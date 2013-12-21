Ад или реинкарнация?



Вступление: В последнее время идея о реинкарнации стала весьма популярной. И этому есть определённые объяснения, о которых мы поговорим в другой раз. Сегодня мы попробуем взглянуть на эту теорию через призму Священного Писания и узнать, что Библия говорит по этому поводу: Дана ли человеку всего одна жизнь, или он будет многократно умирать и переселяться в другие тела, пока не достигнет совершенства? Что человека ожидает после смерти: рай/ад или жизнь на Земле в чужом теле?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы разберём такие понятия, как АД и РАЙ, и узнаем, что о них говорится в Новом и Ветхом Заветах.





В Библии есть множество прямых и косвенных упоминаний об Аде. К словам и выражениям, употребляющимся в значении "ад" относятся следующие: Геена Огненная, Ад и врата Ада.



I. АД



1. В Новом Завете:



Геенна огненная (Геенна (gheh'-en-nah); с иврита; долина Хиннома (сына Хиннома); Геенна (или Ge-Hinnom) - долина близ Иерусалима, название которой образно использовалось в качестве названия места (или состояния) вечного наказания. В большинстве библейских переводов - переводится как ад - hell (англ.)



Марк 9:43-48 И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый , где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную , где червь их не умирает и огонь не угасает.



Лука 16:19-31 Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде , будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.



В понимании евреев, Лазарь тоже был в Аду, потому что и Рай (Лоно Авраама) и Геенна Огненная находились в "мире мёртвых".



Матфея 16:18 И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её.

Врата Ада "не одолеют". Ад, выражаясь простым языком, - это невидимый мир, еврейское ShЄ'owl (Шеол) - земля ушедших, умерших. Древние языческие народы подразделили Ад на Elysium and Tartarus, подобно тому, как иудеи подразделяли АД на Ложе Авраама и Геенну (прочтите Лука 16:25). Христос спускался в АД (об этом говорится в Деяниях 2:27, 31), но не был в Геенне.



2Петра 2:4 Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака , предал блюсти на суд для наказания… "Узы адского мрака" в оригинале переводятся как Тартар (tartaroo (tar-tar-o'-o); от Tartaros (глубины Ада); что означает "подвергнуться вечным мукам".





2. В Ветхом Завете:



В Ветхом Завете выражение "Врата ада" (Sheol) имеет только одно значение - "смерть, погибель".

Исаия 38:9-10 Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни: "Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней ; я лишен остатка лет моих".



Вывод : Таким образом, под словом "Ад" в Библии подразумеваются следующие понятия: смерть, мир умерших; вечные страдания и муки, ожидающие человека после смерти.





II. РАЙ



Под словом "рай", в Библии подразумеваются следующие понятия: Райский сад на Земле (Едемский сад), Небесный рай, Царство Божие (Царство Небесное) и Жизнь вечная. Рассмотрим, как и где конкретно все эти термины употребляются в Писании, а также разберём, что за ними скрывается.



1. Райский сад:



a) Упоминание в Ветхом Завете:

Бытие 2:8-9 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.

Бытие 3:23-24 И выслал его Господь Бог из сада Едемского , чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.



б) Упоминание в Новом Завете:

Лука 23-43 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю . [Paradeisos (par-ad'-i-sos). Рай в переводе с персидского (а это персидское слово) - не состояние души (счастливое, радостное), а в прямом смысле "блаженство на Небесах, жизнь на Небе"]. Это слово встречается в двух других стихах в Новом Завете (2Коринфянам 12:4; Откровение 2:7), и в обоих случах речь идет о Небесах, о жизни на Небе. Некоторыми евреями это слово использовалось в выражении "умер до воскрешения" в значении "Ложе Авраама" (Лука 16:22).





2. Царство Божие - Царство Небесное:



а) Марк 1:14-15 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.

Матфея 3:1-2 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.



б) О том,что собой представляет Царство Божие, Иисус говорил в притчах (Матфея 13:44, 45, 47; Марк 4:26), а так же в следующих отрывках: Марк 10 и 1Коринфянам 6:9-10, Галатам 5:19-21 - трудно войти в него… Матфея 5 - Нагорная проповедь (кто войдет в него).





3. Жизнь вечная



а) Вечная жизнь - это не бесконечное существование.

Некоторые люди путают эти два понятия. Однако надо понимать, что Вечная жизнь - это не вечное существование.

б) Вечная жизнь - это жизнь с Богом.

Вечная жизнь - это познание Бога. Это личные взаимоотношения со своим Творцом. Это не просто знание о Нём , а знание и познавание Его так, как можно знать и понимать только самого близкого друга.

Иоанна 17:3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.

1Иоанна 5:11:13 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.

Римлянам 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.



в) Вечная жизнь начинается ещё при нашей физической жизни.

Некоторые утверждают, что вечная жизнь - это жизнь после смерти. Однако, они заблуждаются. Поскольку Жизнь вечная - это личные взаимоотношения с Богом, то и начинается она в тот момент, когда человек начинает познавать своего Создателя. Таким образом, вечная жизнь начинается при нашей жизни, а не после смерти.



