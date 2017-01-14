Апокрифы Древней Руси
По сравнению с некоторыми своими христианскими соседями Древняя Русь крестилась поздно — только в конце X века, и перед восточнославянскими книжниками встала весьма непростая задача: освоить многовековое наследие христианской письменной культуры, эти «дары волхвов», по выражению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, взяв их у Византии и южных славян, уже имевших к тому времени почти столетний переводческий опыт. Надо признать, что с этой задачей книжники справились. Проходит немногим более полувека, и молодая русская литература, отчасти уже знакомая с библеискими текстами, с гомилетикой, патристикой, богословием, агиографией первых веков христианства, с всемирными хрониками, создает свою летопись, свою ораторскую прозу — «Слово о Законе и Благодати» митрополита Ила- риона, свои первые жития — князей-мучеников Бориса и Глеба...
Апокрифы Древней Руси
Сост. предисл. М Рождественской. — СПб-: Амфора, 2002. — 239 с.
ISBN 5-94278-266-0
Апокрифы Древней Руси - СодержаниеМ. В. Рождественская «Этого в сборнике не читай, многим не показывай ...»
АПОКРИФЫ ВЕТХОГО
ЗАВЕТА СОТВОРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
- О сотворении Адама.Перевод и комментарии М. Д. Каган-Тарковской
- Об Адаме и Еве. Перевод и комментарии М. Д. Каган-Тарковской
- О потопе. Перевод и комментарии М. Д. Каган-Тарковской
ЦАРИ И ПРОРОКИ
- Сказание о Мелхиседеке. Перевод и комментарии Р. Б. Тарковского
- Сказания о царе Давиде. Перевод и комментарии М. Д. Каган-Тарковской и Р. Б. Тарковского
- Суды Соломона. Перевод и комментарии Г. М. Прохорова
- Житие пророка Моисея. Перевод и комментарии М. В. Рождественской Слово блаженного Зоровавеля Перевод и комментарии Л. М. Навтанович
АПОКРИФЫ НОВОГО ЗАВЕТА
РОЖДЕСТВО — СМЕРТЬ — ВОСКРЕСЕНИЕ
- Сказание Афродитиана о чуде, бывшем в Персидской земле. Перевод и комментарии А. Г. Боброва
- В пятницу цветной недели слово святых апостолов от Адама в аду к Лазарю. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
- В субботу цветную слово святого Иоанна Златоуста о воскресении друга Христова Лазаря. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
- Слово о сошествии Иоанна Крестителя во ад. Перевод и комментарии О. В. Творогова
- Слово о крестном древе. Перевод и комментарии М. Д. Каган-Тарковской
- Слово о том, как осудила Марфа Пилата перед кесарем царем. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
- Послание Пилата к Тиверию кесарю. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
- Ответ Тиверия кесаря Пилату Понтийскому и в ответ воеводе Рахааву и с ним воинам числом две тысячи. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
- Сказание о двенадцати пятницах. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
- Из «Беседы трех святителей». Перевод и комментарии М. В. Рождественской
СКАЗАНИЯ О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
- Слово об Успении Богородицы. Перевод и комментарии О. В. Творогова ..............................
