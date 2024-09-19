Арнольд, Поль - История розенкрейцеров и истоки франкмасонства

Как сообщает Габриэль Ноде, августовским утром 1623 года парижане с удивлением читали на перекрестках написанные от руки и наспех расклеенные объявления в шесть строк:

«Мы, посланцы главной Коллегии братьев Креста-Розы, по милости Всевышнего, к коему обращены сердца праведных, зримо и незримо присутствуем в этом городе. Мы показуем и научаем без всяких книг или знаков, как говорить на всех языках, на которых говорят в тех странах, где бы мы желали пребывать, и как отвращать человеков от ошибок и смерти».

В некоторых случаях авторы объявлений изъяснялись еще более открыто и еще более удивительным языком:

«Мы, посланцы Коллегии Креста-Розы, даем знать тем, кто пожелает вступить в наше Общество и Конгрегацию, что мы будем учить их совершеннейшему знанию Всевышнего, во имя которого мы ныне собрались на совет. Мы и будем превращать их из видимых в невидимых и из невидимых в видимых —этими свойствами обладаем и мы сами. Мы будем посылать их в другие страны, в какие будет нужно. Однако же мы предуведомляем читателя, что нам ведомы все его мысли, и ежели в познании сих диковинных чудес им движет одно любопытство, то связаться с нами ему не удастся. Если же движет им желание стать воистину нашим сотоварищем, мы, проверив его мысли, сдержим обещания, не раскрывая своего местоположения, ибо мысли читателя вкупе с истинной его волей сведут его с нами, а нас с ним».

Если верить автору книжонки «Ужасающие соглашения, заключенные между дьяволом и теми, кто выдает себя за невидимых», изданной в том же 1623 году, то и простецы, и ученые покатились со смеху. Некоторые, впрочем, всерьез заинтересовались этой пресловутой невидимостью и возможностью говорить на иностранных языках, не приложив к их изучению ни малейших усилий. Кто-то почитал Розу и Крест еще одной реформистской сектой, кто-то верил, что эти люди и впрямь посланцы Святого Духа. Большинство полагали, что имеют дело с шарлатанами и проходимцами. Одни с ходу отвергали умение узнавать чужие потаенные мысли, ссылаясь на то, что это прерогатива Бога. Другие возражали: дьявол, мол, тоже всеведущ и в силах передать это ведение своим приспешникам.

Арнольд, Поль - История розенкрейцеров и истоки франкмасонства

Пер. с франц. В. Каспарова. —М.: Энигма, 2011.-336 с.

ISBN 978-5-94698-088-3

Арнольд, Поль - История розенкрейцеров и истоки франкмасонства – Содержание

Вступление. История и легенда

Часть I. Истоки розенкрейцерства

Глава 1. Первые манифесты братства Розового Креста

Глава 2. Тюбингенский кружок

Глава 3. Миф о Христиане Розенкрейце и поддельные предания

Глава 4. Авторы манифестов и основатели Розы и Креста

Глава 5. Вечное Евангелие

Глава 6. Друзья и недруги Розы и Креста

Глава 7. Небесное братство

Глава 8. Учение о спасении

Глава 9 . Духовная свадьба Христиана Розенкрейца

Глава 10. Закат движения

Глава 11. Христианские союзы

Часть II. Современные розенкрейцеры

Глава 1. тайные общества

Глава 2. Розенкрейцерство и франкмасонство

Глава 3. Современное розенкрейцерство

Приложение. Истинные и мнимые адепты Розового Креста в XVII веке

Библиография

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