При приобретении материалов в цифровом формате необходимо помнить о трёх важных вещах: авторское право, условия использования, установленные продавцом, и защита от дальнейшего копирования.

Сегодня всё больше материалов, будь то фильмы, книги или программное обеспечение, которые раньше существовали только на DVD, бумаге или CD, можно приобретать в электронном виде. Наиболее часто в электронном виде предлагается музыка. Потребовались долгие годы на то, чтобы появилось большое количество легальных коммерческих организаций, занимающихся подобным распространением, весьма удобным для потребителей. Ограничения по использованию музыкальных файлов вводятся, во-первых, законодательно, во-вторых, условиями использования, устанавливаемыми продавцом. Больше об этом – в статье «Что можно делать с музыкой, приобретённой электронным путём?»

А как обстоит дело с другими материалами? По сравнению с электронным рынком музыки книги и фильмы в электронном формате появились совсем недавно. Что касается электронных книг, то их рынок постепенно развивается, но Интернет-магазины фильмов в электронном формате не пользуются большим спросом. Причиной этого может быть, например, отсутствие какого-либо нового фильма или сериала в таких магазинах из-за того, что защита от копирования отпугивает покупателей. Кроме того, другие предложения, несмотря на свою нелегальность, гораздо удобнее для пользователей, нежели легальные Интернет-магазины.

Авторское право в интернете

В этой статье мы поможем Вам разобраться в правовых и технических дебрях проблемы онлайн-приобретения электронных файлов. Кроме того, в конце статьи мы расскажем об особых правилах, применяемых к программному обеспечению.

Авторское право: общие условия использования

Ограничения по распоряжению приобретёнными файлами в случае фильмов и электронных книг зависят от авторских прав и условий использования, устанавливаемых продавцом. Очень важно также наличие или отсутствие защиты от копирования. Определённые варианты использования материала (обычно разрешённые) часто оказываются невозможными из-за того, что на материал распространяется защита от копирования. Менеджмент цифровых прав (Digital Rights Management, DRM) как для электронных книг, так и для фильмов – это что-то само собой разумеющееся. Файлы без такой защиты – скорее исключение из правила. Конечно, опытные пользователи или же те, кто ищет какие-то особенные программы, могут обойти защиту от копирования. Но это запрещено законом об авторском праве.

Итак, есть три важные детали, определяющие рамки пользования материалами, загруженными из Интернет-магазинов: во-первых, авторское право, во-вторых, условия использования, в-третьих, защита от копирования, если таковая установлена. Покупателям сейчас довольно сложно разобраться во всём этом: условия использования и защита от копирования часто запрещают то, что разрешается авторским правом. С другой стороны, авторское право или условия использования, устанавливаемые продавцом, иногда запрещают то, что технически возможно. Ещё более усложняет ситуацию тот факт, что некоторые пункты условий использования противоречат законодательству. Понять это простой пользователь в состоянии лишь в редких случаях. При покупке того или иного материала приходится выбирать: принять установленные условия или же отказаться от возможности пользования материалом.

Авторское право: частное копирование разрешено

Если бы всё решалось лишь в соответствии с законом, то не было бы никаких проблем! Основной принцип таков: если вы хотите размножить что-либо, необходимо согласие правообладателя. Правообладателями, как правило, являются издательства или кинокомпании, которым авторы предоставили свои права. Важнейшее исключение из этого правила – это частное копирование. Оно позволяет делать копии материала без согласия правообладателя, если материал не был получен нелегальным путём.

Копии разрешается даже передавать. При условии, что они используются в личных целях, т.е. в семье или в небольшом кругу друзей. За такое копирование покупатель, в общем-то, уже заплатил. Это право уже включено производителем в цену компьютеров, жёстких дисков, чистых DVD-дисков и других носителей информации. Мы этого часто даже не замечаем.