- Хождение Богородицы по мукам. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
В ПОИСКАХ РАЯ
- Житие и подвиги преподобного отца нашего Агапия чудотворца. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
- Сказание о Макарии Римском. Перевод О. В. Творогова и М. А. Салминой, комментарии О. В. Творогова
ХРИСТИАНЕ-МУЧЕНИКИ
- Житие святого Федора Тирона. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
- Житие святого мученика Никиты. Перевод и комментарии М. В. Рождественской
Апокрифы Древней Руси - СЛОВО О СОШЕСТВИИ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ВО АД. Святого отца нашего Евсевия, епископа Александрийского,слово о приходе Иоанна Предтечи в ад
...Так говорили пророки и радовались, получив весть благую от Предтечи. Услышал же Ад речи их и обратился к дьяволу: «О ком так говорят они, о высоко мысленный? Кто это такой, принесший им радость? О ком им благую весть принесли, я не знаю, но вижу их в немалой радости». Отвечая, дьявол сказал ему: «Ничего не бойся и совсем не страшись слов их, не мешай им веселиться: этот — ныне пришедший и радость им принесший — Иоанн Креститель многоглаголивый. Когда был он еще на земле, то много возвещал о том человеке и говорил всему миру, что тот избавит вселенную. И вошел я в Иродиаду, единомысленницу мою и последовательницу, и с ее помощью разгневал цесаря, и того (Иоанна) во время пира казнили, и дали голову его отроковице, а она с ней как с яблоком поиграла. И тот, про кого он говорил, что придет он спасти вселенную, сам себя не спас». Отвечал Ад дьяволу: «Берегись, брат мой, ходи, оглядываясь, как бы мы с тобой не были обмануты. Разузнай, откуда он и чей он сын. Эти (пророки) очень уж радуются, слыша о нем. Остерегайся и выпытывай, а не то, пока одного собираемся уловить, всего мира лишимся, и это мне будет не только потеря, но осмеяны мы будем и поруганы». Слышав это, дьявол отправился к иудеям и настроил их против Господа; находился он среди них и не оставлял их, подговаривал распять Господа. И не знал окаянный дьявол, что Господня смерть станет воскрешением всего мира. И вскоре на путях, избранных ненасытными, встретил сатана Иуду и начал готовить с ним предательство и вскармливать в нем сребролюбца. Потому-то тот и сказал иудеям: «Что мне дадите, и я вам предам его?».
И кто не возрыдает, услышав слова эти, о возлюбленные! Дрожат у меня руки и ноги, сам разум мутится от слов этих! Повторю снова: «Что хотите мне дать, и я вам предам его». Как не окостенел язык его, как не распухли губы его? Как не замкнулись уста его? Как не иссохли челюсти его и не рассыпались? Как не обмякло все тело его? Как не прилип язык его к гортани, когда он произнес такие слова: «Что хотите мне дать?» Что ты хочешь взять? Они же ничего стоящего не могут дать. Но приди, и спрошу тебя, Иуда: «За что предаешь? Или он тебя обделил чем среди других учеников? Или чего- либо больше другим даровал? Не он ли сделал тебя сопричастным своей благодати? Так за что же предаешь творца неба и земли? И повторю: когда опоясался он Леонтием и омыл ноги своим ученикам1, то и твои ноги омыл так же, как и других. Не обошел тебя ни единой благодатью. И ты решился на предательство! Он же не захотел тебя отринуть из среды учеников, а, зная об обмане твоем и предательстве, пригласил на вечерю с собой. Уж не думаешь ли ты, что не знал он о том, что соблазнили тебя? Потому-то он на той трапезе и сказал: „Обмакнувший вместе со мной пальцы в блюдо и предаст меня. И не сказал тебе: „Уйди с трапезы моей, предатель, ибо не достоин ты вкушать со мною“. За трапезой сидишь, и рука твоя к хлебу прикасается, и ешь, а душа твоя о цене раздумывает.
О горе тебе, Иуда, совершившему такое: серебро взял, а Господа предал, ради серебра сговорился. Потому и сан твой апостольский получит другой, и дом твой останется заброшенным; из-за тех серебреников многих благ ты лишился и навлек на себя многие беды. Из-за этих серебреников не простится грех отцов твоих и не простится беззаконие матери твоей. Из-за тех серебреников мириады ангелов и тысячи тысяч архангелов стали тебе врагами, и мил ты одному лишь дьяволу. Из-за тех серебреников исторгнут ты из сонма апостолов и пристал к бесам, от престола царского отступил и славу с себя совлек и петлю удавленника на себя наложил.
Спасибо!