • Переписка

  • Бывают времена

  • Письмо от 12 февраля 1961 г

Эпилог. Скромная весть надежды