Принцип частного копирования распространяется также и на электронные материалы. С точки зрения авторского права не имеет значения, покупаем ли мы книгу, фильм или музыку в электронном виде или нет. Но важно следующее: купленные электронные материалы нельзя распространять в сети через файлообменные системы или системы типа Bittorrent, как, например, PirateBay. Сложнее дело обстоит с системами хостинга файлов, которые позволяют загрузить файл в сеть и получить ссылку на него (ознакомиться с информацией о системах хостинга файлов и файлообменных системах можно в статье «Загрузка одним нажатием – насколько легальны файловые хостинги?»). Распространение этой ссылки лишь в небольшом кругу друзей также является частным копированием. Для всех остальных файл должен находиться вне доступа. И нельзя, чтобы его можно было находить с помощью поисковых систем, как иногда случается. По крайней мере, с точки зрения авторского права рекомендуется для личных материалов использовать системы типа «облако», которых сейчас так много. Например, Dropbox, Wualaи др. Они также предлагают возможность распространения файлов в рамках частного использования.

Если вы хотите вечером с друзьями посмотреть фильм и используете при этом легально загруженный файл, вам не требуется разрешение на это. Однако это не имеет ничего общего с частным копированием: это позволено, потому что авторское право распространяется только на публичные демонстрации. Но бывают случаи, где сложно определить степень «публичности», потому что в авторском праве термин «публичный» определён гораздо более строго, чем в быту. На эту тему есть статья о загрузке музыки.

Условия использования, установленные продавцом: почти всё запрещено

Несмотря на то, что авторское право распространяется как на обычные книги, DVD- или CD-диски, так и на электронные, есть одно очень важное отличие. В первом случае речь идёт об «экземплярах материального характера». И клиент получает книгу или носитель информации с какими-либо данными в собственность. Однако в случае загрузки файлов из Интернета клиент заключает договор, и продавец даёт ему «право пользования» материалом. Подобный договор часто заключается путём отметки соответствующего поля галочкой при регистрации. Таким образом, клиент соглашается с Общими условиями использования, установленными продавцом.

В этих условиях обычно прописывается ряд ограничений по использованию клиентом полученного им материала в электронном виде. Однако нельзя сказать, что эти ограничения действуют во всех без исключения случаях. В принципе они, конечно, действительны. В случае с электронными книгами и фильмами они чаще всего лишь повторяют то, что предусмотрено защитой от копирования. Но некоторые положения иногда могут считаться недействительными для покупателя. Например, если их невозможно понять. Однако в большинстве случаев к тем ограничениям, о которых идёт речь в этой статье, это не относится.

Очень часто в условиях использования, устанавливаемых Интернет-магазинами, содержатся пункты, в соответствии с которыми файлы запрещается перепродавать. Однако по закону, книги, CD- и DVD-диски перепродавать можно. Этому противоречию пока нет чёткого объяснения с точки зрения права, а мнения юристов по этому вопросу расходятся. В случае программного обеспечения окончательное решение Европейского суда справедливости ещё не было вынесено, поэтому лучше пока не рисковать и не заниматься перепродажей.

Защита от копирования: никому не нравится, но нарушать нельзя

С помощью «Менеджмента цифровых прав» (Digital Rights Management, DRM) – защиты от копирования, которая делает чтение файлов возможным лишь для определённых пользователей или лишь с помощью определённых устройств – продавцы пытаются предотвратить неконтролируемое распространение проданных файлов в сети. На практике многие клиенты, приобретающие материалы легально, разочаровываются, потому что считают, что это ограничивает нормальное использование купленных ими файлов. Например, если они не могут просматривать легально загруженные фильмы на новом компьютере, или если на новом устройстве для чтения электронных книг невозможно открыть ранее купленные файлы с книгами.

Вполне естественно, что многие в таких случаях ищут программы, которые снимают защиту от копирования. Но это запрещено: авторское право запрещает снятие защиты от копирования «действенными техническими средствами». Право на частное копирование в этом случае не действует – если продавец ставит на продаваемые материалы защиту от копирования, то это право прекращает своё действие. Конечно, если вы снимаете защиту от копирования в личных целях, то вряд ли это обнаружится. Но если вас всё-таки поймают, то наказания можно избежать. Для этого нужно дать обещание не делать этого в дальнейшем. Возможно, от вас потребуют также возместить ущерб.

И ещё один далеко не для всех пользователей очевидный момент: защита от копирования действует также и в том случае, если программа, позволяющая её снять, находится в свободном доступе, и её можно легко найти, используя обычную поисковую систему. Остальные случаи законного действия защиты от копирования пока ещё чётко не зафиксированы.

Автор: Давид Пачали, iRights.info

Перевод с немецкого специально для «Exrus.eu» Карины Аскеровой

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