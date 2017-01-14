Апокрифы Древней Руси

...Так говорили пророки и радовались, получив весть бла­гую от Предтечи. Услышал же Ад речи их и обратился к дьяволу: «О ком так говорят они, о высоко мысленный? Кто это такой, принесший им радость? О ком им благую весть принесли, я не знаю, но вижу их в немалой радости». Отвечая, дьявол сказал ему: «Ничего не бойся и совсем не страшись слов их, не мешай им веселиться: этот — ныне пришедший и радость им принесший — Иоанн Креститель многоглаголи­вый. Когда был он еще на земле, то много возвещал о том че­ловеке и говорил всему миру, что тот избавит вселенную. И вошел я в Иродиаду, единомысленницу мою и последова­тельницу, и с ее помощью разгневал цесаря, и того (Иоанна) во время пира казнили, и дали голову его отроковице, а она с ней как с яблоком поиграла. И тот, про кого он говорил, что придет он спасти вселенную, сам себя не спас». Отвечал Ад дьяволу: «Берегись, брат мой, ходи, оглядываясь, как бы мы с тобой не были обмануты. Разузнай, откуда он и чей он сын. Эти (пророки) очень уж радуются, слыша о нем. Остерегайся и выпытывай, а не то, пока одного собираемся уловить, всего мира лишимся, и это мне будет не только потеря, но осмеяны мы будем и поруганы». Слышав это, дьявол отправился к иудеям и настроил их против Господа; находился он среди них и не оставлял их, подговаривал распять Господа. И не знал ока­янный дьявол, что Господня смерть станет воскрешением всего мира. И вскоре на путях, избранных ненасытными, встретил сатана Иуду и начал готовить с ним предательство и вскармли­вать в нем сребролюбца. Потому-то тот и сказал иудеям: «Что мне дадите, и я вам предам его?».

И кто не возрыдает, услышав слова эти, о возлюбленные! Дрожат у меня руки и ноги, сам разум мутится от слов этих! Повторю снова: «Что хотите мне дать, и я вам предам его». Как не окостенел язык его, как не распухли губы его? Как не замкнулись уста его? Как не иссохли челюсти его и не рассыпались? Как не обмякло все тело его? Как не прилип язык его к гортани, когда он произнес такие слова: «Что хотите мне дать?» Что ты хочешь взять? Они же ничего стоящего не мо­гут дать. Но приди, и спрошу тебя, Иуда: «За что предаешь? Или он тебя обделил чем среди других учеников? Или чего- либо больше другим даровал? Не он ли сделал тебя соприча­стным своей благодати? Так за что же предаешь творца неба и земли? И повторю: когда опоясался он Леонтием и омыл но­ги своим ученикам1, то и твои ноги омыл так же, как и других. Не обошел тебя ни единой благодатью. И ты решился на пре­дательство! Он же не захотел тебя отринуть из среды учени­ков, а, зная об обмане твоем и предательстве, пригласил на ве­черю с собой. Уж не думаешь ли ты, что не знал он о том, что соблазнили тебя? Потому-то он на той трапезе и сказал: „Об­макнувший вместе со мной пальцы в блюдо и предаст меня. И не сказал тебе: „Уйди с трапезы моей, предатель, ибо не до­стоин ты вкушать со мною“. За трапезой сидишь, и рука твоя к хлебу прикасается, и ешь, а душа твоя о цене раздумывает. О горе тебе, Иуда, совершившему такое: серебро взял, а Господа предал, ради серебра сговорился. Потому и сан твой апостольский получит другой, и дом твой останется забро­шенным; из-за тех серебреников многих благ ты лишился и навлек на себя многие беды. Из-за этих серебреников не простится грех отцов твоих и не простится беззаконие матери твоей. Из-за тех серебреников мириады ангелов и тысячи ты­сяч архангелов стали тебе врагами, и мил ты одному лишь дьяволу. Из-за тех серебреников исторгнут ты из сонма апо­столов и пристал к бесам, от престола царского отступил и славу с себя совлек и петлю удавленника на себя наложил.

