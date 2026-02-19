Книга Кэрол Аполлонио предлагает читателю отказаться от поверхностного взгляда на тексты Достоевского, которые часто кажутся перегруженными мрачностью и патологией. Автор утверждает, что истина у писателя всегда сокрыта и требует «чтения против течения»: веру нужно искать там, где персонажи громче всего богохульствуют, а чистоту — в эпицентре порока. Этот метод превращает чтение в своего рода духовное детективное расследование, где за буквальным сюжетом скрывается глубокий евангельский подтекст.

Главный «секрет», по мнению Аполлонио, заключается в апофатическом подходе: Достоевский ведет читателя к Богу через описание Его отсутствия или искажения в человеческих душах. Анализируя великое пятикнижие, автор показывает, что романы писателя структурированы как испытание для нашей интуиции. Чтобы увидеть свет Христов в его героях, нужно научиться не доверять их лживым словам и фактам, а смотреть на те жертвенные поступки, которые совершаются вопреки логике и эгоизму.

Кэрол Аполлонио - Секреты Достоевского - чтение против течения

СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. — 320 с.

ISBN 978-1-6446935-9-9

Кэрол Аполлонио - Секреты Достоевского: чтение против течения - Содержание

Слова благодарности

Вступительные примечания

Введение

Глава первая. Плоть и книга: «Бедные люди»

Глава вторая. Дух Петербурга: «Белые ночи»

Глава третья. Избавление от шальных денег: «Игрок»

Глава четвертая. Плоды признания и клеветы: «Преступление и наказание»

Глава пятая. «Вертикальный храм» «Идиота»: Христос Гольбейна и исповедь Ипполита

Глава шестая. Бес сомнения и месть отвергнутого сына: «Бесы»

Глава седьмая. О клевете, идолопоклонстве и самозванцах: «Бесы»

Глава восьмая. Матери Карамазовых

Заключение

Источники

Библиография

Предметно-именной указатель