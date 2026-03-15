Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Архимандрит Антонин (Капустин) - Заметки поклонника Святой Горы

Архимандрит Антонин (Капустин) - Заметки поклонника Святой Горы
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism

Книга архимандрита Антонина (Капустина) «Заметки поклонника Святой Горы» представляет собой уникальное сочетание путевых дневников, глубоких богословских размышлений и ценнейших историко-археологических наблюдений. Автор, выдающийся церковный деятель и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, ставит задачу запечатлеть живой образ Афона середины XIX века, увиденный глазами просвещенного паломника. Основная идея произведения заключается в том, что Святая Гора — это не только музей византийских древностей или географическая точка, а прежде всего непрекращающаяся молитвенная традиция, где время словно замирает в соприкосновении с вечностью.

Содержательная часть книги охватывает путешествие автора по монастырям, скитам и кельям Афона. Антонин Капустин с присущей ему дотошностью исследователя описывает архитектуру обителей, устройство библиотек, редкие рукописи и святыни, к которым он прикасался. Однако за сухими фактами всегда стоит живой интерес к быту и духовному укладу афонского монашества. Автор размышляет о трудностях и радостях иноческого пути, делится впечатлениями от встреч с подвижниками и описывает природную красоту полуострова, которая служит величественным фоном для непрестанного славословия Бога. Книга служит своеобразным «окном» в мир, скрытый от глаз мирян, позволяя почувствовать самый нерв православного аскетизма.

Текст написан великолепным литературным языком — изысканным, эрудированным и наполненным тонким интеллектуальным юмором. Архимандрит Антонин предстает перед читателем не только как строгий клирик, но и как ученый-гуманист, способный оценить и красоту древнего греческого стиха, и строгость монастырского устава. Работа служит важным источником для понимания русско-афонских связей и истории восточного христианства в целом. Это чтение приглашает к глубокому внутреннему сосредоточению, напоминая о том, что паломничество к внешним святыням должно всегда сопровождаться поиском святыни внутри собственного сердца.

Архимандрит Антонин (Капустин) - Заметки поклонника Святой Горы

М.: ИНДРИК, 2013. 368 С.; ил.

ISBN 978-5-91674-178-0

Архимандрит Антонин (Капустин) - Заметки поклонника Святой Горы - Содержание

А. А. Турилов. Забытая книга прославленного путешественника и исследователя

  • Статья I. Афины. Дафни. Фессалоника

  • Статья II. Русский монастырь Св. муч. Пантелеймона

  • Статья III. Иверский и Кутлумушский монастыри

  • Статья IV. Скит Св. пророка Илии. Пандократор. Ватопед

  • Статья V. Протат. Ставроникита. Скит Св. ап. Андрея

  • Статья VI. Филофей. Каракал. Морфину

  • Статья VII. Лавра

  • Статья VIII. Скит Молдавский. Афон. Керасия

  • Статья IX. Монастырь Св. Павла Дионисиат. Григориат. Симопетра

  • Статья X. Кастамонит. Эсфигмен. Хиландар. Зограф

  • Статья XI. Старый Русик. Дохиар. Ксеноф. Ксиропотам

  • Статья XII. Св. Гора. Фесса лоника. Воло. Смирна. Хио. Сиро. Афины

Комментарии (А. А. Турилов)

Views 49
Rating
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

