Архимандрит Антонин (Капустин) - Заметки поклонника Святой Горы

Книга архимандрита Антонина (Капустина) «Заметки поклонника Святой Горы» представляет собой уникальное сочетание путевых дневников, глубоких богословских размышлений и ценнейших историко-археологических наблюдений. Автор, выдающийся церковный деятель и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, ставит задачу запечатлеть живой образ Афона середины XIX века, увиденный глазами просвещенного паломника. Основная идея произведения заключается в том, что Святая Гора — это не только музей византийских древностей или географическая точка, а прежде всего непрекращающаяся молитвенная традиция, где время словно замирает в соприкосновении с вечностью.

Содержательная часть книги охватывает путешествие автора по монастырям, скитам и кельям Афона. Антонин Капустин с присущей ему дотошностью исследователя описывает архитектуру обителей, устройство библиотек, редкие рукописи и святыни, к которым он прикасался. Однако за сухими фактами всегда стоит живой интерес к быту и духовному укладу афонского монашества. Автор размышляет о трудностях и радостях иноческого пути, делится впечатлениями от встреч с подвижниками и описывает природную красоту полуострова, которая служит величественным фоном для непрестанного славословия Бога. Книга служит своеобразным «окном» в мир, скрытый от глаз мирян, позволяя почувствовать самый нерв православного аскетизма.

Текст написан великолепным литературным языком — изысканным, эрудированным и наполненным тонким интеллектуальным юмором. Архимандрит Антонин предстает перед читателем не только как строгий клирик, но и как ученый-гуманист, способный оценить и красоту древнего греческого стиха, и строгость монастырского устава. Работа служит важным источником для понимания русско-афонских связей и истории восточного христианства в целом. Это чтение приглашает к глубокому внутреннему сосредоточению, напоминая о том, что паломничество к внешним святыням должно всегда сопровождаться поиском святыни внутри собственного сердца.

Архимандрит Антонин (Капустин) - Заметки поклонника Святой Горы

М.: ИНДРИК, 2013. 368 С.; ил.

ISBN 978-5-91674-178-0

Архимандрит Антонин (Капустин) - Заметки поклонника Святой Горы - Содержание

А. А. Турилов. Забытая книга прославленного путешественника и исследователя

Статья I. Афины. Дафни. Фессалоника

Статья II. Русский монастырь Св. муч. Пантелеймона

Статья III. Иверский и Кутлумушский монастыри

Статья IV. Скит Св. пророка Илии. Пандократор. Ватопед

Статья V. Протат. Ставроникита. Скит Св. ап. Андрея

Статья VI. Филофей. Каракал. Морфину

Статья VII. Лавра

Статья VIII. Скит Молдавский. Афон. Керасия

Статья IX. Монастырь Св. Павла Дионисиат. Григориат. Симопетра

Статья X. Кастамонит. Эсфигмен. Хиландар. Зограф

Статья XI. Старый Русик. Дохиар. Ксеноф. Ксиропотам

Статья XII. Св. Гора. Фесса лоника. Воло. Смирна. Хио. Сиро. Афины

Комментарии (А. А. Турилов)