Люди продолжают рождаться и умирать, любить и ненавидеть, созидать и разрушать, страдать и побеждать. Кем бы ни был человек, чем бы он ни занимался, если у него сохраняется способность мыслить, он всегда будет возвращаться к вопросу о смысле жизни. Эта потребность заложена в нас, как заложен в нас образ Божий. Душа об этом знает и тревожит человека внутренним голосом интуиции и совести, подталкивая на поиск Истины. Трудно сказать об этом лучше, чем блаженный Августин: «Ты создал нас для Себя, и мятется наша душа, пока не успокоится в Тебе. Буду искать Тебя, чтобы жила душа моя».

Душа успокоится в Боге и войдет в жизнь вечную, когда прикоснется ко Христу верой и любовью, как евангельская кровоточивая женщина или апостол Фома. Успокоиться в Боге — это значит принять, как давно искомый и желанный дар, дух Его любви и заповедей, Его взгляд на мир и человека. Покой в Боге пробуждает в душе все лучшее, освобождает от внутреннего зла, возводит на гору собственного преображения. Тогда все события и испытания жизни, горестные и радостные, измеряются масштабом вечности.

Протоиерей Архипов Владимир - Книга о радости и страдании

М.: Никея, 2018. 368 с.

ISBN 978-5-91761-866-1

Протоиерей Архипов Владимир - Книга о радости и страдании - Содержание

Предисловие

Господь не изменит Своему обещанию

Нужна ли благодать Божия современному человеку?

Лукавство тьмы и красота света

Умение видеть — дар и приобретение

Господь пришел для тебя

Логике наперекор

Чем Бог не угодил человеку?

Живая вера и энергия надежды

Встреча двух реальностей

Сомнение, верность и риск

О тишине

Сыновство Богу

Малость и величие человека

Познать и принять себя

Как понять волю Божию о себе

О любви к самому себе

Взгляд на конфликты и их решение

Бог и наше страдание

К вопросу о добре и зле

Кто добр — тот Божий слуга

Путь веры

Размышления о природе радости

О благодарности

Слава Богу за все

Любовь, семья, свобода личности

Время жизни — старость

О смерти и бессмертии

Библия и современная святость

В малом остатке верных истина любой эпохи

Послесловие

Протоиерей Архипов Владимир - Книга о радости и страдании - Предисловие

Уважаемый читатель, книга, которую вы великодушно взяли в руки и робко раскрыли, не намерена вас учить ни радости, ни вере, ни жизни, ни любви. Во-первых, обо всем этом много написано, а во-вторых, очень скучно читать уроки и наставления о том, чему невозможно научиться ни по книгам, ни по фильмам, ни даже по церковным проповедям. Но от того, как мы их понимаем, зависит качество нашей личной жизни, а часто и окружающих нас людей, потому что каждое наше мгновение есть мозаика этих и подобных душевных переживаний. Лучшие — заложены в нас Богом, худшие — нами без Него. Но раз из них состоит и ими определяется наша жизнь, то не лучше ли постараться узнать о них как они есть по замыслу Творца. Основание для этого — Слово Божие, Его доверие к нам, наша свобода, наш разум, вера и, конечно же, желание. Тем более на понимание того, что нам доверено Богом, есть Его воля.

Автор приглашает всех желающих подумать о том, о чем нельзя не размышлять всю жизнь с рождения до смерти. О смысле жизни, о жизни и смерти, о любви и вере, о свободе и вечности, о радости в мире, лежащем во зле. Все эти вопросы, которые поставил перед нами Создатель, неисчерпаемо глубоки и на каждом этапе жизни открываются новыми гранями. Это очень интересное занятие и благодарное дело. Потому что, отказываясь от осмысления заложенной в них сути, мы выхолащиваем бытие до быта. Главные свойства, которые отличают нас от животного мира и роднят с Богом, заложены в нас по образу Создателя. И познаются они по мере приобщения к Богу через таинства, молитвы, Слово Божие. Нет человека, который не хотел бы жить счастливо. Возможно ли это без понимания того, «что есть человек, что Бог любит его?», без уяснения смысла понятий, которыми пытается жить христианин, и того, что делает нас христианами. Вот эти размышления о главном и предлагаются в книге.