Иоанн 5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь .

1Иоанна 3:14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь , потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.

Лука 17:20-21 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть.





III. ВОЗМОЖНА ЛИ РЕИНКАРНАЦИЯ?



Библия не учит о реинкарнации. Бог не скрыл от людей, что их ожидает в конце жизни: физическая смерть неизбежна точно также, как и Божий суд, после которого человека ожидает вечная жизнь с Богом в раю, либо вечная жизнь без Бога в аду.



1. СМЕРТЬ НЕИЗБЕЖНА:

Екклесиаст 9:5 Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем.

Екклесиаст 12:7 И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его.



Как вы видите , Библия открыто заявляет, что после смерти, человек не переселяется в насекомых, животных, рыб или других людей. Жизнь человеку даётся только один раз. Реинкарнация - это вымысел, самогипноз и способ усыпить собственную совесть и оправдать своё нежелание повиноваться единственному Богу и Творцу, которому нам всем предстоит дать отчёт после смерти.



2. СУД НЕИЗБЕЖЕН:

Евреям 9:27 И как человеку [людям] положено однажды умереть, а потом суд .

Екклесиаст 11:9 Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд .

2Коринфянам 5:10 Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.

Матфея 13:40-42 Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов.

2Фессалоникийцам 1:5-10 Будет праведный суд Божий , чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели , от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству.





IV. Жизнь после смерти

Как вы уже поняли, смерть - не является концом нашего существования. Физическая смерть - это отделение души от тела. Тело умирает, а дух человека (его истинное "Я") - продолжает жить. Что же ожидает этот человеческий дух после его отделения от физического тела? Бог, желающий чтобы "все спаслись и достигли познания истины", сделал всё для того, чтобы человек после смерти находился со своим Творцом, а не попал в Ад.

Для этого сам Бог пришёл на Землю в облике человека и умер за наши грехи на кресте, чтобы мы верою в Иисуса и Его спасающую жертву могли обрести прощение грехов и жизнь вечную. Те, кто верой приняли Иисуса Христа своим Богом и Спасителем, получили дар вечной жизни.



1. Не все мы умрём… (1Коринфянам 15:36-55)

В вышеприведённом отрывке говорится о том, что случится с верующими в Иисуса Христа при Втором Пришествии. В одно мгновение их смертные тела преобразятся и станут подобными телу Христа. Те же, кто умер в Господе, не дожив до дня Второго Пришествия, тоже обретут такие же тела.



2. Искупление наших тел

Римлянам 8:17-25 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь (Божье творение) с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь (всё Божье творение, включая животных и растения) покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего . Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.



3. Иисус есть воскресение и жизнь.

Иоанн 11:23-26 Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь ; верующий в Меня, если и умрет, оживет . И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек .



4. Иисус - первенец из мёртвых.

1Колоссянам 1:18 -20 И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.

Римлянам 8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями.

Филиппийцам 3:20-21 Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё.



Иисус - первым воскрес из мёртвых. По Его примеру также и верующие в Него воскреснут в день воскресения, чтобы вечно пребывать со своим Богом и Спасителем на Небесах.



5. Воскресение жизни и воскресение осуждения.

Библия говорит о двух разных воскресениях. Нет сомнения в том, что абсолютно все умершие воскреснут. Разница только в том, что одни воскреснут для того, чтобы дальше жить и продолжать общение с Богом, а другие - чтобы быть осуждёнными на вечные страдания и жизнь без Бога, которую они выбрали ещё при жизни, отвергнув своего Создателя и Спасителя Христа.



Иоанн 5:28-29 Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения.



О каких добрых и о каких злых делах идёт речь? Что нужно сделать, чтобы воскреснуть для жизни с Богом, а не для мук и страдания в аду?



Дорогой друг, на самом деле речь не идёт о делах. Речь идёт о том выборе, который ты сделал, живя в теле: Либо ты выбрал Бога и принял Его безвозмездный дар вечной жизни, дарованный тебе в Иисусе Христе... Либо ты отказался от Бога, отказавшись от Его бесценной жертвы.



Вечную жизнь нельзя купить ни деньгами (об этом знают все!), ни добрыми делами (а вот об этом мало кто догадывается!). Какими бы мы не были хорошими, добрыми, честными, заботливыми, щедрыми и т.д., этого никогда не будет достаточно, чтобы покрыть все наши слабости и грехи против Бога и ближнего. Единственное, что может вас спасти - это Божья милость и Его благодать, открывшаяся нам в Иисусе Христе. Вера - единственное условие спасения.



Ефесянам 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился"



Заключение: Бог дал человеку свободную волю. Как вы ею распоряжаетесь, это ваше личное дело. Вы можете верить во что угодно: в реинкарнацию (переселение душ) или в отсутствие жизни после смерти. Истина же не зависит от вашего мнения или убеждений. Она существует независимо от каждого из нас, как и сам Бог. Мы можем её отвергнуть, а можем принять. Но платить за наше решение будем мы сами. И ценой за ошибку будет наша жизнь.

Статья взята с сайта "Библейский дискуссионный клуб" http://cogmtl.net/Articles/002.htm