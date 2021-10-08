Архиерейский Собор Русской Православной Церкви - 2-5 февраля 2013 года - Материалы

Архиерейский Собор РПЦ 2013 - Материалы
Пастыреначальник Господь Иисус Христос вновь собрал нас под сводами величественного Храма Христа Спасителя для того, чтобы в единстве мы могли обсудить насущные вопросы жизни нашей Церкви и соборно обратить к духовенству, монашествующим и мирянам слова назидания.
Священное Писание именует Церковь Телом Христовым (Кол. 1,24), домом Божиим (1 Тим. 3,15) и храмом святым о Господе (Еф. 2,21). Для верующего человека это непреложная истина. Но для неверующих Церковь видится лишь как человеческое общество, и они судят о ней по ее внешним проявлениям, по влиянию на жизнь народов, их нравственное и культурное воспитание. Церковь — не от мира сего (Ин. 18, 36), но она пребывает в мире и заботится о спасении мира. В ней соединяется Божественное и человеческое, вечное и временное, совершенное и стремящееся к совершенству. В своей человеческой стороне Церковь может не только возрастать, но и умаляться, быть гонимой и истребляемой. Внутри Церкви люди, пламенеющие верой и любовью, могут соседствовать с теплохладными и нерадящими о своем спасении. И Господь попускает Церкви различные испытания, чтобы помочь ее чадам избавиться от несовершенства и приблизиться к святости.
Истекший межсоборный период стал временем таких испытаний. Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас (1 Ин. 3, 13) — эти слова святого апостола Иоанна приходят на память в связи с событиями последних месяцев, когда Церкви пришлось выдержать неоднократные нападки извне, выразившиеся в виде целого ряда тенденциозных и клеветнических кампаний, кощунственных выходок и даже уничтожения православных святынь.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Храм Христа Спасителя. 2-5 февраля 2013 года. Материалы
М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. - 400 с.
ISBN 978-5-88017-377-8
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Храм Христа Спасителя. 2-5 февраля 2013 года. Материалы - Содержание
Первый день работы Собора (2 февраля 2013 г.)
- Доклад Мандатной комиссии по первому дню работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
- Доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
- Послание Святейшего Патриарха Кирилла от имени участников Архиерейского Собора Президенту Российской Федерации В.В. Путину
- Послание Святейшего Патриарха Кирилла от имени участников Архиерейского Собора Президенту Украины В.Ф. Януковичу
- Послание Святейшего Патриарха Кирилла от имени участников Архиерейского Собора Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
- Послание Святейшего Патриарха Кирилла от имени участников Архиерейского Собора Премьер-министру Республики Молдова Владимиру Филату
- Доклад митрополита Киевского и всея Украины Владимира
Второй день работы Собора (3 февраля 2013 г.)
- Доклад Мандатной комиссии по второму дню работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
- Об избрании состава Общецерковного суда Русской Православной Церкви
- Доклад митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия о проекте внесения изменений и дополнений в Устав Русской Православной Церкви
- Доклад митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия о проекте «Положения об избрании Патриарха Московского и всея Руси» на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
Третий день работы Собора (4 февраля 2013 г.)
- Доклад Мандатной комиссии по третьему дню работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
- Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции
- Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных
- Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии
- Положение о материальной и социальной поддержке священнослужителей, церковнослужителей и работников религиозных организаций Русской Православной Церкви, а также членов их семей
- Доклад епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых
Четвертый день работы Собора (5 февраля 2013 г.)
- Доклад Мандатной комиссии по четвертому дню работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
- Положение о составе Поместного Собора Русской Православной Церкви
- Положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси
- Положение о наградах Русской Православной Церкви
- Определение Освященного Архиерейского Собора «О принятии новой редакции Устава Русской Православной Церкви»
- Устав Русской Православной Церкви
- Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
- Послание Освященного Архиерейского Собора клиру, монашествующим и мирянам Русской Православной Церкви
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