Артерберн - Бернс - Как разговаривать с детьми о наркотиках

Книга «Как разговаривать с детьми о наркотиках» Стивена Артерберна и Джима Бернса — это практическое руководство для родителей, которое помогает выстроить доверительный и эффективный диалог с ребенком на одну из самых сложных тем. Авторы, опираясь на христианские ценности и психологические исследования, подчеркивают: главная защита ребенка от зависимости — это не страх или запреты, а прочные отношения в семье и развитое чувство собственной ценности. Книга учит родителей быть не «прокурорами», а мудрыми наставниками, способными говорить о рисках открыто и вовремя.

Артерберн и Бернс предлагают конкретные возрастные стратегии: о чем и как говорить с дошкольником, младшим школьником и подростком. Они подробно разбирают типы наркотиков, признаки их употребления и дают четкие инструкции, что делать, если вы обнаружили проблему. Особое внимание уделяется «профилактике через характер» — воспитанию в детях навыков критического мышления, умения говорить «нет» сверстникам и способности справляться со стрессом без химических костылей. Книга помогает родителям преодолеть собственный страх и неловкость, превращая потенциально конфликтную тему в возможность для укрепления связи с ребенком.

Артерберн С., Бернс Дж. - Как разговаривать с детьми о наркотиках

Пер. с англ. - СПб.: Шандал, 2009. - 272 с. - (Воспитание с мудростью).

Артерберн С., Бернс Дж. - Как разговаривать с детьми о наркотиках – Содержание

Предисловие

Как уберечь детей от наркотиков: всеобъемлющий план

ПРОСТО БЕДА

1. «О нет, это не мой ребенок!»: наркомания в вашей семье

2. Что нам известно о наркомании

3. Как возник ает наркозависимость

СТАТИСТИКА

4. Табак и спиртное: ворота в наркозависимость

5. Марихуана и таблетированные наркотики: факторы риска для детей и подростков

6. Ингаля нты и лекарства, отпускаемые без рецепта врача: факторы риска для детей 10-12 лет

7. Наркотики на пороге вашего дома: что надо знать о крэке (кокаине), экстази, героине, лед и РСР

8. Стероиды, таблетки для похудания, ВИЧ и СПИД: не на опасном ли пуги ваш ребенок?

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ

9. Преграды и конструктивные решения

1 О. Злоупотребление психоактивными веществами: как распознать его у ребенка

11. Уч имся неотложному вмешательству

12. Откуда придет помощь

13. У ребенка рецидив: руководство к действию для родителей "

14. Профилактика алкоголизма и наркомании: все в руках родителей

15. Как уберечь детей от алкоголя и наркотиков: вы начинаете, другие п одхватывают

16. Одуматься никогда не поздно

Примечания