Раннехристианские апологеты II - IV веков
В сборник вошли впервые переведенные на русский язык авторами этой книги тексты христианских апологетов (Афинагора Афинянина, Татиана, Евсевия Памфила, Псевдо-Мелитона), а также анонимное "Послание к Диогниту".
Переводчики сохранили дух и особенности стилей древних подлинников. Издание сопровождается подробными комментариями, примечаниями, исследовательскими статьями и адресовано филологам, историкам религии, философам, а также всем, кто интересуется античной историей христианства.
Раннехристианские апологеты II - IV веков - Переводы и исследования
М.: Ладомир, 2000. - 189 с.
ISBN 5-86218-291-8
Раннехристианские апологеты II - IV веков - Переводы и исследования - Содержаниe
- АФИНАГОР АФИНЯНИН
- ТАТИАН
- ЕВСЕВИЙ ПАМФИЛ
- ПСЕВДО-МЕЛИТОН
Раннехристианские апологеты II - IV веков - Краткий обзор традиции
Явление аnолотии в истории христианства означало для христианства обретение дара общепонятной речи, способносги к внешнему диалоrу и самовыражению; посгепенное угадьmание в слове невысказанных харизматических свойств и их пристальное объяснение. Это была попытка преодолеть активное отчуждение со стороны многообразного исторически сложившегося (в том числе икгеллектуального) контекста времени первых веков. Апология проторила еще один - по преимуществу рассудочный - пугь для успешной проповеди Благой Вести. Наконец, это явление было проявлением простой и естественной воли к жизни в условиях столь же естественных жестоких гонений за непонятную гонителям веру.
Тематическое разнообразие и особенности апологий определяются разнообразием личностей адресатов, индивидуальными особенностями самих апологетов как писателей и мыслителей. С другой стороны, со 11 по V век менялось и отношение к христианству языческого государства, постепенно раскрывалось вероучение самой Церкви.
Единым признаком, конституирующим апологию как жанр, остается засвидетельствованное любым из текстов апологетов упорное противостояние христианства стихии язычества и поэтому - обращенность к читателю или слушателю по преимуществу из язычников. Авторами апологий преследуется двоякая цель: отстоять христианство средствами литературной борьбы и одновременно огласить в истине своих явных или подразумеваемых адресатов - интересующихся собеседников или суровых противников, что для обеих сторон мыслилось небесполезным.
Благодарю!
Спасибо за хорошую книгу! Когда-то она была у меня в бумжном виде...