Бачинин - О праве христиан на сопротивление лжецам

На злобу дня

О праве христиан на cопротивление лжецам, ищущим смерти (Притч. 21,6)

Зло, если ему не сопротивляться,

сожрет всё, что ему не сопротивляется.

В связи с вышеприведенной мыслью, позволю себе несколько слов о феномене массового выхода христиан-протестантов на Крещатик.

Почему сто тысяч протестантов, вышедших (уже вышедших!) на Крещатик, сказав «а», не сказали «б»?

Почему в год 500-летия Реформации, они молчали о ней? Почему они не усвоили и не вспомнили её главный урок – урок успешного сопротивления злу? Почему в неординарных обстоятельствах надвигающейся бури они вели себя ординарно, не выходя за пределы обычной, хотя и праздничной, церковной повседневности? Почему они не заявили о своём отношении к авторитарно-коррупционному режиму шоколадного короля, изобретательного на зло, готового удушить и утопить в зловонии дьявольски наглой лжи всю страну? Этот король и не подозревает, что «приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти» (Притч. 21,6).

Кто помешал протестантам открыто сказать, что они – противники отца лжи, противники использования лжи в качестве орудия духовного насилия над человеческой совестью? Разве Библия запрещает возвышать голос против власти отца лжи, делегировавшего эту власть своим выкормышам, промышляющим ложью?

Шоколадный король и его приспешники, услышав отчетливый голос чести ста тысяч протестантов, не смог бы от него отмахнуться. Это ведь не писк комара и не жужжание мухи. Миллионы сограждан, услышавших этот призыв жить по чести, по совести, по вере, а не по лжи, бесчестию и коррупции, не остались бы равнодушными. Одним бы он помог прозреть, другим выпрямиться и воодушевиться, а третьих заставил бы задуматься и заглянуть в протестантские церкви, чтобы посмотреть, что это за люди, способные так дружно, спокойно, уверенно и мощно возвысить свой голос против сатанинской силы, питающей грязный и ядовитый шоколадный режим, убивающий свободу и достоинство людей.

Христиане знают, что основание мудрости – страх Господень, но не всегда помнят, что «страх Господень – ненавидеть зло» (Притч.8,13).

В том же стихе Книге Притчей премудрость говорит: «коварные уста я ненавижу» (Притч. 8,13). Не следует ли из этого, что ни о какой христианской толерантности по отношению к «коварным устам» политических лицедеев, источающих зло, не может быть и речи.

Праздник Благодарения – замечателен возможностью прославить Бога за Его дары. Но разве не следует Его благодарить за дары не только для плоти, но и для духа, за Его Слово, за научение, путеводительство, мудрость и, конечно же, за ясное понимание того, что добро не должно служить ни прямой, ни косвенной поддержкой злу, не может быть пассивно-соглашательским.

Христиане не вправе шагать в ногу с власть имущими, когда те рассуждают: «Мы погрязли в зле, нечестии, лжи, и вас всех утянем с собой на это дно, где вы будете такими же подлыми тварями, как и мы. Разница будет лишь в том, что вы будете тварями дрожащими, а мы – тварями, надсмехающимися над вашей трусостью, слабостью и ничтожностью».

Здоровые силы страны крайне нуждаются в духовной, молитвенной поддержке своих справедливых устремлений. И христиане-протестанты способны её оказать. Более того, они обязаны это сделать именно сейчас, не держась обособленно, не цепляясь за старые, поощрявшиеся советским режимом, псевдохристианские предрассудки о несовместимости христианства и политики. В этом состоит их нравственный, гражданский долг, не позволяющий забыть, что они – не только христиане, но и граждане. Бог даёт им уникальный шанс, позволяющий году 500-летия Реформации стать одновременно годом великого освобождения от столетнего совкового наследия.

У истории есть свои ритмы, в том числе ритм объединения-разъединения, конгломерации-дифференциации, интеграции-дезинтеграции, собирания камней и их разбрасывания. Вот уже четверть века существование евразийского конгломерата напоминает бешено вращающееся гигантское геополитическое веретено с нанизанной на него мамонтовской тушей имперской совковости. От неё на полном ходу отрываются и отлетают в разные стороны окраинные куски, по преимуществу сравнительно малые, кусок за куском. Остающийся остов приобретает всё более отталкивающий вид. Совершенно очевидно, что на этой геополитической карусели неизбежен отрыв и самого большого, юго-западного куска.

Процесс ускоренной болезненной фрагментации совершается вопреки ожесточенному сопротивлению, воплям и судорогам хотя и распадающейся и страшно обезображенной, но еще живой туши. И остановить его никто не в состоянии. Бог не дремлет. На дворе время разбрасывания камней.