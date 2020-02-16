В сборник вошли впервые переведенные на русский язык авторами этой книги тексты христианских апологетов (Афинагора Афинянина, Татиана, Евсевия Памфила, Псевдо-Мелитона), а также анонимное "Послание к Диогниту".

Переводчики сохранили дух и особенности стилей древних подлинников. Издание сопровождается подробными комментариями, примечаниями, исследовательскими статьями и адресовано филологам, историкам религии, философам, а также всем, кто интересуется античной историей христианства.

Раннехристианские апологеты II - IV веков - Переводы и исследования

М.: Ладомир, 2000. - 189 с.

ISBN 5-86218-291-8



Раннехристианские апологеты II - IV веков - Переводы и исследования - Содержаниe

АФИНАГОР АФИНЯНИН

ТАТИАН

ЕВСЕВИЙ ПАМФИЛ

ПСЕВДО-МЕЛИТОН

Раннехристианские апологеты II - IV веков - Краткий обзор традиции

Явление аnолотии в истории христианства означало для христианства обретение дара общепо нятн ой речи, способносги к внешнему диалоrу и самовыражению; посгепенное угадьmание в слове невысказ анных харизматических свойств и их пристальное объяснение. Это была по пытк а преодолеть актив ное отчуждение со стороны многообразного исторически сложившегося (в том числе икгелл ектуального) контекста времени первых веков. Апология проторила еще один - по преимуществу рассудочный - пугь для успешной проповеди Благой Вести. Наконец, это явление было проявлением простой и естественной воли к жизни в условиях столь же естестве нных жестоких гонений за непонятную гонителям веру.



Тематическое разнообразие и особенности апологий опреде ляют ся разнообразием личностей адресатов, индивидуальными особенностями с амих апологетов как писателей и мыслителей. С другой стороны, со 11 по V век менялось и отношение к христианству языческого государства, постепенно раскрывалось вероучение самой Церкви.