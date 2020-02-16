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Раннехристианские апологеты II - IV веков

Раннехристианские апологеты II - IV веков
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, History
В сборник вошли впервые переведенные на русский язык авторами этой книги тексты христианских апологетов (Афинагора Афинянина, Татиана, Евсевия Памфила, Псевдо-Мелитона), а также анонимное "Послание к Диогниту".
Переводчики сохранили дух и особенности стилей древних подлинников. Издание сопровождается подробными комментариями, примечаниями, исследовательскими статьями и адресовано филологам, историкам религии, философам, а также всем, кто интересуется античной историей христианства.

Раннехристианские апологеты II - IV веков - Переводы и исследования

М.: Ладомир, 2000. - 189 с.
ISBN 5-86218-291-8

Раннехристианские апологеты II - IV веков - Переводы и исследования - Содержаниe

  • АФИНАГОР АФИНЯНИН
  • ТАТИАН
  • ЕВСЕВИЙ ПАМФИЛ
  • ПСЕВДО-МЕЛИТОН

Раннехристианские апологеты II - IV веков - Краткий обзор традиции

Явление аnолотии в истории христианства означало для христианства обретение дара общепонятной речи, способносги к внешнему диалоrу и самовыражению; посгепенное угадьmание в слове невысказанных харизматических свойств и их пристальное объяснение. Это была попытка преодолеть активное отчуждение со стороны многообразного исторически сложившегося (в том числе икгеллектуального) контекста времени первых веков. Апология проторила еще один - по преимуществу рассудочный - пугь для успешной проповеди Благой Вести. Наконец, это явление было проявлением простой и естественной воли к жизни в условиях столь же естественных жестоких гонений за непонятную гонителям веру.

Тематическое разнообразие и особенности апологий определяются разнообразием личностей адресатов, индивидуальными особенностями самих апологетов как писателей и мыслителей. С другой стороны, со 11 по V век менялось и отношение к христианству языческого государства, постепенно раскрывалось вероучение самой Церкви.

Единым признаком, конституирующим апологию как жанр, остается засвидетельствованное любым из текстов апологетов упорное противостояние христианства стихии язычества и поэтому - обращенность к читателю или слушателю по преимуществу из язычников. Авторами апологий преследуется двоякая цель: отстоять христианство средствами литературной борьбы и одновременно огласить в истине своих явных или подразумеваемых адресатов - интересующихся собеседников или суровых противников, что для обеих сторон мыслилось небесполезным.
Views 1 149
Rating 4.4 / 5
Added 16.02.2020
Author esxatos
Rate this publication:
4.4/5 (7)

Comments (2 comments)

V
Vasil 6 years ago

Благодарю!
T
tarasenko 6 years ago

Спасибо за хорошую книгу! Когда-то она была у меня в бумжном виде...

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