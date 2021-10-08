Архиерейский Собор Русской Православной Церкви - 2-5 февраля 2013 года - Материалы

Пастыреначальник Господь Иисус Христос вновь собрал нас под сводами величественного Храма Христа Спасителя для того, чтобы в единстве мы могли обсудить насущные вопросы жизни нашей Церкви и соборно обратить к духовенству, монашествующим и мирянам слова назидания.

Священное Писание именует Церковь Телом Христовым (Кол. 1,24), домом Божиим (1 Тим. 3,15) и храмом святым о Господе (Еф. 2,21). Для верующего человека это непреложная истина. Но для неверующих Церковь видится лишь как человеческое общество, и они судят о ней по ее внешним проявлениям, по влиянию на жизнь народов, их нравственное и культурное воспитание. Церковь — не от мира сего (Ин. 18, 36), но она пребывает в мире и заботится о спасении мира. В ней соединяется Божественное и человеческое, вечное и временное, совершенное и стремящееся к совершенству. В своей человеческой стороне Церковь может не только возрастать, но и умаляться, быть гонимой и истребляемой. Внутри Церкви люди, пламенеющие верой и любовью, могут соседствовать с теплохладными и нерадящими о своем спасении. И Господь попускает Церкви различные испытания, чтобы помочь ее чадам избавиться от несовершенства и приблизиться к святости.

Истекший межсоборный период стал временем таких испытаний. Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас (1 Ин. 3, 13) — эти слова святого апостола Иоанна приходят на память в связи с событиями последних месяцев, когда Церкви пришлось выдержать неоднократные нападки извне, выразившиеся в виде целого ряда тенденциозных и клеветнических кампаний, кощунственных выходок и даже уничтожения православных святынь.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Храм Христа Спасителя. 2-5 февраля 2013 года. Материалы

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. - 400 с.

ISBN 978-5-88017-377-8

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Храм Христа Спасителя. 2-5 февраля 2013 года. Материалы - Содержание

Первый день работы Собора (2 февраля 2013 г.)

Доклад Мандатной комиссии по первому дню работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

Доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Послание Святейшего Патриарха Кирилла от имени участников Архиерейского Собора Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Послание Святейшего Патриарха Кирилла от имени участников Архиерейского Собора Президенту Украины В.Ф. Януковичу

Послание Святейшего Патриарха Кирилла от имени участников Архиерейского Собора Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко

Послание Святейшего Патриарха Кирилла от имени участников Архиерейского Собора Премьер-министру Республики Молдова Владимиру Филату

Доклад митрополита Киевского и всея Украины Владимира

Второй день работы Собора (3 февраля 2013 г.)

Доклад Мандатной комиссии по второму дню работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

Об избрании состава Общецерковного суда Русской Православной Церкви

Доклад митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия о проекте внесения изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви

Доклад митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия о проекте «Положения об избрании Патриарха Московского и всея Руси» на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви

Третий день работы Собора (4 февраля 2013 г.)

Доклад Мандатной комиссии по третьему дню работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции

Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных

Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии

Положение о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей

Доклад епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых

Четвертый день работы Собора (5 февраля 2013 г.)