Книга Евгения Игоревича Аринина «Религиоведение в XXI веке: „религия“ как слово и термин» посвящена анализу одного из ключевых понятий религиоведения — понятия «религия». Автор рассматривает, как это слово формировалось в различных культурных и научных традициях и как оно используется в современной гуманитарной науке.

В книге исследуется происхождение термина «религия», его исторические изменения и разнообразие значений в философии, богословии, социологии и культурологии. Аринин показывает, что понимание религии во многом зависит от научного подхода, исторического контекста и культурной среды.

Особое внимание уделяется современному состоянию религиоведческой науки и тем методологическим проблемам, которые возникают при попытке дать универсальное определение религии.

Книга будет интересна студентам и преподавателям гуманитарных дисциплин, религиоведам, философам и всем читателям, интересующимся теоретическими вопросами изучения религии.

Издательство ВлГУ, 2014 год – 336 с.

ISBN 978-5-9984-0541-9

Евгений Игоревич Аринин - Религиоведение в XXI веке: «религия» как слово и термин - Содержание

Введение

Глава 1. «Религия» и «религиоведение» как символическая реальность

1.1. «Религия» как «символическая модель» и ее «онтогенез»

1.2. Филогенез лексемы «религия»: этимология и полилингвизм

1.3. «Маркирование другого»: «религия» и «не религия»

Глава 2. «Верующий» и «религиозный» как социальная реальность

2.1. «Верующий», «вера» и «религиозность» как социальные конструкции

2.2. Парадоксы религиозности «верующих»

2.3. Религиозность дифференцированной личности

Глава 3. «Религия» в контексте «глокального религиоведения»

3.1. «Религиоведение» и науки о религии

3.2. Религиоведение как «область исследований»

3.3. Религиоведение и теология как образовательные проекты

Заключение

Библиографический список