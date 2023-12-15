Книжная серия «Ариадна», которую издаёт Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ).

Среди членов Ассоциации ученые самых разных специальностей – философы, историки, филологи, востоковеды, психологи, представители других отраслей науки. Всех их объединяет одно – изучение различных аспектов эзотеризма и мистицизма с позиций академической науки. Они отражают результаты исследовательской работы, ведущейся членами Ассоциации и, как мы надеемся, будут интересны нашим потенциальным читателям. Строившийся веками лабиринт мира магии, алхимии, астрологии, каббалы скрывает множество секретов. С нашей стороны, наверное, было бы слишком смелым надеяться на то, что книги серии «Ариадна» будут той путеводной нитью, которая приведет к познанию всех тайн мироздания, но то, что работы исследователей эзотеризма и мистицизма помогут читателю по-новому, непредвзято взглянуть на сферу, которую многие считают недостойной научного исследования, не вызывает сомнений.

Российское розенкрейцерство XVIII–XIX вв. сыграло в русской культуре особую роль: оно стало хранителем и проводником западной эзотерической традиции. «Братья» масонской системы Злато-розового креста (ордена Золотого и розового креста) осваивали и развивали различные идеи и практики, связанные с магией, каббалой, астрологией, алхимией, герметизмом, теософией. Пришедшие с Запада эзотерические учения они пытались соединить с традицией христианской мистики, в том числе православной, создавая необычные и интересные формы мировоззрения. Через творчество русских розенкрейцеров, например, М. М. Хераскова и Ф. П. Ключарева, а также находившихся под их влиянием поэтов В. И. Майкова и С. С. Боброва (формально относившихся, по-видимому, к другим направлениям масонства) эзотерические идеи проникли в литературу. Отголоски этих идей встречаются в произведениях русских романтиков, а также А. А. Григорьева, Л. Н. Толстого, А. Ф. Писемского.

Издаваемые розенкрейцерами религиозно-мистические журналы и эзотерические книги европейских авторов оказали значительное воздействие на развитие русской философской мысли. Следы этого воздействия можно увидеть в сочинениях таких разных мыслителей, как П. Я. Чаадаев, И. В. Киреевский, А. И. Герцен и В. С. Соловьев. Эзотерические идеи российских розенкрейцеров оказали влияние и на архитектуру, например, на проект храма Христа-Спасителя А. Л. Витберга.

К сожалению, нам довольно мало известно о содержании эзотерических доктрин российских розенкрейцеров. Хотя сочинения и письма самых известных из них – И. В. Лопухина, И. Г. Шварца, Н. И. Новикова, С. И. Гамалеи – неоднократно издавались, тайное учение, которое преподавалось в розенкрейцерских ложах и нашло отражение в текстах указанных авторов, до сих пор детально не изучалось. Тем самым складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, внешняя сторона деятельности розенкрейцеров, история их организации, устава, ритуалов, изучена достаточно хорошо как в трудах историков-классиков, так и в работах современных исследователей. С другой стороны, внутренняя, духовная составляющая их деятельности, которая была для розенкрейцеров основной, изучена фрагментарно, особенно этокасается ее эзотерических аспектов. Таким образом, мировоззрение, философия, и особенно эзотерические аспекты учения розенкрейцеров остаются открытыми для исследований.

Халтурин Ю. Л., Кучурин В. В., Родиченков Ю. Ф. - «Небесная наука»: европейская алхимия и российское розенкрейцерство в XVII–XIX вв.

Серия «Ариадна» (Научные исследования эзотеризма имистицизма. Вып. 1). – Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2015. – 380 с.

ISBN 978-5-88812-704-9

Халтурин Ю. Л., Кучурин В. В., Родиченков Ю. Ф. - «Небесная наука»: европейская алхимия и российское розенкрейцерство в XVII–XIX вв. - Содержание

Часть I. Поздняя алхимия в Западной Европе

Глава первая. Специфика поздней алхимии и алхимическая космогония

Глава вторая. Ртуть – соль – сера: первооснова вещественного мира в алхимической философии

Глава третья. Представления о философском камне в поздней алхимии

Часть II. Розенкрейцерство и алхимическая традиция в России в XVI–первой трети XIX в.:исторический очерк

Глава первая. Формирование алхимической традиции в России в XVI–XVII вв

Глава вторая. Масонство и развитие алхимической традиции в России в первой половине XVIII в

Глава третья. Розенкрейцерство в истории алхимической традиции в России в последней трети XVIII–первой трети XIX в .

Часть III. Алхимическое учение российских розенкрейцеров

Глава первая. Место алхимии в российском розенкрейцерстве Алхимия и «иоанновское» масонство Алхимия и степень шотландского мастера Алхимия и теоретический градус Алхимия во внутреннем ордене

Глава вторая. Лабораторная и духовная алхимия российских розенкрейцеров Лабораторная алхимия Духовная алхимия

Глава третья. Алхимическая натурфилософия российских розенкрейцеров

Послесловие

Приложение 1. Начала алхимической премудрости розенкрейцеров: «Теоретический градус соломоновых наук»

Предисловие

Теоретический градус соломоновых наук

Приложение 2. Алхимические тексты российских розенкрейцеров

Предисловие

Выбор из бесед Т[еоретического] Г[радуса] С[вободных] К[аменщиков] О Натуре О хаосе (I) О хаосе (II) О стихиях О семени

Беседы теоретической степени О стихиях вообще Об огне О воздухе О воде О земле О телесных вещах и об их началах О всеобщем семени

[Розенкрейцерская речь без названия]

Краткое толкование ученического ковра

Инструкция о семи планетах, также о семи металлах и их характерах

[Без названия] («Записки Титова»)

Приложение 3. Список алхимиков

Приложение 4. Алхимические произведения в розенкрейцерских рукописных фондах

Приложение 5. Список алхимических и масонских символов

Библиография